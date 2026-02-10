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Россия СКФО Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) Карачаево-Черкесия

Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия

СОБЫТИЯ


10.02.2026 Более 6,5 млн мошеннических и спам-звонков МТС заблокировала в Карачаево-Черкесии

ТС проанализировала количество спамерских и потенциально мошеннических звонков, поступивших жителям Карачаево-Черкесии в 2025 г. За это время с помощью антиспам-решений в регионе было заблокиро
11.12.2025 Товары из Карачаево-Черкесии появились на специальной витрине Ozon

Ozon запустил витрину «Сделано в Карачаево-Черкесии» при поддержке регионального центра «Мой бизнес». Предприниматели из республики могут бесплатно разместить свою продукцию в специальном разделе и дополнительно продвигать ее

05.12.2025 Черная пятница усилила спрос жителей Карачаево-Черкесии на смартфоны и беспроводные наушники

нализировала продажи электроники в своей розничной сети в период ноябрьских распродаж. С 11 по 30 ноября 2025 г. россияне приобрели рекордно больше устройств, чем за аналогичный период 2024 г. Жители Карачаево-Черкесии также активно воспользовались возможностью обновить технику. Об этом CNews сообщили представители МТС. В республике наиболее заметный рост пришелся на категорию смартфонов –

16.10.2025 Нейросети «Яндекса» помогут жителям Карачаево-Черкесской Республики найти сведения о предках

В «Поиске» по архивам появились документы из фондов Государственного архива Карачаево-Черкесской Республики. Сервис поможет пользователям найти информацию о своих предка
17.09.2025 62% туристов этим летом впервые открыли для себя Карачаево-Черкесию

е в пиковые периоды, мы расширяем покрытие и модернизируем сеть в популярных туристических локациях Карачаево-Черкесии», — сказал директор МТС в Карачаево-Черкесии Расул Каппушев.
09.04.2025 Количество бронирований туристического жилья в Карачаево-Черкесии увеличилось на 38%

январе-марте выросло на 10% год к году. Населенные пункты, расположенные вблизи популярных курортов Карачаево-Черкесии, вошли в топ туристических направлений по приросту бронирований в первом к
24.02.2025 Более 6 млн звонков от мошенников и спама заблокировали в Карачаево-Черкесии

МТС проанализировала количество спам-звонков, поступающих жителям Карачаево-Черкесии за 2024 г. За это время с помощью антиспам-решений компании, использующих

29.01.2025 «МегаФон» разогнал мобильный интернет на горнолыжном курорте Карачаево-Черкесии

узки дает возможность не только делиться фотографиями и видео с близкими, но и связаться с экстренными службами, которые постоянно работают на крутых маршрутах Архыза», — сказал директор «МегаФона» в Карачаево-Черкесии Радмир Бурлаков. По данным сотового оператора, Архыз вошел в рейтинг самых посещаемых горнолыжных курортов в России. Турпоток на склоны в январе 2025 г. вырос на 33,5%, относ
16.10.2024 В грибных местах Карачаево-Черкесии развернули обновленную сеть интернета

Цифровая экосистема МТС расширила мобильную сеть к разгару сезона «тихой охоты» в населенных пунктах Карачаево-Черкесии. Ускоренную сеть интернета развернули в высокогорных населенных пунктах, окрестности которых особенно популярны у местных грибников и туристов. Об этом CNews сообщили предста
17.09.2024 МТС: Курорты Карачаево-Черкесии вошли в число самых посещаемых летом 2024 года

тия России изучили поездки на популярные горные курорты страны в летнем сезоне 2024 г.. В число самых популярных горных курортов, которые выбирали для отдыха российские путешественники, вошли курорты Карачаево-Черкесии. Так, курорт «Архыз» вошел в тройку лидеров по количеству посещений, на него пришлось 14% визитов, а на курорт «Домбай» пришлось 4% от всех визитов на российские горные курор
13.08.2024 «МойОфис» направит экспертов в Карачаево-Черкесскую Республику для помощи в реализации цифровых проектов региона

о обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, и Министерство цифрового развития Карачаево-Черкесской Республики заключили соглашение о сотрудничестве и информационном взаимо
18.06.2024 Цифровой помощник врача «ТОП-3» помогает врачам в Карачаево-Черкесии

диагноза. Уверен, использование данного сервиса сыграет важную роль в поддержании здоровья жителей Карачаево-Черкесии».
31.05.2024 2,5 млн спам-звонков заблокировали с начала года в Карачаево-Черкесии

