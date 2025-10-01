Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

Доля серверов на процессорах AMD в продажах Itpod продолжает расти

В первом полугодии 2025 г. компания Itpod (направление серверной инфраструктуры корпорации ITG) отметила рост спроса на серверное оборудование с процессорами AMD Epyc на 35%. Вендор связывает положительную динамику с устоявшимся глобальным трендом на рынке серверных процессоров.

По данным Itpod, в 2025 г. AMD впервые за 18 лет обогнала Intel по доле на рынке серверных CPU, достигнув 50%. Рост с 20% до половины рынка за несколько кварталов объясняется укреплением позиций процессоров линейки Epyc и их техническими преимуществами.

На фоне этой динамики Itpod расширила предложение серверных систем на базе AMD Epyc для российского рынка. Ассортимент охватывает однопроцессорные решения для специализированных задач и двухпроцессорные конфигурации для виртуализации и работы с базами данных. Используются процессоры Milan (7003 series) и Genoa (9004 series), что позволяет формировать узлы с числом ядер до 128.

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов
Цифровизация

«Процессоры AMD Epyc демонстрируют отличное соотношение производительности и цены, особенно в задачах виртуализации и работы с большими объемами данных. Заказчики выбирают серверы AMD для корпоративных проектов, где нужно получить максимальную отдачу от инвестиций в ИТ-инфраструктуру», — сказал Илья Борняков, генеральный директор Itpod, корпорация ITG.

Компания предоставляет ряд услуг: от консультаций по выбору конфигурации до технической поддержки уровня Enterprise с заменой компонентов на следующий рабочий день. Все оборудование обслуживается в собственном сервисном центре Itpod с трехлетней базовой гарантией.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Захаров, «Группа Астра»: Современный мониторинг должен отслеживать деньги, а не серверы

«Почту России» оштрафовали за 10-дневную задержку сообщения через интернет

Что мешает операторам связи быстро внедрять новые тарифы для абонентов

Softline купила бывшее подразделение KPMG, внедряющее «1С», SAP и Oracle

Леонид Винокуров, «Интерпроком» в интервью CNews — почему бизнес медлит с переходом на отечественные EAM-системы

В районах США рядом с дата-центрами цены на электроэнергию выросли в 3,5 раза. Будет только хуже

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Чем заняться когда скучно: самые интересные нейросети для развлечений

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще