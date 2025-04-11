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KAIST Korea Advanced Institute of Science and Technology Южнокорейский Институт науки и техники Институт науки и техники Кванджу Корейский институт передовых технологий

KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий


11.04.2025 Телевизоры на квантовых точках больше не в моде. Разработана новая технология для сверхкачественного изображения 1
20.09.2024 Создан неубиваемый аккумулятор, который можно гнуть и резать 2
25.04.2024 Создана замена литиевым аккумуляторам. Она заряжается за секунды и не взрывается 2
03.08.2020 Кардиостимуляторы зарядятся фотонной энергией 1
04.11.2019 Смартфоны-наклейки или будущее электроники 1
18.06.2018 Samsung оштрафовали на $400 млн за экономичные процессоры 1
11.12.2016 Самовосстанавливающиеся чипы решают проблему межзвездных полетов 3
07.12.2015 До чего дошёл прогресс: какие профессии предпочитают роботы? 1
27.06.2014 Датчик заметит ужас и холод 1
13.05.2014 В Москве пройдет первый в России международный «Робофорум» 2
12.05.2014 Полтора киловатта длиной три метра 1
09.05.2014 Лучшие роботы мира нагрянут в Москву 2
21.08.2013 Armadillo-T - складной электрокар 1
09.08.2013 В Южной Корее запустили заряжающийся от дороги электроавтобус 2
01.08.2013 От электронного правительства к мобильному: старт дан 1
01.11.2012 Робот-домохозяин по-корейски 1
07.08.2012 Корейские ученые создали полностью гибкий гаджет 1
07.04.2010 Северная Корея создает Red Star Linux 1
09.10.2008 Россия и Республика Корея будут сотрудничать в области нанотеха 1
06.10.2008 Россия и Тайвань наметили пути сотрудничества в области нанотехнологий 1
03.10.2008 Автонавигация: иллюзия информированности как фактор хаоса 1
30.09.2008 Делегация РОСНАНО посетит Тайвань и Республику Корея 1
27.06.2008 Корейцы создали мощный чип для обработки видео 1
30.07.2007 Терагнозис: новый подход в лечении заболеваний 1
24.04.2007 В Корее представили сверхскоростной чип памяти MRAM 1
15.03.2006 В Корее разработали самый маленький транзистор 1
14.02.2006 В Корее разработан чип, использующий человеческое тело в качестве передатчика 1
31.01.2005 В Корее разработана электронная кожа 1
31.01.2005 В Корее разработана электронная кожа 1
22.12.2004 Корейский робот-гуманоид догоняет японского 2
22.12.2004 Корейский робот-гуманоид догоняет японского 2
22.12.2004 Представлен первый корейский робот-гуманоид 2
23.11.2004 В Корее анонсируют двуногого робота-гуманоида 2
03.03.2004 Корейский хай-тек питается русскими идеями 1
03.03.2004 Корейский хай-тек питается русскими идеями 1
04.06.2003 Создана трехмерная карта окрестностей Солнца 1
04.06.2003 Создана трехмерная карта окрестностей Солнца 1
16.09.2002 Тайджун станет центром корейских нанотехнологий 2
16.09.2002 Тайджун станет центром корейских нанотехнологий 2
04.07.2000 В Корее завершился хакерский конкурс 3

Публикаций - 42, упоминаний - 57

KAIST и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10340 5
LG Electronics 3633 3
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 357 2
Галактика - Корпорация 1473 2
Yaskawa Electric Corporation - Yaskawa Motoman Robotics 11 1
Fastbrick Robotics 3 1
Amazon - iRobot 56 1
Intel Corporation 12264 1
Apple Inc 12219 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1575 1
Qualcomm Technologies 1842 1
GlobalFoundries - GF 90 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5688 1
Ecovacs Robotics 7 1
Betavolt - Betavolt New Energy Technology 3 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 224 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 160 1
Honda Motor Company 234 4
WeMakeThis 2 2
Hyundai Motor Company 395 2
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 12 2
Daewoo 102 2
Mitsubishi Motors 24 2
POSCO - POSCO E&C - POSCO Engineering Solution Center - Posco Future M - Pohang Iron and Steel Company 14 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 119 1
Volvo Cars 253 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 755 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3088 2
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World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13527 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5415 8
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9757 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7986 7
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Спорт - Шахматы - Chess 245 1
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Bloomberg Businessweek 122 2
Space Daily 528 2
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TechSpot 129 1
Korea Herald 44 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1542 2
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 153 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 286 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 139 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 91 1
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 1
NMSU - New Mexico State University - Университет Нью-Мексико - Astrophysical Research Consortium - Apache Point Observatory - Обсерватория Апачи-Пойтнт в Нью-Мексико 15 1
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