Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия

Российские гидроэлектростанции мигрируют с ОС и СУБД Microsoft на отечественное ПО 1

Россию охватили массовые протесты против 5G 1

Сбер запускает процесс на основе ИИ для кредитования бизнеса 1

Подтверждена совместимость ОС Astra Linux с МИС КСАМУ 1

Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2017 года 3

Почти четыре тысячи населенных пунктов подключены к интернету в рамках реформы УУС 1

Энергосбытовые компании Северного Кавказа оптимизировали сервис дистанционной оплаты за электроэнергию 1

Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2016 года 1

Минкомсвязи подвело итоги работы подкомиссии по электронным госуслугам в 2016 году 1