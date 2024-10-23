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Росатом РИР Лига Цифровой Экономики

Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики

Лига Цифровой Экономики — группа компаний, которые оказывают услуги в области информационных и цифровых технологий. Проекты Лиги охватывают спектр отраслей экономики, включая государственный сектор, ТЭК, финансы, телекоммуникации и промышленность.


23.10.2024 «Лига Цифровой Экономики» внедрила сервис «Контур.Толк» для онлайн-коммуникаций

«Лига Цифровой Экономики» внедрила в работу отечественный сервис для онлайн-коммуникаций «Конт
12.09.2024 SimpleOne и «Лига Цифровой Экономики» объявили о партнёрстве

йский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne и группа компаний «Лига Цифровой Экономики» заключили соглашение о партнёрстве. Сотрудничество направлено на реа
29.08.2024 «Лига Цифровой Экономики» создала SCADA-систему на отечественной платформе для компании «Кама»

истему диспетчеризации основных процессов на производстве. Технологическим партнером проекта стала «Лига Цифровой Экономики». Внедрение заняло 10 месяцев: в результате заказчик получил систему,
31.07.2024 «Лига Цифровой Экономики» будет внедрять ecom-продукты Compo Soft

«Лига Цифровой Экономики» подписала соглашение о сотрудничестве с разработчиком отечественного
14.03.2024 «Лига Цифровой Экономики» внедряет голосовые и чат-боты TWIN для бизнеса

«Лига Цифровой Экономики» расширяет сотрудничество с TWIN — отечественным разработчиком голосо
11.03.2024 Школа жизни для айтишников: Академия Лиги Цифровой Экономики помогает расти экспертам компании

адач компании, которые заключаются в укреплении позиций на рынке и росте прибыли». Андрей Нугманов, Лига Цифровой Экономики: Смысл нашей платформы заключается в создании единой цифровой среды д
15.01.2024 «Лига Цифровой Экономики» получила право проводить мониторинг ИБ по расширенной лицензии ФСТЭК России

казал Денис Ковалев, директор направления информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики. *** «Лига Цифровой Экономики» — группа компаний, которые оказывают услуги в области информационных
27.12.2023 «Лига Цифровой Экономики» создала ИТ-инфраструктуру магазинов Desport

«Лига Цифровой Экономики» помогла сети Desport запустить информационную инфраструктуру к откры
18.12.2023 «Лига цифровой экономики» стала главным поставщиком технологии для упрощения платежей UniversalPay

«Лига цифровой экономики», ключевой партнер компании Smart Engines на отечественном рынке, ста
13.11.2023 Игорь Хомич, Лига Цифровой Экономики — о разработке ГИС «Спорт» на платформе «ГосТех»

учая как сервис надежные, безопасные и одобренные проверяющими ведомствами технологии. Игорь Хомич, Лига Цифровой Экономики: Мы получили возможность начать пересборку всей системы управления фи
17.10.2023 «Лига цифровой экономики» разработала модуль анализа и оценки пусковых операций для энергетики и других отраслей промышленности

«Лига цифровой экономики» разработала новый аналитический модуль в своей системе «Контроль пус
12.10.2023 «Лига цифровой экономики» будет внедрять импортонезависимую систему Global ERP

импортозамещения, поэтому могут быть востребованы на рынке для замены ERP-систем от SAP и Oracle. «Лига цифровой экономики» реализовала ряд проектов на базе иностранных и отечественных ERP-сис
09.10.2023 «Лига цифровой экономики» и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений в области управления данными

организациях, как «Московский кредитный банк», ДИТ Москвы, «Русгидро», Счетная палата России и др. «Лига цифровой экономики» сотрудничает с поставщиками отечественного ПО в разных сегментах, ре
04.10.2023 «Лига цифровой экономики» открыла собственную испытательную лабораторию ПО

ательной лаборатории, аккредитованной ФСТЭК России, с использованием импортонезависимых продуктов. «Лига цифровой экономики» в лице команды «Техконсур» предлагает государственным и коммерческим
14.09.2023 «Лига цифровой экономики» предложит клиентам решение Smart ID Engine 2.0 для распознавания паспортов и проверки подлинности

их от всех возможных рисков», – сказал генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров. *** «Лига цифровой экономики» — группа компаний, которые оказывают услуги в области информационных
02.08.2023 «Лига цифровой экономики» подписала партнерское соглашение с разработчиком отечественного мессенджера tada.team

