Электроэнергетика Суперконденсатор Ионистор Ультраконденсатор Двухслойный электрохимический конденсатор


СОБЫТИЯ

29.01.2026 В России придумали дешевый синтез нового материала для суперконденсаторов. Аккумуляторы смогут работать на Крайнем Севере 1
26.05.2025 На шаг ближе к тотальной импортонезависимости. В России запущено суверенное производство электролита для суперконденсаторов 1
18.04.2025 Столичные предприятия увеличили выпуск электротехнических устройств 1
08.04.2025 Ученые ТПУ предложили использовать пластик для создания гибких суперконденсаторов 1
22.11.2024 Новые модели серверов Qtech 3-го поколения внесены в реестр Минпромторга 1
20.09.2024 Ключ к мощным суперконденсаторам: ученые НИУ ВШЭ разработали новую модель двойного электрического слоя 2
23.07.2024 Ученые выяснили как повысить эффективность суперконденсаторов 2
25.04.2024 Создана замена литиевым аккумуляторам. Она заряжается за секунды и не взрывается 1
31.01.2024 Разработаны электроды для суперконденсаторов из гидролизного лигнина 1
17.10.2023 Российские исследователи «заглянули внутрь» нанопоры суперконденсатора 1
17.05.2023 Российские ученые нашли способ увеличить емкость суперконденсаторов 2
01.02.2023 Якутские ученые из СВФУ будут сотрудничать с «Новосибирским заводом полупроводниковых приборов Восток» в производстве суперконденсаторов 1
08.09.2022 Prestigio расширяет продуктовую линейку и анонсирует видеорегистратор RoadDetector 525GPS 1
22.12.2021 Россияне создали литиевые аккумуляторы, работающие при минус 50 градусах 1
06.08.2021 Обзор ИБП второго поколения Eaton 93PM G2: еще больше возможностей 1
17.03.2021 Совсем без розетки: «носимая микросеть» заряжает гаджеты прямо от человеческого тела 1
29.12.2020 Россияне научили аккумуляторы заряжаться за секунды 1
28.08.2020 Россияне создали технологию питания гаджетов от человеческого тела 2
26.08.2020 Создана первая в мире «вечная» батарейка. Она стоит дешевле литиевых аккумуляторов. Видео 1
13.08.2020 Обычный кирпич можно превратить в высокотехнологичную замену аккумулятора. И это не шутка 2
27.07.2020 Суперконденсатор GS Group прошел испытания в лаборатории «Тестприбор» 1
25.12.2019 Titan Power Solution получила финансирование на 200 млн рублей 1
22.08.2019 Россияне придумали, как делать аккумуляторы из борщевика 1
16.11.2018 «Росэлектроника» начинает поставки суперконденсаторов для автомобилей УАЗ 1
29.08.2018 Обзор умной розетки Senseit GS4 1
27.02.2018 Новый тип суперконденсатора может заменить литий-ионные аккумуляторы 1
22.05.2017 «ТЭЭМП» открыл производство суперконденсаторов 1
11.04.2017 Cуперконденсаторы «Росэлектроники» проходят испытания в составе силовых агрегатов 1
24.01.2017 МИСиС и ТЭЭМП разработали устройство для запуска тяжелой техники при температурах до -60°С 1
19.02.2016 Создан способ хранения энергии прямо в микрочипах 1
15.02.2016 Eaton представила суперконденсаторы для ИБП — средство резервного электроснабжения для кратковременных рабочих циклов 1
20.10.2015 Выстоявший с советских времен производитель конденсаторов получил 280 млн на новый проект 1
28.10.2013 Новые чипы позволят строить гаджеты без аккумуляторов 2
22.10.2013 Volvo сделает автомобиль из аккумулятора 2
05.08.2013 Создано новое поколение накопителей электроэнергии 2
22.04.2013 Разработана мегамощная микробатарея 1
06.09.2012 Из чернил сделали суперконденсатор 2
24.10.2011 Немцы создали электрический автотрамвай 1
14.09.2011 Литий-ионные аккумуляторы покроют титаном 1
29.08.2011 Конденсаторы из нанотрубок скоро заменят все аккумуляторы 2

Электроэнергетика и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3315 4
UCap Power - Maxwell Technologies 4 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1225 3
Titan Power Solution - Тайтэн Пауэр Солюшн 5 2
Элеконд 5 2
Ротек НПП - Ротек Диджитал Солюшнс - Rotec Digital Solutions 30 2
Eaton 72 2
Nano Diamond Battery 6 2
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 62 1
Тестприбор 3 1
Ростех - Росэлектроника - Оксид НЗР - Новосибирский завод радиодеталей 9 1
Senseit - Сэнсит.Ру 8 1
EnSol Tech - ЭнСол Технологии - Хранение энергии 13 1
Superdielectrics Ltd 1 1
Ростех - Росэлектроника - НЗПП Восток - Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток - Изомер ПО 15 1
ТГУ - ИХТЦ - Инжиниринговый химико-технологический центр 3 1
Локотех - АВП Технология 6 1
Samsung Electronics 10685 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 403 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 348 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1843 1
Poly - Plantronics 140 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 258 1
Qtech - Кьютэк 184 1
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 256 1
GS Group - Технополис GS Гусев 73 1
Ростех - Росэлектроника - Вега ИМЦ - Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега 19 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 26 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 329 1
Композит 97 2
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 138 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Orbita Capital Partners - Орбита Капитал Партнерз 17 1
Росатом - Росатом Возобновляемая энергия - НоваВинд - NovaWind - Кочубеевская ВЭС - Марченковская ВЭС - ветряная электростанция 7 1
КЭнК - Кузбасская энергосетевая компания 2 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - СибНИА имени С.А. Чаплыгина ФАУ - Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина 11 1
Росатом - ТВЭЛ - Рэнера 11 1
Парус - Индустриальный парк 1 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - МЗИК, ЗиК - Машиностроительный завод имени М. И. Калинина 3 1
Volvo Cars 259 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 249 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 11 1
