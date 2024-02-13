МТС: жители Кабардино-Балкарии на 36% чаще стали отдыхать в Сочи

МТС проанализировала поездки россиян в Сочи в 2023 г. По данным аналитиков, Кабардино-Балкария вошла в число регионов с наибольшим приростом интереса туристов к горному кластеру Сочи.

Жители Кабардино-Балкарии совершили на 36% больше поездок в Сочи, чем годом ранее, по данным сервиса бронирования отелей МТС Travel. Средняя продолжительность отдыха в Сочи составила 8 дней. Дольше всех в горах отдыхали жители отдаленных регионов – НАО и республики Коми, самые короткие поездки совершали жители соседних кавказских республик – Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Дагестана. Чаще всего в горы Сочи приезжали женщины в возрасте 35-44 лет. Примерно каждый третий отдыхающий в горах во время поездки посещал еще и побережье Сочи.

Гости всесезонного курорта Сочи в любое время года могут пользоваться скоростным мобильным интернетом МТС. Компания завершила этап развития инфраструктуры связи на территории горного кластера Сочи. В результате строительства и модернизации сетей максимальная скорость мобильного интернета на курортах Газпром, Красная поляна и Роза Хутор выросла на порядок. Территория покрытия увеличилась вполовину, 4G работает даже на высокогорных участках трасс на отметке 2,4 тыс. метров. Всего за последние пять лет МТС вложила в развитие инфраструктуры связи в горах Сочи порядка одного миллиарда рублей.