Nikkei BP Nikkei Asia Biztech Nikkei BizTech News


СОБЫТИЯ


05.01.2023 ИТ-индустрия Китая под ударом США. Готовятся новые изощренные санкции, которых никто не ждал

Антикитайский настрой Dell Американская компания Dell присоединилась к плану властей США по уничтожению китайской ИТ-индустии. Как пишет Nikkei Asia Review, Dell намеревается полностью оказаться от использования в своей технике чипов, выпущенных на китайских заводах. Что немаловажно, компания не собирается ждать годами, чтобы пр
04.10.2002 Qualcomm лицензировала CDMA-технологии компании Wavecom SA
20.09.2002 ЖК-дисплей может говорить

редставлены телефоны и КПК. Размер экрана последнего - 9х6 см, толщина его при этом составляет около 4 мм. Размер же самого вибрирующего элемента при этом равен 30х6 мм.
17.09.2002 Видеомагнитофоны быстро устаревают под натиском DVD

а уже начинает считаться устаревшей - формат DVD предлагает более качественное изображение и звук и служит вместе с тем гораздо дольше, нежели традиционные видеокассеты.
16.09.2002 Новый манипулятор от Sony отслеживает движения игрока

е поставки манипулятора компания планирует начать 26 сентября текущего года. Заявки на приобретение уже принимаются на официальном сайте игровой приставки PlayStation 2.
16.09.2002 Тайджун станет центром корейских нанотехнологий

ла название Дэдак НаноПояс (Daeduk Nano Belt). Город надеется помочь предприятиям по нанотехнологиям реализовывать основные разработки Центра в промышленных приложениях.
16.09.2002 Тайджун станет центром корейских нанотехнологий

ла название Дэдак НаноПояс (Daeduk Nano Belt). Город надеется помочь предприятиям по нанотехнологиям реализовывать основные разработки Центра в промышленных приложениях. Источник: по материалам сайта AsiaBizTech.
13.09.2002 Sony выпустит пять новых устройств, работающих с Memory Stick

ивает скорость доступа к MS около 9 Мб/сек, что в 1,5 раза быстрее современных моделей. Адаптер также использует индикатор доступа и работает под перечисленными выше ОС.
13.09.2002 Компания Sony выпустила первый привод дисков Blu-Ray

DVD-дисков. На сегодняшний день неизвестно, когда компания планирует начать продажи нового устройства, однако представители Sony утверждают, что ждать осталось недолго.
06.09.2002 Sony начала производство плееров на основе разлагаемой пластмассы

лько сохранить природные нефтяные ресурсы, но и приступить к массовому производству пластика, отличающегося повышенной ударопрочностью, термоустойчивостью и надежностью.
06.09.2002 Microsoft и Dell планируют захватить рынок серверного ПО

ного программного обеспечения. Как следует из исследовательского отчета IDC, Oracle занимает 46,8% объем рынка. Компании Microsoft на этом же рынке досталось всего 6,9%.
04.09.2002 Nikon инвестировала деньги в свой китайский филиал

ми: себестоимость продукции, произведенной в Китае, является гораздо более низкой по сравнению с Японией. При этом спрос на нее, по данным аналитиков, непрерывно растет.
04.09.2002 Samsung начала поставки памяти 1 Гб DDR SDRAM

сь 512 Мб. Также представители Samsung подчеркнули, что компания планирует расширять производство памяти. В планах руководства - захват до 60% рынка памяти во всем мире.
04.09.2002 В выставке CeBIT Asia 2002 принимают участие более 550 компаний

редставлена продукция 509 различных фирм, привлекшая внимание в общей сложности 25 тыс. посетителей. В этом году их количество, по некоторым оценкам, вырастет до 50 тыс.
03.09.2002 Самая емкая видеопамять от Hynix Semiconductor

ремени на рынке появится память, использующая для работы шину с частотой 400 МГц. Hynix Semiconductor уже начала первые поставки модулей памяти различным производителям.
03.09.2002 Hitachi выпустила Flash-память емкостью 1 Гбит

и. Основное применение новая память найдет в цифровых камерах, КПК и других мобильных устройствах, где важен не только малый размер устройства, но и его большая емкость.
03.09.2002 Intel разрабатывает стандарт трехмерной графики для интернета

нимание на уменьшение стоимости приложений для разработки трехмерных структур. Первые результаты разработок CAD 3D Working Group обещает продемонстрировать через полтора года.
03.09.2002 Новую память LightFlash от STMicroelectronics можно легко перепрограммировать

amming Algorithm - FPA), который позволяет обрабатывать значительные потоки данных, тем самым снижая затраты времени при записывании больших объемов информации в память.
30.08.2002 На новый МО-диск можно будет записать до 3 Гб данных

