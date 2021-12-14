Как в России будут поддерживаться проекты по созданию и обнаружению DeepFake

В России утверждена дорожная карта по развитию «Новых коммуникационных интернет-технологий», к которой относятся поисково-рекомендательные и игровые сервисы, а также платформы видео-коммуникаций. В том числе документом запланирована разработка продуктов по автоматическому определению сгенерированных ботами новостей, интеллектуальной генерации и адаптации контента (DeepFake) и определения такого рода контента.

Дорожная карта «Новые коммуникационные интернет-технологии»

В распоряжении CNews оказалась дорожная карта «Новые коммуникационные интернет-технологии» (НКИТ), подготовленная «Ростелекомом» в рамках соглашения с правительством. Документ был утвержден Правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения жизни людей и условий ведения предпринимательской деятельности. В отличие от других дорожных карт по развитию «прорывных» цифровых технологий, в данном документе не содержится размеров необходимых затрат.

Поисково-рекомендательные технологии

В документе выделяется несколько приоритетных технологий и созданных на их базе продуктов, и сервисов. Во-первых, это продукты на основе поисково-рекомендательных технологий. К данным технологиям относятся:

сервисы, предлагающие персонализированный контент для развития личности потребителя на базе рекомендательных технологий, в том числе сервисы для индивидуального прогнозирования карьерного развития и для динамического мониторинга состояний (настроения человека);

рекомендательные сервисы, основанные на программном комплексе коллаборативной фильтрации (прогнозы поведения пользователей, исходя из накопленной информации об интересах и вкусах других пользователей);

программный комплекс управления процессами извлечения, преобразования и загрузки данных для подключения к рекомендательным сервисам конечных потребителей.

Также на основе поисково-рекомендательных технологий создаются:

сервисы интеллектуального поиска по различным видам медиа-контента, в том числе интеллектуального анализа видеопотока на всем потоке данных и систем выявления цепочек распространения инфоповодов и идентификации инфоповодов, распространяемых ботами;

нейронная сеть, позволяющая в автоматическом режиме проводить оценку профессиональных качеств и компетенций кандидатов на вакансии на основе открытых резюме, обеспечивающая выбор оптимального соотношения «соискатель-вакансия» с формированием (при необходимости) соискателю рекомендаций для достижения соответствия требования работодателя;

сервисы по формированию тематических сообществ (подбор собеседников по интересам, потребностям) в социальных сетях и иных коммуникационных сервисах (наука, образование, профессиональная деятельность, волонтерство, творчество, спорт).

Для создания соответствующих продуктов используются следующие модели и алгоритмы:

прогнозирования реакции потребителей на определенные триггеры;

оценки степени влияния информации из различных каналов на пользователя;

индивидуального прогнозирования карьерного развития на базе прогностических моделей;

прогнозирования поведения пользователей с предсказанием различных жизненных ситуаций;

динамического мониторинга состояний (настроений) человека на базе рекомендательных технологий;

формирования тематических сообществ (подбор собеседников по интересам, потребностям) в социальных сетях и иных коммуникационных сервисах (наука, образование, профессиональная деятельность, волонтерство, творчество, спорт и пр.).

Для развития соответствующего направления необходимы: разработка подходов, концепции и прототипов технологий интеллектуального поиска по медиа-контенту из различных сред данных, базирующемся на отечественном ПО; разработка технологий индексирования и разметки потокового видео/аудио; разработка динамических систем тренд-анализа на всем потоке данных.

Объем мирового рынка рекомендательных технологий увеличится с $1,17 млрд в 2020 г. до $4,17 млрд в 2024 г. За этот же период объем российского рынка увеличится с 6 млрд руб. до 21,7 млрд руб., объем продаж российских компаний на внешнем рынке — с $300 тыс. руб. до $1,5 млн руб., объем продаж российских компаний на внутреннем рынке — с 4,9 млрд руб. до 17,4 млрд руб. Точность выявления отечественными решениями инфоповодов, распространяемых ботами, к 2024 г. составит 70%, к 2030 г. — 90%.

Коммуникационные сервисы

Следующая приоритетная технология — коммуникационные сервисы (социальные сети и мессенджеры). На базе этой технологии создаются следующие продукты: программный комплекс автоматического формирования титров для аудиовизуального контента (включая платформу распознавания речи и перевода в текст); программный комплекс для доставки текстового или аудиовизуального контента конечным потребителям на основе их предыдущего опыта взаимодействия с контентом данной тематики; сервис по выявлению нарушений прав граждан в сети интернет на основе автоматического анализа коммуникационных сред (социальные сети, мессенджеры, многопользовательские игры); сервисы для проведения многопользовательских онлайн-видеоконференций.

