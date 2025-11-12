Разделы

Wildberries строит ЦОД ценой в миллиард

Объединенная компания Wildberries&Russ впервые объявила о планах создавать дорогостоящие центры обработки данных (ЦОД) для обучения и развития своих ИИ-моделей. С 2025 г. компания начала усиленно «штамповать» ИИ-проекты, между тем, в существующих ЦОДах в очередях «за стойками» стоят годами, а цены «кусаются».

Wildberries строит ЦОД для обучения ИИ

Как стало известно CNews, Wildberries&Russ приступила к поиску подрядчиков для проведения строительно-монтажных работы для создания центра обработки данных (ЦОД) для задач, связанных с искусственным интеллектом.

ЦОД планируется разместить в Екатеринбурге, на Перспективной, 12, в периметре склада, следует из материалов компании, размещенных в системе коммерческих закупок Bidzaar. В них также отмечается, что дата-центр может быть не единственным, в одном из документов упоминается и проект в Самаре.

В Wildberries&Russ изданию CNews подтвердили планы по созданию нового дата-центра. В компании впервые сообщили, что создат новые ЦОДы под задачи искусственного интеллекта (ИИ). Были ли подобные мощности ранее и в каком формате — не стали уточнять.

26612_screenshot_1_date_1762950421618_700.jpg
Wildberries
Маркетплейс уже построил первый ЦОД в Электростали, но не для нейросетей

«Развитие цифровых платформ и, как следствие, рост объемов данных требуют инвестиций в дата-центры с учетом географии логистических объектов. Проект дата-центра в Екатеринбурге реализуется как часть программы по развитию собственной инфраструктуры распределенных вычислений и систем обработки данных для задач искусственного интеллекта», — пояснили CNews в пресс-службе маркетплейса.

В компании раскрыли некоторые подробности будущего проекта. «Первая очередь строительства ЦОД в Екатеринбурге рассчитана на размещение до 20 высоконагруженных стоек, оптимизированных под обучение и инференс (процесс, в ходе которого система искусственного интеллекта использует ранее обученную модель для принятия решений на основе новых данных)ИИ-моделей. Мощность проекта в компании не раскрыли, сославшись на тот факт, что «финальная конфигурация будут определяться совместно с подрядчиками на этапе реализации», — указал представитель маркетплейса.

Впервые Wildberries заявила об открытии собственного ЦОДа в 2023 г. — это проект в Электростали на 4 МВт. Компания также объявила, что планирует открыть дата-центры в Дубне и Наро-Фоминске (также в Московской области). О том, были ли эти проекты реализованы — пока нет информации. На сайте «ЦОД Wildberries» говорится, что к 2027 г. суммарная мощность ее ЦОДов достигнет 20 МВт.

Целью создания дата-центров компания декларировала предсказуемость, выполнение всех критических процессов на собственных мощностях и контроль. Об использовании мощностей для обучения ИИ на сайте не упоминается.

Новый ЦОД будет отличаться от проектов в Московской области иной системой охлаждения, подходящей для задач, связанных с нейросетями.

«Архитектура проектируется с учетом повышенных требований к электропитанию и теплоотводу, характерных для ИИ-нагрузок, поэтому вместо фрикулинга предусмотрены специализированные решения по охлаждению и управлению энергопотреблением», — пояснили в компании.

По предварительной оценке, завершение строительства ЦОДа в Екатеринбурге запланировано до конца 2026 г. Для обеспечения отказоустойчивости инфраструктуры предусматривается резервирование всех ключевых инженерных систем, добавили в компании.

Маркетплейс развивает нейросети

Число проектов на основе ИИ, созданных в Wildberries, растет. В июне 2025 г. компания объявила, что начала тестировать персонального ассистента на основе ИИ, который упростит поиск товаров для пользователей. Чат-бот встроен в мобильное приложение.

В ноябре 2025 г. компания объявила о запуске открытой бета-версии сервиса для выявления дипфейков. Решение способно за несколько секунд определить, создано ли изображение товара с помощью ИИ. Пока сервис бесплатный. Через некоторое время детектор позволит анализировать аудио, видео и текст.

В пресс-службе отмечают, что у компании есть стратегия интеграции ИИ во все проекты экосистемы. Она уже запустила умный поиск по фото, нейросеть для генерации описаний товаров, виртуальную фотостудию для карточек и другие решения.

«Анализ больших данных позволяет предлагать покупателям релевантные товары и формировать персонализированные предложения, что напрямую влияет на рост продаж и лояльность аудитории», — указал директор по информационным технологиям «БКС банка» Дмитрий Сыцко.

Зачем Wildberries свой ЦОД для ИИ

Потребности Wildberries растут, но в России наметился дефицит стойко-мест в крупных коммерческих ЦОДах, пояснил CNews гендиректор нейро-артели «Полезные цифры» Андрей Вишняков. Клиенты вынуждены ждать годами.

«На рынке коммерческих ЦОД в крупных городах России сохраняется дефицит стойко-мест, а клиенты вынуждены бронировать их за год-два вперед. Поэтому инвестиции в собственные дата-центры стали стратегическим трендом для крупных маркетплейсов, стремящихся к технологическому суверенитету. Решение WB о строительстве ЦОД в Екатеринбурге — яркий пример этой глобальной тенденции, которая наблюдается и у других игроков», — сказал эксперт.

