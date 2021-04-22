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Красная Роза
бизнес-центр Москва



22.04.2021 «Яндексу» крупно повезло с хозяином офиса. Он разрешил выгодно пересчитать ставки аренды 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
30.10.2020 В Сочи и Красной Поляне заработал сервис «Бери Заряд!», в автоматах которого можно арендовать зарядное устройство для смартфона 1
19.06.2020 «Яндекс» впервые показал свою новую штаб-квартиру. Фото 2
24.04.2020 Как «Яндекс» за долги перед ВТБ купил землю под свою будущую штаб-квартиру 2
27.02.2020 Ради сделки с «Яндексом» известный московский рантье готов был рискнуть $700 млн 9
14.11.2019 «Яндекс» сбил цену своей будущей штаб-квартиры на 2 миллиарда 1
18.12.2018 «Яндекс» купил землю для новой штаб-квартиры после того, как не смог выкупить старую 2
19.11.2018 NAI Becar представила квартальные итоги на рынке коворкингов Москвы 1
25.08.2017 «Яндекс» отложил $100 млн на аренду своего офиса 2
05.07.2017 Сотрудников «Яндекса» эвакуировали из-за пожара 1
25.01.2017 «Мегафон» стал оператором связи игорной зоны в Сочи 1
08.09.2016 «Яндекс» раздумал покупать собственный офис 1
19.02.2016 «Яндекс» покупает собственный московский офис 4
22.06.2015 Интеграторам нужен гол 1
05.02.2015 Внедрение VDI: как сократить стоимость рабочего места бэк-офиса в 2 раза 1
21.01.2015 «Первый БИТ» автоматизировал управленческий учет для «Росинжиниринга» 1
18.12.2014 «МегаФон» готовит горнолыжные курорты Сочи и Северного Кавказа к Новому году 1
21.10.2014 В почтовое обращение выходит марка «Герб г. Сочи» 1
29.09.2014 Марки: анонс продукции на октябрь 2014 г. 1
18.07.2014 «Росэлектроника» оснастила ж/д-вокзалы России автоматизированными камерами хранения 1
22.04.2014 «Билайн» улучшает качество связи и расширяет зону покрытия сети в Кировской области 1
16.01.2014 2ГИС выпустил приложение для тех, кто будет в Сочи 1
16.12.2013 «Компьюлинк» закончил строительство сетей связи специального назначения на олимпийских объектах 1
05.12.2013 РТРС запустил цифровое вещание в зоне проведения Олимпийских игр в Сочи 1
27.09.2013 Техника Олимпиады. ZOOM.CNews побывал в предолимпийском Сочи 1
01.03.2013 На тестовых соревнованиях в Сочи опробовали современный многофункциональный комплекс радиоконтроля 1
02.10.2012 Maykor открывает филиал в Сочи 1
27.09.2012 «МегаФон» оценил готовность сети в Сочи 1
07.09.2012 Офис «Яндекса» эвакуирован. ФОТО 2
21.05.2012 «МегаФон» запустил сеть LTE в Сочи 1
30.11.2011 Путин поругал Щеголева за снос 100-летней почты 1
12.08.2011 «Яндекс» раскрыл стоимость своего офиса в центре Москвы 3
28.02.2011 Александр Молдаванов: TETRA и ГЛОНАСС — оружие экстренных служб 1
10.02.2011 МТС запустила федеральную программу по повышению качества indoor-связи 1
17.12.2010 На «Яндекс.Картах» появились новые спутниковые снимки 160 городов 1
08.09.2010 Эксперты МОК положительно оценили статус олимпийского строительства по объектам связи 2
20.07.2010 ЮТК инвестирует в развитие телекоммуникаций в Сочи 165 млн. руб 1
15.04.2010 Александр Яковлев назначен начальником административно-правового управления Россвязи 1
08.04.2010 Россвязь представила результаты работ по олимпийскому строительству 1

