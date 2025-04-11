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KAIST Korea Advanced Institute of Science and Technology Южнокорейский Институт науки и техники Институт науки и техники Кванджу Корейский институт передовых технологий
KAIST и организации, системы, технологии, персоны:
|Чубайс Анатолий 214 3
|Никитин Игорь 14 2
|Metta Giorgio - Метта Джорджио 5 2
|Левашова Марина 2 2
|Клалкина Елена 2 2
|Ребен Александр 2 2
|Kuscu Halid - Куску Халид 1 1
|Kushchu Ibrahim - Кушчу Ибрагим 1 1
|Korea Times 131 3
|NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
|Bloomberg Businessweek 122 2
|Space Daily 528 2
|Nikkei BP - AsiaBizTech 155 2
|The Register - The Register Hardware 1589 1
|TechSpot 129 1
|Korea Herald 44 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
|EurekAlert 288 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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