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ITG ITglobal.com vStack HCP ВиСтэк РУС

ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС

vStack гиперконвергентная платформа корпоративного уровня для создания ИТ-инфраструктуры с управляемым виртуальным дата-центром Enterprise-уровня на базе стандартного серверного оборудования, разработанная компанией ITglobal.com Labs. Платформа представляет собой единую инфраструктуру программно-определяемых модулей дата-центра. В ее основе собственная операционная система vStack OS, высокопроизводительный слой хранения vStack SDS, виртуализация сети vStack SDN и слой программно-определяемых вычислений vStack SDC. vStack может заменить ушедшее с рынка решение от компании VMware

 

 

"Платформа vStack: как импортозаместить VMware" Евгений Карпов, Менеджер по развитию бизнеса vStack, ITGlobal, 2022 год


23.12.2024 Евгений Карпов, vStack, корпорация ITG: К 2030 году гиперконвергентный подход станет в России преимущественным

сии это предприятия добывающей отрасли, промышленность, ритейл и финансовый сектор. Евгений Карпов, vStack, корпорация ITG: Гиперконвергенция используется повсеместно, во всех областях CNews: К
09.12.2024 Гиперконвергентная платформа виртуализации vStack HCP и серверы «Гравитон» прошли проверку на совместимость

Разработчик отечественной платформы виртуализации корпоративного уровня vStack, корпорация ITG, и разработчик и производитель российской вычислительной техники «Грав
07.11.2024 vStack и Safety Garden объявили о партнерстве

Разработчик российской гиперконвергентной платформы корпоративного уровня vStack и эксперт в области комплексных решений по кибербезопасности Safety Garden объявили о

11.10.2024 Дмитрий Гачко: новый бренд ITG объединит ITGlobal.com, SimpleOne и vStack

Дмитрий Гачко объявил о запуске нового бренда ITG и объединения под ним российского сегмента группы ITGlobal.com, проектов SimpleOne, vStack и технопарка «ИТ Парк Рус». Об этом CNews сообщили представители ITG. Бренд ITG скорректирует саму структуру организации. В ITG войдут филиалы дружественных стран, ведущие продуктовые ко
30.09.2024 «Аквариус» и vStack подтвердили совместимость своих решений

Платформа виртуализации vStack HCP успешно прошла тестирование на совместимость с серверным оборудованием Aquarius. В
17.09.2024 vStack и «Импульс Телеком» объявили о начале сотрудничества

пит позиции обеих компаний на рынке информационных технологий. Об этом CNews сообщили представители vStack. «Импульс Телеком» станет предоставлять клиентам высокопроизводительное гиперконверген
03.09.2024 vStack и «Физика сети» объявили о старте стратегического партнерства

Компания vStack, разработчик гиперконвергентной платформы виртуализации корпоративного уровня, и «Физи
19.08.2024 vStack и «DатаРу» подписали соглашение об OEM-партнерстве и займутся производством гиперконвергентных ПАК

Компания vStack, российский разработчик гиперконвергентной платформы виртуализации, и «DатаРу», отечес
07.08.2024 В версии vStack HCP реализована возможность объединения отдельных кластеров в единую систему

В версии vStack HCP реализована возможность объединения отдельных кластеров в единую систему. Новая фу
05.08.2024 «Евросервис» перешла на российскую платформу виртуализации vStack

Компания «Евросервис», дистрибьютор на фармацевтическом рынке России, внедрила on-premise-решение vStack для виртуализации ИТ-инфраструктуры. Этот шаг является продолжением сотрудничества с I
01.08.2024 РОСА и vStack подтвердили совместимость своих решений

Гиперконвергентная платформа виртуализации vStack HCP 2.3 прошла тестирование на совместимость с операционной системой «РОСА Хром 12». о
31.07.2024 Системный интегратор Crabbit и разработчик гиперконвергентной платформы виртуализации vStack заключили соглашение о партнерстве

Компания Crabbit, системный интегратор, и vStack, российский разработчик ПО для виртуализации инфраструктуры, объявляют о заключении па
24.07.2024 vStack и CESCA подписали соглашение о партнерстве

Компания vStack, разработчик гиперконвергентной платформы виртуализации корпоративного уровня, объявила о начале стратегического партнерства с CESCA, ИТ-интегратором и разработчиком систем, программно-а
22.07.2024 В vStack реализован доступ внешних потребителей к программно-определяемому слою хранения

В платформе vStack HCP появилась функция External Storage — опция доступа внешних потребителей к слою хра
10.07.2024 В vStack HCP реализована возможность создания Stretched cluster

