Власти крушат бизнес самой важной компании для мирового производства полупроводников. Теперь не дают чинить проданное в Китай «железо». Потенциальный ущерб – миллиарды долларов

Власти Нидерландов намерены существенно ограничить компанию ASML в возможностях работы с китайскими клиентами. ASML – это крупнейший в мире поставщик «железа» для производства микросхем. Новые лимиты ударят и по ее бизнесу, и по китайской ИТ-сфере – у страны нет собственного оборудования для выпуска чипов.

С Китаем не дружить

Нидерланды планируют ограничить возможности компании ASML по ремонту и обслуживанию ее оборудования для производства полупроводников в Китае, пишет Bloomberg. По мнению аналитиков агентства, этот шаг может нанести болезненный удар по усилиям Пекина по развитию индустрии микросхем мирового класса.

Но это также ударит и по самой ASML, являющейся крупнейшим в мире поставщиком оборудования по производству микросхем с долей на глобальном рынке более 80%. Конечно, уже есть компании, готовые выпускать более дешевые аналоги сканеров ASML, но о крупномасштабной их сборке речи пока нет.

Услуги по ремонту и обслуживанию ранее отгруженных в КНР сканеров приносят ASML существенную долю выручки. Когда летом 2023 г. запретить ей оказывать такие услуги пытались власти США, выяснилось, что это вкупе с другими связанными с КНР запретами может стоить ASML около 16% выручки.

Удар по своим

Как пишет Bloomberg, велика вероятность, что нынешние власти Нидерландов не станут продлевать некоторые лицензии ASML на обслуживание и поставку запасных частей в Китай, а истекают они уже в конце 2024 г. Ожидается, что это коснется самых передовых сканеров компании, а также менее современных устройств для литографии в условиях глубокого ультрафиолета (Deep Ultraviolet, DUV).

ASML Литографические сканеры устроены невероятно сложно, и их ремонт - процесс нетривиальный

ASML – это нидерландская компания, то есть власти страны, фактически, бьют по своим. Это уже не первая подобная практика, и ASML ранее бунтовала по этому поводу и даже хотела перенести штаб-квартиру за пределы Нидерландов. Властям страны с трудом удалось отговорить компанию от этого шага – им пришлось «утопить» ее в деньгах и всяческих послаблениях.

Теперь же, если информация Bloomberg верна, голландские власти намерены предпринять новую попытку подорвать стабильность ASML, у которой, как сообщал CNews, уже и так не все в порядке с финансами. Как на это отреагирует топ-менеджмент компании, пока неизвестно.

По указке Нового света

Решение правительства Нидерландов было принято после некоторого давления со стороны США, утверждает агентство со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника администрации Президента США. По его словам, американское правительство подняло вопрос о возможности введения определенных односторонних мер в отношении стран-партнеров, включая так называемое правило прямых иностранных поставок, если эти союзники не согласятся привести свой контроль над Китаем в соответствие с контролем США.

Администрация Президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) ввела всеобъемлющий экспортный контроль в отношении Китая с целью ограничения развития его сектора микросхем во имя национальной безопасности. Блокирование ASML от обслуживания ее ограниченных машин в Китае поставит компанию под те же ограничения, что и американские аналоги, включая Applied Materials Inc.

Что это означает для Китая

В настоящее время Китай в вопросе производства полупроводников полагается, в большей степени, на DUV-сканеры ASML, и редко на более современные машины, использующие экстремальный ультрафиолет (EUV). Своего аналогичного оборудования у КНР пока нет, утверждает Bloomberg.

Без оборудования DUV от ASML китайскому лидеру в области технологий Huawei Technologies Co. и его партнеру Semiconductor Manufacturing International Corp. (крупнейший в КНР контрактный производитель микросхем) будет все сложнее добиваться прорывов в своих текущих возможностях, которые отстают на два поколения от лидера отрасли Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (крупнейший в мире контрактный производитель микросхем), утверждает агентство. Да и в целом это коснется всей полупроводниковой отрасли Китая, зависящей от поставок и ремонта продукции ASML.

Техническое обслуживание машин является обязательным условием ежедневной работы завода по производству чипов. Это настолько важно, что поставщики оборудования, в том числе ASML и Applied Materials, отправляют своих инженеров на фабрики, эксплуатируемые крупными клиентами, включая TSMC, чтобы помогать решать проблемы на производственных линиях в режиме реального времени.

К концу лета 2024 г. Китай освоил 5-нанометровый техпроцесс, равно как 7- и 14-нанометровый. Но без аппаратного обеспечения, предоставляемого AMSL, а также без ее помощи в обслуживании сканеров, выпускать чипы по этим нормам Китаю будет непросто.

5 нм – это почти самый современный техпроцесс. В мире уже есть производство 4- и 3-нанометровых чипов, реализованное TSMC, и скоро компания перейдет на 2 нм.