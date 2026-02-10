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Россия СКФО Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) Карачаево-Черкесия
СОБЫТИЯ
|10.02.2026
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Более 6,5 млн мошеннических и спам-звонков МТС заблокировала в Карачаево-Черкесии
ТС проанализировала количество спамерских и потенциально мошеннических звонков, поступивших жителям Карачаево-Черкесии в 2025 г. За это время с помощью антиспам-решений в регионе было заблокиро
|11.12.2025
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Товары из Карачаево-Черкесии появились на специальной витрине Ozon
Ozon запустил витрину «Сделано в Карачаево-Черкесии» при поддержке регионального центра «Мой бизнес». Предприниматели из республики могут бесплатно разместить свою продукцию в специальном разделе и дополнительно продвигать ее
|05.12.2025
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Черная пятница усилила спрос жителей Карачаево-Черкесии на смартфоны и беспроводные наушники
нализировала продажи электроники в своей розничной сети в период ноябрьских распродаж. С 11 по 30 ноября 2025 г. россияне приобрели рекордно больше устройств, чем за аналогичный период 2024 г. Жители Карачаево-Черкесии также активно воспользовались возможностью обновить технику. Об этом CNews сообщили представители МТС. В республике наиболее заметный рост пришелся на категорию смартфонов –
|16.10.2025
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Нейросети «Яндекса» помогут жителям Карачаево-Черкесской Республики найти сведения о предках
В «Поиске» по архивам появились документы из фондов Государственного архива Карачаево-Черкесской Республики. Сервис поможет пользователям найти информацию о своих предка
|17.09.2025
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62% туристов этим летом впервые открыли для себя Карачаево-Черкесию
е в пиковые периоды, мы расширяем покрытие и модернизируем сеть в популярных туристических локациях Карачаево-Черкесии», — сказал директор МТС в Карачаево-Черкесии Расул Каппушев.
|09.04.2025
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Количество бронирований туристического жилья в Карачаево-Черкесии увеличилось на 38%
январе-марте выросло на 10% год к году. Населенные пункты, расположенные вблизи популярных курортов Карачаево-Черкесии, вошли в топ туристических направлений по приросту бронирований в первом к
|24.02.2025
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Более 6 млн звонков от мошенников и спама заблокировали в Карачаево-Черкесии
МТС проанализировала количество спам-звонков, поступающих жителям Карачаево-Черкесии за 2024 г. За это время с помощью антиспам-решений компании, использующих
|29.01.2025
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«МегаФон» разогнал мобильный интернет на горнолыжном курорте Карачаево-Черкесии
узки дает возможность не только делиться фотографиями и видео с близкими, но и связаться с экстренными службами, которые постоянно работают на крутых маршрутах Архыза», — сказал директор «МегаФона» в Карачаево-Черкесии Радмир Бурлаков. По данным сотового оператора, Архыз вошел в рейтинг самых посещаемых горнолыжных курортов в России. Турпоток на склоны в январе 2025 г. вырос на 33,5%, относ
|16.10.2024
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В грибных местах Карачаево-Черкесии развернули обновленную сеть интернета
Цифровая экосистема МТС расширила мобильную сеть к разгару сезона «тихой охоты» в населенных пунктах Карачаево-Черкесии. Ускоренную сеть интернета развернули в высокогорных населенных пунктах, окрестности которых особенно популярны у местных грибников и туристов. Об этом CNews сообщили предста
|17.09.2024
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МТС: Курорты Карачаево-Черкесии вошли в число самых посещаемых летом 2024 года
тия России изучили поездки на популярные горные курорты страны в летнем сезоне 2024 г.. В число самых популярных горных курортов, которые выбирали для отдыха российские путешественники, вошли курорты Карачаево-Черкесии. Так, курорт «Архыз» вошел в тройку лидеров по количеству посещений, на него пришлось 14% визитов, а на курорт «Домбай» пришлось 4% от всех визитов на российские горные курор
|13.08.2024
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«МойОфис» направит экспертов в Карачаево-Черкесскую Республику для помощи в реализации цифровых проектов региона
о обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, и Министерство цифрового развития Карачаево-Черкесской Республики заключили соглашение о сотрудничестве и информационном взаимо
|18.06.2024
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Цифровой помощник врача «ТОП-3» помогает врачам в Карачаево-Черкесии
диагноза. Уверен, использование данного сервиса сыграет важную роль в поддержании здоровья жителей Карачаево-Черкесии».
