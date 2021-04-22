Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Красная Роза
бизнес-центр Москва
Публикаций - 49, упоминаний - 69
Красная Роза упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кузнецов Александр 78 3
|Волож Аркадий 191 3
|Клячин Александр 13 3
|Киссиди Одиссей 2 2
|Окунь Дмитрий 16 1
|Горбунов Анатолий 18 1
|Кузьминов Илья 8 1
|Григорян Гагик 7 1
|Литвинов Игорь 8 1
|Киссиди Георгис 1 1
|Королев Константин 9 1
|Кулешов Алексей 27 1
|Голованов Леонид 5 1
|Красов Алексей 4 1
|Патешман Александр 2 1
|Зверев Андрей 52 1
|Приданцев Сергей 110 1
|Кривошеев Евгений 7 1
|Мутко Виталий 5 1
|Крюков Дмитрий 11 1
|Клягин Александр 1 1
|Кузнецов Анатолий 4 1
|Яковицкий Алексей 17 1
|Ушацкий Андрей 102 1
|Манджиков Очир 55 1
|Куканов Алексей 13 1
|Яковлев Александр 22 1
|Иванов Сергей 222 1
|Гребенщиков Дмитрий 22 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Путин Владимир 2031 1
|Бобровников Борис 91 1
|Бакунов Григорий 19 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 4906 2
|Ведомости 264 2
|Thomson Reuters - Рейтер 3000 1
|РИА Новости 700 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 555 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 468 1
|New retail 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 899582, в очереди разбора - 802733.
Создано именных указателей - 46961.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 899582, в очереди разбора - 802733.
Создано именных указателей - 46961.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru