Получите все материалы CNews по ключевому слову
Nikkei BP Nikkei Asia Biztech Nikkei BizTech News
СОБЫТИЯ
|05.01.2023
|
ИТ-индустрия Китая под ударом США. Готовятся новые изощренные санкции, которых никто не ждал
Антикитайский настрой Dell Американская компания Dell присоединилась к плану властей США по уничтожению китайской ИТ-индустии. Как пишет Nikkei Asia Review, Dell намеревается полностью оказаться от использования в своей технике чипов, выпущенных на китайских заводах. Что немаловажно, компания не собирается ждать годами, чтобы пр
|04.10.2002
|Qualcomm лицензировала CDMA-технологии компании Wavecom SA
|20.09.2002
|
ЖК-дисплей может говорить
редставлены телефоны и КПК. Размер экрана последнего - 9х6 см, толщина его при этом составляет около 4 мм. Размер же самого вибрирующего элемента при этом равен 30х6 мм. Источник: по материалам сайта AsiaBizTech.
|17.09.2002
|
Видеомагнитофоны быстро устаревают под натиском DVD
а уже начинает считаться устаревшей - формат DVD предлагает более качественное изображение и звук и служит вместе с тем гораздо дольше, нежели традиционные видеокассеты. Источник: по материалам сайта AsiaBizTech.
|16.09.2002
|
Новый манипулятор от Sony отслеживает движения игрока
е поставки манипулятора компания планирует начать 26 сентября текущего года. Заявки на приобретение уже принимаются на официальном сайте игровой приставки PlayStation 2. Источник: по материалам сайта AsiaBizTech.
|16.09.2002
|
Тайджун станет центром корейских нанотехнологий
ла название Дэдак НаноПояс (Daeduk Nano Belt). Город надеется помочь предприятиям по нанотехнологиям реализовывать основные разработки Центра в промышленных приложениях. Источник: по материалам сайта AsiaBizTech.
|16.09.2002
|
Тайджун станет центром корейских нанотехнологий
ла название Дэдак НаноПояс (Daeduk Nano Belt). Город надеется помочь предприятиям по нанотехнологиям реализовывать основные разработки Центра в промышленных приложениях. Источник: по материалам сайта AsiaBizTech.
|13.09.2002
|
Sony выпустит пять новых устройств, работающих с Memory Stick
ивает скорость доступа к MS около 9 Мб/сек, что в 1,5 раза быстрее современных моделей. Адаптер также использует индикатор доступа и работает под перечисленными выше ОС. Источник: по материалам сайта AsiaBizTech.
|13.09.2002
|
Компания Sony выпустила первый привод дисков Blu-Ray
DVD-дисков. На сегодняшний день неизвестно, когда компания планирует начать продажи нового устройства, однако представители Sony утверждают, что ждать осталось недолго. Источник: по материалам сайта AsiaBizTech.
|06.09.2002
|
Sony начала производство плееров на основе разлагаемой пластмассы
лько сохранить природные нефтяные ресурсы, но и приступить к массовому производству пластика, отличающегося повышенной ударопрочностью, термоустойчивостью и надежностью. Источник: по материалам сайта AsiaBizTech.
|06.09.2002
|
Microsoft и Dell планируют захватить рынок серверного ПО
ного программного обеспечения. Как следует из исследовательского отчета IDC, Oracle занимает 46,8% объем рынка. Компании Microsoft на этом же рынке досталось всего 6,9%. Источник: по материалам сайта AsiaBizTech.
|04.09.2002
|
Nikon инвестировала деньги в свой китайский филиал
ми: себестоимость продукции, произведенной в Китае, является гораздо более низкой по сравнению с Японией. При этом спрос на нее, по данным аналитиков, непрерывно растет. Источник: по материалам сайта AsiaBizTech.
|04.09.2002
|
Samsung начала поставки памяти 1 Гб DDR SDRAM
сь 512 Мб. Также представители Samsung подчеркнули, что компания планирует расширять производство памяти. В планах руководства - захват до 60% рынка памяти во всем мире. Источник: по материалам сайта AsiaBizTech.
|04.09.2002
|
В выставке CeBIT Asia 2002 принимают участие более 550 компаний
редставлена продукция 509 различных фирм, привлекшая внимание в общей сложности 25 тыс. посетителей. В этом году их количество, по некоторым оценкам, вырастет до 50 тыс. Источник: по материалам сайта AsiaBizTech.
|03.09.2002
|
Самая емкая видеопамять от Hynix Semiconductor
ремени на рынке появится память, использующая для работы шину с частотой 400 МГц. Hynix Semiconductor уже начала первые поставки модулей памяти различным производителям. Источник: по материалам сайта AsiaBizTech .
|03.09.2002
|
Hitachi выпустила Flash-память емкостью 1 Гбит
и. Основное применение новая память найдет в цифровых камерах, КПК и других мобильных устройствах, где важен не только малый размер устройства, но и его большая емкость. Источник: по материалам сайта AsiaBizTech.
|03.09.2002
|
Intel разрабатывает стандарт трехмерной графики для интернета
нимание на уменьшение стоимости приложений для разработки трехмерных структур. Первые результаты разработок CAD 3D Working Group обещает продемонстрировать через полтора года. Источник: по материалам AsiaBizTech.
|03.09.2002
|
Новую память LightFlash от STMicroelectronics можно легко перепрограммировать
amming Algorithm - FPA), который позволяет обрабатывать значительные потоки данных, тем самым снижая затраты времени при записывании больших объемов информации в память. Источник: по материалам сайта Nikkei BP AsiaBizTech.
