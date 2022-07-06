США придумали, как сокрушить производство чипов в Китае одним ударом

Вашингтон хочет запретить голландской компании ASML поставлять в Китай оборудование для литографии. Для ASML, крупнейшего в мире вендора таких установок, Китай – это 16% от объема продаж. США хотят помешать КНР развивать собственное производство чипов. От действий американцев может пострадать весь мир, так как в Китае стоят заводы Samsung, SK Hynix и других крупных производителей чипов.

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Власти США нашли новый рычаг давления на Китай по части современных технологий. Им стала нидерландская компания ASML Holding NV – крупнейший в Голландии и в мире вендор литографического оборудования, используемого в производстве микросхем.

Как пишет Bloomberg, американцы собираются запретить ASML поставлять в Китай любое оборудование для выпуска микросхем. Первые шаги в этом направлении уже сделаны – несмотря на всю свою мощь и тот факт, напрямую ASML властям США не подчиняется, она уже отказала Китаю в поставках суперсовременного оборудования для EUV-литографии, используемого для выпуска полупроводников по самым актуальным нормам на самых современных технологических процессах. Компания не может получить необходимую для этого экспортную лицензию правительства Нидерландов.

Судя по всему, американцы не собираются довольствоваться этим и прекращать давление на КНР посредством «договоренностей» с голландским гигантом. В планы США теперь входит запрет еще и на экспорт DUV-установок – «железа» используемого в производственных линиях для выпуска чипов по более старым техпроцессам.

Что затеяли американцы

DUV-установки на целое поколение отстают от передовых (EUV). Тем не менее, DUV-литография по-прежнему является наиболее распространенным методом изготовления ряда микросхем, необходимых для автомобилей, телефонов, компьютеров и даже роботов.

США хотят лишить Китай своего производства полупроводников

Затея властей США ударит в первую очередь по крупнейшим китайским производителям микроэлектроники. Это компании Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) и Hua Hong Semiconductor Ltd. Другие контрактные вендоры чипов, базирующиеся в Китае, тоже пострадают.

Цель американцев проста – Вашингтон хочет обуздать план Пекина по развитию сектора микроэлектроники и затормозить развитие КНР в этом направлении. Вопрос лишь в том, удастся ли США найти компромисс с ASML.

Трудновыполнимая задача

К моменту выхода материала не было известно, какие именно аргументы приводит американская сторона в ходе переговоров. Для ASLM разрыв контрактов с китайскими клиентами максимально невыгоден.

По данным Bloomberg, отгрузка оборудования в Китай, даже с учетом ограничений на поставку EUV-установок, приносит ASML внушительную часть выручки. КНР – это третий по величине рынок сбыта продукции для компании после Тайваня и Южной Кореи, где ее покупают TSMC, SK Hynix и Samsung. По итогам одного только 2021 г. ее деятельность на китайском рынке принесла ей около 2,1 млрд евро, что приблизительно соответствует 16% общих продаж.

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Тот факт, что США хотят ограничить бизнес ASML, не замедлил отразиться на ее финансовой стабильности еще до введения запретов. На фоне информации о возможном «пособничестве» американским властям ее акции рухнули на 7,2% всего за один день, пишет Reuters. Попутно снижение зацепило и других производителей оборудования для литографии – Lam Research (-3,6%) и Applied Materials (-2,4%).

Возможная альтернатива для Китая

ASML – ведущий мировой производитель литографических систем, машин, выполняющих решающий этап в процессе создания полупроводников. Доминирование ASML на рынке этого типа оборудования означает, что дальнейшее прекращение доступа Китая к своей продукции подорвет стремление азиатской страны стать более самодостаточной в производстве важнейших электронных компонентов.

В случае если США все же удастся реализовать свой план и лишить ASML внушительной части выручки, у Китая могут возникнуть серьезные, но все же разрешимые проблемы с поставкой DUV-установок. Голландская компания – хоть и крупнейший, но не единственный поставщик такого оборудования.

В Китай оно попадает не только из Нидерландов, но и из Японии – в этой стране его производят компании Canon и Nikon, в России более известные как вендоры фототехники. Как пишет Tom’s Hardware, эти компании могут обеспечить КНР необходимым оборудованием, но не в состоянии поставить требуемые объемы, что грозит дефицитом. Кроме того, США ведут переговоры и с ними, пишет Bloomberg. Компании пока не подтверждают это.

Печальные последствия для всего мира

Деятельность США, направленная на разрушение китайской индустрии производства полупроводников, в итоге может негативно отразиться на многих отраслях и потребителях. Если американцы добьются своего в переговорах с ASML, то поставки голландского оборудования прекратятся не только на фабрики китайских компаний.

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На территории КНР расположены заводы иностранных производителей чипов, в частности, Samsung, SK Hynix и YMTC. Если они перестанут получать необходимые установки, имеющиеся у них могут начать выходить из строя без возможности замены. Это может повлечь за собой новый дефицит микросхем. Например, в начале 2021 г. из-за проблем с подачей электроэнергии всего на несколько дней были остановлены американские заводы Samsung. Однако этого хватило, чтобы обеспечить сбой в глобальных поставках микросхем.