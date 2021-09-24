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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия


24.09.2021 «Лига цифровой экономики» построит ситуационный центр главы Карачаево-Черкесии 3
21.09.2021 Медицинский цифровой диагностический центр будет работать в Карачаево-Черкесии 1
07.09.2021 Чернышенко: До конца 2022 г. все соцзначимые госуслуги переведут в «цифру» 1
30.08.2021 Российские гидроэлектростанции мигрируют с ОС и СУБД Microsoft на отечественное ПО 1
15.07.2021 «Русгидро» переезжает с софта IBM и Microsoft Excel на российское ПО 1
24.05.2021 Карачаево-Черкесская Республика перейдет на ОС «Альт» 3
27.04.2021 Запуск федерального проекта «Цифровой регион» перенесен на осень с туманными перспективами 1
14.04.2021 Россию охватили массовые протесты против 5G 1
20.01.2021 «Почта России» будет начислять бонусы за оплату посылок через интернет 1
15.01.2021 Российский регион пошел против трендов и отделил цифру от масс-медиа 2
03.12.2020 Сбер запускает процесс на основе ИИ для кредитования бизнеса 1
03.09.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2020 г. 5
30.06.2020 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux с МИС КСАМУ 1
25.05.2020 «Система» поможет российским регионам в борьбе с коронавирусом 1
22.04.2020 IBS автоматизировала закупки агрохолдинга «Степь» на базе «1С» 1
25.12.2019 Рейтинг доходов ИТ-директоров регионов России. Карта 1
24.10.2019 Цифровое здравоохранение заставило регионы увеличить ИТ-расходы 1
09.10.2019 Российские власти в разы снижают цены на 5G-частоты 1
30.01.2019 Конец аналоговому ТВ в России: к чему готовиться? 1
09.10.2018 ИКТ-расходы регионов в 2018 г. вырастут на 9% 1
14.06.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2018 г. 1
15.02.2018 На форуме «Сочи 2018» подписаны соглашения по реформе УУС и устранению цифрового неравенства 1
27.12.2017 ФРП выделит почти 2 млрд рублей на автопром, композиты и оптоволокно 2
03.11.2017 «Ростех» модернизировал зеркало для крупнейшего телескопа Евразии 1
04.10.2017 «Мегафон» подключил кассовые аппараты «Почты России» 2
30.08.2017 CNews выпустил рейтинг ИКТ-бюджетов российских регионов в 2017 г. 1
29.08.2017 ИКТ-расходы регионов России выросли почти на треть 1
25.08.2017 «Мегафон» расширяет сельскую 3G-сеть в Карачаево-Черкесии 3
06.06.2017 «Мегафон» включил скоростной 4G на курорте «Архыз» 3
30.05.2017 «Мегафон» включил Сбербанку VPN на Кавказе 2
20.04.2017 «Мегафон» улучшил сеть 3G в Карачаево-Черкесии 2
09.03.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2017 года 3
21.02.2017 «Ростелеком» на Ставрополье и в Карачаево-Черкессии модернизировал сеть передачи данных 1
15.02.2017 Почти четыре тысячи населенных пунктов подключены к интернету в рамках реформы УУС 1
06.02.2017 «Мегафон» запустил быстрый интернет для 20 тыс. сельских жителей Карачаево-Черкесии 4
06.02.2017 МТС отмечает рост спроса на мобильный интернет в Карачаево-Черкесии 4
18.01.2017 Энергосбытовые компании Северного Кавказа оптимизировали сервис дистанционной оплаты за электроэнергию 1
09.01.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2016 года 1
29.12.2016 Минкомсвязи подвело итоги работы подкомиссии по электронным госуслугам в 2016 году 1
20.12.2016 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2016 года 4

Публикаций - 151, упоминаний - 233

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 31
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 16
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2009 8
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 226 7
МегаФон Кавказский филиал 192 7
Электросвязь 22 4
Синтерра - Synterra 683 4
Вайнах Телеком 42 3
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 3
Yota - Скартел 623 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1080 2
Сумма Телеком - Sumtel 124 2
Бизнес ИТ 34 2
Qtech - Кьютэк 96 2
Freshtel 49 2
Ростелеком - Карачаево-Черкесский филиал 2 2
Ростех - Ростехнологии 2238 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 427 2
АФК Система ПАО 1148 2
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 2
IBM 3892 2
DMTel - ДМТЕЛ-Сервис 8 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 518 1
АйТи 807 1
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 1
Башинформсвязь 83 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1152 1
Navitel - Навител Навигатор 256 1
Базальт СПО 206 1
КСК Технологии 28 1
Лига Цифровой Экономики 30 1
Nokia Solutions and Networks Oy - NSN 47 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 513 1
Сбербанк СберМедИИ 11 1
Мотив - Екатеринбург-2000 111 1
Гранит-Центр НПП 10 1
InterProCom - Интерпроком 14 1
Wellink - Веллинк 17 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 5
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 4
Почта России ПАО 1631 4
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1707 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 489 2
РусГидро ПАО 129 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 253 2
Карачаево-Черкесскэнерго 2 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 172 2
Ингушэнерго 6 2
РАО ЕЭС России ПАО 99 1
РГБ ЛПУ Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница 1 1
Ростех Швабе ЛЗОС - Лыткаринский завод оптического стекла 9 1
РАО ЭС Востока - Энергетические системы Востока 18 1
Дворец Белосельских-Белозерских 1 1
Сбербанк Центрально-Черноземный банк 6 1
Сбербанк Юго-Западный банк 1 1
РГБЛПУ КЧОД им. С.П.Бутова - ЛПУ Карачаево-Черкесский республиканский онкологический диспансер им. С.П. Бутова 1 1
УОС КЧР - УОС Карачаево-Черкесская Республика 1 1
Geely 8 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 130 1
Интер РАО ПАО 179 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 149 1
Роснефть НК 386 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
