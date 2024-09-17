DeepFake Дипфейки методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте
Технология дипфейков позволяет осуществлять голосовые и видеозвонки от имени коллег, друзей и родственников, сотрудников банков и правоохранительных органов. По задумке мошенников, использование поддельного голоса или изображения позволяет гораздо проще завоевать доверие жертвы и обмануть её. Как правило, во время таких звонков злоумышленники под разными предлогами просят срочно перевести деньги на указанную ими банковскую карту, счёт или номер телефона. Для получения образцов голоса и изображения человека, от чьего имени осуществляется звонок, мошенники используют информацию из открытых источников, как правило — соцсетей.
Чтобы определить дипфейк, можно, например, попросить человека отпить из чашки, поправить волосы, снять очки или просто провести рукой перед лицом. Как правило, в такой ситуации дипфейк начинает сбоить.
- Дипфейк – это синтез изображений, аудио или видео при помощи нейронных сетей.
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