В vStack HCP реализована возможность создания Stretched cluster. Stretched cluster, или растяну
05.07.2024 vStack внедрила SimpleOne B2B CRM

Компания vStack, российский разработчик гиперконвергентной платформы виртуализации корпоративного уровня, внедрила SimpleOne B2B CRM с целью автоматизации своих операций и улучшения бизнес-процессов. Вн
20.06.2024 Технологическое партнерство vStack и GAGAR>N: виртуализация enterprise-уровня на отечественном оборудовании

Компания vStack, российский разработчик гиперконвергентной платформы виртуализации, и GAGAR>N, ведущий российский производитель серверного оборудования, заключили соглашение об OEM-партнёрстве. Соглашен
17.06.2024 Белорусский облачный провайдер Serverspace запускает создание виртуальных серверов на базе гиперконвергентной платформы vStack

Serverspace, белорусский облачный провайдер, объявил об интеграции услуги создания виртуальных серверов на основе гиперконвергентной платформы vStack. Этот шаг направлен на замену иностранных решений в области виртуализации и предоставления белорусским компаниям конкурентоспособного сервиса мирового уровня. Серверы на базе vStack

13.06.2024 ГК Softline стала поставщиком vStack по программе лицензирования SPP

сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, подписала соглашение о партнерстве с разработчиком платформы виртуализации vStack. Таким образом, ГК Softline стала вторым в России партнером-поставщиком вендора. Это позволит команде Softline предлагать своим заказчикам и сервис-провайдерам программу лицензирования <
07.06.2024 vStack совместно с инженерами Itglobal.com внедрила гиперконвергентную платформу vStack в инфраструктуру провайдера EKACOD из Екатеринбурга

vStack совместно с инженерами Itglobal.com внедрила гиперконвергентную платформу vStack в инфраструктуру провайдера EKACOD из Екатеринбурга. EKACOD работает на рынке с 2013 г
20.05.2024 Состоялся релиз гиперконвергентной платформы vStack 2.3

Российский разработчик vStack сообщил о выходе мажорной версии платформы виртуализации vStack HCP 2.3. Новые

23.04.2024 Разработчик гиперконвергентной платформы vStack и «Системный софт» подписали соглашение о партнерстве

«Системный софт» подписал соглашение о партнерстве с компанией-разработчиком гиперконвергентной платформы виртуализации vStack. Благодаря партнерству с vStack интегратор дополнит свой портфель в области инфраструктурного ПО. Основная разработка vStack — одноименная гиперконвергентная платформа вирт
18.04.2024 «Миран» выбрал vStack для предоставления облачных услуг

«Миран» и vStack подписали партнерское соглашение, в рамках которого «Миран» начнет предоставлять виртуальную инфраструктуру на базе vStack. При выборе решения для построения публичной облачной ин
02.04.2024 Российская платформа виртуализации vStack полностью совместима с отечественными серверами OpenYard

Компании vStack и OpenYard успешно протестировали совместимость своих продуктов — платформы виртуализа
26.02.2024 Beeline Cloud перешел на российскую платформу виртуализации

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Beeline Cloud («Билайн Облако») в сотрудничестве с российским разработчиком MIND Software и компанией vStack реализовали сервис миграции ИТ-инфраструктуры на российскую платформу виртуализации. Решение о миграции стало актуальным после запуска совместного продукта Beeline Cloud и vStack

13.02.2024 ITGlobal.com и Gagar>n открывают техническую лабораторию в Москве

Компания ITGlobal.com открывает техническую лабораторию в собственном офисе в Москве и презентует импортонезависимое облако, построенное на российских решениях vStack и Gagar>n. В лаборатории ITGlobal.com созданы условия для тестирования производительности, проверки совместимости аппаратных и программных решений, а также для предоставления демо-доступ
22.01.2024 Платформа vStack подтвердила совместимость с ИТ-оборудованием «Инферит» (ГК Softline)

Технические партнеры vStack и «Инферит» протестировали совместимость своих продуктов. Испытания показали, что плат
16.01.2024 Платформа vStack HCP получила сертификат соответствия о полной совместимости с «Ред ОС 7.3»

Российский разработчик платформы виртуализации vStack сообщил об успешном завершении тестирования на совместимость vStack HCP версии

20.12.2023 Выпущена новая версия платформы виртуализации vStack

Новая версия содержит ключевые функции корпоративного уровня: запуск ВМ на любом узле кластера, CPU-pinning и обновление кластера по одному узлу. Об этом CNews сообщили представители vStack. «Работая над релизом, мы сосредоточились на реализации концепций и функциональности, которые востребованы и привычны пользователям, ранее использовавшим западные платформы виртуализации
14.12.2023 Технологические партнеры vStack и «Dатару» предложат клиентам программно-аппаратный комплекс на базе собственных решений

