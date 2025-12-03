ITGlobal.com запустил высокопроизводительный кластер на российских решениях vStack и ITPOD

ITGlobal.com (направление системной интеграции корпорации ITG) завершил миграцию клиентской инфраструктуры облачного провайдера Serverspace на новый высокопроизводительный кластер в дата-центре IXcellerate. Решение построено на базе российских разработок — гиперконвергентной платформе vStack HCP и серверах ITPOD, что обеспечило трехкратный рост производительности при снижении стоимости владения на 35%. Об этом CNews сообщили представители ITGlobal.com.

Миграция была обусловлена растущими требованиями современных приложений к производительности дисковой подсистемы и вычислительным ресурсам. Предыдущий кластер на процессорах Intel Xeon Scalable второго поколения достиг пределов масштабирования, что стало отражаться на работе высоконагруженных баз данных и веб-приложений.

Новая инфраструктура построена на серверах ITPOD-SL201-D24R-NV-G4 с процессорами Intel Xeon 6526Y Scalable пятого поколения, 32 слотами для установки оперативной памяти DDR5 и NVMe-дисками с прямым подключением к материнской плате. Такая архитектура минимизирует задержки и обеспечивает высокую производительность распределенной системы хранения данных.

Ключевой особенностью решения стала гиперконвергентная платформа vStack HCP, объединяющая вычислительные ресурсы, хранение данных и сетевую инфраструктуру в единый комплекс. Платформа продемонстрировала высокую отказоустойчивость в краш-тестах: при последовательном выходе из строя двух узлов система сохранила доступность сервисов, а производительность снизилась только на время автоматической перебалансировки, менее чем на 10%.

«Проект миграции на новый кластер показал зрелость российских технологий виртуализации и серверного оборудования. Мы получили производительность, сопоставимую с западными решениями enterprise-класса, при существенно более выгодной экономике. Использование overcommit и эффективное распределение ресурсов позволило разместить больше виртуальных машин на том же количестве серверов», — отметил Василий Белов, исполнительный директор ITGlobal.com.

Сетевая архитектура кластера реализована на 25-гигабитных адаптерах, что критически важно для гиперконвергентной инфраструктуры. Два независимых адаптера на каждом сервере обеспечивают до 100 Гбит/с с узла для функционирования программно-определяемого хранилища, данных виртуальных машин и служебного трафика кластера.

ITGlobal.com эксплуатирует vStack-кластеры более шести лет на различных площадках в России и странах СНГ. Компания планирует дальнейшее развитие инфраструктуры за счет интеграции классических систем хранения ITPOD Storage с HDD-дисками, что позволит создать многоуровневую систему хранения: горячие данные на NVMe, холодные на экономичных жестких дисках.