Стоимость аренды высока. «Один из наших клиентов недавно воспользовался услугами облачного сервиса с ускорителем Nvidia H100 (для нужд ИИ). Цена оказалась кусачей — 200 тыс. рублей в месяц», — рассказал CNews эксперт по PR в сфере ИИ Артем Добровольский. По его словам, клиенты сталкиваются также с тем, что арендуемые серверы часто не выделенные — ресурсы делятся между разными клиентами, что замедляет обучение моделей. А на своем оборудовании компании получают стабильную скорость и независимость от внешних вендоров.

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители
Безопасность

По мнению старшего инженера по машинному обучению одного из крупных международных маркетплейсов Дмитрия Савина, используя внешние ресурсы для инференса и обучения ИИ (LLM), арендатор встречается с утечками внутренних и личных данных пользователей.

«LLM взаимодействует с данными в двух основных сценариях: инференс и обучение. Все необходимые вычисления для обоих сценариев производятся в ЦОД на выделенных серверах/мощностях. Если эти мощности арендуются у кого-то, то этот кто-то может получить доступ к внутренним данным компании и ее пользователей, если они передаются в LLM», — сказал Савин.

Кроме того, утверждает Савин, может произойти потеря доступа к мощностям арендодателей, а самые большие и популярные из них находятся за рубежом.

«Самые большие и популярные сервисы, предоставляющие такие услуги: Amazon AWS, Google Cloud, Nebius (бывший Yandex), Microsoft Azure и другие. В текущие реалиях доступ к ним может быть ограничен и полностью на него полагаться рисковано. Перейти от одного поставщика к другому, скорее всего, займет существенное количество времени. Соответственно, вкладываясь в развитие собственных мощностей, компания уменьшает такие риски. Скорее всего, полностью перейти на собственные мощности не удастся, но можно использовать их для работы с чувствительными данными и тем, что должно бесперебойно работать», — утвреждает эксперт.

Мини-ЦОД за миллиард

В Wildberries не раскрыли сумму инвестиций в ЦОД в Екатеринбурге. Но отметили, что речь пока идет о мини-ЦОД.

По мнению старшего инженера по машинному обучению одного из крупных международных маркетплейсов Дмитрия Савина, даже небольшие подобные проекты очень капиталоемки. В случае с Wildberries стоимость проекта в подходящей конфигурации может $10-13 млн (от 800 млн до 1 млрд руб.). Кроме того, годовые операционные расходы — это еще $3,2-5 млн (260-400 млн руб.).

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов
Цифровизация

Савин предположил, что 20 высоконагруженных стоек в ЦОД — это по 4-8 GPU в каждой, каждая будет потреблять до 100 кВт, а общее потребление ЦОДа, скорее всего, составит около 1 МВт. В итоге капитальные расходы могут составить $5-7 млн на GPU/TPU, по $0,5 млн «Storage и Network». Также вложения в здание, землю, «питание и охлаждение» — еще $2,5-3 млн. На программное обеспечение, безопасность и сертификацию может потребоваться до $2 млн.

Михаил Крупник, директор по развитию Мetamentor, считает, что инвестиции могут достигнуть максимум 800 млн руб. «Это не самый крупный проект в России, но достаточный для уверенного старта новых ИИ-проектов и поддержки существующих», — добавил специалист.

Российское предложение: ЦОД для ИИ

Руководитель команды в сфере ИИ в компании TripleTen, ранее работавший разработчиком программного обеспечения в Yandex, Максим Куличенко говорит, что рынок дата-центров под ИИ-нагрузки в России пока ограничен: инфраструктура в основном ориентирована на классические CPU-сервера.

«GPU-плотные кластеры требуют других стандартов питания, охлаждения и сетевой топологии. По оценкам, в стране установлены десятки тысяч GPU, пригодных для обучения и инференса, при этом основная доля сосредоточена у крупных игроков — Сбербанка, "Яндекса", VK, МТС и "Росатома"», — рассказал Куличенко.

По его словам, коммерческие провайдеры, такие как Selectel и Cloud.ru, активно наращивают GPU-облака, но доступность топ-видеокарт остается ограниченной. Поэтому компании с устойчивыми ИИ-нагрузками все чаще создают собственные компактные ЦОДы.

«Проект Wildberries в Екатеринбурге — шаг в ту же сторону. Первая очередь на 20 высоконагруженных стоек эквивалентна нескольким сотням GPU. Этого достаточно для обучения и обслуживания внутренних моделей — от рекомендаций и поиска до анализа данных. В условиях дефицита GPU и роста издержек на аренду такие кластеры становятся инструментом технологической независимости», — заключил специалист в области ИИ.

Савин напомнил, что «Яндекс» построил свой самый большой ЦОД в Калуге в 2022 г. Он больше того, что планирует строить WB, но Yandex Cloud является поставщиком вычислительных мощностей для других игроков на рынке и обучает свои модели с нуля, чего WB делать не планирует.

По пути создания собственной инфраструктуры для нужд ИИ также пошла X5. Компания в апреле 2025 г. начала строить ЦОД в Московской области. Плаируется, что он будет введен в III квартале 2026 г.

Екатерина Струкова

Техника

