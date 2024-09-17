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DeepFake Дипфейки методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте


Технология дипфейков позволяет осуществлять голосовые и видеозвонки от имени коллег, друзей и родственников, сотрудников банков и правоохранительных органов. По задумке мошенников, использование поддельного голоса или изображения позволяет гораздо проще завоевать доверие жертвы и обмануть её. Как правило, во время таких звонков злоумышленники под разными предлогами просят срочно перевести деньги на указанную ими банковскую карту, счёт или номер телефона. Для получения образцов голоса и изображения человека, от чьего имени осуществляется звонок, мошенники используют информацию из открытых источников, как правило — соцсетей.

Чтобы определить дипфейк, можно, например, попросить человека отпить из чашки, поправить волосы, снять очки или просто провести рукой перед лицом. Как правило, в такой ситуации дипфейк начинает сбоить.

  • Дипфейк – это синтез изображений, аудио или видео при помощи нейронных сетей

17.09.2024 За дипфейки в России хотят сажать на срок до шести лет

рмации, вымогательстве, причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Дипфейк – это видео, созданное с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Если упрощенно, нейр
23.08.2024 В России дипфейк признан объектом авторского права

их в социальных сетях, а «Бизнес-аналитика» разрабатывает программное обеспечение (ПО). Технология Deepfake - это тип ИИ, используемый для создания убедительных поддельных изображений, видео и
20.08.2024 Искусственный интеллект и дипфейки. Как нейросети помогают вас обмануть

Под личиной дипфейка Дипфейки — это видео или аудиофайлы, созданные с помощью ИИ, которые имитируют, например, зна
26.03.2024 Центробанк начнет борьбу против «дипфейков»

совом регуляторе отметили, что данное увеличение произошло в связи с ростом объема денежных операций с использованием платежных карт. Фото: DC Studio / Фотобанк Freepik ЦБ России будет противостоять «дипфейкам» В соответствии с новыми правилами ЦБ, документ которых был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 20 марта 2024 г. под номером 146519. С июня 2024 г. операторы пл
16.02.2024 МВД, Минцифры и Роскомнадзор придумывают наказание за дипфейки

я, сказала газете специалист по реагированию на инциденты Angara Security Алина Андрух. Дипфейк или Deepfake — это сочетание слов «глубинное обучение» (англ. deep learning) и «подделка». Этим т
18.10.2023 Исследование Moscow Digital School: более 80% юристов выступили за регулирование дипфейков в России

етили распространение ложной информации как основную проблему при массовом использовании технологии дипфейк в России, 73,2% выделили нарушение неимущественных прав граждан, в том числе права на
25.08.2023 Видят перспективы, но осознают риски: как россияне относятся к дипфейк-технологиям, умным чат-ботам и генераторам изображений

Kaspersky, большинство россиян (64%) слышали о решениях, которые используют нейросети: речь идёт о дипфейк-технологиях, умных чат-ботах наподобие ChatGPT и генераторах изображений, таких как M
30.06.2023 Компания VisionLabs разработала технологию для распознавания фейкового видео

жной информации в социальных сетях и мессенджерах. Об этом CNews сообщили представители VisionLabs. Дипфейки создаются с помощью нейронных сетей, которые на изображении подменяют лицо человека.
01.06.2023 АО «ЦБТ» и VisionLabs объявили о стратегическом партнерстве в области развития технологий защиты от дипфейков

ков, технологии идентификации по лицу, а также биометрические системы контроля управления доступом. Дипфейк – это синтез изображений, аудио или видео при помощи нейронных сетей. В настоящее вре
12.05.2023 5 проблем, которые создает дипфейк-музыка

Дипфейки обычно ассоциируются с изображениями, видео или голосовыми пранками. Но существует также и дипфейк-музыка, созданная на базе искусственного интеллекта.Что такое дипфейк-музыка?

11.05.2023 В даркнете предлагают услуги по созданию дипфейк-видео за $20 тысяч

х форумах в даркнете — русскоязычных и международных — объявления с предложениями услуг по созданию дипфейк-роликов. Судя по опубликованным сообщениям, стоимость создания одной минуты такого ви
22.12.2022 Cloud и «Пятёрочка» создали рекламный ролик с использованием оцифрованного образа Ольги Медынич

Cloud (ООО «Облачные технологии») при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI совместно с торговой сетью «Пятёрочка» создали рекламный ролик с применением технологии deepfake. Обученная специалистами AIRI на облачной платформе Cloud ML Space модель стала основой цифрового образа актрисы Ольги Медынич, даже не присутствовавшей на съемочной площадке. Рекламны
24.11.2022 «Вконтакте» создала дипфейк-технологию для UGC-контента: нейросети в один клик заменят лица пользователей на лица селебрити в «VK клипах» и «VK видео»

CTO «Вконтакте» Александр Тоболь представил новую функцию «Дипфейк». Впервые все авторы контента в социальной сети смогут легко и быстро примерить на се
17.08.2022 «Сбер» запатентовал технологии по распознаванию дипфейков

