Савин Дмитрий


СОБЫТИЯ


21.10.2025 Центробанк ищет, кто научит 500 его сотрудников писать промпты, генерировать ИИ-видео и рисовать цифровые аватары 1
20.10.2010 Дмитрий Савин назначен генеральным директором «Метрокома» 2
30.08.2010 Коммерческий директор «Метрокома» Андрей Закревский покидает компанию 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Савин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Metrocom - Метроком 89 2
Закревский Андрей 3 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18387 2
СССР - Ленинград 111 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50727 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8264 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 32 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 595 1