уникаций для повышения эффективности работы и обеспечения сохранности данных. Именно такие решения «Лига цифровой экономики» планирует предлагать своим клиентам. В частности, tada.team по своей
24.07.2023 «Лига цифровой экономики» получила аккредитацию ФСТЭК на проведение испытаний средств защиты информации

екларированных возможностей, проверку процедур безопасной разработки и технической поддержки СрЗИ. «Лига цифровой экономики» стала 41-й организацией, получившей соответствующую аккредитацию ФСТ
13.06.2023 Олег Сенчук -

Олег Сенчук, Лига Цифровой Экономики: Маркетплейсы стали главным драйвером электронной коммерции

трументы анализа больших данных и принятия решений на их основе. Основной драйвер роста всего рынка — маркетплейсы, которые обеспечивают открытую инфраструктуру для внешних потребителей. Олег Сенчук, Лига Цифровой Экономики CNews: По последним данным, e-com вырос почти на треть. Чем обусловлен такой рост? Олег Сенчук: По данным Data Insight, за 2022 г. рынок вырос на 38%, но, думаю, это зав
06.06.2023 «Лига цифровой экономики» будет внедрять EPM-систему «Турбо бюджетирование»

«Лига цифровой экономики» и компания «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») заключил
11.05.2023 Сергей Тиняков -

Сергей Тиняков, Лига Цифровой Экономики: Ритейл погружается в смартфоны клиентов

такте на цифровых площадках и чаще заманивать клиента в физический магазин, где опять же требуется оказать нужный сервис и тем самым решить текущую потребность или сформировать новую. Сергей Тиняков, Лига Цифровой Экономики: Ритейл, как и остальные отрасли, живет в режиме новой реальности CNews: Что это означает в практическом смысле для ритейлеров? Что предлагают участникам рынка ИТ-компан
18.04.2023 Михаил Свинцицкий, Лига Цифровой Экономики: Налоговый мониторинг — режим полной открытости

ь ФНС доступ к информации, подготовить ИТ-инфраструктуру к вхождению в мониторинг. Именно для этого Лига Цифровой Экономики разработала специальное ПО — Витрину налогового мониторинга. Первые п
11.04.2023 «Лига цифровой экономики» будет разрабатывать и внедрять ИТ-решения с использованием отечественного ПО Picodata

работку, что позволяет масштабировать наиболее сложные компоненты корпоративной ИТ инфраструктуры. «Лига цифровой экономики» — группа компаний, которые оказывают услуги в области информационных
23.03.2023 «Лига цифровой экономики» будет внедрять мобильные решения на базе отечественной ОС «Аврора»

ммерческий сектор», – сказала Мария Стрельцова, руководитель проектов компании «Философия.ИТ». *** «Лига цифровой экономики» — группа компаний, которые оказывают услуги в области информационных
13.02.2023 Сергей Шилов -

Сергей Шилов, «Лига цифровой экономики»: Процесс трансформации сферы ИТ только набирает обороты

е полностью импортозамещенной линейки оборудования уйдет по меньшей мере десять лет. Сергей Шилов, «Лига цифровой экономики»: В России по-прежнему ощущается острая нехватка высококлассных ИТ-сп
07.02.2023 «Лига цифровой экономики» будет внедрять отечественную систему диспетчеризации для промышленных предприятий Trace Mode

нной промышленности», – сказал директор направления «Лиги цифровой экономики» Павел Коновалов. *** «Лига цифровой экономики» — группа компаний, которые оказывают услуги в области информационных
08.11.2022 Юрий Колбасин, Лига цифровой экономики: Наши мессенджеры расскажут о нас больше, чем мы сами

блиотеки. Основным языком программирования Data Science по-прежнему является Python. Юрий Колбасин, Лига цифровой экономики: Существующие технологии позволяют хранить и обрабатывать условно нео
08.09.2022 Linxdatacenter расширяет сотрудничество с «Лигой цифровой экономики»

ых решений Linxdatacenter сообщил о том, что более чем в 2 раза увеличил объем сотрудничества с ГК «Лига цифровой экономики». Это позволит группе компаний предоставлять отказоустойчивые и надеж
25.05.2022 Михаил Бараблин -

Михаил Бараблин, партнер Лиги Цифровой Экономики: Наша платформа закрывает все потребности по управлению разработкой

