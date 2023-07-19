Производство микросхем в Китае на грани краха. «Железо» для выпуска чипов ломается, а чинить его больше некому

Китай вот-вот лишится возможности чинить закупленное им оборудование марки ASML для литографии силами специалистов производителя. ASML потеряет часть дохода, а китайские производители полупроводников могут столкнуться со срывами сроков выполнения заказов. В числе тех, против кого направлены новые санкции – SMIC, крупнейший китайский вендор микросхем.

Очередная порция антикитайских санкций

Китай в очень скором будущем может лишиться возможности обращаться к голландской компании ASML за помощью за ремонтом и наладкой ранее закупленного у нее оборудования для производства микросхем, пишет Tom’s Hardware. Новый запрет готовит правительство Нидерландов.

ASML – крупнейший поставщик аппаратуры для выпуска чипов (более 90% мирового рынка в 2022 г., данные SeekingAlpha). Китай является одним из ее основных клиентов, но постоянные ограничения со стороны властей Голландии и США мешают ей вести бизнес с этой страной.

Новые запреты не дадут ей обслуживать ранее поставленное в КНР «железо» без специальной лицензии. Это означает, что она больше не сможет поставлять по официальным каналам в Поднебесную детали для своего оборудования, а также осуществлять его ремонт.

Для ASML как для бизнеса это означает в первую очередь потерю крупной статьи доходов, поскольку обслуживанием она занимается вовсе в качестве благотворительности. Все относящиеся к этому услуги приносят ей миллиарды долларов ежегодно – в 2022 г. сумма составила около $5,75 млрд или около 27% ее общей выручки за весь год.

Китай тоже под ударом

Готовящиеся ограничения властей Голландии ударят не только по ASML, которая является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков в стране. С не меньшей силой это может задеть и Китай, в особенности крупнейшего китайского вендора микросхем- компанию Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC).

Как пишет Tom’s Hardware, невозможность починки имеющегося «железа» силами производителя принесет SMIC даже больше проблем, чем запрет на поставки нового оборудования. Вероятно, это приведет к тому, что SMIC со временем не сможет выполнять заказы на производство чипов в срок и начнет отказываться от них.

Кроме того, ожидается, что США также введут ограничения, препятствующие продаже ASML старых версий своего оборудования для производства кремниевых пластин шести китайским заводам без экспортной лицензии из США. По данным Bloomberg, одна из целей новых санкций – это именно фабрика SMIC.

Эти двойные ограничения дополняют обширный экспортный контроль, введенный правительством США в октябре 2022 г., чтобы со временем подорвать компетенции китайских полупроводниковых компаний. Позже аналогичные ограничения ввели правительства Японии и Нидерландов.

Когда ждать изменений

Новые голландские правила экспорта должны вступить в силу 1 сентября 2023 г. С этого дня ASML, помимо прочего, будет обязана получать лицензию властей на отправку в Китай сканеров Twinscan NXT:2000i и более сложной аппаратуры.

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Эти сканеры используют литографию в глубоком ультрафиолете (DUV) и способны изготавливать чипы с использованием техпроцессов класса 7 и 5 нм. Китайское правительство было возмущено новыми правилами.

«Нидерланды не хотят, чтобы Китай мог производить самые передовые полупроводники, – сказал Дилан Патель (Dylan Patel), основатель исследовательской группы SemiAnalysis. – Без доступа к этим устройствам китайские производители чипов окажутся в невыгодном положении на мировом рынке усовершенствованной логики и чипов памяти.

Патель прогнозирует, что новые ограничения существенно повлияют на будущие планы китайских производителей чипов, что может привести к задержкам или отмене некоторых будущих передовых технологических процессов. К моменту выхода материала Китай дошел до 14-нанометровых норм производства – SMIC освоила их в сентябре 2022 г. и в настоящее время работает над 7 нм.

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Китай и его иностранные поставщики неустанно ищут пути обхода постоянно прибывающих санкций, и ASML в этом плане – не исключение. CNews писал, что сейчас ей нельзя без лицензии отгружать в КНР современные сканеры, и вместо этого она начала массово везти в эту страну оборудование для 28-нанометрового техпроцесса.

На него ограничения не распространяются, к тому же Китаю выгодно закупать его. Все дело в том, что именно выпуск 28-нанометровых микросхем приносит SMIC большую часть выручки, пишет портал Tom’s Hardware. Таким образом и SMIC, и ASML останутся в выигрыше, если в КНР хлынут искусственно ухудшенные голландские устройства для литографии – SMIC будет уверена в стабильности поставок, а ASML не упустит клиента.