Ботаника Растения Борщевик


Чем опасен борщевик?
Сок этих растений содержит фуранокумарины — вещества, обладающие мощным фотосенсибилизирующим действием. При попадании на кожу и последующем воздействии ультрафиолетовых лучей они запускают химические реакции, приводящие к разрушению клеток, воспалению, образованию волдырей и в тяжёлых случаях — к некрозу тканей.

Что делать, если был контакт с этим растением?
После контакта с растением необходимо немедленно промыть кожу большим количеством воды с мылом и исключить воздействие солнечных лучей на этот участок минимум на 2 недели. При появлении симптомов требуется обратиться к врачу. В тяжёлых случаях применяется системная и местная терапия, включая противовоспалительные препараты и средства ухода за повреждённой кожей.

Кому особенно стоит избегать борщевика?
Особенно уязвимы дети, люди с чувствительной кожей, светлым фототипом и лица с повышенной чувствительностью к ультрафиолету. Важно понимать: ожоги возможны даже в пасмурную погоду и в тени — солнечного света достаточно для активации фуранокумаринов.

УПОМИНАНИЯ


27.08.2025 В Подмосковье будет работать земельный ИИ-патруль 1
20.09.2024 Создан неубиваемый аккумулятор, который можно гнуть и резать 1
25.04.2024 Создана замена литиевым аккумуляторам. Она заряжается за секунды и не взрывается 2
28.02.2024 Геоинформационные решения в РФ: как идет процесс импортозамещения 1
23.08.2023 GPS-терминалы Galileosky помогают бороться с борщевиком в полях Пермского края 1
19.12.2022 В России создан комплекс для охоты на терминалы спутникового интернета Starlink 2
16.11.2022 Более 2000 точек самовольного сброса сточных вод устранено с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья» 1
22.12.2021 Россияне создали литиевые аккумуляторы, работающие при минус 50 градусах 1
13.08.2020 Обычный кирпич можно превратить в высокотехнологичную замену аккумулятора. И это не шутка 1
22.08.2019 Россияне придумали, как делать аккумуляторы из борщевика 1

Публикаций - 10, упоминаний - 12

Ботаника и организации, системы, технологии, персоны:

