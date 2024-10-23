Росатом РИР Лига Цифровой Экономики
Лига Цифровой Экономики — группа компаний, которые оказывают услуги в области информационных и цифровых технологий. Проекты Лиги охватывают спектр отраслей экономики, включая государственный сектор, ТЭК, финансы, телекоммуникации и промышленность.
|23.10.2024
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«Лига Цифровой Экономики» внедрила сервис «Контур.Толк» для онлайн-коммуникаций
«Лига Цифровой Экономики» внедрила в работу отечественный сервис для онлайн-коммуникаций «Конт
|12.09.2024
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SimpleOne и «Лига Цифровой Экономики» объявили о партнёрстве
йский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne и группа компаний «Лига Цифровой Экономики» заключили соглашение о партнёрстве. Сотрудничество направлено на реа
|29.08.2024
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«Лига Цифровой Экономики» создала SCADA-систему на отечественной платформе для компании «Кама»
истему диспетчеризации основных процессов на производстве. Технологическим партнером проекта стала «Лига Цифровой Экономики». Внедрение заняло 10 месяцев: в результате заказчик получил систему,
|31.07.2024
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«Лига Цифровой Экономики» будет внедрять ecom-продукты Compo Soft
«Лига Цифровой Экономики» подписала соглашение о сотрудничестве с разработчиком отечественного
|14.03.2024
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«Лига Цифровой Экономики» внедряет голосовые и чат-боты TWIN для бизнеса
«Лига Цифровой Экономики» расширяет сотрудничество с TWIN — отечественным разработчиком голосо
|11.03.2024
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Школа жизни для айтишников: Академия Лиги Цифровой Экономики помогает расти экспертам компании
адач компании, которые заключаются в укреплении позиций на рынке и росте прибыли». Андрей Нугманов, Лига Цифровой Экономики: Смысл нашей платформы заключается в создании единой цифровой среды д
|15.01.2024
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«Лига Цифровой Экономики» получила право проводить мониторинг ИБ по расширенной лицензии ФСТЭК России
казал Денис Ковалев, директор направления информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики. *** «Лига Цифровой Экономики» — группа компаний, которые оказывают услуги в области информационных
|27.12.2023
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«Лига Цифровой Экономики» создала ИТ-инфраструктуру магазинов Desport
«Лига Цифровой Экономики» помогла сети Desport запустить информационную инфраструктуру к откры
|18.12.2023
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«Лига цифровой экономики» стала главным поставщиком технологии для упрощения платежей UniversalPay
«Лига цифровой экономики», ключевой партнер компании Smart Engines на отечественном рынке, ста
|13.11.2023
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Игорь Хомич, Лига Цифровой Экономики — о разработке ГИС «Спорт» на платформе «ГосТех»
учая как сервис надежные, безопасные и одобренные проверяющими ведомствами технологии. Игорь Хомич, Лига Цифровой Экономики: Мы получили возможность начать пересборку всей системы управления фи
|17.10.2023
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«Лига цифровой экономики» разработала модуль анализа и оценки пусковых операций для энергетики и других отраслей промышленности
«Лига цифровой экономики» разработала новый аналитический модуль в своей системе «Контроль пус
|12.10.2023
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«Лига цифровой экономики» будет внедрять импортонезависимую систему Global ERP
импортозамещения, поэтому могут быть востребованы на рынке для замены ERP-систем от SAP и Oracle. «Лига цифровой экономики» реализовала ряд проектов на базе иностранных и отечественных ERP-сис
|09.10.2023
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«Лига цифровой экономики» и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений в области управления данными
организациях, как «Московский кредитный банк», ДИТ Москвы, «Русгидро», Счетная палата России и др. «Лига цифровой экономики» сотрудничает с поставщиками отечественного ПО в разных сегментах, ре
|04.10.2023
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«Лига цифровой экономики» открыла собственную испытательную лабораторию ПО
ательной лаборатории, аккредитованной ФСТЭК России, с использованием импортонезависимых продуктов. «Лига цифровой экономики» в лице команды «Техконсур» предлагает государственным и коммерческим
|14.09.2023
