Производство iPhone и iPad остановлено впервые за 10 лет

Apple столкнулась с полной остановкой производства своих смартфонов и планшетов в Китае. Она вызвана нехваткой недорогих компонентов – модулей связи, сенсоров камер и др., без которых устройство будет неполноценным. Остановка может привести к падению продаж iPhone и iPad в праздничный сезон. В аналогичной ситуации оказались и другие крупные производители мобильной электроники и компьютеров.

Производство iPhone под ударом

Производство смартфонов Apple iPhone и планшетов Apple iPad в Китае впервые за 10 лет полностью остановилось, пишет Nikkei Asian Review. Эксперты издания связывают это с нехваткой компонентов, вызванной пандемией коронавируса COVID-19.

Производство мобильных гаджетов Apple в КНР встало на несколько дней в октябре 2021 г. Помимо проблем с поставкой комплектующих, на это повлияли и власти КНР, ограничившие потребление электроэнергии по всей стране.

Для компаний, выпускающих устройства Apple, это значительные убытки, поскольку ограничения пришлись как раз на так называемую «золотую неделю» китайских праздников в октябре 2021 г. В эти дни фабрики работают в режиме 24/7, чтобы удовлетворить спрос на гаджеты в праздничный сезон.

iPhone могут стать дефицитом

«Из-за ограниченного количества компонентов и микросхем не имело смысла работать сверхурочно в праздничные дни и доплачивать рядовым работникам», - сказал Nikkei Asia менеджер цепочки поставок. «Такого никогда не было. В прошлом китайская “золотая неделя” всегда была самым оживленным временем, в этот период все сборщики наращивали производство», – добавил он.

Apple начала сокращать свои прогнозы по выпуску новейших iPhone 13 еще в октябре 2021 г. Спустя месяц компания была вынуждена снизить производство планшетов iPad. В декабре 2021 г. прогнозы Apple по выпуску iPhone 13 до конца 2021 г. упали до 83-85 млн шт. с первоначальных 95 млн шт.

Общая картина

Эксперты издания опросили более чем 20 руководителей отрасли по производству техники и составили картину ситуации, в которой оказалась Apple из-за общемирового дефицита комплектующих. В сентябре и октябре 2021 г. производство iPhone 13 упало на 20% по сравнению с предыдущими планами компании.

Это произошло даже после того, как Apple поставила в приоритет все необходимые компоненты для последнего флагманского смартфона в ущерб другим своим продуктам – iPad, iPhone 12, iPhone SE и др.

За тот же период перераспределение общих компонентов привело к еще сильному сокращению объемов производства планшетов iPad – приблизительно на 50% от предыдущих планов Apple. Прогнозируемые объемы производства старых поколений iPhone упали примерно на 25%. К ноябрю 2021 г. ситуация с iPad и старыми iPhone не сильно улучшилась.

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В результате Apple была вынуждена сократить суммарные прогнозы на 2021 г. по выпуску iPhone 13 с первоначальных 95 млн до 83-85 млн. Это случилось впервые после начала пандемии коронавируса, пришедшегося на декабрь 2019 г.

Даже несмотря на наращивание объемов производства в ноябре, Apple по-прежнему отставала примерно на 15 млн устройств от поставленной цели по производству 230 млн iPhone в за весь 2021 г. Эту амбициозную цель, как назвали ее источники Nikkei Asia Review, Apple поставила перед собой в самом начале 2021 г.

Где кроется проблема

Apple испытывает проблемы вовсе не с поставками крупных и дорогостоящих компонентов iPhone 13. У компании есть доступ к нужному количеству OLED-дисплеев и процессоров А15. Все усложняют очень дешевые комплектующие стоимостью «всего лишь в несколько центов», пишет Nikkei.

Новые iPhone 13 состоят из более чем 2000 компонентов, утверждает Nikkei

В качестве примера издание привело контроллеры управления производства Texas Instruments, трансиверы Nexperia, а также модули беспроводной связи Broadcom. Эти компоненты используются не только в iPhone – их можно найти даже в бытовой электронике, что говорит о наличии спроса на них со стороны других компаний.

«Вся полупроводниковая промышленность не в состоянии удовлетворить этот критический спрос, в том числе из-за увеличения сроков поставки сырья. Это приводит к нехватке и для Nexperia», - сказал Nikkei представитель Nexperia.

