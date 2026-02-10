Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия

Более 6,5 млн мошеннических и спам-звонков МТС заблокировала в Карачаево-Черкесии ТС проанализировала количество спамерских и потенциально мошеннических звонков, поступивших жителям Карачаево-Черкесии в 2025 г. За это время с помощью антиспам-решений в регионе было заблокиро

Товары из Карачаево-Черкесии появились на специальной витрине Ozon Ozon запустил витрину «Сделано в Карачаево-Черкесии» при поддержке регионального центра «Мой бизнес». Предприниматели из республики могут бесплатно разместить свою продукцию в специальном разделе и дополнительно продвигать ее

Черная пятница усилила спрос жителей Карачаево-Черкесии на смартфоны и беспроводные наушники нализировала продажи электроники в своей розничной сети в период ноябрьских распродаж. С 11 по 30 ноября 2025 г. россияне приобрели рекордно больше устройств, чем за аналогичный период 2024 г. Жители Карачаево-Черкесии также активно воспользовались возможностью обновить технику. Об этом CNews сообщили представители МТС. В республике наиболее заметный рост пришелся на категорию смартфонов –

Нейросети «Яндекса» помогут жителям Карачаево-Черкесской Республики найти сведения о предках В «Поиске» по архивам появились документы из фондов Государственного архива Карачаево-Черкесской Республики. Сервис поможет пользователям найти информацию о своих предка

62% туристов этим летом впервые открыли для себя Карачаево-Черкесию е в пиковые периоды, мы расширяем покрытие и модернизируем сеть в популярных туристических локациях Карачаево-Черкесии», — сказал директор МТС в Карачаево-Черкесии Расул Каппушев.

Количество бронирований туристического жилья в Карачаево-Черкесии увеличилось на 38% январе-марте выросло на 10% год к году. Населенные пункты, расположенные вблизи популярных курортов Карачаево-Черкесии, вошли в топ туристических направлений по приросту бронирований в первом к

Более 6 млн звонков от мошенников и спама заблокировали в Карачаево-Черкесии МТС проанализировала количество спам-звонков, поступающих жителям Карачаево-Черкесии за 2024 г. За это время с помощью антиспам-решений компании, использующих

«МегаФон» разогнал мобильный интернет на горнолыжном курорте Карачаево-Черкесии узки дает возможность не только делиться фотографиями и видео с близкими, но и связаться с экстренными службами, которые постоянно работают на крутых маршрутах Архыза», — сказал директор «МегаФона» в Карачаево-Черкесии Радмир Бурлаков. По данным сотового оператора, Архыз вошел в рейтинг самых посещаемых горнолыжных курортов в России. Турпоток на склоны в январе 2025 г. вырос на 33,5%, относ

В грибных местах Карачаево-Черкесии развернули обновленную сеть интернета Цифровая экосистема МТС расширила мобильную сеть к разгару сезона «тихой охоты» в населенных пунктах Карачаево-Черкесии. Ускоренную сеть интернета развернули в высокогорных населенных пунктах, окрестности которых особенно популярны у местных грибников и туристов. Об этом CNews сообщили предста

МТС: Курорты Карачаево-Черкесии вошли в число самых посещаемых летом 2024 года тия России изучили поездки на популярные горные курорты страны в летнем сезоне 2024 г.. В число самых популярных горных курортов, которые выбирали для отдыха российские путешественники, вошли курорты Карачаево-Черкесии. Так, курорт «Архыз» вошел в тройку лидеров по количеству посещений, на него пришлось 14% визитов, а на курорт «Домбай» пришлось 4% от всех визитов на российские горные курор

«МойОфис» направит экспертов в Карачаево-Черкесскую Республику для помощи в реализации цифровых проектов региона о обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, и Министерство цифрового развития Карачаево-Черкесской Республики заключили соглашение о сотрудничестве и информационном взаимо

Цифровой помощник врача «ТОП-3» помогает врачам в Карачаево-Черкесии диагноза. Уверен, использование данного сервиса сыграет важную роль в поддержании здоровья жителей Карачаево-Черкесии».

