Wildberries строит ЦОД ценой в миллиард

Объединенная компания Wildberries&Russ впервые объявила о планах создавать дорогостоящие центры обработки данных (ЦОД) для обучения и развития своих ИИ-моделей. С 2025 г. компания начала усиленно «штамповать» ИИ-проекты, между тем, в существующих ЦОДах в очередях «за стойками» стоят годами, а цены «кусаются».

Как стало известно CNews, Wildberries&Russ приступила к поиску подрядчиков для проведения строительно-монтажных работы для создания центра обработки данных (ЦОД) для задач, связанных с искусственным интеллектом.

ЦОД планируется разместить в Екатеринбурге, на Перспективной, 12, в периметре склада, следует из материалов компании, размещенных в системе коммерческих закупок Bidzaar. В них также отмечается, что дата-центр может быть не единственным, в одном из документов упоминается и проект в Самаре.

В Wildberries&Russ изданию CNews подтвердили планы по созданию нового дата-центра. В компании впервые сообщили, что создат новые ЦОДы под задачи искусственного интеллекта (ИИ). Были ли подобные мощности ранее и в каком формате — не стали уточнять.

Wildberries Маркетплейс уже построил первый ЦОД в Электростали, но не для нейросетей

«Развитие цифровых платформ и, как следствие, рост объемов данных требуют инвестиций в дата-центры с учетом географии логистических объектов. Проект дата-центра в Екатеринбурге реализуется как часть программы по развитию собственной инфраструктуры распределенных вычислений и систем обработки данных для задач искусственного интеллекта», — пояснили CNews в пресс-службе маркетплейса.

В компании раскрыли некоторые подробности будущего проекта. «Первая очередь строительства ЦОД в Екатеринбурге рассчитана на размещение до 20 высоконагруженных стоек, оптимизированных под обучение и инференс (процесс, в ходе которого система искусственного интеллекта использует ранее обученную модель для принятия решений на основе новых данных)ИИ-моделей. Мощность проекта в компании не раскрыли, сославшись на тот факт, что «финальная конфигурация будут определяться совместно с подрядчиками на этапе реализации», — указал представитель маркетплейса.

Впервые Wildberries заявила об открытии собственного ЦОДа в 2023 г. — это проект в Электростали на 4 МВт. Компания также объявила, что планирует открыть дата-центры в Дубне и Наро-Фоминске (также в Московской области). О том, были ли эти проекты реализованы — пока нет информации. На сайте «ЦОД Wildberries» говорится, что к 2027 г. суммарная мощность ее ЦОДов достигнет 20 МВт.

Целью создания дата-центров компания декларировала предсказуемость, выполнение всех критических процессов на собственных мощностях и контроль. Об использовании мощностей для обучения ИИ на сайте не упоминается.

Новый ЦОД будет отличаться от проектов в Московской области иной системой охлаждения, подходящей для задач, связанных с нейросетями.

«Архитектура проектируется с учетом повышенных требований к электропитанию и теплоотводу, характерных для ИИ-нагрузок, поэтому вместо фрикулинга предусмотрены специализированные решения по охлаждению и управлению энергопотреблением», — пояснили в компании.

По предварительной оценке, завершение строительства ЦОДа в Екатеринбурге запланировано до конца 2026 г. Для обеспечения отказоустойчивости инфраструктуры предусматривается резервирование всех ключевых инженерных систем, добавили в компании.

Маркетплейс развивает нейросети

Число проектов на основе ИИ, созданных в Wildberries, растет. В июне 2025 г. компания объявила, что начала тестировать персонального ассистента на основе ИИ, который упростит поиск товаров для пользователей. Чат-бот встроен в мобильное приложение.

В ноябре 2025 г. компания объявила о запуске открытой бета-версии сервиса для выявления дипфейков. Решение способно за несколько секунд определить, создано ли изображение товара с помощью ИИ. Пока сервис бесплатный. Через некоторое время детектор позволит анализировать аудио, видео и текст.

В пресс-службе отмечают, что у компании есть стратегия интеграции ИИ во все проекты экосистемы. Она уже запустила умный поиск по фото, нейросеть для генерации описаний товаров, виртуальную фотостудию для карточек и другие решения.

«Анализ больших данных позволяет предлагать покупателям релевантные товары и формировать персонализированные предложения, что напрямую влияет на рост продаж и лояльность аудитории», — указал директор по информационным технологиям «БКС банка» Дмитрий Сыцко.

Зачем Wildberries свой ЦОД для ИИ

Потребности Wildberries растут, но в России наметился дефицит стойко-мест в крупных коммерческих ЦОДах, пояснил CNews гендиректор нейро-артели «Полезные цифры» Андрей Вишняков. Клиенты вынуждены ждать годами.

«На рынке коммерческих ЦОД в крупных городах России сохраняется дефицит стойко-мест, а клиенты вынуждены бронировать их за год-два вперед. Поэтому инвестиции в собственные дата-центры стали стратегическим трендом для крупных маркетплейсов, стремящихся к технологическому суверенитету. Решение WB о строительстве ЦОД в Екатеринбурге — яркий пример этой глобальной тенденции, которая наблюдается и у других игроков», — сказал эксперт.