Основные причины, повлиявшие на остановку производства iPhone

Apple и ее поставщики столкнулись с целым рядом проблем. К примеру, локдаун во Вьетнаме, растянувшийся на месяц, повлиял на производство модулей камер Sharp для iPhone. Сбои, связанные с COVID-19 в Малайзии, повлияли на производство многих электронных компонентов и микросхем. Кроме того, Малайзия играет ключевую роль в упаковке и тестировании чипов – заключительном этапе их производства. Ну а неожиданные ограничения властей Китая на использование электроэнергии в промышленности лишь усугубили положение.

Компоненты, оказавшиеся в дефиците, и находящиеся под ударом этапы производства

«Даже если у вас есть 99% готовых комплектующих, если вам не хватает одного, двух или трех компонентов, невозможно приступить к окончательной сборке продукта», - сказал один из источников Nikkei.

Показательный пример

Ситуация, в которой оказалась Apple, является показательной в том плане, что она одной из последних ощутила на себе влияние нехватки комплектующих для устройств. Для поставщиков компонентов Apple всегда была приоритетным клиентом. К тому же эта компания, даже несмотря на пандемию ежегодно выпускает более 200 млн iPhone, 20 млн MacBook, 50 млн iPad и свыше 70 млн пар AirPods.

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«Это яркий пример широкомасштабного бедствия, вызванного проблемами в цепочке поставок, для компаний по производству потребительских товаров по всему миру. Регулярное закрытие различных заводов на фоне пандемии, проблемы с логистикой и нехватка энергии нанесла удар по модели глобального производства, которая долгое время использовалась в современном мире», – пишет Nikkei Asia Review.

Происходящее касается всех

От беспрецедентной суматохи в цепочке поставок компонентов страдает не только Apple. Со схожими трудностями столкнулись и другие производители электроники, начиная от ведущих брендов смартфонов (Samsung, Xiaomi, Oppo и др.) и заканчивая крупными вендорами ПК (HP, Dell, Acer и т. д.).

В аналогичной ситуации оказались также производителям бытовой техники и игровых консолей. Например, компания Nintendo на 20% отстает от первоначального плана производства своей игровой консоли Switch. Производители смартфонов высказывают опасения, что спрос на их продукцию может упасть из-за падения производства, пришедшегося именно на сезон продаж в предпраздничные и праздничные дни.

Игровых консолей тоже не хватает на всех

Для тех, кто не обладает огромным мастерством закупок и не поставляет тысячи и миллионы гаджетов, как Apple и Samsung, нехватка микросхем создает еще более серьезные проблемы. При возникшем дефиците на компоненты многие небольшие компании сталкиваются с тем, что они оказываются в конце очереди на получение своих заказов.

Компоненты, чья нехватка ощущается сильнее всего, и их производители

Нехватка чипов посеяла беспорядок во всех сферах мирового производства, перевернув с ног на голову даже известную своей стабильностью цепочку поставок для автомобильной промышленности и поставив под угрозу поставки оборонного оборудования до такой степени, что это стало проблемой национальной безопасности. Дефицит производства повлиял на экономический рост, в то время как нехватка продукции привела к резкому росту инфляции во многих странах, пишет Nikkei.

Нужно было делать запасы

Дефицит компонентов, который иногда связывают исключительно с пандемией COVID-19, на самом деле имеет более раннее происхождение, считают эксперты Nikkei Asia Review. Они связывают его отчасти напряженными отношениями между США и Китаем. В торговой войне между этими странами, начавшейся по воле экс-Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) в 2018 г. ощутимо пострадала компания Huawei. Став рычагом давления на китайские власти, Huawei еще до введения первых ограничительных мер в отношении нее начала запасаться компонентами, необходимыми для производства своей техники.

Этот страх оказаться отрезанным от жизненно важных компонентов и поставок оборудования быстро распространился по китайской технологической индустрии и вызвал общенациональную кампанию по накоплению запасов, чтобы пережить любые вероятные трудности с поставками.

Например, запасы двух крупнейших китайских производителей микросхем, SMIC и Hua Hong Semiconductor, по итогам III квартала 2021 г. увеличились на 58% и 292%, соответственно по сравнению с мартом 2018 г. Обе компании тоже находятся в «черном списке» США.