ром времени проект войдет в стадию коммерческой реализации.
30.08.2002 На новый МО-диск можно будет записать до 3 Гб данных

ром времени проект войдет в стадию коммерческой реализации. Источник: по материалам сайта Nikkei BP AsiaBizTech.
29.08.2002 Мир готовится к выставке CeBIT Asia 2002

оворят, что спонсоры откроют специальный "Тайваньский зал", наподобие того, который был отведен для многочисленных участников с Тайваня на немецкой выставке в Ганновере.
21.08.2002 Мировые цены на DRAM опять снизились

и DIMM 128 Мб (ПК133) снизились на 0,44% по сравнению с предыдущей неделей до $20,95 в Северной Америке, выросли на 0,69% до $21,60 в Европе и упали на 1,39% до $20,19 в Азии.
06.08.2002 Accenture: веб-сервисы способны породить новые виды бизнеса
31.07.2002 В Японии продано 10 млн. игровых приставок Sony PlayStation2
31.07.2002 Matsushita и Hitachi оснастят пылесосы и стиральные машины беспроводным доступом в интернет
26.07.2002 NTT-ME откроет видеосервис для FOMA-телефонов

сети. NTT-ME будет продавать, устанавливать и обслуживать камеры. Стоимость камеры - 94300 иен ($810). Ежемесячная абонентская плата передачи изображения на FOMA-телефон - 13950 иен ($120).
26.07.2002 Массовый переход на 3G-связь в Японии ожидается к 2005 году

танций W-CDMA сравняется с PDC, и все большее число абонентов будет нуждаться в высокоскоростных системах связи для отправки электронной почты с фотографиями или для загрузки Java-программ.
25.07.2002 Gartner Japan: перспективы рынка ASP умеренно оптимистичны
22.07.2002 Qualcomm продемонстрировал работу 8 BREW-приложений

амый последний ее вариант - 2.0. Японский оператор au планирует запустить услугу BREW уже в этом году или в начале следующего, и BREW-телефоны появятся на рынке в то же время.
22.07.2002 JRC разработала 54 Мбит/c OFDM-устройство

разработана система, отличная от IEEE802.11g. Она позволит производить передачу данных между центрами, расположенными в разных зданиях на расстоянии около 10 км друг от друга.
19.07.2002 NTT DoCoMo выпустил два новых телефона со встроенной камерой

тороне имеется еще один ЖК-дисплей, чьи функции такие же, как и в модели D251i. Встроенная камера имеет разрешение 110 тыс. пикселов. Размеры нового телефона - 48 x 26 x 97 мм, вес - 105 г.
19.07.2002 Fujitsu представит КПК со встроенным Bluetooth-модулем

такими дополнительными программами, как электронная карта, поиск оптимального железнодорожного маршрута, средства просмотра электронных книг или браузер для газет "T-TIME for PPC2002 v3.2".
16.07.2002 Brother выпустила принтер для мобильных устройств

00 иен ($2,57) за 50 листов. Специалисты Brother предполагают, что принтер не будет раскупаться в больших количествах - на первый год намечен выпуск всего 2 тысяч экземпляров.
09.07.2002 На выставке Networld+Interop 2002 продемонстрированы возможности протокола IPv6
08.07.2002 NEC увеличит объем закупок на Тайване

дается, что корпорация приобретет у них компонентов на сумму более 50 млрд. иен. ($1=124-129 иен). Офису международных закупок NEC на Тайване недавно исполнилось 20 лет.
05.07.2002 Hitachi вложит дополнительные $192 млн. в производство больших ЖК-телевизоров

ие первой половины 2003 финансового года. Hitachi вкладывала в "V3 Line" во второй половине 1999 года (14 млрд. иен) и еще 43 млрд. иен в конце 2001-го финансового года.
28.06.2002 Телефоны с цифровой камерой пользуются всё большей популярностью в Японии
24.06.2002 В Японии существует до 100 венчурных компаний нанотехнологий

в сферах физики, электроэнергетики, химии и биологии: Optrun, Optware, JASCO, Tsukuba Nanotechnology, Hephaist Seiko, Cluster Technology, NanoCarrier и Frontier Carbon.
24.06.2002 В Японии существует до 100 венчурных компаний нанотехнологий

в сферах физики, электроэнергетики, химии и биологии: Optrun, Optware, JASCO, Tsukuba Nanotechnology, Hephaist Seiko, Cluster Technology, NanoCarrier и Frontier Carbon. Источник: по материалам сайта AsiaBizTech.
21.06.2002 К 2006 г. рынок потокового мультимедиа в Японии достигнет $1,35 млрд.