|30.08.2002
|
На новый МО-диск можно будет записать до 3 Гб данных
ром времени проект войдет в стадию коммерческой реализации. Источник: по материалам сайта Nikkei BP AsiaBizTech.
|30.08.2002
|
На новый МО-диск можно будет записать до 3 Гб данных
ром времени проект войдет в стадию коммерческой реализации. Источник: по материалам сайта Nikkei BP AsiaBizTech.
|29.08.2002
|
Мир готовится к выставке CeBIT Asia 2002
оворят, что спонсоры откроют специальный "Тайваньский зал", наподобие того, который был отведен для многочисленных участников с Тайваня на немецкой выставке в Ганновере. Источник: по материалам сайта Nikkei BP AsiaBizTech.
|21.08.2002
|
Мировые цены на DRAM опять снизились
и DIMM 128 Мб (ПК133) снизились на 0,44% по сравнению с предыдущей неделей до $20,95 в Северной Америке, выросли на 0,69% до $21,60 в Европе и упали на 1,39% до $20,19 в Азии. Источник: по материалам Nikkei BP AsiaBizTech.
|06.08.2002
|Accenture: веб-сервисы способны породить новые виды бизнеса
|31.07.2002
|В Японии продано 10 млн. игровых приставок Sony PlayStation2
|31.07.2002
|Matsushita и Hitachi оснастят пылесосы и стиральные машины беспроводным доступом в интернет
|26.07.2002
|
NTT-ME откроет видеосервис для FOMA-телефонов
сети. NTT-ME будет продавать, устанавливать и обслуживать камеры. Стоимость камеры - 94300 иен ($810). Ежемесячная абонентская плата передачи изображения на FOMA-телефон - 13950 иен ($120). Источник: Nikkei BP AsiaBizTech.
|26.07.2002
|
Массовый переход на 3G-связь в Японии ожидается к 2005 году
танций W-CDMA сравняется с PDC, и все большее число абонентов будет нуждаться в высокоскоростных системах связи для отправки электронной почты с фотографиями или для загрузки Java-программ. Источник: Nikkei BizTech Dept.
|25.07.2002
|Gartner Japan: перспективы рынка ASP умеренно оптимистичны
|22.07.2002
|
Qualcomm продемонстрировал работу 8 BREW-приложений
амый последний ее вариант - 2.0. Японский оператор au планирует запустить услугу BREW уже в этом году или в начале следующего, и BREW-телефоны появятся на рынке в то же время. Источник: по материалам Nikkei BP AsiaBizTech.
|22.07.2002
|
JRC разработала 54 Мбит/c OFDM-устройство
разработана система, отличная от IEEE802.11g. Она позволит производить передачу данных между центрами, расположенными в разных зданиях на расстоянии около 10 км друг от друга. Источник: по материалам Nikkei BP AsiaBizTech.
|19.07.2002
|
NTT DoCoMo выпустил два новых телефона со встроенной камерой
тороне имеется еще один ЖК-дисплей, чьи функции такие же, как и в модели D251i. Встроенная камера имеет разрешение 110 тыс. пикселов. Размеры нового телефона - 48 x 26 x 97 мм, вес - 105 г. Источник: Nikkei BizTech News Dept.
|19.07.2002
|
Fujitsu представит КПК со встроенным Bluetooth-модулем
такими дополнительными программами, как электронная карта, поиск оптимального железнодорожного маршрута, средства просмотра электронных книг или браузер для газет "T-TIME for PPC2002 v3.2". Источник: Nikkei Biztech News Dept.
|16.07.2002
|
Brother выпустила принтер для мобильных устройств
00 иен ($2,57) за 50 листов. Специалисты Brother предполагают, что принтер не будет раскупаться в больших количествах - на первый год намечен выпуск всего 2 тысяч экземпляров. Источник: по материалам Nikkei Biztech News.
|09.07.2002
|На выставке Networld+Interop 2002 продемонстрированы возможности протокола IPv6
|08.07.2002
|
NEC увеличит объем закупок на Тайване
дается, что корпорация приобретет у них компонентов на сумму более 50 млрд. иен. ($1=124-129 иен). Офису международных закупок NEC на Тайване недавно исполнилось 20 лет. Источник: по материалам сайта AsiaBizTech.
|05.07.2002
|
Hitachi вложит дополнительные $192 млн. в производство больших ЖК-телевизоров
ие первой половины 2003 финансового года. Hitachi вкладывала в "V3 Line" во второй половине 1999 года (14 млрд. иен) и еще 43 млрд. иен в конце 2001-го финансового года. Источник: по материалам сайта Nikkei BizTech News.
|28.06.2002
|Телефоны с цифровой камерой пользуются всё большей популярностью в Японии
|24.06.2002
|
В Японии существует до 100 венчурных компаний нанотехнологий
в сферах физики, электроэнергетики, химии и биологии: Optrun, Optware, JASCO, Tsukuba Nanotechnology, Hephaist Seiko, Cluster Technology, NanoCarrier и Frontier Carbon. Источник: по материалам сайта AsiaBizTech.
|24.06.2002
|
В Японии существует до 100 венчурных компаний нанотехнологий
в сферах физики, электроэнергетики, химии и биологии: Optrun, Optware, JASCO, Tsukuba Nanotechnology, Hephaist Seiko, Cluster Technology, NanoCarrier и Frontier Carbon. Источник: по материалам сайта AsiaBizTech.
|21.06.2002
|К 2006 г. рынок потокового мультимедиа в Японии достигнет $1,35 млрд.
Nikkei BP и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409045, в очереди разбора - 731476.
Создано именных указателей - 187766.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.