Стоимость аренды высока. «Один из наших клиентов недавно воспользовался услугами облачного сервиса с ускорителем Nvidia H100 (для нужд ИИ). Цена оказалась кусачей — 200 тыс. рублей в месяц», — рассказал CNews эксперт по PR в сфере ИИ Артем Добровольский. По его словам, клиенты сталкиваются также с тем, что арендуемые серверы часто не выделенные — ресурсы делятся между разными клиентами, что замедляет обучение моделей. А на своем оборудовании компании получают стабильную скорость и независимость от внешних вендоров.

По мнению старшего инженера по машинному обучению одного из крупных международных маркетплейсов Дмитрия Савина, используя внешние ресурсы для инференса и обучения ИИ (LLM), арендатор встречается с утечками внутренних и личных данных пользователей.

«LLM взаимодействует с данными в двух основных сценариях: инференс и обучение. Все необходимые вычисления для обоих сценариев производятся в ЦОД на выделенных серверах/мощностях. Если эти мощности арендуются у кого-то, то этот кто-то может получить доступ к внутренним данным компании и ее пользователей, если они передаются в LLM», — сказал Савин.

Кроме того, утверждает Савин, может произойти потеря доступа к мощностям арендодателей, а самые большие и популярные из них находятся за рубежом.

«Самые большие и популярные сервисы, предоставляющие такие услуги: Amazon AWS, Google Cloud, Nebius (бывший Yandex), Microsoft Azure и другие. В текущие реалиях доступ к ним может быть ограничен и полностью на него полагаться рисковано. Перейти от одного поставщика к другому, скорее всего, займет существенное количество времени. Соответственно, вкладываясь в развитие собственных мощностей, компания уменьшает такие риски. Скорее всего, полностью перейти на собственные мощности не удастся, но можно использовать их для работы с чувствительными данными и тем, что должно бесперебойно работать», — утвреждает эксперт.

Мини-ЦОД за миллиард

В Wildberries не раскрыли сумму инвестиций в ЦОД в Екатеринбурге. Но отметили, что речь пока идет о мини-ЦОД.

По мнению старшего инженера по машинному обучению одного из крупных международных маркетплейсов Дмитрия Савина, даже небольшие подобные проекты очень капиталоемки. В случае с Wildberries стоимость проекта в подходящей конфигурации может $10-13 млн (от 800 млн до 1 млрд руб.). Кроме того, годовые операционные расходы — это еще $3,2-5 млн (260-400 млн руб.).

Савин предположил, что 20 высоконагруженных стоек в ЦОД — это по 4-8 GPU в каждой, каждая будет потреблять до 100 кВт, а общее потребление ЦОДа, скорее всего, составит около 1 МВт. В итоге капитальные расходы могут составить $5-7 млн на GPU/TPU, по $0,5 млн «Storage и Network». Также вложения в здание, землю, «питание и охлаждение» — еще $2,5-3 млн. На программное обеспечение, безопасность и сертификацию может потребоваться до $2 млн.



Михаил Крупник, директор по развитию Мetamentor, считает, что инвестиции могут достигнуть максимум 800 млн руб. «Это не самый крупный проект в России, но достаточный для уверенного старта новых ИИ-проектов и поддержки существующих», — добавил специалист.

Российское предложение: ЦОД для ИИ

Руководитель команды в сфере ИИ в компании TripleTen, ранее работавший разработчиком программного обеспечения в Yandex, Максим Куличенко говорит, что рынок дата-центров под ИИ-нагрузки в России пока ограничен: инфраструктура в основном ориентирована на классические CPU-сервера.

«GPU-плотные кластеры требуют других стандартов питания, охлаждения и сетевой топологии. По оценкам, в стране установлены десятки тысяч GPU, пригодных для обучения и инференса, при этом основная доля сосредоточена у крупных игроков — Сбербанка, "Яндекса", VK, МТС и "Росатома"», — рассказал Куличенко.

По его словам, коммерческие провайдеры, такие как Selectel и Cloud.ru, активно наращивают GPU-облака, но доступность топ-видеокарт остается ограниченной. Поэтому компании с устойчивыми ИИ-нагрузками все чаще создают собственные компактные ЦОДы.

«Проект Wildberries в Екатеринбурге — шаг в ту же сторону. Первая очередь на 20 высоконагруженных стоек эквивалентна нескольким сотням GPU. Этого достаточно для обучения и обслуживания внутренних моделей — от рекомендаций и поиска до анализа данных. В условиях дефицита GPU и роста издержек на аренду такие кластеры становятся инструментом технологической независимости», — заключил специалист в области ИИ.

Савин напомнил, что «Яндекс» построил свой самый большой ЦОД в Калуге в 2022 г. Он больше того, что планирует строить WB, но Yandex Cloud является поставщиком вычислительных мощностей для других игроков на рынке и обучает свои модели с нуля, чего WB делать не планирует.

По пути создания собственной инфраструктуры для нужд ИИ также пошла X5. Компания в апреле 2025 г. начала строить ЦОД в Московской области. Плаируется, что он будет введен в III квартале 2026 г.