2,5 млн спам-звонков заблокировали с начала года в Карачаево-Черкесии Цифровая экосистема МТС проанализировала количество спам-звонков, поступающих жителям Карачаево-Черкесии с начала 2024 г. С помощью антиспамовых решений и сервиса «Защитник», использующих аналитику Big Data, МТС за это время заблокировала больше 2,5 млн вызовов, что на 47% больш

«СКБ Контур» и Министерство цифрового развития Карачаево-Черкесской Республики будут развивать совместные проекты по цифровизации региона ляется стратегическим, поэтому мы заинтересованы в поступательном развитии и цифровой трансформации Карачаево-Черкесии. Помимо этого, мы будем рады внести свой вклад в подготовку будущих ИT-спе

Популярность горнолыжных курортов Карачаево-Черкесии выросла на 20% ла поездки россиян на горнолыжные курорты внутри страны с декабря по март. Так, горнолыжные курорты Карачаево-Черкесии оказались вторыми по популярности среди туристов страны – 13,5% путешестве

«МегаФон» расширил покрытие на юге Карачаево-Черкесии «МегаФон» подвел итоги модернизации инфраструктуры в республике за первые месяцы 2024 г. Скорость передачи данных в сети «МегаФона» выросла в Урупском и Зеленчукском районах Карачаево-Черкесии. Специалисты зафиксировали там повышенный спрос на мобильный интернет и установили дополнительное телеком-оборудование. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Первы

Карачаево-Черкесия стала одним из лидеров по росту турпотока в 2023 году гда привлекал туристов, но в последние годы популярность путешествий в регионах СКФО, в том числе в Карачаево-Черкесии, набирает обороты. Об этом говорят и исследования аналитиков Big Data МТС.

Музыканты из Карачаево-Черкесии вошли в десятку самых заслушанных артистов на юге дпочтения российских пользователей стриминг-сервиса «МТС Музыка» во время праздничных выходных. Так, в число самых заслушанных артистов на юге страны вошли музыканты Ислам Итляшев и Султан Лагучев из Карачаево-Черкесии. Об этом CNews сообщили представители МТС. Аналитики сервиса «МТС Музыка» выделили ТОП-10 городов страны, где больше всего слушали музыку на праздничных выходных. В число сам

15% онлайн-бронирований горнолыжных курортов на новогодние праздники пришлось на курорты Карачаево-Черкесии ирований российских отелей на новогодние каникулы. Спрос на размещение вблизи горных склонов в среднем по стране вырос за год на 20%. При этом в число лидеров по количеству бронирований вошли курорты Карачаево-Черкесии — на Архыз и Домбай пришлось 15% от всех бронирований на горнолыжных кластерах России. Об этом CNews сообщили представители МТС. За год востребованность размещения вблизи гор

«Мегафон» расширил сеть LTE в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии аибольшей загрузки сети. Таким образом, онлайн-образование, государственные цифровые сервисы и развлекательные платформы становятся ближе и доступнее каждому человеку», — сказал директор «Мегафона» в Карачаево-Черкесии Радмир Бурлаков. В 2023 г. «Мегафон» расширил покрытие мобильной сети сразу в нескольких малонаселенных поселениях республики, таких как поселок Рожкао и аул Кобу-Баши. Так ж

МТС оцифровала древний аул Кубина в Карачаево-Черкесии Цифровая экосистема МТС модернизировала сеть LTE в ауле Кубина Карачаево-Черкесии. Благодаря строительству новых базовых станций, скорость мобильного интерн

Туристов Карачаево-Черкесии будет встречать первый цифровой гид от МТС Цифровая экосистема МТС запустила первый онлайн-путеводитель для гостей Карачаево-Черкесии. Путешественники, приезжая в республику, будут получать приветственное SMS-сообщение со ссылкой на цифровой гид от МТС Travel. В онлайн-путеводителе туристы найдут информацию

Карачаево-Черкесия вошла в четверку регионов с самой активной цифровизацией отелей CNews сообщили представители МТС. С января по сентябрь 2023 г. количество отелей и других объектов Карачаево-Черкесии, которые начали продавать номера в онлайне через агрегаторы, увеличилось н

МТС оцифровала один из главных курортов Карачаево-Черкесии рхыз. Баритовый водопад» и обеспечила безопасность путешественников на всех туристических маршрутах Карачаево-Черкесии с помощью умных GPS-трекеров. Об этом CNews сообщили представители МТС. Ин

Искусственный интеллект помогает выявить онкологию у жителей Карачаево-Черкесии «“Сбер” в партнерстве с Правительством региона уделяет большое внимание поддержке здравоохранения в Карачаево-Черкесии. Уверен, этот проект станет очередным шагом к еще более быстрому цифровому

«Лига цифровой экономики» построит ситуационный центр главы Карачаево-Черкесии Компания AT Service (входит в «Лигу цифровой экономики») построит в Карачаево-Черкесии ситуационный центр главы республики. Комплекс позволит создать интеллектуа