Цифровая экосистема МТС проанализировала количество спам-звонков, поступающих жителям Карачаево-Черкесии с начала 2024 г. С помощью антиспамовых решений и сервиса «Защитник», использующих аналитику Big Data, МТС за это время заблокировала больше 2,5 млн вызовов, что на 47% больш
24.05.2024 «СКБ Контур» и Министерство цифрового развития Карачаево-Черкесской Республики будут развивать совместные проекты по цифровизации региона

ляется стратегическим, поэтому мы заинтересованы в поступательном развитии и цифровой трансформации Карачаево-Черкесии. Помимо этого, мы будем рады внести свой вклад в подготовку будущих ИT-спе
11.04.2024 Популярность горнолыжных курортов Карачаево-Черкесии выросла на 20%

ла поездки россиян на горнолыжные курорты внутри страны с декабря по март. Так, горнолыжные курорты Карачаево-Черкесии оказались вторыми по популярности среди туристов страны – 13,5% путешестве
25.03.2024 «МегаФон» расширил покрытие на юге Карачаево-Черкесии

«МегаФон» подвел итоги модернизации инфраструктуры в республике за первые месяцы 2024 г. Скорость передачи данных в сети «МегаФона» выросла в Урупском и Зеленчукском районах Карачаево-Черкесии. Специалисты зафиксировали там повышенный спрос на мобильный интернет и установили дополнительное телеком-оборудование. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Первы
23.01.2024 Карачаево-Черкесия стала одним из лидеров по росту турпотока в 2023 году

гда привлекал туристов, но в последние годы популярность путешествий в регионах СКФО, в том числе в Карачаево-Черкесии, набирает обороты. Об этом говорят и исследования аналитиков Big Data МТС.
16.01.2024 Музыканты из Карачаево-Черкесии вошли в десятку самых заслушанных артистов на юге

дпочтения российских пользователей стриминг-сервиса «МТС Музыка» во время праздничных выходных. Так, в число самых заслушанных артистов на юге страны вошли музыканты Ислам Итляшев и Султан Лагучев из Карачаево-Черкесии. Об этом CNews сообщили представители МТС. Аналитики сервиса «МТС Музыка» выделили ТОП-10 городов страны, где больше всего слушали музыку на праздничных выходных. В число сам
27.12.2023 15% онлайн-бронирований горнолыжных курортов на новогодние праздники пришлось на курорты Карачаево-Черкесии

ирований российских отелей на новогодние каникулы. Спрос на размещение вблизи горных склонов в среднем по стране вырос за год на 20%. При этом в число лидеров по количеству бронирований вошли курорты Карачаево-Черкесии — на Архыз и Домбай пришлось 15% от всех бронирований на горнолыжных кластерах России. Об этом CNews сообщили представители МТС. За год востребованность размещения вблизи гор
06.12.2023 «Мегафон» расширил сеть LTE в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии

аибольшей загрузки сети. Таким образом, онлайн-образование, государственные цифровые сервисы и развлекательные платформы становятся ближе и доступнее каждому человеку», — сказал директор «Мегафона» в Карачаево-Черкесии Радмир Бурлаков. В 2023 г. «Мегафон» расширил покрытие мобильной сети сразу в нескольких малонаселенных поселениях республики, таких как поселок Рожкао и аул Кобу-Баши. Так ж
03.11.2023 МТС оцифровала древний аул Кубина в Карачаево-Черкесии

Цифровая экосистема МТС модернизировала сеть LTE в ауле Кубина Карачаево-Черкесии. Благодаря строительству новых базовых станций, скорость мобильного интерн
18.10.2023 Туристов Карачаево-Черкесии будет встречать первый цифровой гид от МТС

Цифровая экосистема МТС запустила первый онлайн-путеводитель для гостей Карачаево-Черкесии. Путешественники, приезжая в республику, будут получать приветственное SMS-сообщение со ссылкой на цифровой гид от МТС Travel. В онлайн-путеводителе туристы найдут информацию
26.09.2023 Карачаево-Черкесия вошла в четверку регионов с самой активной цифровизацией отелей

CNews сообщили представители МТС. С января по сентябрь 2023 г. количество отелей и других объектов Карачаево-Черкесии, которые начали продавать номера в онлайне через агрегаторы, увеличилось н
12.07.2023 МТС оцифровала один из главных курортов Карачаево-Черкесии

рхыз. Баритовый водопад» и обеспечила безопасность путешественников на всех туристических маршрутах Карачаево-Черкесии с помощью умных GPS-трекеров. Об этом CNews сообщили представители МТС. Ин
27.04.2022 Искусственный интеллект помогает выявить онкологию у жителей Карачаево-Черкесии