Российский вендор «Dатару», специализирующийся на серверном и сетевом оборудовании, СХД, а также решениях для бизнеса, стал партнером производителя платформы виртуализации корпоративного уровня vStack. Компании выпустят совместный программно-аппаратный комплекс (ПАК) на основе собственных серверов и программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители «Dатару». Потребность в
12.12.2023 Петербургская Государственная библиотека для слепых в сотрудничестве с «Обит» разместила проект для обучения на платформе vStack

Гиперконвергентное решение для виртуализации vStack в рамках проекта «Обит» стало площадкой для развертывания обучающей платформы Санкт-Петербургской Государственной специальной центральной библиотеки для слепых и слабовидящих . Выбор рос
30.10.2023 vStack и CNS примут участие в CNews FORUM 2023: «Информационные технологии завтра»

1 ноября 2023 г. российский производитель платформы виртуализации корпоративного уровня vStack и ИТ-интегратор CNS примут участие в 16-м форуме CNews. Мероприятие соберет представителей бизнеса, госструктур, ИТ-компаний, экспертов и аналитиков в сфере информационных технологий. Уч
23.10.2023 Itglobal.com и vStack завершили проект по созданию облачной инфраструктуры для CloudTek

Специалисты Itglobal.com совместно с производителем платформы виртуализации vStack завершили проект по созданию облачной инфраструктуры для провайдера из Казахстана Clou
17.10.2023 «Калуга астрал» — новый партнер по продажам и внедрению платформы vStack

Компании vStack и «Калуга астрал» заключили соглашение о партнерстве, чтобы предложить своим клиентам гиперконвергентное решение для виртуализации — платформу vStack. Об этом CNews сообщили предс
05.10.2023 vStack и «Айти» стали партнерами

Российский интегратор «Айти» подписал соглашение о партнерстве с компанией-разработчиком гиперконвергентной платформы для виртуализации vStack. Благодаря этому интегратор сможет предложить клиентам отечественное решение корпоративного уровня. Это особенно актуально в нынешних условиях, когда компании начали переходить от тактик
11.09.2023 Разработчик платформы vStack и ИЦ «Телеком-сервис» подписали партнерское соглашение

Разработчик платформы vStack и ИЦ «Телеком-сервис» подписали партнерское соглашение. В рамках партнерства сетевой интегратор ИЦ «Телеком-сервис» предлагает заказчикам российскую гиперконвергентную платформу для созд
06.09.2023 vStack и «Комфортел» подписали партнерское соглашение

связи для бизнеса и провайдеров. Ее клиентам регулярно приходится решать многочисленные задачи, для которых нужны масштабируемые, гибкие и экономически эффективные решения. Стратегическое партнерство vStack и «Комфортел» направлено на решение этих задач с помощью гиперконвергентной платформы виртуализации. Благодаря партнерству vStack и «Комфортел» смогут предлагать клиентам современ
20.02.2023 vStack начала сотрудничество с Fd-telecom

Гиперконвергентная платформа vStack расширяет партнерскую сеть. Компания начала сотрудничество с Fd-telecom, разработчиком ИТ-инфраструктуры предприятия. После заключения партнерства Fd-telecom cмогут предложить своим клие
21.12.2022 Подтверждена совместимость платформы vStack и серверов GAGAR>N

Гиперконвергентная платформа vStack протестирована на совместимость с российским серверным оборудованием по стандарту Open Compute Project GAGAR>N. Об этом CNews сообщили представители vStack. Компании завершили все
08.12.2022 ICL заключила партнерство с vStack

ГК ICL заключила соглашение и стала партнером по продажам гиперконвергентной платформы vStack. Сотрудничество с vStack позволит ГК ICL предлагать клиентам решение для виртуа