Nikkei BP и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10634 28
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1027 20
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1766 16
Sony 6635 15
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 460 14
Intel Corporation 12545 13
Apple Inc 12645 13
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1144 12
Microsoft Corporation 25253 10
Nvidia Corp 3739 10
Hitachi - Хитачи 1481 9
Toshiba Corporation 2957 9
Fujitsu 2066 9
IBM - International Business Machines Corp 9553 9
AMD - Advanced Micro Devices 4472 9
Sharp Corporation 1049 9
Dell EMC 5096 8
Элемент ГК - Микрон - Micron 1586 8
Micron Technology - Crucial - Ballistix 349 8
Olympus Optical 19 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2658 7
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 145 6
LG Electronics 3678 5
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 425 5
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 358 5
IBM Japan 52 5
PSMC - Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation - Powerchip Technology Corporation - Powerchip Semiconductor Corp 40 5
Huawei 4225 5
Google LLC 12276 5
Formosa Plastics Group - Nanya Technology 59 4
Dell Technologies - Dell Computer 2162 4
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 251 4
Olympus 470 4
Quanta Computer 211 4
Casio 334 4
ProMOS Technologies 21 3
Qualcomm Technologies 1912 3
Philips 2076 3
Fujifilm - Fuji Photo Film 341 3
UMC - United Microelectronics Corporation 325 3
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 10
Honda Motor Company - HND 238 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 487 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 2
Daiwa Securities Group 16 2
Volkswagen Group - VW 300 2
Isuzu - Японская автомобилестроительная компания 14 2
Volkswagen Audi Group 225 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 2
Subaru - Субару Мотор 52 2
Toyota - Lexus 82 2
Honda - Acura 19 2
SoftBank Group 272 2
Seres Group - Chongqing Sokon Industry Group 16 1
101Hotels.com 456 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Boeing 1017 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
Bank of America - Банк Америки 268 1
Ford 424 1
Coca-Cola Company 260 1
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 30 1
KGI Securities 50 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 1
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 1
Barclays 121 1
OTF - Open Technology Fund - Фонд открытых технологий 9 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Mizuho Holdings - Mizuho Financial Group - Mizuho-DL Financial Technology - Мидзухо банк - Mizuho Investors Securities 18 1
Sony BMG 185 1
Seiko Instruments Inc - SII 18 1
Япония - Тиба - Макухари Мессе - Makuhari Messe - Nippon Convention Center 13 1
KRX - Korea Exchange - Корейская фондовая биржа 26 1
Changan Automobile Group - Chenzhi Group - Changan Auto Finance - Changan Motors Rus - Чанъань Моторс Рус 32 1
Softbank Vision Fund 12 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 26 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8206 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 444 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1357 5
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 468 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3452 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 420 3
Правительство Тайваня 46 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5251 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1849 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 279 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 624 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 69 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 391 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2083 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 656 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 290 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 3
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 40 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8409 33
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 32
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 30
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6559 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 28
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 924 27
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 22
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15017 20
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17132 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 19
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 16
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 16
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10340 13
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 13
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5407 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 13
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 11
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2739 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73405 10
DRAM - DIMM - Dual In-line Memory Module - Двухсторонний модуль памяти - Форм-фактор модулей памяти DRAM 244 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9878 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 9
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7375 9
WAP i-Mode - технология адаптации интернет- контента и услуг для мобильных телефонов 255 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 8
DDR - Double data rate 2922 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11197 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12991 7
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4845 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7672 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 7
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1067 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 7
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5606 6
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1409 6
Microsoft Windows 2000 8663 11
Microsoft Windows 16351 10
Linux OS 10931 8
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 7
Oracle Java - язык программирования 3334 7
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1902 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7378 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4093 5
Microsoft Office 3963 4
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 4