«“Сбер” в партнерстве с Правительством региона уделяет большое внимание поддержке здравоохранения в Карачаево-Черкесии. Уверен, этот проект станет очередным шагом к еще более быстрому цифровому
24.09.2021 «Лига цифровой экономики» построит ситуационный центр главы Карачаево-Черкесии

Компания AT Service (входит в «Лигу цифровой экономики») построит в Карачаево-Черкесии ситуационный центр главы республики. Комплекс позволит создать интеллектуа
21.09.2021 Медицинский цифровой диагностический центр будет работать в Карачаево-Черкесии

ты нашего медицинского цифрового диагностического центра доступны для интеграции с региональными медицинскими информационными системами лечебных и профилактических учреждений по всей России. У врачей Карачаево-Черкесии теперь будет возможность использовать новейшие цифровые инструменты в своей ежедневной работе. В первую очередь сервис “КТ Легких”, который может обрабатывать до 150 исследов
30.08.2021 Правительство Карачаево-Черкесии и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Карачаево-Черкеской республики заключило соглашение о сотрудничестве с разработчиком российского офисного пакета «Р7-Офис». Документ направлен на выполнение задачи федерального значения по цифр
24.05.2021 Карачаево-Черкесская Республика перейдет на ОС «Альт»

-специалистов и пользователей; популяризацию отечественного ПО. Цель сотрудничества «Базальт СПО» и Карачаево-Черкесии – сформировать технологически независимую цифровую среду экономики и социа
25.08.2017 «Мегафон» расширяет сельскую 3G-сеть в Карачаево-Черкесии

троительные смеси.«Мегафон» продолжает наращивать телеком-возможности как в крупных городах, так и в малых селениях республики, — комментирует Радмир Бурлаков, директор отделения компании «Мегафон» в Карачаево-Черкесии. — Качественный 3G-интернет позволит нашим абонентам из Али-Бердуковского пользоваться популярными информационными ресурсами, соцсетями и мессенджерами. Это очень удобный кан
20.04.2017 «Мегафон» улучшил сеть 3G в Карачаево-Черкесии

0 сотрудников которого пользуются «Мегафоном».«Компания «Мегафон» остается лидером мобильного рынка Карачаево-Черкесии, каждый год улучшая качество работы сети и успешно реализуя в республике п
21.02.2017 «Ростелеком» на Ставрополье и в Карачаево-Черкессии модернизировал сеть передачи данных

оптоволоконной сети, входящей в состав мультисервисной сети передачи данных Ставропольского края и Карачаево-Черкесской республики. Всего заменили более 2300 устаревших коммутаторов на новые,

06.02.2017 «Мегафон» запустил быстрый интернет для 20 тыс. сельских жителей Карачаево-Черкесии

ршил техническую кампанию по развитию мобильного покрытия 3G-сети в восьми селениях муниципалитетов Карачаево-Черкесии. Как рассказали CNews в операторе, мобильный интернет от «Мегафона» на ско
06.02.2017 МТС отмечает рост спроса на мобильный интернет в Карачаево-Черкесии

МТС сообщила об увеличении спроса на мобильный интернет абонентами МТС в Карачаево-Черкесии. Как рассказали CNews в компании, по итогам второго полугодия 2016 г. моби
11.11.2016 «Мегафон» ускорил интернет для больниц и десятка населённых пунктов Карачаево-Черкесии

емесячно каждый пользователь скачивает крупные объёмы интернет-трафика — в среднем это до 3 ГБ, и показатели потребления продолжают расти, — рассказал Радмир Бурлаков, директор отделения «Мегафон» по Карачаево-Черкесии. — Поэтому мы планомерно расширяем возможности наиболее востребованных сетей 3G, уделяя особое внимание улучшению качества их работы на территории значимых социальных объекто
11.11.2016 МТС завершил подготовку сети к горнолыжному сезону в Карачаево-Черкесии

МТС сообщил о завершении технических работ по модернизации и расширению сети на горнолыжных курортах Карачаево-Черкесии. Как рассказали CNews в компании, МТС расширил резервные каналы связи для стабильной работы сети в пиковые моменты наплыва туристов и в периоды возникновения неблагоприятных

02.11.2016 «Мегафон» подключил интернет для МЧС в горах Карачаево-Черкесии

ными службами МЧС России, предоставляя телеком-услуги для решения профессиональных задач спасателей Карачаево-Черкесии. Ежегодно в ходе открытых торгов «Мегафон» подтверждает своё технологическ
26.10.2016 «Мегафон» подготавил инфраструктуру к горнолыжному сезону в Карачаево-Черкесии