Публикаций - 49, упоминаний - 69

Красная Роза упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4283 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5312 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1003 3
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 277 3
Facebook 3964 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7186 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6376 2
Космическая связь ФГУП ГПКС 261 2
Cisco Systems 2558 2
Ростех - Ростехнологии 2242 2
Microsoft Corporation 14114 2
SEC Consult Services 984 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1706 2
Крипто-ПРО 221 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 692 1
ОТР 158 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1721 1
Компьюлинк ГК - Compulink 254 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 841 1
NtechLab - НтехЛаб 80 1
Verysell Проекты - Verysell Project 56 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 373 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 610 1
NVision Group - Энвижн Груп 585 1
Diasoft - Диасофт 406 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 174 1
Maykor - Мэйкор 259 1
ЦРТ Сервис 74 1
МегаФон Кавказский филиал 192 1
Marvel - Марвел-Дистрибуция 33 1
Ankerbox 3 1
WeCharge 3 1
NOMO 3 1
Chimpy 3 1
Fuel Rod 3 1
Chargerent 3 1
Sochi Digital Valley - Цифровая долина Сочи (ЦДС) 2 1
Тизприбор - Контрольно-измерительные приборы 10 1
4482 1
Астерос - Asteros 531 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4447 9
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 16 6
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 90 6
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 34 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1721 3
РЖД Москва - Павелецкий вокзал 9 3
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 226 2
Workki City - Сеть коворкингов 2 2
Напа ООО 3 2
Lotte - Лотте - бизнес-центр 4 2
Гипросвязь ПАО 59 2
KR Properties 3 2
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 33 1
Бери Заряд! 4 1
Валрус Консалтинговая компания Карцева - Valrus 1 1
Белая Площадь БЦ - бизнес-центр в Москве 8 1
Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 16 1
MR Group 7 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц 8 1
Power Resources 1 1
Cushman & Wakefield 5 1
Knight Frank 10 1
NAI Becar 4 1
ПроектТехСтрой 1 1
White&Case 2 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 249 1
Открытие ФК 547 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
РЖД - Российские железные дороги 1192 1
РВК - Российская венчурная компания 498 1
Вертолеты России 114 1
Алроса АК 86 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 206 1
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 41 1
Fischer Sports - Фишер 1 1
Открытие Арена - стадион 17 1
WeWork 6 1
Водный стадион Технопарк 11 1
Гранд Корус 1 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 686 5
Россвязь - Федеральное агентство связи 659 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6313 3
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 268 2
Правительство РФ 2298 2
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 62 1
Правительство Москвы - Департамент городского имущества города Москвы - ДГИ 9 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 820 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 18 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1782 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2382 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1608 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1658 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1782 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2110 1
Парк Зарядье 14 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 305 1
ФОИ - Фонд образовательных инноваций НИУ 2 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 307 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 781 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 22 4
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 559 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 136 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11071 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4006 4
3G - Стандарт мобильной связи 4167 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1289 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 500 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2341 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5603 2
ИТ-аутсорсинг 740 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 253 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 707 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 812 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 823 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 89 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 617 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1736 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 140 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 222 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 101 1
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 462 1
DWG - Формат чертежей САПР AutoCAD 45 1
ИТ-аудит 83 1
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 33 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 254 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 318 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 687 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 455 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 498 1
Мультиварки с функцией Мультиповар 13 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 995 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 754 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1704 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1096 1
Kubernetes 309 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 473 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 276 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 124 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1660 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 609 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 4706 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 328 4
Apple iOS 5757 3
Microsoft Windows 10 7849 3
Google Android 10780 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1427 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 124 2
Linux OS 4956 2
Яндекс.Маркет 443 2
Red Hat OpenShift 77 1
ФИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 5 1
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 23 1
Apple Pay 386 1
МТТ VoiceBox - Голосовой бот 14 1
Microsoft Windows Server 2012 147 1
Oracle Fusion ERP 17 1
Haulmont CUBA Platform 24 1
Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit Box 39 1
Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 51 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 15 1
Diasoft Legacy Renovation 4 1
Diasoft Database Adapter 12 1
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ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
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Microsoft Skype 1696 1
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Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 110 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 899582, в очереди разбора - 802733.
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