Публикаций - 81, упоминаний - 108

ITG и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2359 26
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 87 26
ITG - ITglobal.com - Serverspace 31 11
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 110 10
ITG - ITPOD - ИТПОД 13 6
Softline - Софтлайн 2810 5
Ред Софт - Red Soft 700 5
Gagar>N - Гагар.ИН 31 4
8213 4
Microsoft Corporation 24624 4
MIND Software 18 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 4
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 3
Intel Corporation 12197 3
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 59 3
Selectel - Селектел 385 3
Orion soft - Орион софт - 103 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
Google LLC 11775 2
Alibaba Group 422 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 2
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 2
Oracle Corporation 6687 2
TerraLink - ТерраЛинк 282 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 2
Терн ГК - Tern Group 75 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 70 2
ГЛОНАСС АО - Айкон Софт - Icon Soft 6 2
Kaiten - Кайтен Софтвер 12 2
Yandex - Яндекс 7339 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 290 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 2
NetApp - Network Appliance 636 2
Миран ТК - Miran - телекоммуникационная компания 32 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 2
Крок - Croc 1777 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
ICL ГК 381 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 2
МКБ - Московский кредитный банк 558 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 2
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 37 2
Газпром нефть 618 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Алеф-Банк 15 1
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 16 1
Таврический Банк 26 1
ТрансФин-М 10 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
Интерлизинг ГК 10 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 1
Синара ТМ - Синара Транспортные Машины, СТМ - Людиновский тепловозостроительный завод - Уральский дизель-моторный завод - Центр инновационного развития СТМ - СТМ-сервис 6 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Силовые машины 111 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
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MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Visa International 1949 1
Урал-Пресс - УралПресс 7 1
Ситимобил - Служба такси 158 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
ВымпелКом - Хайв 8 1
Everland - социальный бизнес-проект 19 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис 13 1
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 5
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Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 5
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Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 4
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 71 13
Linux OS 9936 8
Microsoft Windows 15656 5
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 5
Intel x86 - архитектура процессора 1856 4
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 117 4
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 297 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 3
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 74 3
MIND Software - MIND Migrate 8 3
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 198 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
ITG - ITglobal.com - vStack SPP - vStack Service Provider Panel 3 3
ITG - ITglobal.com - vStack Cloud Panel 3 3
Oracle - Sun ZFS - Файловая система для операционной системы Solaris 66 2
Microsoft Azure 1408 2
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
Apple iPhone 6 4862 2
Acer Cloud Technology - Being Device Management (BDM) 12 2
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 36 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
MIND Software - MIND Guard 6 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 2
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 277 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 2
Ред Софт - Ред Виртуализация 46 2
NetApp E-Series СХД 84 2
ITG - ITglobal.com - vStack SDS - vStack SDC 2 2
ITG - ITglobal.com - vStack OS 2 2
ITG - ITglobal.com - vStack HV 2 2
НТЦ ИТ Роса - Хром 118 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - BeeCloud Stack 3 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 2
ITG - ITPOD Storage 9 2
Карпов Евгений 40 29
Мриль Станислав 14 10
Белов Василий 38 9
Гаврилов Евгений 43 9
Груздев Антон 14 4
Жигалова Алина 11 3
Рустамов Рустам 412 3
Баранова Ирина 10 2
Гачко Дмитрий 9 2
Андрианов Павел 84 2
Гузовский Денис 68 2
Волков Дмитрий 63 2
Смирнов Максим 44 2
Каримов Руслан 25 2
Дорожко Алексей 6 2
Порошин Тимур 30 2
Сургунд Роман 5 2
Бутов Максим 2 2
Шадаев Максут 1008 2
Русин Максим 4 2
Нек Артур 4 2
Костин Вячеслав 2 2
Сергеева Наталья 39 2
Шарапова Светлана 10 2
Горская Татьяна 2 2
Жуков Никита 2 2
Свидерский Евгений 25 2
Михалюк Александр 6 2
Толчанов Игнат 1 1
Сысоев Александр 41 1
Бобрышев Роман 7 1
Типисова Елена 5 1
Швец Денис 4 1
Кирюшин Сергей 83 1
Федечкин Эдуард 55 1
Юдин Дмитрий 23 1
Погорелова-Триппель Наталья 28 1
Колесников Кирилл 6 1
Шкурпела Полина 12 1
Бондаренко Алексей 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 68
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 14
Казахстан - Республика 5525 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 7
Беларусь - Белоруссия 5638 6
Канада 4881 6
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 6
Турция - Турецкая республика 2351 6
Нидерланды 3517 5
Европа 21767 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 4
Бразилия - Федеративная Республика 2361 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 2
Америка Латинская 1812 2
Азия - Азиатский регион 5528 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Великобритания - Лондон 2386 1
США - Торонто 269 1
Америка - Американский регион 2160 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
Индия - Bharat 5432 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Нидерланды - Амстердам 607 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 162 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Бразилия - Сан-Паулу 160 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Чехия - Чешская Республика 1308 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3091 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Ближний Восток 2943 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 36
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 20
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 5
Аренда 2416 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1433 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 3
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 2
Английский язык 6634 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 2
Импортозамещение - параллельный импорт 481 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 383 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 630 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 5
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Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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