среди операторов связи обеспечил популярные горнолыжные трассы, туристические посёлки и заповедники Карачаево-Черкесии надёжной голосовой связью и мобильным интернетом. Позиция лидера в техноло
20.10.2016 «Мегафон» расширил зону действия сельского 3G-интернета в Карачаево-Черкесии

ссказали CNews в компании, в рамках технической кампании по интернетизации малых населённых пунктов Карачаево-Черкесии «Мегафон» запустил новые базовые станции стандарта 3G в сёлах Псыж и Марух
18.07.2016 «Мегафон» ускоряет интернет в Карачаево-Черкесии

До конца года «Мегафон» запустит сети скоростного интернета 4G в 11 населённых пунктах Карачаево-Черкесии с общей численностью населения более 110 тыс. человек. Об этом CNews сообщили в «Мегафоне». В частности, в ближайшее время оператор готовится запустить скоростные сети 4G в У

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Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 13
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ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
WiMAX Forum 69 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
РДШ - Российское движение школьников 3 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
Макател - Ассоциация операторов кабельного телевидения 3 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 69
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 68
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 66
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 61
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 59
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 51
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 50
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 35
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 33
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 33
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 27
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 887 25
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 24
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 23
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 23
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 22
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 20
Бронирование - Booking 983 19
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 18
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 18
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 18
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 18
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 18
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 17
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 12
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 35
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 11
Avito - Авито Путешествия 60 10
МТС Big Data 324 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 8
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 7
Google YouTube - Видеохостинг 3002 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 6
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 115 6
МегаФон - МегаКино 13 5
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 5
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 46 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
РАН САО - БТА - Большой телескоп азимутальный 7 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 69 4
FreePik 1841 4
Linux OS 11533 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
IBM Maximo Asset Management 60 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 141 3
РАН РАТАН-600 - радиоастрономический телескоп Академии наук 5 3
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 3
МТС EnergyTool 32 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 3
Microsoft Windows 16882 3
Apple iPhone 6 4861 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 2
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Call Defender - Тинькофф Ктозвонит 7 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 2
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 102 2
Toyota Land Cruiser 28 2
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 2
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut USSD Centre - Bercut mnUSSD Centre 16 2
Каппушев Расул 20 20
Бурлаков Радмир 17 17
Орловский Виктор 408 13
Никифоров Николай 1138 8
Самойленко Игорь 68 7
Гальцев Евгений 19 6
Чернышенко Дмитрий 581 5
Груша Георгий 5 4
Путин Владимир 3454 4
Шадаев Максут 1210 4
Прозоров Дмитрий 59 3
Коваленко Руслан 3 3
Холодов Андрей 55 3
Залиханов Эльдар 14 3
Гончаренко Марина 35 3
Завязкин Роман 14 3
Ярахмедов Руслан 17 3
Ласкавый Сергей 23 2
Игнатова Мария 143 2
Кобзев Игорь 12 2
Постных Олег 13 2
Игошкина Ольга 13 2
Карпушкин Владимир 10 2
Zak Igal - Зак Игал 16 2
Махов Зубер 2 2
Бориславский Даниил 33 2
Грабчак Евгений 4 2
Джазов Заур 2 2
Кромочкин Артем 18 2
Безделов Сергей 8 2
Медовый Валерий 2 2
Насруллаев Магомед 56 2
Текеев Расул 2 2
Яськин Сергей 73 2
Жиленко Игорь 15 2
Щеголев Игорь 699 2
Мишустин Михаил 787 2
Белоусов Андрей 149 2
Рымар Максим 50 2
Дюбанов Анатолий 95 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 143
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Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 386 122
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 38
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Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Рустелеком ТК 305 1
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РАН САО - Специальная астрофизическая обсерватория Российской Академии наук 3 3
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 2
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ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 12 1
Астраханский кремль - Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник 6 1
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 14 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 21 1
МарГУ - Марийский государственный университет 1 1
МУИВ - Московский университет имени С. Ю. Витте 2 1
СКБ Контур - АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 1
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Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 1
РАН ИПА - Институт прикладной астрономии 2 1
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Росгидромет ЦАО ФГБУ - Центральная аэрологическая обсерватория 4 1
РАН ИПА - Бадары РАО - Радиоастрономическая обсерватория 5 1
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КЧИГИ РГБУ - Карачаево-Черкесский институт гуманитарных исследований. имени Х.Х. Хапсирокова 1 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 26 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
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МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 32 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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