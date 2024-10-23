Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики

«Лига Цифровой Экономики» внедрила сервис «Контур.Толк» для онлайн-коммуникаций «Лига Цифровой Экономики» внедрила в работу отечественный сервис для онлайн-коммуникаций «Конт

SimpleOne и «Лига Цифровой Экономики» объявили о партнёрстве йский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne и группа компаний «Лига Цифровой Экономики» заключили соглашение о партнёрстве. Сотрудничество направлено на реа

«Лига Цифровой Экономики» создала SCADA-систему на отечественной платформе для компании «Кама» истему диспетчеризации основных процессов на производстве. Технологическим партнером проекта стала «Лига Цифровой Экономики». Внедрение заняло 10 месяцев: в результате заказчик получил систему,

«Лига Цифровой Экономики» будет внедрять ecom-продукты Compo Soft «Лига Цифровой Экономики» подписала соглашение о сотрудничестве с разработчиком отечественного

«Лига Цифровой Экономики» внедряет голосовые и чат-боты TWIN для бизнеса «Лига Цифровой Экономики» расширяет сотрудничество с TWIN — отечественным разработчиком голосо

Школа жизни для айтишников: Академия Лиги Цифровой Экономики помогает расти экспертам компании адач компании, которые заключаются в укреплении позиций на рынке и росте прибыли». Андрей Нугманов, Лига Цифровой Экономики: Смысл нашей платформы заключается в создании единой цифровой среды д

«Лига Цифровой Экономики» получила право проводить мониторинг ИБ по расширенной лицензии ФСТЭК России казал Денис Ковалев, директор направления информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики. *** «Лига Цифровой Экономики» — группа компаний, которые оказывают услуги в области информационных

«Лига Цифровой Экономики» создала ИТ-инфраструктуру магазинов Desport «Лига Цифровой Экономики» помогла сети Desport запустить информационную инфраструктуру к откры

«Лига цифровой экономики» стала главным поставщиком технологии для упрощения платежей UniversalPay «Лига цифровой экономики», ключевой партнер компании Smart Engines на отечественном рынке, ста

Игорь Хомич, Лига Цифровой Экономики — о разработке ГИС «Спорт» на платформе «ГосТех» учая как сервис надежные, безопасные и одобренные проверяющими ведомствами технологии. Игорь Хомич, Лига Цифровой Экономики: Мы получили возможность начать пересборку всей системы управления фи

«Лига цифровой экономики» разработала модуль анализа и оценки пусковых операций для энергетики и других отраслей промышленности «Лига цифровой экономики» разработала новый аналитический модуль в своей системе «Контроль пус

«Лига цифровой экономики» будет внедрять импортонезависимую систему Global ERP импортозамещения, поэтому могут быть востребованы на рынке для замены ERP-систем от SAP и Oracle. «Лига цифровой экономики» реализовала ряд проектов на базе иностранных и отечественных ERP-сис

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«Лига цифровой экономики» получила аккредитацию ФСТЭК на проведение испытаний средств защиты информации екларированных возможностей, проверку процедур безопасной разработки и технической поддержки СрЗИ. «Лига цифровой экономики» стала 41-й организацией, получившей соответствующую аккредитацию ФСТ

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Linxdatacenter расширяет сотрудничество с «Лигой цифровой экономики» ых решений Linxdatacenter сообщил о том, что более чем в 2 раза увеличил объем сотрудничества с ГК «Лига цифровой экономики». Это позволит группе компаний предоставлять отказоустойчивые и надеж

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«Лига цифровой экономики» построит ситуационный центр главы Карачаево-Черкесии номических показателей. Запуск платформы запланирован на ближайшее будущее. В ходе проекта команда «Лиги цифровой экономики» выполнит полный спектр работ по созданию первой очереди ситуационног

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«Лига цифровой экономики» открыла лабораторию продуктового дизайна Команда дизайнеров «Лиги цифровой экономики» под брендом FINIK Design Lab займется проектированием и дизайном веб-интерфейсов и мобильных приложений. В планах – работа с клиентами «Лиги» и самостоятельный выход на

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«Лига цифровой экономики» развивает ситуационный центр губернатора Волгоградской области «Лига цифровой экономики» реализует проект по развитию и сопровождению ситуационного центра гу

Годовой доход «Лиги цифровой экономики» превысил 11 млрд рублей Совокупная выручка «Лиги цифровой экономики» в 2019 г. составила 11,33 млрд руб. Это на 7,19% больше аналогичного показателя 2018 г. – 10,57 млрд. Наибольший доход обеспечили ИТ-услуги – 10,2 млрд, из них консалти