Медицинский цифровой диагностический центр будет работать в Карачаево-Черкесии ты нашего медицинского цифрового диагностического центра доступны для интеграции с региональными медицинскими информационными системами лечебных и профилактических учреждений по всей России. У врачей Карачаево-Черкесии теперь будет возможность использовать новейшие цифровые инструменты в своей ежедневной работе. В первую очередь сервис “КТ Легких”, который может обрабатывать до 150 исследов

Правительство Карачаево-Черкесии и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве Правительство Карачаево-Черкеской республики заключило соглашение о сотрудничестве с разработчиком российского офисного пакета «Р7-Офис». Документ направлен на выполнение задачи федерального значения по цифр

Карачаево-Черкесская Республика перейдет на ОС «Альт» -специалистов и пользователей; популяризацию отечественного ПО. Цель сотрудничества «Базальт СПО» и Карачаево-Черкесии – сформировать технологически независимую цифровую среду экономики и социа

«Мегафон» расширяет сельскую 3G-сеть в Карачаево-Черкесии троительные смеси.«Мегафон» продолжает наращивать телеком-возможности как в крупных городах, так и в малых селениях республики, — комментирует Радмир Бурлаков, директор отделения компании «Мегафон» в Карачаево-Черкесии. — Качественный 3G-интернет позволит нашим абонентам из Али-Бердуковского пользоваться популярными информационными ресурсами, соцсетями и мессенджерами. Это очень удобный кан

«Мегафон» улучшил сеть 3G в Карачаево-Черкесии 0 сотрудников которого пользуются «Мегафоном».«Компания «Мегафон» остается лидером мобильного рынка Карачаево-Черкесии, каждый год улучшая качество работы сети и успешно реализуя в республике п

«Ростелеком» на Ставрополье и в Карачаево-Черкессии модернизировал сеть передачи данных оптоволоконной сети, входящей в состав мультисервисной сети передачи данных Ставропольского края и Карачаево-Черкесской республики. Всего заменили более 2300 устаревших коммутаторов на новые,

«Мегафон» запустил быстрый интернет для 20 тыс. сельских жителей Карачаево-Черкесии ршил техническую кампанию по развитию мобильного покрытия 3G-сети в восьми селениях муниципалитетов Карачаево-Черкесии. Как рассказали CNews в операторе, мобильный интернет от «Мегафона» на ско

МТС отмечает рост спроса на мобильный интернет в Карачаево-Черкесии МТС сообщила об увеличении спроса на мобильный интернет абонентами МТС в Карачаево-Черкесии. Как рассказали CNews в компании, по итогам второго полугодия 2016 г. моби

«Мегафон» ускорил интернет для больниц и десятка населённых пунктов Карачаево-Черкесии емесячно каждый пользователь скачивает крупные объёмы интернет-трафика — в среднем это до 3 ГБ, и показатели потребления продолжают расти, — рассказал Радмир Бурлаков, директор отделения «Мегафон» по Карачаево-Черкесии. — Поэтому мы планомерно расширяем возможности наиболее востребованных сетей 3G, уделяя особое внимание улучшению качества их работы на территории значимых социальных объекто

МТС завершил подготовку сети к горнолыжному сезону в Карачаево-Черкесии МТС сообщил о завершении технических работ по модернизации и расширению сети на горнолыжных курортах Карачаево-Черкесии. Как рассказали CNews в компании, МТС расширил резервные каналы связи для стабильной работы сети в пиковые моменты наплыва туристов и в периоды возникновения неблагоприятных

«Мегафон» подключил интернет для МЧС в горах Карачаево-Черкесии ными службами МЧС России, предоставляя телеком-услуги для решения профессиональных задач спасателей Карачаево-Черкесии. Ежегодно в ходе открытых торгов «Мегафон» подтверждает своё технологическ

«Мегафон» подготавил инфраструктуру к горнолыжному сезону в Карачаево-Черкесии среди операторов связи обеспечил популярные горнолыжные трассы, туристические посёлки и заповедники Карачаево-Черкесии надёжной голосовой связью и мобильным интернетом. Позиция лидера в техноло

«Мегафон» расширил зону действия сельского 3G-интернета в Карачаево-Черкесии ссказали CNews в компании, в рамках технической кампании по интернетизации малых населённых пунктов Карачаево-Черкесии «Мегафон» запустил новые базовые станции стандарта 3G в сёлах Псыж и Марух