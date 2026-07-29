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Красная Роза бизнес-центр Москва
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 111, упоминаний - 131
Красная Роза и организации, системы, технологии, персоны:
|Толстой Лев 69 13
|Клячин Александр 16 4
|Гончаренко Марина 35 3
|Волож Аркадий 268 3
|Кузнецов Александр 162 3
|Киссиди Одиссей 2 2
|Яковлева Елена 20 2
|Лебединский Владимир 3 2
|Яковицкий Алексей 23 1
|Кузнецов Анатолий 4 1
|Клягин Александр 1 1
|Кулешов Алексей 32 1
|Титов Алексей 62 1
|Гончаров Михаил 10 1
|Крюков Дмитрий 41 1
|Карпов Дмитрий 11 1
|Мутко Виталий 11 1
|Горбунов Анатолий 18 1
|Онегин Евгений 13 1
|Егошин Сергей 117 1
|Кузьминов Илья 11 1
|Мещеряков Илья 5 1
|Григорян Гагик 8 1
|Литвинов Игорь 10 1
|Кайгородова Оксана 102 1
|Пахомов Александр 140 1
|Киссиди Георгис 1 1
|Королев Константин 13 1
|Шакиров Марат 61 1
|Окунь Дмитрий 17 1
|Прозоров Дмитрий 59 1
|Ласкавый Сергей 23 1
|Голованов Леонид 9 1
|Быков Алексей 91 1
|Красов Алексей 6 1
|Женихов Алексей 61 1
|Патешман Александр 2 1
|Зверев Андрей 59 1
|Приданцев Сергей 149 1
|Кривошеев Евгений 14 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.