Доля серверов на процессорах AMD в продажах Itpod продолжает расти

В первом полугодии 2025 г. компания Itpod (направление серверной инфраструктуры корпорации ITG) отметила рост спроса на серверное оборудование с процессорами AMD Epyc на 35%. Вендор связывает положительную динамику с устоявшимся глобальным трендом на рынке серверных процессоров.

По данным Itpod, в 2025 г. AMD впервые за 18 лет обогнала Intel по доле на рынке серверных CPU, достигнув 50%. Рост с 20% до половины рынка за несколько кварталов объясняется укреплением позиций процессоров линейки Epyc и их техническими преимуществами.

На фоне этой динамики Itpod расширила предложение серверных систем на базе AMD Epyc для российского рынка. Ассортимент охватывает однопроцессорные решения для специализированных задач и двухпроцессорные конфигурации для виртуализации и работы с базами данных. Используются процессоры Milan (7003 series) и Genoa (9004 series), что позволяет формировать узлы с числом ядер до 128.

«Процессоры AMD Epyc демонстрируют отличное соотношение производительности и цены, особенно в задачах виртуализации и работы с большими объемами данных. Заказчики выбирают серверы AMD для корпоративных проектов, где нужно получить максимальную отдачу от инвестиций в ИТ-инфраструктуру», — сказал Илья Борняков, генеральный директор Itpod, корпорация ITG.

Компания предоставляет ряд услуг: от консультаций по выбору конфигурации до технической поддержки уровня Enterprise с заменой компонентов на следующий рабочий день. Все оборудование обслуживается в собственном сервисном центре Itpod с трехлетней базовой гарантией.