Китай в обход санкций собрал сверхсекретный крутейший литограф. Помог главный на планете поставщик литографов, но против своей воли

Китайские инженеры собрали прототип литографа для работы в экстремальном ультрафиолете – он нужен для выпуска микросхем по самым передовым техпроцессам в мире. Своими силами они бы не справились – им помогли бывшие сотрудники ASML – компании, являющейся едва ли не единственным поставщиком таких литографов в мире.

На шаг впереди США

Китай может располагать прототипом суперсовременного литографа для работы в экстремальном ультрафиолете (EUV), пишет агентство Reuters. Благодаря этому устройству Китай в значительной степени приблизится к независимости своей полупроводниковой промышленности от иностранных технологий.

EUV-литографы нужны для производства микросхем, в том числе центральных процессоров, по самым передовым техпроцессам – от 5 до 2 нм. Для Китая это серьезный прорыв, поскольку в этой стране именно массового производства чипов по топологиям тоньше 14 нм пока нет.

С 2018 г. КНР находится под санкциями США, которых становится все больше. Многие из них бьют именно по ИТ-индустрии страны – в частности, власти США запрещают нидерландской компании ASML поставлять EUV-литографы в Китай и обслуживать ранее экспортированное в эту страну оборудование.

sr6.jpg

Фото: fanjianhua / FreePik
Китай планомерно укрепляет свою полупроводниковую промышленность, не обращая внимание на США

ASML – это крупнейший в мире поставщик современных литографов. Именно на ее оборудовании выпускаются процессоры Apple, AMD, Qualcomm и многих других компаний на заводах тайваньской компании TSMC.

Подпольная помощь

ASML хоть и бунтует, но все же пока соблюдает требования властей США, которым, надо заметить, напрямую не подчиняется. Но, по иронии судьбы, именно она помогла Китаю построить прототип EUV-литографа, хотя против своей воли.

По информации Reuters, помощь в создании прототипа EUV-литографа специалистам КНР оказали бывшие инженеры самой ASML, располагающие необходимыми знаниями и опытом. Построенный прототип после доработки вполне может быть использован для производства чипов для искусственного интеллекта.

Источники агентства утверждают, что Китай не только построил прототип, но и вовсю тестирует его. По их словам, в планы КНР входит запуск собственного EUV-производства чипов в течение 2028 г., то есть не более чем через три года.

Впрочем, к этой дате Китай может не успеть. Как пишет Engadget, сроки начала работы китайского EUV-литографа могут быть сдвинуты на 2030 г.

Прорыв по-китайски

К моменту выхода материала Китай не подтверждал информацию о наличии у него прототипа суперсовременного литографа. Впрочем, опровержений от него пока тоже не поступало.

От продажи «коробки» к гарантированному результату: как меняются запросы рынка
Цифровизация

Если информация подтвердится, Китай получит контроль над технологиями гораздо раньше, чем предполагали аналитики ранее, пишет Engadget. До сих пор технология EUV в значительной степени оставалась недоступной для западных компаний и использовалась правительством США в качестве козыря.

«Цель состоит в том, чтобы Китай в конечном итоге смог производить передовые чипы на оборудовании, полностью произведенном в Китае, – отметил источник Reuters, – Китай хочет, чтобы Соединенные Штаты были полностью исключены из его цепочек поставок».

Компания ASML играет в этом не последнюю роль, по всей вероятности. В начале декабря 2025 г. CNews писал, что ее уличили в тесных бизнес-связях с дочерней структурой китайской госкомпании CETC, которая является поставщиком вооруженных сил Китая. Не обслуживать компании, имеющие связи с китайским ВПК, ASML через правительственные структуры Нидерландов ранее просили США.

Геннадий Ефремов