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«Лига цифровой экономики» предложит клиентам решение Smart ID Engine 2.0 для распознавания паспортов и проверки подлинности
их от всех возможных рисков», – сказал генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров. *** «Лига цифровой экономики» — группа компаний, которые оказывают услуги в области информационных
|02.08.2023
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«Лига цифровой экономики» подписала партнерское соглашение с разработчиком отечественного мессенджера tada.team
уникаций для повышения эффективности работы и обеспечения сохранности данных. Именно такие решения «Лига цифровой экономики» планирует предлагать своим клиентам. В частности, tada.team по своей
|24.07.2023
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«Лига цифровой экономики» получила аккредитацию ФСТЭК на проведение испытаний средств защиты информации
екларированных возможностей, проверку процедур безопасной разработки и технической поддержки СрЗИ. «Лига цифровой экономики» стала 41-й организацией, получившей соответствующую аккредитацию ФСТ
|13.06.2023
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Олег Сенчук -
Олег Сенчук, Лига Цифровой Экономики: Маркетплейсы стали главным драйвером электронной коммерции
трументы анализа больших данных и принятия решений на их основе. Основной драйвер роста всего рынка — маркетплейсы, которые обеспечивают открытую инфраструктуру для внешних потребителей. Олег Сенчук, Лига Цифровой Экономики CNews: По последним данным, e-com вырос почти на треть. Чем обусловлен такой рост? Олег Сенчук: По данным Data Insight, за 2022 г. рынок вырос на 38%, но, думаю, это зав
|06.06.2023
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«Лига цифровой экономики» будет внедрять EPM-систему «Турбо бюджетирование»
«Лига цифровой экономики» и компания «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») заключил
|11.05.2023
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Сергей Тиняков -
Сергей Тиняков, Лига Цифровой Экономики: Ритейл погружается в смартфоны клиентов
такте на цифровых площадках и чаще заманивать клиента в физический магазин, где опять же требуется оказать нужный сервис и тем самым решить текущую потребность или сформировать новую. Сергей Тиняков, Лига Цифровой Экономики: Ритейл, как и остальные отрасли, живет в режиме новой реальности CNews: Что это означает в практическом смысле для ритейлеров? Что предлагают участникам рынка ИТ-компан
|18.04.2023
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Михаил Свинцицкий, Лига Цифровой Экономики: Налоговый мониторинг — режим полной открытости
ь ФНС доступ к информации, подготовить ИТ-инфраструктуру к вхождению в мониторинг. Именно для этого Лига Цифровой Экономики разработала специальное ПО — Витрину налогового мониторинга. Первые п
|11.04.2023
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«Лига цифровой экономики» будет разрабатывать и внедрять ИТ-решения с использованием отечественного ПО Picodata
работку, что позволяет масштабировать наиболее сложные компоненты корпоративной ИТ инфраструктуры. «Лига цифровой экономики» — группа компаний, которые оказывают услуги в области информационных
|23.03.2023
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«Лига цифровой экономики» будет внедрять мобильные решения на базе отечественной ОС «Аврора»
ммерческий сектор», – сказала Мария Стрельцова, руководитель проектов компании «Философия.ИТ». *** «Лига цифровой экономики» — группа компаний, которые оказывают услуги в области информационных
|13.02.2023
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Сергей Шилов -
Сергей Шилов, «Лига цифровой экономики»: Процесс трансформации сферы ИТ только набирает обороты
е полностью импортозамещенной линейки оборудования уйдет по меньшей мере десять лет. Сергей Шилов, «Лига цифровой экономики»: В России по-прежнему ощущается острая нехватка высококлассных ИТ-сп
|07.02.2023
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«Лига цифровой экономики» будет внедрять отечественную систему диспетчеризации для промышленных предприятий Trace Mode
нной промышленности», – сказал директор направления «Лиги цифровой экономики» Павел Коновалов. *** «Лига цифровой экономики» — группа компаний, которые оказывают услуги в области информационных
|08.11.2022
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Юрий Колбасин, Лига цифровой экономики: Наши мессенджеры расскажут о нас больше, чем мы сами
блиотеки. Основным языком программирования Data Science по-прежнему является Python. Юрий Колбасин, Лига цифровой экономики: Существующие технологии позволяют хранить и обрабатывать условно нео
|08.09.2022
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Linxdatacenter расширяет сотрудничество с «Лигой цифровой экономики»
