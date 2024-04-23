Самую важную компанию в мире для производства чипов утопили в деньгах на родине, лишь бы она оттуда не сбежала

ASML получит миллиарды евро в виде субсидий на развитие бизнеса в обмен на обещание не уходить из Нидерландов – своей родной страны. Она активно искала место для штаб-квартиры на территории других государств, но власти Нидерландов смогли «купить» ее лояльность и усмирить начавшийся бунт ее руководства.

Алчность победила

Нидерландская компания ASML, крупнейший в мире поставщик оборудования для производства микросхем, отказалась от намерений перенести штаб-квартиру из Нидерландов в какую-нибудь другую страну мира, пишет Bloomberg. Она собиралась переехать, будучи в крайней степени недовольной политикой местных властей – чиновники активно прогибались под США и лишали ее возможности работать с китайскими клиентами, которые годами приносили ей значительную часть выручки.

Из-за невозможности полноценно работать с Китаем, а также по ряду менее значимых причин, ASML нажила себе немало финансовых проблем – ее чистая прибыль и выручка за I квартал 2024 г., как сообщал CNews, резко обвалились. Топ-менеджеры компании хотели избежать повторения ситуации в будущем и скрыться из-под гнета США, но в итоге решили остаться в Нидерландах.

ASML ASML остается в Нидерландах

Власти страны смогли «купить» лояльность руководства ASML – подписано соглашение о намерениях, у которых два основных условия. Чиновники Нидерландов выделят ASML субсидии в размере 2,5 млрд евро, а та взамен не только останется в стране, но и построит еще несколько фабрик на ее территории.

Что изменится

По информации Bloomberg, ASML уже была готова к переносу своего головного офиса, и, с наиболее высокой степенью вероятности, он мог передислоцироваться во Францию. Также компания хотела начать строить фабрики за пределами Нидерландов, чтобы ничто не мешало ей торговать с Китаем и оказывать ему сервисные услуги – CNews писал, что сейчас ASML не может ремонтировать ранее поставленное в КНР оборудование, что тоже бьет по ее выручке.

Подписанное ASML соглашение о намерениях обязывает ее вдвое увеличить свои производственные мощности в Голландии к 2030 г. Притом, что примечательно, деньги на развитие бизнеса ASML от властей пока не получила, и большая часть упомянутых 2,5 млрд евро субсидий, прописанных в договоре, пойдет совсем на другие нужды.

ASML будет строить новые заводы на юго-западе Нидерландов, то есть в непосредственной близости от своей штаб-квартиры, расположенной в Велдховене. В руководстве компании не сомневаются, что смогут вернуть затраты на развитие своей инфраструктуры, поскольку спрос на полупроводники будет лишь расти по мере развития искусственного интеллекта, считают топ-менеджеры ASML.

2,5-миллиардные субсидии властей страны будут потрачены в первую очередь на то, на что государство и так должно выделять деньги. Будут профинансированы строительство дорог до новых фабрик ASML и развитие энергосистемы страны чтобы новые заводы могли без труда подключиться к источникам электричества. Часть денег пойдет на обеспечение работников ASML, почти половина которых – приезжие из других стран, временным жильем. Также средства будут выделены и на обучение в вузах инженеров, которые затем пойдут работать в ASML.

Непростое решение

Нет данных, насколько большой нагрузкой на бюджет Нидерландов станет выделение 2,5 млрд евро на удержание ASML в стране, и в течение какого периода времени будет освоена эта сумма. Однако потенциальная выгода для страны очевидна: ASML – это один из крупнейших налогоплательщиков и работодателей, то есть компания вносит существенный вклад в экономику Нидерландов, с которым придется распрощаться, если она перенесет свой головной офис на территорию другого государства и станет развивать производство за пределами границ Нидерландов.

Подобное случалось уже как минимум дважды за последние 20 лет. Например, нефтяная компания Shell и транснациональная корпорация Unilever, один из крупнейших в мире производителей товаров повседневного спроса (ее логотип можно увидеть на стиральных порошках, гелях для душа, зубных пастах, продуктах питания, косметике и пр.). перенесли штаб-квартиры из Нидерландов в Великобританию.