ния позволят эффективно решать задачи по выявлению информационных атак и кибератак с использованием дипфейк-технологий. Синтетические видео, используемые для атак на «Сбер» и наших клиентов, бу
30.06.2022 Хакеры стали массово трудоустраиваться к своим жертвам с помощью подмены лица и голоса на онлайн-собеседованиях

ствия, которых на самом деле не было», — указывается в публикации Бюро. Глубинный обман Дипфейк или Deepfake — это конкатенация слов «глубинное обучение» (англ. deep learning) и «подделка». Эти
14.12.2021 Как в России будут поддерживаться проекты по созданию и обнаружению DeepFake

объем продаж российских платформ для распространения игрового программного обеспечения в интернете на внутреннем рынке — с 11,4 млрд руб. до 16,1 млрд руб. Технологии генерации и адаптации контента (DeepFake) Отдельно в документе рассматриваются технологии интеллектуальной генерации и адаптации контента DeepFake. На их базе создаются следующие продукты: сервисы динамической адаптаци
25.01.2021 Что такое дипфейки?

интеллект создает уже практически не отличимые от оригинала подделки. Они и называются дипфейками. Deepfake — это метод, который использует искусственный интеллект для создания изображений, ко
14.01.2021 Avast назвала мошенничества с вакцинацией от Covid-19 и дипфейки возможными трендами 2021 года

ь, однако на данный момент они используются редко, обычно для экспериментальной проверки концепции. Дипфейк-видео создают с помощью компьютерной анимации и специальных программ для синтеза речи
11.12.2020 Исследователи Facebook назвали алгоритм NtechLab по распознаванию deepfake самым устойчивым к атакам

твом исследователей из лаборатории Facebook AI и Калифорнийского университета в Сан-Диего. Дипфейк (deepfake) — методика синтеза изображения, основанная на технологии нейросетей. Дипфейки испол
26.06.2020 NtechLab вошла в число лидеров международного конкурса по распознаванию deepfake

, сообщила, что алгоритм компании занял третье призовое место по итогам международного соревнования Deepfake Detection Challenge по распознаванию дипфейков на видео. В конкурсе, проводившемся A

Публикаций - 135, упоминаний - 196

DeepFake и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 19
Telegram Group 1983 13
Microsoft Corporation 24623 12
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 9
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 9
Google LLC 11775 8
Ростелеком 9699 8
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 8
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 8
OpenAI 217 7
Yandex - Яндекс 7339 7
Meta Platforms - Facebook 4438 6
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 917 6
Amazon Inc - Amazon.com 2998 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 5
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 5
GitHub 814 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 3
NtechLab - НтехЛаб 121 3
Huawei 3932 3
Код Безопасности 616 3
Цифра ГК 2426 3
Apple Inc 12099 3
Cisco Systems 5114 3
8213 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
VK - Mail.ru Group 3455 3
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 3
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 230 3
Т1 Холдинг - Т1 Группа 244 3
VisionLabs - ВижнЛабс 221 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 3
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 2
Oz Forensics - Оз Форензика - Media Forensic Software - Медиа Форензика 11 2
Nvidia Corp 3487 2
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 34 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 15
РЖД - Российские железные дороги 1903 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 5
Unsplash 762 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 3
Газпром нефть 618 3
ГПБ - Газпромбанк 1084 3
Лента - Сеть розничной торговли 2080 3
Superjob - Суперджоб 502 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 2
Газпром ПАО 1342 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
Почта России ПАО 2112 2
Альфа-Банк 1769 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 2
НСФР - Национальный совет финансового рынка 21 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
Право.ру 14 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
Pridex Group - Прайдекс констракшн 11 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 1
Сбер - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 24 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 1
Coca-Cola Company 254 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Фаберлик - Faberlic 93 1
Верный - торговая сеть 291 1
NDF - инвестиционный фонд 7 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 9
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 4
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 3
Судебная власть - Judicial power 2309 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 81 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 256 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 95 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
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ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 1
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OpenAI ChatGPT 338 11
FreePik 980 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 7
Google Android 13994 7
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 7
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 6
Midjourney - нейросеть 55 6
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 94 5
Apple iOS 7809 4
Ростелеком - НКИТ - Новые коммуникационные интернет-технологии 14 4
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 4
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 54 4
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 104 3
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 39 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 3
Google YouTube - Видеохостинг 2747 3
ByteDance - TikTok 256 3
VK Видео - Mail.Ru Видео 158 3
VK Клипы 50 3
CompVis - Stable Diffusion - нейросеть 26 3
Security Vision a-SGRC - auto-SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management 20 3
DeepFaceLab - opensource система для создания дипфейков 2 2
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 117 2
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 126 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 2
Microsoft Windows 15656 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 203 2
Apple iPhone 6 4862 2
NGR Softlab - Dataplan 35 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 224 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 96 2
Oz Liveness 40 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 2
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 51 2
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