Россети ПАО 169 1
Qiwi 783 1
Газпром ПАО 552 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 705 1
БТА Банк - Туран Алем 14 1
РЖД - Российские железные дороги 1118 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 31
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1713 16
Правительство РФ 2264 12
Президент Российской Федерации 1460 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1270 9
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 428 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 965 7
Правительство Карачаево-Черкесской Республики 7 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1430 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1760 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 536 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 773 5
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 404 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1024 4
Правительство Москвы 675 4
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2013 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1431 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 639 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 540 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 284 3
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 168 3
Правительство Республики Коми 19 3
Правительство Саратовской области 17 3
Администрация Ленинградской области 13 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания 27 3
Народное Собрание Парламент Карачаево-Черкесской Республики 3 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1677 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1095 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1552 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 785 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 904 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 149 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 588 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 373 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 450 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 201 2
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 2
Правительство Калининградской области 13 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 858 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 176 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 34 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 30
3G - Стандарт мобильной связи 3920 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2177 7
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 586 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 5
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 249 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 733 5
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 56 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1725 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3162 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1456 3
Родительский контроль 158 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2523 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1469 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3033 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 803 3
Безопасный город 353 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 468 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 809 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1049 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 537 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1240 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 326 2
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 187 1
УУС - Универсальные услуги связи 30 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 189 1
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла 112 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 480 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 55 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 35 1
ЗССС - Земная станция спутниковой связи 6 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 596 1
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 34 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 447 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 7
ЭОС Дело СЭД 702 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
ЭОС Архивное дело 96 2
Google YouTube - Видеохостинг 1970 2
ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы 10 2
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 40 1
Tizen OS - Linux 215 1
СКБ Контур - Контур.Диадок 146 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 94 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 381 1
Росэнергоатом ЦОД Калининский 27 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 185 1
ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система 27 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 1
СКБ Контур - Контур.Эльба 56 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 152 1
ЭВСД - Электронные ветеринарные сопроводительные документы 3 1
Audi A - Автомобиль представительского класса 12 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 8 1
ФТС РФ ЕАИС - Единая автоматизированная информационная система 15 1
ЭОС АРМ руководителя 53 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
Qiwi Терминалы 100 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 148 1
Philips PUT - серия телевизоров 4 1
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров 4 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 507 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
ГСНТИ - Государственная система научно-технической информации 1 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 232 1
Microsoft Windows Server 2003 178 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1387 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