ная платформа Cloudate может использоваться государственными и коммерческими структурами для развертывания и получения стандартизированных ИТ-сервисов по моделям SaaS и IaaS. Михаил Бараблин, партнер Лиги Цифровой Экономики: Для развития облачного рынка нужен комплексный подход, синергия государства, заказчиков и разработчиков CNews: Какие секторы экономики сейчас наиболее заинтересованы в

28.01.2022 Сергей Шилов, «Лига цифровой экономики»: ИТ-компаниям жизненно необходимо заниматься внутренней цифровизацией

ация является неотъемлемым условием практически любой профессиональной деятельности. Сергей Шилов, «Лига цифровой экономики»: Сегодня цифровизация является неотъемлемым условием практически люб
24.09.2021 «Лига цифровой экономики» построит ситуационный центр главы Карачаево-Черкесии

номических показателей. Запуск платформы запланирован на ближайшее будущее. В ходе проекта команда «Лиги цифровой экономики» выполнит полный спектр работ по созданию первой очереди ситуационног
18.08.2021 «Лига цифровой экономики» будет внедрять «Платформу управления данными» от «Ростелекома»

«Лига цифровой экономики» расширяет предложение по направлению BI для своих клиентов. Компания
02.06.2021 «Лига цифровой экономики» открыла лабораторию продуктового дизайна

Команда дизайнеров «Лиги цифровой экономики» под брендом FINIK Design Lab займется проектированием и дизайном веб-интерфейсов и мобильных приложений. В планах – работа с клиентами «Лиги» и самостоятельный выход на
15.04.2021 «Лига цифровой экономики» открыла офис в Минске

«Лига цифровой экономики» открыла представительство в Республике Беларусь. Специалисты минског
12.02.2021 «Лига цифровой экономики» запустит проекты на базе BI-платформы Luxms

ер «Лиги цифровой экономики». «Мы рады партнерству с такой крупной, мультивендорной компанией, как «Лига цифровой экономики». Она обладает одной из лучших в стране экспертиз BI и Big Data, оказ
30.09.2020 «Лига цифровой экономики» развивает ситуационный центр губернатора Волгоградской области

«Лига цифровой экономики» реализует проект по развитию и сопровождению ситуационного центра гу
20.04.2020 Годовой доход «Лиги цифровой экономики» превысил 11 млрд рублей

Совокупная выручка «Лиги цифровой экономики» в 2019 г. составила 11,33 млрд руб. Это на 7,19% больше аналогичного показателя 2018 г. – 10,57 млрд. Наибольший доход обеспечили ИТ-услуги – 10,2 млрд, из них консалти
06.04.2018 «Лига Цифровой Экономики» представила идеи по развитию ИТ главе Минэкономразвития

Представители Ассоциации участников рынка информационных технологий «Лига Цифровой Экономики» встретились с главой Минэкономразвития РФ Максимом Орешкиным. Экспер

Публикаций - 101, упоминаний - 175

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 39 18
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 363 17
Softline - Софтлайн 2811 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 12
Крок - Croc 1777 12
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 12
Ростелеком 9701 11
SAP SE 5277 11
Oracle Corporation 6688 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 9
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting Восток 26 8
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 8
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Техконсур 11 8
8213 7
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 7
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 6
Microsoft Corporation 24625 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 6
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 5
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 364 5
Diasoft - Диасофт 870 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 5
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 5
ИКС 318 4
IBM - International Business Machines Corp 9441 4
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 4
Salesforce.com - Tableau Software 110 4
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 4
DCLogic - ДиСиЛоджик 36 4
ФОРС - Центр разработки 636 4
Neoflex - Неофлекс 220 4
Корус Консалтинг ГК 1217 4
UseTech - Юзтех Интеграция 50 4
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 4
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 8
ВТБ - Почта Банк 466 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 5
Альфа-Банк 1769 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 4
Роснефть НК - нефтяная компания 514 4
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
Altyn Bank - Алтын-банк - Кара Алтын АКБ 7 3
МКБ - Московский кредитный банк 558 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 65 2
Газпром нефть 618 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Visa International 1949 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 37 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
American Express - Amex 328 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 1
JCB International 144 1
Diners Club International - платёжная система 82 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 54 1
Tessi 9 1
BCW - BioCollections Worldwide 7 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 64 1
Газпром ПАО 1342 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 52 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 2
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 109 2
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Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 49 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 270 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 33 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 45 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
Правительство Москвы - КОС - Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы 14 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
SDSN - Sustainable Development Solutions Network 2 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 96 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 16 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 1
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АЮР - Ассоциация юристов России 41 1
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DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 9
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 9
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 8
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 8
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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