ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС

Евгений Карпов, vStack, корпорация ITG: К 2030 году гиперконвергентный подход станет в России преимущественным сии это предприятия добывающей отрасли, промышленность, ритейл и финансовый сектор. Евгений Карпов, vStack, корпорация ITG: Гиперконвергенция используется повсеместно, во всех областях CNews: К

Гиперконвергентная платформа виртуализации vStack HCP и серверы «Гравитон» прошли проверку на совместимость Разработчик отечественной платформы виртуализации корпоративного уровня vStack, корпорация ITG, и разработчик и производитель российской вычислительной техники «Грав

vStack и Safety Garden объявили о партнерстве Разработчик российской гиперконвергентной платформы корпоративного уровня vStack и эксперт в области комплексных решений по кибербезопасности Safety Garden объявили о

Дмитрий Гачко: новый бренд ITG объединит ITGlobal.com, SimpleOne и vStack Дмитрий Гачко объявил о запуске нового бренда ITG и объединения под ним российского сегмента группы ITGlobal.com, проектов SimpleOne, vStack и технопарка «ИТ Парк Рус». Об этом CNews сообщили представители ITG. Бренд ITG скорректирует саму структуру организации. В ITG войдут филиалы дружественных стран, ведущие продуктовые ко

«Аквариус» и vStack подтвердили совместимость своих решений Платформа виртуализации vStack HCP успешно прошла тестирование на совместимость с серверным оборудованием Aquarius. В

vStack и «Импульс Телеком» объявили о начале сотрудничества пит позиции обеих компаний на рынке информационных технологий. Об этом CNews сообщили представители vStack. «Импульс Телеком» станет предоставлять клиентам высокопроизводительное гиперконверген

vStack и «Физика сети» объявили о старте стратегического партнерства Компания vStack, разработчик гиперконвергентной платформы виртуализации корпоративного уровня, и «Физи

vStack и «DатаРу» подписали соглашение об OEM-партнерстве и займутся производством гиперконвергентных ПАК Компания vStack, российский разработчик гиперконвергентной платформы виртуализации, и «DатаРу», отечес

В версии vStack HCP реализована возможность объединения отдельных кластеров в единую систему В версии vStack HCP реализована возможность объединения отдельных кластеров в единую систему. Новая фу

«Евросервис» перешла на российскую платформу виртуализации vStack Компания «Евросервис», дистрибьютор на фармацевтическом рынке России, внедрила on-premise-решение vStack для виртуализации ИТ-инфраструктуры. Этот шаг является продолжением сотрудничества с I

РОСА и vStack подтвердили совместимость своих решений Гиперконвергентная платформа виртуализации vStack HCP 2.3 прошла тестирование на совместимость с операционной системой «РОСА Хром 12». о

Системный интегратор Crabbit и разработчик гиперконвергентной платформы виртуализации vStack заключили соглашение о партнерстве Компания Crabbit, системный интегратор, и vStack, российский разработчик ПО для виртуализации инфраструктуры, объявляют о заключении па

vStack и CESCA подписали соглашение о партнерстве Компания vStack, разработчик гиперконвергентной платформы виртуализации корпоративного уровня, объявила о начале стратегического партнерства с CESCA, ИТ-интегратором и разработчиком систем, программно-а

В vStack реализован доступ внешних потребителей к программно-определяемому слою хранения В платформе vStack HCP появилась функция External Storage — опция доступа внешних потребителей к слою хра

В vStack HCP реализована возможность создания Stretched cluster В vStack HCP реализована возможность создания Stretched cluster. Stretched cluster, или растяну

vStack внедрила SimpleOne B2B CRM Компания vStack, российский разработчик гиперконвергентной платформы виртуализации корпоративного уровня, внедрила SimpleOne B2B CRM с целью автоматизации своих операций и улучшения бизнес-процессов. Вн

Технологическое партнерство vStack и GAGAR>N: виртуализация enterprise-уровня на отечественном оборудовании Компания vStack, российский разработчик гиперконвергентной платформы виртуализации, и GAGAR>N, ведущий российский производитель серверного оборудования, заключили соглашение об OEM-партнёрстве. Соглашен

Белорусский облачный провайдер Serverspace запускает создание виртуальных серверов на базе гиперконвергентной платформы vStack Serverspace, белорусский облачный провайдер, объявил об интеграции услуги создания виртуальных серверов на основе гиперконвергентной платформы vStack. Этот шаг направлен на замену иностранных решений в области виртуализации и предоставления белорусским компаниям конкурентоспособного сервиса мирового уровня. Серверы на базе vStack

ГК Softline стала поставщиком vStack по программе лицензирования SPP сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, подписала соглашение о партнерстве с разработчиком платформы виртуализации vStack. Таким образом, ГК Softline стала вторым в России партнером-поставщиком вендора. Это позволит команде Softline предлагать своим заказчикам и сервис-провайдерам программу лицензирования <

vStack совместно с инженерами Itglobal.com внедрила гиперконвергентную платформу vStack в инфраструктуру провайдера EKACOD из Екатеринбурга vStack совместно с инженерами Itglobal.com внедрила гиперконвергентную платформу vStack в инфраструктуру провайдера EKACOD из Екатеринбурга. EKACOD работает на рынке с 2013 г

Состоялся релиз гиперконвергентной платформы vStack 2.3 Российский разработчик vStack сообщил о выходе мажорной версии платформы виртуализации vStack HCP 2.3. Новые

