Чем опасен борщевик?

Сок этих растений содержит фуранокумарины — вещества, обладающие мощным фотосенсибилизирующим действием. При попадании на кожу и последующем воздействии ультрафиолетовых лучей они запускают химические реакции, приводящие к разрушению клеток, воспалению, образованию волдырей и в тяжёлых случаях — к некрозу тканей.

Что делать, если был контакт с этим растением?

После контакта с растением необходимо немедленно промыть кожу большим количеством воды с мылом и исключить воздействие солнечных лучей на этот участок минимум на 2 недели. При появлении симптомов требуется обратиться к врачу. В тяжёлых случаях применяется системная и местная терапия, включая противовоспалительные препараты и средства ухода за повреждённой кожей.

Кому особенно стоит избегать борщевика?

Особенно уязвимы дети, люди с чувствительной кожей, светлым фототипом и лица с повышенной чувствительностью к ультрафиолету. Важно понимать: ожоги возможны даже в пасмурную погоду и в тени — солнечного света достаточно для активации фуранокумаринов.