|31.05.2024
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2,5 млн спам-звонков заблокировали с начала года в Карачаево-Черкесии
Цифровая экосистема МТС проанализировала количество спам-звонков, поступающих жителям Карачаево-Черкесии с начала 2024 г. С помощью антиспамовых решений и сервиса «Защитник», использующих аналитику Big Data, МТС за это время заблокировала больше 2,5 млн вызовов, что на 47% больш
|24.05.2024
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«СКБ Контур» и Министерство цифрового развития Карачаево-Черкесской Республики будут развивать совместные проекты по цифровизации региона
ляется стратегическим, поэтому мы заинтересованы в поступательном развитии и цифровой трансформации Карачаево-Черкесии. Помимо этого, мы будем рады внести свой вклад в подготовку будущих ИT-спе
|11.04.2024
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Популярность горнолыжных курортов Карачаево-Черкесии выросла на 20%
ла поездки россиян на горнолыжные курорты внутри страны с декабря по март. Так, горнолыжные курорты Карачаево-Черкесии оказались вторыми по популярности среди туристов страны – 13,5% путешестве
|25.03.2024
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«МегаФон» расширил покрытие на юге Карачаево-Черкесии
«МегаФон» подвел итоги модернизации инфраструктуры в республике за первые месяцы 2024 г. Скорость передачи данных в сети «МегаФона» выросла в Урупском и Зеленчукском районах Карачаево-Черкесии. Специалисты зафиксировали там повышенный спрос на мобильный интернет и установили дополнительное телеком-оборудование. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Первы
|23.01.2024
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Карачаево-Черкесия стала одним из лидеров по росту турпотока в 2023 году
гда привлекал туристов, но в последние годы популярность путешествий в регионах СКФО, в том числе в Карачаево-Черкесии, набирает обороты. Об этом говорят и исследования аналитиков Big Data МТС.
|16.01.2024
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Музыканты из Карачаево-Черкесии вошли в десятку самых заслушанных артистов на юге
дпочтения российских пользователей стриминг-сервиса «МТС Музыка» во время праздничных выходных. Так, в число самых заслушанных артистов на юге страны вошли музыканты Ислам Итляшев и Султан Лагучев из Карачаево-Черкесии. Об этом CNews сообщили представители МТС. Аналитики сервиса «МТС Музыка» выделили ТОП-10 городов страны, где больше всего слушали музыку на праздничных выходных. В число сам
|27.12.2023
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15% онлайн-бронирований горнолыжных курортов на новогодние праздники пришлось на курорты Карачаево-Черкесии
ирований российских отелей на новогодние каникулы. Спрос на размещение вблизи горных склонов в среднем по стране вырос за год на 20%. При этом в число лидеров по количеству бронирований вошли курорты Карачаево-Черкесии — на Архыз и Домбай пришлось 15% от всех бронирований на горнолыжных кластерах России. Об этом CNews сообщили представители МТС. За год востребованность размещения вблизи гор
|06.12.2023
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«Мегафон» расширил сеть LTE в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии
аибольшей загрузки сети. Таким образом, онлайн-образование, государственные цифровые сервисы и развлекательные платформы становятся ближе и доступнее каждому человеку», — сказал директор «Мегафона» в Карачаево-Черкесии Радмир Бурлаков. В 2023 г. «Мегафон» расширил покрытие мобильной сети сразу в нескольких малонаселенных поселениях республики, таких как поселок Рожкао и аул Кобу-Баши. Так ж
|03.11.2023
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МТС оцифровала древний аул Кубина в Карачаево-Черкесии
Цифровая экосистема МТС модернизировала сеть LTE в ауле Кубина Карачаево-Черкесии. Благодаря строительству новых базовых станций, скорость мобильного интерн
|18.10.2023
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Туристов Карачаево-Черкесии будет встречать первый цифровой гид от МТС
