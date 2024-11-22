Новые модели серверов Qtech 3-го поколения внесены в реестр Минпромторга

Компания Qtech продолжает расширять перечень телекоммуникационного оборудования российского происхождения. Минпромторг России внес в реестр российской промышленной продукции и реестр российской радиоэлектронной продукции серверы третьего поколения из серии QSRV. Об этом CNews сообщили представители Qtech.

Особенности серверов Qtech, внесенных в реестр российской промышленной продукции

Серверы QSRV третьего поколения на двух процессорах Intel Xeon Scalable 3rd Generation предназначены для работы в ИT-инфраструктуре крупных операторов связи, интернет-провайдеров, бизнес-структур и государственных компаний.

Высокопроизводительные серверные платформы оперативно решают ресурсоемкие задачи, ранее требовавшие огромных временных затрат. Они быстро выполняют масштабные расчеты и анализируют большие информационные массивы.

Отказоустойчивые серверы надежно работают с базами данных большого объема, различными сервисами, клиентскими запросами повышенной интенсивности, виртуализацией. Они совместимы с различными операционными системами: Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, CentOS, Ubuntu.

Серверные платформы QSRV-170412-P-R, QSRV-171012-P-R, QSRV-473612-P-R, внесенные в реестр, сертифицированы с российскими операционными системами и гипервизорами. Они монтируются в телекоммуникационные шкафы и стойки 19”, поддерживают горячую замену дисковых накопителей, блоков электропитания, модулей вентиляции.

Важные характеристики серверов

Оперативная память – 32×DDR4-3200/2933. Поддержка RDIMM/LRDIMM/NVDIMM ECC. До 8 ТБ (32×256 ГБ).

Поддержка RAID – RAID-контроллер с поддержкой RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6 или 60, памятью до 8 ГБ. Опционально: суперконденсатор для защиты содержимого кеш-памяти при отключении питания. Опциональная поддержка VROC для NVMe.

Подключение к сети – 1×1 GbE RJ-45 выделенный порт управления BMC, 2×1 GbE RJ-45 host.

Электропитание – 1+1 CRPS Gold до 2000 Вт.

Сертифицированное ПО – Astra Linux Special Edition 1.6/1.7, HOST VM, vStack HCP 2.2, zVirt 3.3/4.0/4.1, Альт Сервер СП 8/10, Альт Сервер 10, Сервер Виртуализации 10 РЕД ОС 7.2/7.3, Виртуализация 7.3, РОСА «Хром» 12 Сервер, «Кобальт» 7.9 Сервер, «Виртуализация» 2.1, BAUM Storage.

Значение внесения серверов в реестр российской промышленной продукции

Внесение серверов Qtech в реестр российской промышленной продукции и реестр российской радиоэлектронной продукции означает, что это оборудование может использоваться государственными компаниями, учреждениями, ведомствами, силовыми структурами и бизнесом с государственным участием. Госзаказчики расширяют возможности по строительству и масштабированию своей ИT-инфраструктуры на основе телекоммуникационного оборудования, разработанного и произведенного в России.