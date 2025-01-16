ITG ITPOD ИТПОД
ITPOD — российский вендор и дистрибьютор Enterprise ИТ-решений : серверы, системы хранения данных (СХД) и сетевое оборудование. В дополнение к серверам ITPOD производит программно аппаратные комплексы (ПАК), использующие российское программное обеспечение: платформу виртуализации vStack, DPI систему контроля и обработки трафика, а также гиперконвергентную платформу, подходящую для видеонаблюдения. В 2024 г. ITPOD анонсировала запуск системы хранения данных собственной разработки ITPOD Storage.
ITG и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 343 2
|Борняков Илья 8 8
|Суровец Дмитрий 76 2
|Шадаев Максут 1008 2
|Глазков Александр 137 2
|Нестеров Алексей 143 2
|Галкин Николай 104 2
|Клявин Владимир 47 2
|Белов Василий 38 2
|Урусов Виктор 127 2
|Кибалко Кирилл 34 2
|Карпов Евгений 40 2
|Тятенкова Елена 25 2
|Глухов Иван 27 2
|Ионов Андрей 15 2
|Рагушин Дмитрий 5 2
|Пирогова Ирина 28 2
|Цыганков Роман 15 2
|Гуденко Илья 26 2
|Аникин Дмитрий 44 2
|Желтухин Вадим 31 2
|Сысуев Андрей 14 2
|Натрусов Артем 284 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Абакумов Евгений 205 1
|Михалев Евгений 89 1
|Дунаев Сергей 55 1
|Малышев Сергей 83 1
|Батай Илья 55 1
|Сабынин Андрей 36 1
|Краснов Александр 74 1
|Катамадзе Анна 101 1
|Никитин Сергей 72 1
|Цыганков Дмитрий 24 1
|Любимов Алексей 30 1
|Кузнецов Евгений 52 1
|Новикова Елена 88 1
|Ульянов Николай 112 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Киселев Сергей 59 1
|Чуканов Сергей 63 1
|РАН - Российская академия наук 1870 1
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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