Apple MacBook - серия ноутбуков 1014 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3052 3
AMD Athlon - серия микропроцессоров 778 3
Ericsson Radio System - ERS 74 3
Novafora - Transmeta TM Crusoe - Семейство x86-совместимых микропроцессоров 131 3
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 66 3
Olympus Camedia - Olympus Camedia TruePrint 27 2
Microsoft Outlook 1421 2
Fujifilm FinePix 107 2
Apple iMac - Серия моноблоков 463 2
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 531 2
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 168 2
Dropbox Paper 79 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 2
Qualcomm BREW - Binary Runtime Environment for Wireless 96 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1215 2
Apple AirPods - Наушники 159 2
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 346 2
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 85 2
Hancom Group - Hancom Office 8 1
Takara - Taiyo-Toy 1 1
AMD ClawHammer 34 1
Microsoft WMF - Microsoft Windows Metafile 38 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1721 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 1
Sony Walkman 285 1
Apple macOS 2255 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 612 5
Haas Rene - Хаас Рене 9 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 394 2
Appleton Steve - Эпплтон Стив 15 1
Tsai Beatrice - Цай Беатрис 1 1
Chen Eric - Чен Эрик 4 1
Liu Mark - Лю Марк 11 1
Lam Barry - Лэм Бэрри 3 1
Lutnick Howard - Лютник Говард 8 1
Walz Mike - Уолц Майк 4 1
Hegseth Pete - Хегсет Пит 9 1
Саламатов Илья 1 1
Соловьев Святослав 1 1
Ditzel David - Дицел Дэвид 5 1
Lisa Su - Лиза Су 55 1
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Рен 34 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 61 1
Кен Ху 10 1
Kun-hee Lee - Гон Хи Ли 32 1
Брыкин Арсений 57 1
Liu Mark - Лью Марк 13 1
Юсупов Ренат 123 1
Dorsey Jack - Дорси Джек 35 1
Chen Jason - Чен Джейсон 20 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 173 1
Hsu Doris - Сюй Дорис 4 1
Hu Ken - Ху Кэнь 13 1
Мустафаев Тимур 13 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 407 1
Ведяхин Александр 168 1
Япония 13556 84
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53488 63
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18250 39
Китай - Тайвань 4138 30
Южная Корея - Республика 6866 30
Европа 24649 20
Азия - Азиатский регион 5753 17
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 17
Америка - Американский регион 2188 16
Великобритания - Лондон 2409 14
Сингапур - Республика 1906 13
США - Техас - Хьюстон 252 13
Япония - Токио 1009 11
Китай - Шанхай 807 8
Россия - РФ - Российская федерация 157221 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 6
Германия - Федеративная Республика 12945 6
Китай - Пекин - Beijing 1052 4
Индия - Bharat 5706 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1068 3
США - Колумбия - Вашингтон 1452 3
Израиль 2785 2
США - Нью-Йорк 3153 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1076 2
Нидерланды 3635 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1051 2
Франция - Французская Республика 7980 2
Украина 7799 2
США - Калифорния 4776 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 2
США - Аризона 540 2
Восточно-Китайское море - Янцзы 22 1
Австралия - Сидней 275 1
Солнечная система - Solar system 2547 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1817 1
Бразилия - Федеративная Республика 2453 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1397 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 301 1
Китай - Цзянсу 69 1
Китай - Сычуань 96 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55083 18
Торговля оптовая - Wholesale trade 1234 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51330 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 9
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 8
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5907 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 5
Йена - денежная единица Японии 499 5
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 5
Natcast - National Center for the Advancement of Semiconductor Technology - National Semiconductor Technology Center, NSTC - CHIPS Act of 2022 - CHIPS and Science Act - Research and Development, Competition, and Innovation Act Supreme Court Security Fundi 36 4
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 864 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5711 4
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7607 4
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 561 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2073 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5292 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 3
Галлий - Gallium - химический элемент 350 3
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 316 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6335 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 2
Физика - Physics - область естествознания 2836 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 2
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 613 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 15
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6021 6
Nikkei Asia Review - Нихон кэйдзай симбун 16 5
Commercial Times 103 4
The Register - The Register Hardware 1701 3
InterNetNews - InternetNews.com 218 2
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 2
Ведомости 1249 2
Caixin 5 2
Tom’s Hardware 520 2
Silicon Strategies 45 1
EE Times 160 1
DRAMeXchange 41 1
FT - Financial Times 1259 1
NYT - The New York Times 1088 1
DigiTimes - Издание 1326 1
TechSpot 159 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 845 1
Radio Free Asia - Свободная Азия - радио 8 1
Total Telecom 613 1
Japan Today 47 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
Gartner - Гартнер 3613 5
IDC - International Data Corporation 4943 5
Nikkei Market Access (NMA) 53 5
NPD DisplaySearch 284 3
TrendForce 141 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 2
Counterpoint Research 98 2
Allied Business Intelligence 16 1
In-Stat/MDR 70 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 1
TechInsights 15 1
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 46 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 977 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 53 1
НИИФИ и ВТ - Научно-исследовательский институт физических измерений и вычислительной техники 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
CeBIT 612 2
PC Expo 36 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 1