НЭК - Мосэлектрощит - УТЗ - Уральский турбинный завод 5 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3492 2
РНФ - Российский научный фонд 150 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2196 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 624 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3405 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6325 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1479 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 185 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1866 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 346 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 561 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2744 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 76 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 83 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 441 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 120 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 685 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 13 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10241 32
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 272 13
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1026 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 8
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 266 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 6
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 556 6
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3272 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 5
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2390 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14380 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4846 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 5
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1537 5
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4545 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73658 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 3
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 833 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6924 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 3
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 617 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 2
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 546 2
Аксессуары 4134 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10137 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12068 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14994 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6561 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8392 2
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 429 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6258 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 169 1
Электроника - Дисплей - FOLED - Flexible OLED - Flexible Organic Light Emitting Diode - технологии гибких органических светодиодов - гибкий дисплей 156 1
ВИЭ - Ветроэнергетика - Wind Energy - ветротурбины - ветроустановки - ветростанции - ветрогенерация - 15 июня Всемирный день ветра 148 1
NASA TRLs - NASA Technology readiness levels - Уровень готовности технологии 22 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 758 1
Pexels 80 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 1
Eaton ESS - Eaton Energy Saver System 2 1
Eaton G - серия ИБП 2 1
Titan Engine Start 1 1
Eaton HotSync 23 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 155 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 129 1
ASBIS Prestigio RoadDetector GPS 1 1
Baum Storage - СХД.Баум 11 1
Google Android 14779 1
Apple iOS 8305 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3448 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 349 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 555 1
Apple - App Store 3018 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1353 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 947 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 98 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 826 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 644 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1234 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 319 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 566 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 184 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 229 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 180 1
Qtech QSRV - серия СХД 16 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2077 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 190 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Будков Юрий 4 3
Астахов Михаил 4 3
Ворожейкин Владимир 3 2
Черникова Алевтина 47 2
Golsharifi Nima - Голшарифи Нима 1 1
Князев Алексей 13 1
Саркисов Руслан 13 1
Лифшиц Михаил 5 1
Бурмистров Игорь 2 1
Звонов Денис 1 1
Курилов Сергей 3 1
Леготин Сергей 1 1
Туманов Владимир 1 1
Евсеев Захар 1 1
Обрезков Филипп 2 1
Chrulski Kenneth - Хрулски Кеннет 1 1
King William - Кинг Уильям 4 1
Гарбузов Анатолий 134 1
Гурина Дарья 1 1
Шафигуллина Кристина 1 1
Вакштейн Максим 4 1
Статник Евгений 1 1
Каликин Николай 1 1
Фаткуллин Максим 2 1
Собянин Сергей 488 1
Евтушенков Владимир 212 1
Кулиш Александр 15 1
Blass Evan - Бласс Эван 36 1
Кузнецов Евгений 55 1
Корчевский Александр 2 1
Ликсутов Максим 197 1
Левин Олег 2 1
Иванов Петр 23 1
Цыганова Светлана 2 1
Seebeck Thomas - Зеебек Томас 2 1
Боярков Федор 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 158018 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53546 9
