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Индексная книга (каталог) CNews*
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Красная Роза бизнес-центр Москва

СОБЫТИЯ

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29.07.2026 «Яндекс» выпустил на улицы Москвы новое беспилотное такси 2
10.07.2026 «Яндекс» запустил роботакси между своими офисами в Москве 2
02.07.2026 Аналитика Bronevik.com: каждая третья деловая поездка в России совмещена с мини-отпуском 1
10.06.2026 В Татарстане улучшили связь для рыбаков и жителей пригорода 1
04.06.2026 Производитель воды «Веха» в семь раз ускорил агрегацию с решением «Контура» для маркировки 1
27.05.2026 МТС с начала года прокачала мобильный интернет в 30 сельских населенных пунктах Ставрополья 1
26.03.2026 ГК «Мантера» внедрила iSpring LMS для централизованного обучения сотрудников 1
27.02.2026 Разгар сезона: 70 000 рублей в среднем россияне готовы потратить на горнолыжный отдых 1
14.02.2026 Баталов Роман Александрович: биография основателя группы «Мантера» 1
06.02.2026 Исследование: спрос на туристические апартаменты в 2025 году вырос в полтора раза 1
05.02.2026 От «цифрового кокона» до экстремального экотуризма: как россияне отдыхают зимой 2026 года 1
26.01.2026 Аналитика Bronevik.com: каждое четвертое бронирование в 2025 году пришлось на поездки выходного дня 1
03.09.2025 T2 обеспечила связью ключевые тоннели Сочи 1
18.08.2025 Свердловчане не расстаются с питомцами: регион в тройке лидеров по pet-бронированиям 1
19.06.2025 «Яндекс» добавил на карту 3D-модели своих офисов 2
19.05.2025 Бронирование отелей на майские праздники в Петербурге выросло на 70% 1
15.05.2025 Казань удержала лидерство по бронированию жилья на майских праздниках 1
15.05.2025 Аналитика Bronevik.com: спрос на туристическое жилье в России в майские праздники вырос на треть 1
22.04.2025 «МегаФон» развернул высокоскоростной Wi-Fi в горном кластере Сочи 1
17.04.2025 Красная Поляна, Архыз и Домбай стали самыми популярными горнолыжными курортами России 1
12.02.2025 «Яндекс» расширяет программу стажировок 1
12.02.2025 «МегаФон» прокачал сеть 4G в горном кластере Сочи 1
05.02.2025 «МегаФон» увеличил территорию 4G-покрытия в месте вдохновения художника Васнецова 1
30.01.2025 «Алиса» расскажет незрячим и слабовидящим пользователям «Кинопоиска», что происходит на экране 1
17.01.2025 Сельские жители Самарской области увеличили онлайн-активность 1
05.12.2024 «Билайн» запустил скоростной мобильный интернет в горных тоннелях на пути от Адлера до Красной Поляны 1
28.11.2024 T2 разогнала интернет в горном кластере Сочи 1
19.09.2024 Аналитика МТС: гора Соболиная вошла в топ-7 популярных горнолыжных курортов летом 2024 года 1
18.09.2024 Аналитика МТС: Белокуриха этим летом вошла в топ-10 популярных горнолыжных курортов России 1
17.09.2024 Аналитика МТС: туристы со всей России стали чаще приезжать в красноярский Фанпарк «Бобровый лог» 1
17.09.2024 МТС: Курорты Карачаево-Черкесии вошли в число самых посещаемых летом 2024 года 1
13.09.2024 Аналитика МТС: посещаемость горных курортов России летом выросла на четверть 1
31.05.2024 VK потратил 3,4 миллиарда на здание своей штаб-квартиры 1
13.05.2024 Популярные направления, где чаще всего бронируют номера с полным пансионом 1
22.03.2024 Роботы-курьеры доставят клиентам «Яндекс Еды» в Москве заказы из «Бургер Кинг» 1
12.03.2024 «Твил»: самые популярные направления для бронирования отелей в марте 1
14.02.2024 Аналитика «МТС Банка»: фотосессия с любимым или как россияне отмечают 14 февраля 1
14.02.2024 Татарстанцы на 19% чаще стали выбирать Сочи для отпуска 1
14.02.2024 МТС улучшила сеть в горах Сочи к приезду туристов из Новосибирска 1
13.02.2024 Нижегородские туристы - в числе наиболее активных путешественников в Горный Сочи 1

