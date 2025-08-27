Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ботаника Растения Борщевик
Чем опасен борщевик?
Сок этих растений содержит фуранокумарины — вещества, обладающие мощным фотосенсибилизирующим действием. При попадании на кожу и последующем воздействии ультрафиолетовых лучей они запускают химические реакции, приводящие к разрушению клеток, воспалению, образованию волдырей и в тяжёлых случаях — к некрозу тканей.
Что делать, если был контакт с этим растением?
После контакта с растением необходимо немедленно промыть кожу большим количеством воды с мылом и исключить воздействие солнечных лучей на этот участок минимум на 2 недели. При появлении симптомов требуется обратиться к врачу. В тяжёлых случаях применяется системная и местная терапия, включая противовоспалительные препараты и средства ухода за повреждённой кожей.
Кому особенно стоит избегать борщевика?
Особенно уязвимы дети, люди с чувствительной кожей, светлым фототипом и лица с повышенной чувствительностью к ультрафиолету. Важно понимать: ожоги возможны даже в пасмурную погоду и в тени — солнечного света достаточно для активации фуранокумаринов.