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 6
Сатурн - Титан (спутник) 505 3
Германия - Федеративная Республика 12953 3
Европа 24670 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46018 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13578 2
Южная Корея - Республика 6873 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18755 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8202 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3599 2
Россия - СФО - Новосибирск 4690 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 831 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 890 2
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 170 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 215 1
США - Теннесси 122 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Сарапул 61 1
США - Теннесси - Ок-Ридж 8 1
Великобритания - Юго-Западная Англия - Бристол 57 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18332 1
Япония 13562 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4312 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3201 1
Африка - Африканский регион 3576 1
Ближний Восток 3046 1
Франция - Французская Республика 7991 1
Китай - Тайвань 4142 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14528 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2983 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1408 1
Америка Латинская 1889 1
США - Калифорния 4778 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1188 1
Нидерланды 3642 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 982 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1560 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1002 1
США - Колумбия - Вашингтон 1454 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 21
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 18
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 491 11
Литий - Lithium - химический элемент 604 11
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 10
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 10
Энергетика - Energy - Energetically 5528 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 8
Электролит - Electrolyte - вещество, которое проводит электрический ток вследствие диссоциации на ионы 91 7
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 5
Ботаника - Растения - Plantae 1114 5
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 5
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 305 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5910 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 5
Физика - Physics - область естествознания 2836 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 4
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 857 4
Углерод - Сarboneum - химический элемент 339 4
Ботаника - Растения - Борщевик 10 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 3
Металлы - Никель - Nickel 346 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 3
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 473 3
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1073 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15224 2
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 292 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 864 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6987 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1827 2
Physical Review Letters 154 1
Scientific Reports 25 1
Phys.org 972 1
e4 Engineering 107 1
Известия ИД 715 1
TechSpot 162 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 427 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1290 3
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 76 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 607 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 249 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 88 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 1
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren - Helmholtz Zentrum München - Мюнхенский Центр Гельмгольца - Объединение немецких научно-исследовательских центров имени Гельмгольца 12 1
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 46 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 47 1
University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 29 1
Vandy - Vanderbilt University - Вандербильтский университет - Университет Вандербильта 26 1
РАН ИХФ - Институт химической физики имени Н.Н. Семёнова РАН 3 1
РАН ИПХФ - Институт проблем химической физики Российской академии наук 10 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 64 1
Monash University - Университет Монаша 21 1
Université Paul Sabatier - Paul Sabatier University - Университет Поля Сабатье 1 1
Drexel University - Дрексельский университет - Университет Дрекселя 19 1
ТПУ - Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий ТПУ 10 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 528 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 54 1
РАН - Российская академия наук 2031 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 403 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 214 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 32 1
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 92 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 73 1
СПХФУ ФГБОУ ВО - Санкт-Петербургский Государственный химико-фармацевтический университет 4 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 1
РАН СО ФИЦ КНЦ ФГБНУ - Федеральный исследовательский центр Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 19 1
РАН ИБХФ - Институт биохимической физики имени Н.М. Эмануэля Российской Академии Наук 10 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