Публикаций - 111, упоминаний - 131

Красная Роза и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9215 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 20
МегаФон 10742 11
9594 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 3
Ростелеком 10948 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Тизприбор - Контрольно-измерительные приборы 11 2
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 2
Cisco Systems 5372 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Microsoft Corporation 25775 2
Oracle Corporation 7074 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 2
ЦРТ Сервис - Централизованный региональный технический сервис 77 1
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 1
Ankerbox 3 1
WeCharge 3 1
NOMO 3 1
Chimpy 4 1
Fuel Rod 3 1
Chargerent 3 1
Sochi Digital Valley - Цифровая долина Сочи (ЦДС) 14 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 1
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 110 1
Motorola Inc 1156 1
МТС - Кубань GSM 118 1
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион - билайн Самара 64 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 1
Алроса АК - Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 42 1
VK - Mail.Ru Молоток.ру 95 1
Морион 17 1
Нанософт разработка 23 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 68 21
МТС Трэвел - MTS Travel 292 14
Газпром ПАО 1493 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 8
Корстон - Korston Hotels - Korston Group - Орлёнок Гостиничный комплекс 30 7
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 7
Газпром - Газпром Курорт - Газпром Поляна - горно-туристический центр 13 7
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 29 6
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 5
Олимпстрой ГК - Государственная корпорация 25 4
Red Rose 1875 4 4
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 3
Workki - Сеть коворкингов 5 3
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 3
Mantera Group - Мантера-Групп - Mantera Supreme Seaside - Mantera Supreme - Mantera Seaview residence 6 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 3
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 2
Напа ООО 4 2
JLL - Jones Lang LaSalle 17 2
Белая Площадь БЦ - бизнес-центр в Москве 12 2
KR Properties 3 2
Lotte - Лотте - бизнес-центр 23 2
Росинжиниринг ГК - Росинжиниринг Проект - Росинжиниринг Автоматизация 7 2
Сочи Парк 15 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 122 2
Fischer Sports - Фишер 2 1
Открытие Арена - стадион 21 1
WeWork 6 1
АФК Система ПАО - BN Group - Бизнес-Недвижимость - Сокольский ДОК 14 1
O1 Properties - О1 Пропертиз менеджмент 10 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 59 1
Водный стадион Технопарк 15 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 1
Гранд Корус 1 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 2
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 29 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 75 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Туризм.РФ Копорация развития территорий - Национальная Корпорация Развития Туризма 16 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
ФОИ - Фонд образовательных инноваций НИУ 4 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 77 1
Парк Зарядье 49 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 8
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 21
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 20
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 20
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 12
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 887 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 10
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 8
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4393 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
Бронирование - Booking 983 5
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 5
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 5
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 5
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 4
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 4
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 3
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 46 12
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 8
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 5
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 4
Google Android 15243 4
Apple iOS 8583 4
Linux OS 11533 3
Microsoft Windows 16882 3
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 115 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Avito - Авито Путешествия 60 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 2
МТС Big Data 324 1
Oracle Fusion ERP 68 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
Microsoft Windows Server 2012 203 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 300 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 1
iSpring Learn - iSpring LMS - iSpring Online 43 1
Яндекс.Погода - Yandex.Weather - Метеум 63 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 56 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
ФГИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 13 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 1
СКБ Контур - Контур.Маркировка 9 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 1
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 118 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 1
Kaspersky Premium - Kaspersky Plus - Kaspersky Standard - Комплексная защита от киберугроз 63 1
Апартмент системс - RealtyCalendar 16 1
Толстой Лев 69 13
Клячин Александр 16 4
Гончаренко Марина 35 3
Волож Аркадий 268 3
Кузнецов Александр 162 3
Киссиди Одиссей 2 2
Яковлева Елена 20 2
Лебединский Владимир 3 2
Яковицкий Алексей 23 1
Кузнецов Анатолий 4 1
Клягин Александр 1 1
Кулешов Алексей 32 1
Титов Алексей 62 1
Гончаров Михаил 10 1
Крюков Дмитрий 41 1
Карпов Дмитрий 11 1
Мутко Виталий 11 1
Горбунов Анатолий 18 1
Онегин Евгений 13 1
Егошин Сергей 117 1
Кузьминов Илья 11 1
Мещеряков Илья 5 1
Григорян Гагик 8 1
Литвинов Игорь 10 1
Кайгородова Оксана 102 1
Пахомов Александр 140 1
Киссиди Георгис 1 1
Королев Константин 13 1
Шакиров Марат 61 1
Окунь Дмитрий 17 1
Прозоров Дмитрий 59 1
Ласкавый Сергей 23 1
Голованов Леонид 9 1
Быков Алексей 91 1
Красов Алексей 6 1
Женихов Алексей 61 1
Патешман Александр 2 1
Зверев Андрей 59 1
Приданцев Сергей 149 1
Кривошеев Евгений 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 166164 68
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 67
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 57
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 31
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Красная Поляна - Горки Город - Горная карусель 98 22
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Архыз 77 20
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 164 20
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 19
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 376 16
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