«Лига цифровой экономики» построит ситуационный центр главы Карачаево-Черкесии

Компания AT Service (входит в «Лигу цифровой экономики») построит в Карачаево-Черкесии ситуационный центр главы республики. Комплекс позволит создать интеллектуальную ИТ-систему для поддержки управленческих решений, мониторинга ситуации в регионе, анализа и прогнозирования социально-экономических показателей. Запуск платформы запланирован на ближайшее будущее.

В ходе проекта команда «Лиги цифровой экономики» выполнит полный спектр работ по созданию первой очереди ситуационного центра. В их числе выбор и поставка оборудования, его монтаж, пусконаладочные работы, аттестация объектов информатизации и запуск комплекса в промышленную эксплуатацию. Будет создана аппаратная платформа для проведения мероприятий правительством республики, в том числе сеансов закрытой видеоконференцсвязи с участием муниципальных, региональных и федеральных органов власти.

Проект реализуется в рамках создания в субъектах Российской Федерации системы ситуационных центров, взаимодействующих по единому регламенту. Это поможет регионам выстроить эффективную работу в части мониторинга общественной, экономической и оперативной обстановки при интеллектуальной поддержке ИТ-инструментов. Ситуационный центр позволяет повысить оперативность и качество принятия решений в области государственного управления, а также уровень обеспечения безопасности. Последнее особенно актуально для СКФО, где находится ряд важных стратегических объектов, туристическая инфраструктура, пограничные зоны.

«Основное преимущество данного решения в том, что мы получим универсальную цифровую платформу, на базе которой сможем создавать новые сервисы и развиваться в различных направлениях. Тем самым мы закладываем основу для цифровой трансформации работы органов власти и всей жизни региона. Также важным моментом является поддержка импортозамещения и выбор преимущественно отечественных компаний и продуктов для реализации проекта», – отметил Руслан Коваленко, министр цифрового развития Карачаево-Черкесской Республики.

«За последние несколько лет наша команда спроектировала и внедрила целый ряд ситуационных центров в регионах России. Это сложная и интересная работа на стыке программного и аппаратного обеспечения по созданию комплексной инфраструктуры, которая должна быть эффективной и при этом отвечать требованиям безопасности информации. Мы надеемся, что центр в Карачаево-Черкессии станет основой для дальнейшей всеобъемлющей информатизации государственного и муниципального управления в республике», – подчеркнул Иван Арсеньев, руководитель проектов компании AT Service (входит в «Лигу цифровой экономики»).