Также на базе коммуникационных сервисов создается российская многопользовательская комплексная коммуникационная платформа с высоким уровнем безопасности, основанным на применении сертифицированных средств криптографической защиты информации. Платформа будет обладать простым интерфейсом, универсальной бизнес-моделью для работы с производителями и поставщиками контента и широким функционалом. В том числе платформа будет поддерживаться интегрированные видеосервисы со встроенными технологиями искусственного интеллекта для создания контента, производства и дистрибуции других видов медиа-контента, рекомендательные сервисы, платежные инструменты, голосовой помощник и онлайн-переводчик, сквозной доступ к различным сторонним сервисам с аккаунта платформы, гео-специфические и социальные сервисы.

На базе коммуникационных сервисов создается российская многопользовательская комплексная коммуникационная платформа

Кроме того, на базе технологий коммуникационных сервисов создаются: программный комплекс для сбора, хранения и обработки информации по целевым аудиториям доставки текстового и аудиовизуального контента; коммуникационная платформа с клиентским программным обеспечением и шифрованным каналом взаимодействия между пользовательскими устройствами с применением сертифицированных средств криптографической защиты информации (класс сертифицированных средств криптографической защиты информации выбирается на основе разрабатываемой модели нарушителя); коммуникационный хаб, объединяющий учетные записи пользователей в различных коммуникационных интернет-сервисах и предоставляющий сквозной доступ для общения с одной площадки с использованием разных соцсетей и мессенджеров.

Объем мирового рынка коммуникационных сервисов вырастет с $81 млрд в 2020 г. до $187 млрд в 2024 г., объем российского рынка — со 100 млрд руб. до 247,5 млрд руб. Зарубежная аудитория отечественных комплексных коммуникационных платформ за этот период вырастет с 24 млн до 35 человек, российская аудитория отечественных комплексных коммуникационных платформ увеличится с 74 млн до 108 млн (и до 130 млн в 2030 г.).

Видеосервисы

Следующей технологий являются коммуникационные видеосервисы. На их базе создаются такие продукты как: платформы видеохостинга с расширенным функционалом (универсальные бизнес-модели для работы с производителями и поставщиками контента, встроенные технологии искусственного интеллекта для создания контента и рекомендаций); программный комплекс для распознавания аудиовизуального контента по запросу (с использованием коротких ссылок или посредством встраивания в конечный канал распространения кусков гипертекстовой разметки); сервисы кодирования/декодирования видеосигнала различных форматов с различной степенью сжатия; онлайн-кинотеатры с профессиональным видеоконтентом, интегрированным с рекомендательными системами, а также сервисами генерации и адаптации контента.

Объем мирового рынка коммуникационных видеосервисов с $49,8 млрд в 2020 г. вырастет до $83,7 млрд в 2024 г., объем российского рынка — с 36,4 млрд руб. до 103,3 млрд руб. Объем продаж российских компаний на внешнем рынке за этот период увеличится с $8,4 млн до $27,4 млн, объем продаж российских компаний на внутреннем рынке — с 29,7 млрд руб. до 92,7 млрд руб. Российская аудитория отечественных видеосервисов вырастет с 63 млн до 96 млн (и до 120 млн в 2030 г.).

Для развития коммуникационных сервисов (в том числе видеосервисов) необходимы следующие модели и алгоритмы: автоматического формирования титров для аудиовизуального контента, включая платформу распознавания речи и перевода в текст; кодирования/декодирования видеосигнала различных форматов с различной степенью сжатия; автоматического формирования титров для аудиовизуального контента, включая платформу распознавания речи и перевода в текст; кодирования/декодирования видеосигнала различных форматов с различной степенью сжатия.

Запланировано создание прототипов коммуникационных сервисов и их элементов с применением сертифицированных средств криптографической защиты информации и прототипа коммуникационного хаба, объединяющего учетные записи пользователей в различных коммуникационных интернет-сервисах и предоставляющего сквозной доступ для общения с одной площадки с использованием разных соцсетей и мессенджеров.

CDN и игровые сервисы

В документе рассматриваются и сервисы CDN. Это сервисы распределенного хранения и доставки контента, обладающие географически распределенной сетевой инфраструктурой и позволяющие оптимизировать доставку и дистрибуцию медиа-контента конечным пользователям российских медиа-платформ. Объем мирового рынка CDN-сервисов увеличится с $13,9 млрд в 2020 г. до $22,15 млрд в 2024 г., объем российского рынка — с 2,9 млрд руб. до 11,3 млрд руб.

Также в документе рассматриваются и игровые сервисы. С их помощью создаются следующие продукты: облачная игровая платформа, предоставляющая мгновенный доступ к играм по различным каналам потребления (веб-браузеры, смартфоны, игровые консоли, VR-очки); программный комплекс для разработки игрового программного обеспечения; набор подпрограмм для программного комплекса разработки игрового программного обеспечения, предоставляющих возможность обмена сообщениями как между конечными пользователями, так и централизованно от имени сервиса; программный комплекс для распространения игрового программного обеспечения (компьютерных игр) в интернете; компьютерные игры (видеоигры, мобильные игры).

