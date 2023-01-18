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«Ситидрайв» расширил зону покрытия в Красной Поляне

«Ситидрайв» расширил зону покрытия в Красной Поляне. Теперь на территории курорта можно бесплатно начать и завершить аренду любого понравившегося автомобиля из парка сервиса.

Зоны парковки располагаются вблизи набережной «Времена Года», въезд и выезд осуществляется бесконтактно. Новые парковки расположены возле жилых корпусов курорта в пешей доступности от канатной дороги.

Эдуард Мингажев, генеральный директор «Ситидрайв», сказал: «Для нас, как для массового сервиса, важно делать каршеринг доступнее для пользователей. Мы рады сообщить, что расширили зону покрытия на территории курорта “Красная Поляна”, и тем самым сделали передвижение по курорту удобнее как для местных жителей, так и для наших пользователей из других городов».

Ранее сервис сообщил об установке более 90 специальных креплений для лыж и сноубордов к началу горнолыжного сезона в Сочи.

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