Цифровая экосистема МТС запустила первый онлайн-путеводитель для гостей Карачаево-Черкесии. Путешественники, приезжая в республику, будут получать приветственное SMS-сообщение со ссылкой на цифровой гид от МТС Travel. В онлайн-путеводителе туристы найдут информацию
|26.09.2023
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Карачаево-Черкесия вошла в четверку регионов с самой активной цифровизацией отелей
CNews сообщили представители МТС. С января по сентябрь 2023 г. количество отелей и других объектов Карачаево-Черкесии, которые начали продавать номера в онлайне через агрегаторы, увеличилось н
|12.07.2023
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МТС оцифровала один из главных курортов Карачаево-Черкесии
рхыз. Баритовый водопад» и обеспечила безопасность путешественников на всех туристических маршрутах Карачаево-Черкесии с помощью умных GPS-трекеров. Об этом CNews сообщили представители МТС. Ин
|27.04.2022
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Искусственный интеллект помогает выявить онкологию у жителей Карачаево-Черкесии
«“Сбер” в партнерстве с Правительством региона уделяет большое внимание поддержке здравоохранения в Карачаево-Черкесии. Уверен, этот проект станет очередным шагом к еще более быстрому цифровому
|24.09.2021
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«Лига цифровой экономики» построит ситуационный центр главы Карачаево-Черкесии
Компания AT Service (входит в «Лигу цифровой экономики») построит в Карачаево-Черкесии ситуационный центр главы республики. Комплекс позволит создать интеллектуа
|21.09.2021
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Медицинский цифровой диагностический центр будет работать в Карачаево-Черкесии
ты нашего медицинского цифрового диагностического центра доступны для интеграции с региональными медицинскими информационными системами лечебных и профилактических учреждений по всей России. У врачей Карачаево-Черкесии теперь будет возможность использовать новейшие цифровые инструменты в своей ежедневной работе. В первую очередь сервис “КТ Легких”, который может обрабатывать до 150 исследов
|30.08.2021
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Правительство Карачаево-Черкесии и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве
Правительство Карачаево-Черкеской республики заключило соглашение о сотрудничестве с разработчиком российского офисного пакета «Р7-Офис». Документ направлен на выполнение задачи федерального значения по цифр
|24.05.2021
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Карачаево-Черкесская Республика перейдет на ОС «Альт»
-специалистов и пользователей; популяризацию отечественного ПО. Цель сотрудничества «Базальт СПО» и Карачаево-Черкесии – сформировать технологически независимую цифровую среду экономики и социа
|25.08.2017
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«Мегафон» расширяет сельскую 3G-сеть в Карачаево-Черкесии
троительные смеси.«Мегафон» продолжает наращивать телеком-возможности как в крупных городах, так и в малых селениях республики, — комментирует Радмир Бурлаков, директор отделения компании «Мегафон» в Карачаево-Черкесии. — Качественный 3G-интернет позволит нашим абонентам из Али-Бердуковского пользоваться популярными информационными ресурсами, соцсетями и мессенджерами. Это очень удобный кан
|20.04.2017
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«Мегафон» улучшил сеть 3G в Карачаево-Черкесии
0 сотрудников которого пользуются «Мегафоном».«Компания «Мегафон» остается лидером мобильного рынка Карачаево-Черкесии, каждый год улучшая качество работы сети и успешно реализуя в республике п
|21.02.2017
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«Ростелеком» на Ставрополье и в Карачаево-Черкессии модернизировал сеть передачи данных
оптоволоконной сети, входящей в состав мультисервисной сети передачи данных Ставропольского края и Карачаево-Черкесской республики. Всего заменили более 2300 устаревших коммутаторов на новые,