ых решений Linxdatacenter сообщил о том, что более чем в 2 раза увеличил объем сотрудничества с ГК «Лига цифровой экономики». Это позволит группе компаний предоставлять отказоустойчивые и надеж
|25.05.2022
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Михаил Бараблин -
Михаил Бараблин, партнер Лиги Цифровой Экономики: Наша платформа закрывает все потребности по управлению разработкой
ная платформа Cloudate может использоваться государственными и коммерческими структурами для развертывания и получения стандартизированных ИТ-сервисов по моделям SaaS и IaaS. Михаил Бараблин, партнер Лиги Цифровой Экономики: Для развития облачного рынка нужен комплексный подход, синергия государства, заказчиков и разработчиков CNews: Какие секторы экономики сейчас наиболее заинтересованы в
|28.01.2022
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Сергей Шилов, «Лига цифровой экономики»: ИТ-компаниям жизненно необходимо заниматься внутренней цифровизацией
ация является неотъемлемым условием практически любой профессиональной деятельности. Сергей Шилов, «Лига цифровой экономики»: Сегодня цифровизация является неотъемлемым условием практически люб
|24.09.2021
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«Лига цифровой экономики» построит ситуационный центр главы Карачаево-Черкесии
номических показателей. Запуск платформы запланирован на ближайшее будущее. В ходе проекта команда «Лиги цифровой экономики» выполнит полный спектр работ по созданию первой очереди ситуационног
|18.08.2021
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«Лига цифровой экономики» будет внедрять «Платформу управления данными» от «Ростелекома»
«Лига цифровой экономики» расширяет предложение по направлению BI для своих клиентов. Компания
|02.06.2021
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«Лига цифровой экономики» открыла лабораторию продуктового дизайна
Команда дизайнеров «Лиги цифровой экономики» под брендом FINIK Design Lab займется проектированием и дизайном веб-интерфейсов и мобильных приложений. В планах – работа с клиентами «Лиги» и самостоятельный выход на
|15.04.2021
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«Лига цифровой экономики» открыла офис в Минске
«Лига цифровой экономики» открыла представительство в Республике Беларусь. Специалисты минског
|12.02.2021
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«Лига цифровой экономики» запустит проекты на базе BI-платформы Luxms
ер «Лиги цифровой экономики». «Мы рады партнерству с такой крупной, мультивендорной компанией, как «Лига цифровой экономики». Она обладает одной из лучших в стране экспертиз BI и Big Data, оказ
|30.09.2020
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«Лига цифровой экономики» развивает ситуационный центр губернатора Волгоградской области
«Лига цифровой экономики» реализует проект по развитию и сопровождению ситуационного центра гу
|20.04.2020
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Годовой доход «Лиги цифровой экономики» превысил 11 млрд рублей
Совокупная выручка «Лиги цифровой экономики» в 2019 г. составила 11,33 млрд руб. Это на 7,19% больше аналогичного показателя 2018 г. – 10,57 млрд. Наибольший доход обеспечили ИТ-услуги – 10,2 млрд, из них консалти
|06.04.2018
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«Лига Цифровой Экономики» представила идеи по развитию ИТ главе Минэкономразвития
Представители Ассоциации участников рынка информационных технологий «Лига Цифровой Экономики» встретились с главой Минэкономразвития РФ Максимом Орешкиным. Экспер
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Шилов Сергей 91 15
|Арлазаров Владимир 227 5
|Нугманов Андрей 8 5
|Высоцкий Владимир 21 5
|Силуянов Дмитрий 6 5
|Данилов Александр 20 4
|Гольдберг Юлий 25 4
|Тиняков Сергей 13 4
|Долгоновский Антон 4 3
|Бараблин Михаил 5 3
|Окопный Иван 6 3
|Лейпи Игорь 13 3
|Колбасин Юрий 3 3
|Потапов Дмитрий 15 3
|Свинцицкий Михаил 3 3
|Ковалев Денис 17 3
|Хомич Игорь 33 3
|Сенчук Олег 3 3
|Абакумов Евгений 205 2
|Осипова Александра 18 2
|Воронин Станислав 7 2
|Мартыненко Александр 20 2
|Целитан Алексей 2 2
|Солодилов Андрей 9 2
|Кондратов Андрей 3 2
|Некрасова Татьяна 4 2
|Кулагин Дмитрий 14 2
|Хайретдинов Рустэм 82 2
|Рожков Александр 17 2
|Бухар Виктория 12 2
|Кошкина Юлия 13 2
|Мелихов Сергей 6 2
|Бурлаков Виктор 3 2
|Нечаев Андрей 27 2
|Гудков Александр 3 2
|Шадаев Максут 1008 2
|Чернышенко Дмитрий 565 2
|Бурин Андрей 17 2
|Лазуков Станислав 29 2
|Спивак Александр 5 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|The Guardian - Британская газета 361 1
|Fortune 206 1
|Ведомости 996 1
|Известия ИД 624 1
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