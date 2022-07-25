Российским процессорам дали новую надежду. Китай клонировал технологии выпуска микросхем TSMC

Китайская SMIC скопировала 7-нанометровую технологию выпуска микросхем у TSMC, отказавшейся от сотрудничества с Россией. SMIC пока тренируется на выпуске простых чипов по новому для себя техпроцессу и в скором будущем может к перейти к сборке более сложной продукции. Российские компании, в теории, могут отдать нереализованные TSMC заказы именно китайской SMIC.

КНР чтит «традиции»

Китайского контрактного производителя микросхем SMIC уличили в копировании технологий производства чипов, пишет портал Tom’s Hardware. К такому выводу пришли эксперты аналитической компании TechInsights после изучения строения чипа SMIC MinerVa.

TSMC – это крупнейший в мире производитель микросхем, с заказами к которому обращаются AMD, Apple, Qualcomm и целый ряд других компаний с мировым именем. Она забрала себе 53,6% глобальной выручки от производства микросхем в I квартале 2022 г. (данные Statista.com), оставив Samsung 16,3% UMC 6,9%, Globalfoundries 5,9% и китайской SMIC 5,6%.

TechInsights занимается вскрытием различных микросхем и их независимым анализом. Она изучила ASIC-чип MinerVa и пришла к выводу, что при его производстве используются принадлежащие TSMC технологии.

SMIC активно осваивает технологии конкурентов

Это далеко не первый случай подобного рода – TSMC неоднократно судилась со своим китайским конкурентом за кражу ее разработок. Такие иски она подавала в 2002 и 2006 гг., и заявление TechInsights может стать поводом для нового разбирательства.

Польза для России

Факт, выявленный специалистами TechInsights, указывает на то, что SMIC ведет массовое производство 7-нанометровых микросхем. Сама она это пока не признает. В 2020 г. она говорила о подготовке к запуску мелкосерийного выпуска подобных микросхем с техпроцессом N+1 FinFET второго поколения. О масштабной штамповке микросхем речи не было и нет – официально компания концентрируется на выпуске 14- и 12-нанометровой продукции.

Адаптация SMIC технологий тайваньской TSMC под свои нужды может быть выгодна российским разработчикам микросхем. TSMC наотрез отказалась сотрудничать с ними, находясь под давлением властей США. Они пригрозили компании санкциями, и TSMC была вынуждена отказать МЦСТ, «Байкал электроникс» и другим российским компаниям в сотрудничестве, точно так же, как в 2020 г. она перестала выпускать чипы для Huawei.

Что до SMIC, то эта компания, в отличие от TSMC, уже находится под американскими санкциями. В этих условиях российские вендоры могли бы передать ей заказы, от которых отказалась TSMC.

Радоваться пока рано

Согласно отчету TechInsights, внутренняя компоновка предназначенного для майнинга криптовалюты чипа MinerVa выглядит довольно простой. Сама микросхема имеет размеры всего 4,6x4,2 мм. По словам экспертов, это означает, что SMIC все еще находится на ранних стадиях освоения выпуска 7-нанометровых чипов.

SMIC еще очень далеко до высот TSMC

С другой стороны, нельзя исключать, что SMIC «набивает руку», тренируясь на выпуске столь конструктивно простых микросхем по относительно новому для себя техпроцессу. Аналитики TechInsights считают, что параллельно с этим в компании идет процесс дальнейшей отладки этой топологии. «Этот мелкосерийный продукт может стать трамплином для настоящего 7-нм техпроцесса», – говорится в заявлении TechInsights.

США это так не оставят

По оценке экспертов TechInsights, компания SMIC значительно отстает от TSMC и Samsung по уровню сложности своего 7-нанометрового производства. В отчете упоминается еще и Intel, но у нее пока нет собственных 7-нанометровых мощностей.

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Отставание SMIC аналитики связывают в первую очередь именно с американскими санкциями. В частности, власти США надавили на голландскую компанию ASML и запретили ей поставлять в Китай свое оборудование для EUV-литографии.

ASML – это крупнейший в мире поставщик «железа» для производства микросхем. Что именно побудило ее руководство подчиниться требованиям американских властей, которым компания не подчиняется, неизвестно.

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Очевиден лишь итог – в настоящее время ASML не может экспортировать в Китай EUV-оборудование, использующееся для выпуска чипов по современным нормам, включая 7 нм. В начале июля 2022 г. возникла угроза прекращения поставок в КНР и DUV-установок для менее современных техпроцессов.

Тут руководство ASML может воспротивиться. Как сообщал CNews, отгрузка оборудования в Китай, даже с учетом ограничений на поставку EUV-установок, приносит ASML внушительную часть выручки. КНР – это третий по величине рынок сбыта продукции для компании после Тайваня и Южной Кореи, где ее покупают TSMC, SK Hynix и Samsung. По итогам одного только 2021 г. ее деятельность на китайском рынке принесла ей в пределах 16% общего объема продаж.