Разработчик гиперконвергентной платформы vStack и «Системный софт» подписали соглашение о партнерстве «Системный софт» подписал соглашение о партнерстве с компанией-разработчиком гиперконвергентной платформы виртуализации vStack. Благодаря партнерству с vStack интегратор дополнит свой портфель в области инфраструктурного ПО. Основная разработка vStack — одноименная гиперконвергентная платформа вирт

«Миран» выбрал vStack для предоставления облачных услуг «Миран» и vStack подписали партнерское соглашение, в рамках которого «Миран» начнет предоставлять виртуальную инфраструктуру на базе vStack. При выборе решения для построения публичной облачной ин

Российская платформа виртуализации vStack полностью совместима с отечественными серверами OpenYard Компании vStack и OpenYard успешно протестировали совместимость своих продуктов — платформы виртуализа

Beeline Cloud перешел на российскую платформу виртуализации Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Beeline Cloud («Билайн Облако») в сотрудничестве с российским разработчиком MIND Software и компанией vStack реализовали сервис миграции ИТ-инфраструктуры на российскую платформу виртуализации. Решение о миграции стало актуальным после запуска совместного продукта Beeline Cloud и vStack

ITGlobal.com и Gagar>n открывают техническую лабораторию в Москве Компания ITGlobal.com открывает техническую лабораторию в собственном офисе в Москве и презентует импортонезависимое облако, построенное на российских решениях vStack и Gagar>n. В лаборатории ITGlobal.com созданы условия для тестирования производительности, проверки совместимости аппаратных и программных решений, а также для предоставления демо-доступ

Платформа vStack подтвердила совместимость с ИТ-оборудованием «Инферит» (ГК Softline) Технические партнеры vStack и «Инферит» протестировали совместимость своих продуктов. Испытания показали, что плат

Платформа vStack HCP получила сертификат соответствия о полной совместимости с «Ред ОС 7.3» Российский разработчик платформы виртуализации vStack сообщил об успешном завершении тестирования на совместимость vStack HCP версии

Выпущена новая версия платформы виртуализации vStack Новая версия содержит ключевые функции корпоративного уровня: запуск ВМ на любом узле кластера, CPU-pinning и обновление кластера по одному узлу. Об этом CNews сообщили представители vStack. «Работая над релизом, мы сосредоточились на реализации концепций и функциональности, которые востребованы и привычны пользователям, ранее использовавшим западные платформы виртуализации

Технологические партнеры vStack и «Dатару» предложат клиентам программно-аппаратный комплекс на базе собственных решений Российский вендор «Dатару», специализирующийся на серверном и сетевом оборудовании, СХД, а также решениях для бизнеса, стал партнером производителя платформы виртуализации корпоративного уровня vStack. Компании выпустят совместный программно-аппаратный комплекс (ПАК) на основе собственных серверов и программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители «Dатару». Потребность в

Петербургская Государственная библиотека для слепых в сотрудничестве с «Обит» разместила проект для обучения на платформе vStack Гиперконвергентное решение для виртуализации vStack в рамках проекта «Обит» стало площадкой для развертывания обучающей платформы Санкт-Петербургской Государственной специальной центральной библиотеки для слепых и слабовидящих . Выбор рос

vStack и CNS примут участие в CNews FORUM 2023: «Информационные технологии завтра» 1 ноября 2023 г. российский производитель платформы виртуализации корпоративного уровня vStack и ИТ-интегратор CNS примут участие в 16-м форуме CNews. Мероприятие соберет представителей бизнеса, госструктур, ИТ-компаний, экспертов и аналитиков в сфере информационных технологий. Уч

Itglobal.com и vStack завершили проект по созданию облачной инфраструктуры для CloudTek Специалисты Itglobal.com совместно с производителем платформы виртуализации vStack завершили проект по созданию облачной инфраструктуры для провайдера из Казахстана Clou

«Калуга астрал» — новый партнер по продажам и внедрению платформы vStack Компании vStack и «Калуга астрал» заключили соглашение о партнерстве, чтобы предложить своим клиентам гиперконвергентное решение для виртуализации — платформу vStack. Об этом CNews сообщили предс

vStack и «Айти» стали партнерами Российский интегратор «Айти» подписал соглашение о партнерстве с компанией-разработчиком гиперконвергентной платформы для виртуализации vStack. Благодаря этому интегратор сможет предложить клиентам отечественное решение корпоративного уровня. Это особенно актуально в нынешних условиях, когда компании начали переходить от тактик

Разработчик платформы vStack и ИЦ «Телеком-сервис» подписали партнерское соглашение Разработчик платформы vStack и ИЦ «Телеком-сервис» подписали партнерское соглашение. В рамках партнерства сетевой интегратор ИЦ «Телеком-сервис» предлагает заказчикам российскую гиперконвергентную платформу для созд

vStack и «Комфортел» подписали партнерское соглашение связи для бизнеса и провайдеров. Ее клиентам регулярно приходится решать многочисленные задачи, для которых нужны масштабируемые, гибкие и экономически эффективные решения. Стратегическое партнерство vStack и «Комфортел» направлено на решение этих задач с помощью гиперконвергентной платформы виртуализации. Благодаря партнерству vStack и «Комфортел» смогут предлагать клиентам современ

vStack начала сотрудничество с Fd-telecom Гиперконвергентная платформа vStack расширяет партнерскую сеть. Компания начала сотрудничество с Fd-telecom, разработчиком ИТ-инфраструктуры предприятия. После заключения партнерства Fd-telecom cмогут предложить своим клие

Подтверждена совместимость платформы vStack и серверов GAGAR>N Гиперконвергентная платформа vStack протестирована на совместимость с российским серверным оборудованием по стандарту Open Compute Project GAGAR>N. Об этом CNews сообщили представители vStack. Компании завершили все