Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СКФО
Карачаево-Черкесская Республика (КЧР)
Карачаево-Черкесия
Публикаций - 151, упоминаний - 233
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бурлаков Радмир 14 14
|Никифоров Николай 1127 8
|Гальцев Евгений 17 6
|Орловский Виктор 232 6
|Ярахмедов Руслан 12 3
|Путин Владимир 1877 3
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Прозоров Дмитрий 58 3
|Козырев Алексей 271 2
|Завязкин Роман 12 2
|Дюбанов Анатолий 86 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Рымар Максим 36 2
|Дубовсков Андрей 82 2
|Чамара Денис 57 1
|Собянин Сергей 211 1
|Ускова Ольга 134 1
|Арлазаров Владимир 118 1
|Жаров Александр 165 1
|Шадаев Максут 385 1
|Копаев Геннадий 16 1
|Кириенко Сергей 26 1
|Рейман Леонид 575 1
|Минасян Карине 92 1
|Игнатов Александр 5 1
|Канцуров Андрей 8 1
|Добрынин Владимир 32 1
|Соловьев Андрей 4 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Поповский Александр 86 1
|Вершинин Александр 4 1
|Шипулин Александр 29 1
|Ласкавый Сергей 17 1
|Скоков Сергей 26 1
|Дробышевский Михаил 50 1
|Мраморов Дмитрий 24 1
|Степаненко Кирилл 13 1
|Косаченко Оксана 2 1
|Евтушенков Владимир 139 1
|Соболева Наталья 5 1
|CNews Analytics 2239 10
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 620 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|Медиалогия 38 1
|CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru