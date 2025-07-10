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Hua Hong Group Hua Hong Semiconductor HHNEC Hua Hong Semiconductor NEC Electronics Company

Hua Hong Group - Hua Hong Semiconductor - HHNEC - Hua Hong Semiconductor NEC Electronics Company

УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 «Фабрики-призраки» на корню рушат планы Китая по производству чипов. Они получают миллиардные инвестиции и сразу банкротятся 1
09.12.2024 Китайские производители чипов душат тайваньских гигантскими скидками. Дальше будет только хуже 1
17.01.2024 Мир на грани грандиозной войны производителей чипов из-за агрессивного Китая. Не за горами громкие банкротства 1
07.12.2023 Китай выдал своему тайному чипмейкеру $1 млрд на освоение техпроцесса ниже 10 нм 3
22.03.2023 Nvidia вдвое замедлила свой новейший GPU, чтобы легально продавать его в Китай 1
21.03.2023 Китай придумал, как пережить санкции США. SMIC, Huawei и другим избранным дадут доступ к «бесконечным» деньгам 1
17.01.2023 Голландцы взбунтовались: Больше не будем по первому требованию США останавливать продажу Китаю станков для выпуска чипов 1
09.12.2022 Тайвань не хочет отдавать Америке звание мировой столицы чипов. Компании из США всегда будут на поколение позади тайваньских 1
06.07.2022 США придумали, как сокрушить производство чипов в Китае одним ударом 1
21.06.2022 США вот-вот проиграют мировую войну за полупроводники. Санкции вывели Китай в лидеры в сегменте микросхем 1
08.12.2021 Производство iPhone и iPad остановлено впервые за 10 лет 1
16.07.2002 Hua Hong NEC Electronics займется производством кремниевых пластин 2
12.01.2001 NEC инвестирует $300 млн. в расширение производства микросхем в Китае 1
02.10.2000 Texas Instruments станет поставщиком чипов для китайских производителей телефонов 1
18.07.2000 NEC и Shugong Steel, возможно, откроют совместное производство в Китае по выпуску микросхем 1
15.04.1999 Китай выходит на мировой рынок памяти DRAM 1

Публикаций - 16, упоминаний - 19

Hua Hong Group и организации, системы, технологии, персоны:

SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 134 11
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 959 10
Huawei 4049 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 4
UMC - United Microelectronics Corporation 320 4
Samsung Electronics 10406 4
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 127 4
Tsinghua Holdings - Yangtze Memory Technologies - YMTC 45 3
Apple Inc 12325 2
TI - Texas Instruments Incorporated 816 2
GlobalFoundries - GF 93 2
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 439 2
Applied Materials 294 2
Lam Research - Novellus Systems 107 2
Intel Corporation 12353 2
Nexchip Semiconductor Corporation 4 2
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 410 1
Код Безопасности 658 1
Renesas Electronics - NEC Electronics - Renesas Technology 111 1
Dell EMC 5055 1
HP Inc. 5724 1
Acer Group - Acer Inc 2587 1
Google LLC 12010 1
Nintendo 787 1
Xiaomi 1841 1
Canon 1405 1
BBK OPPO Electronics 395 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 542 1
Sharp Corporation 1043 1
Wingtech Technology - Nexperia 19 1
Huawei - HiSilicon Technologies 61 1
Nikon 624 1
Philips 2066 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 252 1
Alibaba Group 439 1
Tencent 167 1
OpenAI 276 1
Ampere Computing 53 1
Nvidia Corp 3597 1
Biren Technology 7 1
Unsplash 1092 2
Carl Zeiss AG 304 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1213 1
Volkswagen Audi Group 218 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 549 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 279 1
Volkswagen Group - VW 288 1
Ford 416 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 476 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 123 1
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1566 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1282 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 359 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 445 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 364 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 19 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 205 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4323 9
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8145 7
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21332 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25045 3
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 902 3
Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Deep Ultraviolet, DUV - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 151 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21279 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3151 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7889 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24889 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1092 2
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2710 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22087 2
NAND flash memory - флеш-память 628 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30855 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5862 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17470 1
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12463 1
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1309 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1325 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2817 1
CPU - Central processing unit - Mobile processors - Мобильные процессоры 168 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5628 1
Трансивер - Transceiver 139 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3516 1
Оповещение и уведомление - Notification 4993 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8763 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16540 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9624 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2940 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5453 1
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14010 1
Пропускная способность - Bandwidth 1791 1
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1057 1
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Apple MacBook - серия ноутбуков 988 1
Apple iPhone 12 223 1
Apple iPhone 13 152 1
Apple AirPods - Наушники 142 1
Apple iPad 3890 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17623 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52744 10
Китай - Тайвань 4066 7
Япония 13396 6
Нидерланды 3572 5
Китай - Пекин - Beijing 1015 5
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10271 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7136 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4802 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5086 1
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6592 1
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Made in China - Сделано в Китае 49 1
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Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 473 1
FT - Financial Times 1239 5
Tom’s Hardware 452 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5964 2
Bloomberg 1335 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 529 1
Nikkei Asia Review - Нихон кэйдзай симбун 12 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1296 1
South China Morning Post 66 1
The Guardian - Британская газета 371 1
DigiTimes - Издание 1316 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 221 1
TrendForce 119 4
TechInsights 15 1
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