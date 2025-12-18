Китай в обход санкций собрал сверхсекретный крутейший литограф. Помог главный на планете поставщик литографов, но против своей воли

Китайские инженеры собрали прототип литографа для работы в экстремальном ультрафиолете – он нужен для выпуска микросхем по самым передовым техпроцессам в мире. Своими силами они бы не справились – им помогли бывшие сотрудники ASML – компании, являющейся едва ли не единственным поставщиком таких литографов в мире.

На шаг впереди США

Китай может располагать прототипом суперсовременного литографа для работы в экстремальном ультрафиолете (EUV), пишет агентство Reuters. Благодаря этому устройству Китай в значительной степени приблизится к независимости своей полупроводниковой промышленности от иностранных технологий.

EUV-литографы нужны для производства микросхем, в том числе центральных процессоров, по самым передовым техпроцессам – от 5 до 2 нм. Для Китая это серьезный прорыв, поскольку в этой стране именно массового производства чипов по топологиям тоньше 14 нм пока нет.

С 2018 г. КНР находится под санкциями США, которых становится все больше. Многие из них бьют именно по ИТ-индустрии страны – в частности, власти США запрещают нидерландской компании ASML поставлять EUV-литографы в Китай и обслуживать ранее экспортированное в эту страну оборудование.

Фото: fanjianhua / FreePik Китай планомерно укрепляет свою полупроводниковую промышленность, не обращая внимание на США

ASML – это крупнейший в мире поставщик современных литографов. Именно на ее оборудовании выпускаются процессоры Apple, AMD, Qualcomm и многих других компаний на заводах тайваньской компании TSMC.

Подпольная помощь

ASML хоть и бунтует, но все же пока соблюдает требования властей США, которым, надо заметить, напрямую не подчиняется. Но, по иронии судьбы, именно она помогла Китаю построить прототип EUV-литографа, хотя против своей воли.

По информации Reuters, помощь в создании прототипа EUV-литографа специалистам КНР оказали бывшие инженеры самой ASML, располагающие необходимыми знаниями и опытом. Построенный прототип после доработки вполне может быть использован для производства чипов для искусственного интеллекта.

Источники агентства утверждают, что Китай не только построил прототип, но и вовсю тестирует его. По их словам, в планы КНР входит запуск собственного EUV-производства чипов в течение 2028 г., то есть не более чем через три года.

Впрочем, к этой дате Китай может не успеть. Как пишет Engadget, сроки начала работы китайского EUV-литографа могут быть сдвинуты на 2030 г.

Прорыв по-китайски

К моменту выхода материала Китай не подтверждал информацию о наличии у него прототипа суперсовременного литографа. Впрочем, опровержений от него пока тоже не поступало.

Если информация подтвердится, Китай получит контроль над технологиями гораздо раньше, чем предполагали аналитики ранее, пишет Engadget. До сих пор технология EUV в значительной степени оставалась недоступной для западных компаний и использовалась правительством США в качестве козыря.

«Цель состоит в том, чтобы Китай в конечном итоге смог производить передовые чипы на оборудовании, полностью произведенном в Китае, – отметил источник Reuters, – Китай хочет, чтобы Соединенные Штаты были полностью исключены из его цепочек поставок».

Компания ASML играет в этом не последнюю роль, по всей вероятности. В начале декабря 2025 г. CNews писал, что ее уличили в тесных бизнес-связях с дочерней структурой китайской госкомпании CETC, которая является поставщиком вооруженных сил Китая. Не обслуживать компании, имеющие связи с китайским ВПК, ASML через правительственные структуры Нидерландов ранее просили США.