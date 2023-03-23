«Лига цифровой экономики» будет внедрять мобильные решения на базе отечественной ОС «Аврора»

Компании «Философия.ИТ» (входит в «Лигу цифровой экономики») и «Открытая мобильная платформа» (ОМП) подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит Лиге предлагать заказчикам решения на платформе «Аврора». Об этом CNews сообщили представители ОМП.

Мобильная ОС «Аврора» входит в реестр отечественного ПО, сертифицирована ФСТЭК России и ФСБ России и необходима для построения независимой от зарубежных технологий, доверенной мобильной инфраструктуры в государственных организациях, крупном и среднем бизнесе. Вместе с платформой управления мобильными устройствами «Аврора» Центр она уже стала основой для мобильных цифровых систем в ходе Всероссийской переписи населения, а также в таких компаниях, как РЖД, «Интер РАО», «Почта России» и т. д.

Создание мобильных решений – одно из ключевых направлений деятельности «Лиги цифровой экономики». Компания более 20 лет реализует проекты с использованием данных технологий. Партнерство «Лиги» с разработчиком платформы «Аврора» позволит компаниям объединить усилия и компетенции для реализации стратегических проектов в этой сфере. В частности, планируются внедрения в телекоме, финансовом секторе, ритейле, а также государственных структурах.

«Наша компания динамично развивает проекты с сильнейшими игроками рынка и мы рады партнерству с «Лигой цифровой экономики» – одной из ведущих российских компаний в сфере ИТ-услуг. Уверен, что совместная работа позволит нам усилить позиции на рынке и обеспечит наших общих заказчиков всем необходимым для построения доверенной цифровой мобильности на стеке российских технологий», – отметил Владимир Иваница, заместитель директора по стратегическому развитию компании «Открытая мобильная платформа».

«Партнерство позволит нам развиваться в направлении мобильных решений на базе российской операционной системы. Это очень важно в условиях ухода западных вендоров и роста спроса на отечественные продукты по всему спектру ИТ-технологий. Мы ожидаем привлечения новых заказчиков, у которых есть потребность в мобильных решениях на базе импортонезависимой платформы. Сейчас от клиентов начинают поступать запросы на реализацию приложений не только для Android и iOS, а еще и под ОС «Аврора», которая зарекомендовала себя с самой лучшей стороны. Особенно это актуально для госзаказчиков, но мы также планируем активно привлекать и коммерческий сектор», – сказала Мария Стрельцова, руководитель проектов компании «Философия.ИТ».

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«Лига цифровой экономики» — группа компаний, которые оказывают услуги в области информационных и цифровых технологий. Проекты «Лиги» охватывают спектр отраслей экономики, включая государственный сектор, ТЭК, финансы, телекоммуникации и промышленность. Штат компании составляет более 5500 человек.

Компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением первой российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления мобильными устройствами «Аврора центр». ОС «Аврора» и платформа «Аврора центр» формируют доверенную и безопасную мобильную среду для корпоративных и государственных заказчиков, гарантируя защищенный доступ сотрудников к информационным системам. Заказчик может самостоятельно централизованно управлять устройствами сотрудников и терминалами. Мобильная операционная платформа позволяет создавать гибкие отраслевые решения под требования конкретного заказчика.