ЭОС Дело-web 139 1
ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 8 1
Бурлаков Радмир 14 14
Никифоров Николай 1127 8
Гальцев Евгений 17 6
Орловский Виктор 232 6
Ярахмедов Руслан 12 3
Путин Владимир 1877 3
Чернышенко Дмитрий 234 3
Прозоров Дмитрий 58 3
Козырев Алексей 271 2
Завязкин Роман 12 2
Дюбанов Анатолий 86 2
Щеголев Игорь 676 2
Рымар Максим 36 2
Дубовсков Андрей 82 2
Чамара Денис 57 1
Собянин Сергей 211 1
Ускова Ольга 134 1
Арлазаров Владимир 118 1
Жаров Александр 165 1
Шадаев Максут 385 1
Копаев Геннадий 16 1
Кириенко Сергей 26 1
Рейман Леонид 575 1
Минасян Карине 92 1
Игнатов Александр 5 1
Канцуров Андрей 8 1
Добрынин Владимир 32 1
Соловьев Андрей 4 1
Валяева Елизавета 72 1
Поповский Александр 86 1
Вершинин Александр 4 1
Шипулин Александр 29 1
Ласкавый Сергей 17 1
Скоков Сергей 26 1
Дробышевский Михаил 50 1
Мраморов Дмитрий 24 1
Степаненко Кирилл 13 1
Косаченко Оксана 2 1
Евтушенков Владимир 139 1
Соболева Наталья 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 61456 87
Россия - СКФО - Ставропольский край 494 52
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 291 43
Россия - СКФО - Дагестан Республика 277 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 42
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 197 36
Россия - СКФО - Кабардино-Балкарская Республика (КБР) 176 35
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2635 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 27
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 188 26
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 253 25
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 245 25
Россия - ЮФО - Астраханская область 386 24
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Черкесск 50 24
Россия - ЮФО - Краснодарский край 977 24
Россия - ЮФО - Ростовская область 907 23
Россия - ЦФО - Тульская область 779 23
Россия - СФО - Республика Алтай 732 23
Россия - СЗФО - Калининградская область 605 18
Россия - СФО - Ленинградская область 1332 18
Россия - ЦФО - Калужская область 605 17
Россия - ДФО - Сахалинская область 461 17
Россия - ЦФО - Тамбовская область 333 17
Россия - ЦФО - Костромская область 237 16
Северный Кавказ 154 16
Россия - ПФО - Самарская область 603 16
Россия - ЮФО - Волгоградская область 418 16
Россия - ПФО - Мордовия Республика 413 15
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 15
Россия - СФО - Омская область 404 15
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 707 15
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 367 15
Россия - ПФО - Нижегородская область 789 15
Россия - ЦФО - Ярославская область 352 14
Россия - СФО - Новосибирская область 866 14
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 112 14
Россия - ПФО - Пензенская область 369 13
Россия - ДФО - Бурятия Республика 314 13
Россия - СЗФО - Республика Коми 489 13
Россия - ПФО - Оренбургская область 313 13
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 862 5
Федеральное законодательство 258 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 376 3
Коррупция 22 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 124 2
Информационное общество - Государственная программа 283 2
Региональное законодательство 45 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 580 2
Доктрина информационной безопасности России 14 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1194 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4217 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 221 1
Русский язык 1081 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3429 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 585 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 871 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2329 1
Резерв универсального обслуживания 37 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1061 1
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 32 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 77 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 136 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 49 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 406 1
НПА - Нормативный правовой акт 51 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 160 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 50 1
ЕСН - Единый социальный налог 74 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 677 3
Рен ТВ - телеканал 51 1
Муз-ТВ - телеканал 26 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 30 1
ТВ-3 - телеканал 49 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Пятница - Телеканал 20 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Пятый канал - Телеканал 39 1
Россия 24 - телеканал 86 1
WSJ - The Wall Street Journal 162 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
CNews - ZOOM.CNews 1116 1
ТНТ - Телеканал 100 1
Коммерсантъ - Издательский дом 485 1
НТВ - Телекомпания 172 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 244 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 246 1
CNews Analytics 2239 10
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 620 1
TelecomDaily ИАА 112 1
Медиалогия 38 1
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
РАН - Российская академия наук 348 3
СКГА - Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия 2 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 141 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 95 1
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 12 1
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 22 1
АГУ - Астраханский государственный университет 7 1
Астраханский кремль - Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник 3 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
GSMA Mobile 360 Series 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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