|06.02.2017
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«Мегафон» запустил быстрый интернет для 20 тыс. сельских жителей Карачаево-Черкесии
ршил техническую кампанию по развитию мобильного покрытия 3G-сети в восьми селениях муниципалитетов Карачаево-Черкесии. Как рассказали CNews в операторе, мобильный интернет от «Мегафона» на ско
|06.02.2017
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МТС отмечает рост спроса на мобильный интернет в Карачаево-Черкесии
МТС сообщила об увеличении спроса на мобильный интернет абонентами МТС в Карачаево-Черкесии. Как рассказали CNews в компании, по итогам второго полугодия 2016 г. моби
|11.11.2016
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«Мегафон» ускорил интернет для больниц и десятка населённых пунктов Карачаево-Черкесии
емесячно каждый пользователь скачивает крупные объёмы интернет-трафика — в среднем это до 3 ГБ, и показатели потребления продолжают расти, — рассказал Радмир Бурлаков, директор отделения «Мегафон» по Карачаево-Черкесии. — Поэтому мы планомерно расширяем возможности наиболее востребованных сетей 3G, уделяя особое внимание улучшению качества их работы на территории значимых социальных объекто
|11.11.2016
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МТС завершил подготовку сети к горнолыжному сезону в Карачаево-Черкесии
МТС сообщил о завершении технических работ по модернизации и расширению сети на горнолыжных курортах Карачаево-Черкесии. Как рассказали CNews в компании, МТС расширил резервные каналы связи для стабильной работы сети в пиковые моменты наплыва туристов и в периоды возникновения неблагоприятных
|02.11.2016
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«Мегафон» подключил интернет для МЧС в горах Карачаево-Черкесии
ными службами МЧС России, предоставляя телеком-услуги для решения профессиональных задач спасателей Карачаево-Черкесии. Ежегодно в ходе открытых торгов «Мегафон» подтверждает своё технологическ
|26.10.2016
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«Мегафон» подготавил инфраструктуру к горнолыжному сезону в Карачаево-Черкесии
среди операторов связи обеспечил популярные горнолыжные трассы, туристические посёлки и заповедники Карачаево-Черкесии надёжной голосовой связью и мобильным интернетом. Позиция лидера в техноло
|20.10.2016
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«Мегафон» расширил зону действия сельского 3G-интернета в Карачаево-Черкесии
ссказали CNews в компании, в рамках технической кампании по интернетизации малых населённых пунктов Карачаево-Черкесии «Мегафон» запустил новые базовые станции стандарта 3G в сёлах Псыж и Марух
|18.07.2016
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«Мегафон» ускоряет интернет в Карачаево-Черкесии
До конца года «Мегафон» запустит сети скоростного интернета 4G в 11 населённых пунктах Карачаево-Черкесии с общей численностью населения более 110 тыс. человек. Об этом CNews сообщили в «Мегафоне». В частности, в ближайшее время оператор готовится запустить скоростные сети 4G в У
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Каппушев Расул 20 20
|Бурлаков Радмир 17 17
|Орловский Виктор 408 13
|Никифоров Николай 1138 8
|Самойленко Игорь 68 7
|Гальцев Евгений 19 6
|Чернышенко Дмитрий 581 5
|Груша Георгий 5 4
|Путин Владимир 3454 4
|Шадаев Максут 1210 4
|Прозоров Дмитрий 59 3
|Коваленко Руслан 3 3
|Холодов Андрей 55 3
|Залиханов Эльдар 14 3
|Гончаренко Марина 35 3
|Завязкин Роман 14 3
|Ярахмедов Руслан 17 3
|Ласкавый Сергей 23 2
|Игнатова Мария 143 2
|Кобзев Игорь 12 2
|Постных Олег 13 2
|Игошкина Ольга 13 2
|Карпушкин Владимир 10 2
|Zak Igal - Зак Игал 16 2
|Махов Зубер 2 2
|Бориславский Даниил 33 2
|Грабчак Евгений 4 2
|Джазов Заур 2 2
|Кромочкин Артем 18 2
|Безделов Сергей 8 2
|Медовый Валерий 2 2
|Насруллаев Магомед 56 2
|Текеев Расул 2 2
|Яськин Сергей 73 2
|Жиленко Игорь 15 2
|Щеголев Игорь 699 2
|Мишустин Михаил 787 2
|Белоусов Андрей 149 2
|Рымар Максим 50 2
|Дюбанов Анатолий 95 2
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