Для развития данного направления запланирована разработка: прототипов сервисов облачного гейминга и их элементов; прототипа программного комплекса для разработки игрового программного обеспечения; прототипов подпрограмм для программного комплекса разработки игрового программного обеспечения, обеспечивающих возможность обмена сообщениями как между конечными пользователями, так и централизованного от имени сервиса; прототипа программного комплекса для распространения игрового программного обеспечения в сети интернет.

Как начать работать с большими данными без капитальных затрат Облака

Объем мирового рынка игровых сервисов увеличится с $150 млрд в 2020 г. до $202,2 млрд в 2024 г. Объем российского рынка за этот же период увеличится с 183,3 млрд руб. до 256 млрд руб., российская аудитория отечественных облачных игровых платформ увеличится с 180 тыс. до 2,31 млн (и до 10 млн в 2030 г.).

Объем продаж российских платформ облачного гейминга на внешнем рынке увеличится с $2,9 млн в 2020 г. до $36,9 млн в 2024 г. (и $160 млн в 2030 г.), объем продаж российских компаний на внутреннем рынке сервисов облачного гейминга — с 800 млн руб. до 10,2 млрд руб. (и до 44,3 млрд руб. в 2030 г.), объем продаж российских платформ для распространения игрового программного обеспечения в интернете на зарубежном рынке — с $30 млн до $43 млн, объем продаж российских платформ для распространения игрового программного обеспечения в интернете на внутреннем рынке — с 11,4 млрд руб. до 16,1 млрд руб.

Технологии генерации и адаптации контента (DeepFake)

Отдельно в документе рассматриваются технологии интеллектуальной генерации и адаптации контента DeepFake. На их базе создаются следующие продукты: сервисы динамической адаптации элементов контента в режиме реального времени (выбор внешности актеров и т.д.) на основе пользовательских настроек или адаптации видео под новый текст, генерации персонажа с повторением крупной и мелкой моторики и мимики; сервисы генерации комплексного развлекательного контента на базе вводных от автора (генерация видео-фильма на базе сценария) или генерации и автоматизации генерации комплексного контента на базе персонального профиля потребителя с минимальным участием автора.

Отдельно в документе рассматриваются технологии интеллектуальной генерации и адаптации контента

Для развития соответствующего направления запланирована разработка: прототипов решений по динамической адаптации элементов контента в режиме реального времени (выбор внешности актера и т.д.) на основе пользовательских настроек; прототипов решений по адаптации видео под новый текст; прототипов решений по генерации комплексного развлекательного контента на базе вводных от автора; прототипов решений по генерации и автоматизации генерации комплексного контента на базе персонального профиля потребителя с минимальным участием автора; прототипов решений по распознаванию сгенерированного и выдаваемого за реальный контент.

Объем мирового рынка соответствующих технологии увеличится с $533 млн в 2020 г. до $2,5 млрд в 2024 г., объем российского рынка — с 664 млн руб. до 3,3 млрд руб. Объем продаж российских компаний на внешнем рынке за этот период увеличится с $5,2 млн до $36,8 млн (и до $70 млн в 2030 г.), объем продаж российских компаний на внутреннем рынке — с 509 млн руб. до 2,6 млрд руб. (и до 5 млрд руб. в 2030 г.).

Технологии распознавания сгенерированного контента (DeepFake)

Заключительная группа технологий — это технологии распознавания сгенерированного контента (DeepFake). На их базе создаются следующие продукты: сервисы распознавания сгенерированного и выдаваемого за реальный контент; технологии распознавания сгенерированного и выдаваемого за реальный контент (распознавания DeepFake); технологии машинного и глубокого обучения.

Объем мирового рынка соответствующий технологий увеличится с $8,7 млн в 2020 г. до $90 млн 2024 г., объем российского рынка — с 10,9 млн руб. до 119 млн руб., объем продаж российских компаний на внешнем рынке — со $100 тыс. до $2,9 млн, объем продаж российских компаний на внутреннем рынке — с 8,6 млн руб. до 107 млн руб. Точность определения сгенерированного и выдаваемого за реальный контента отечественными решениями по распознаванию контента к 2024 г. составит 70%, к 2030 г. — 90%.

Поддержка проектов в области «Новых коммуникационных интернет-технологий»

Дорожная карта предполагает несколько направлений поддержки в области «Новых коммуникационных интернет-технологий»: грантовая поддержка проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации решений; грантовая поддержка проектов по разработке и внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений; венчурное финансирование компаний с целью вывода на рынок цифровых технологий на экспериментальной стадии; льготное кредитование компаний в рамках поддержки проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов. Для поддержки проектов в этой области будет организован специальный венчурный фонд.

Кроме того, запланирована акселерация проектов. Предполагается проведение исследований, на основании которых будут определены тренды и прогнозы в сфере ИТ, определено влияние региональных условий на развитие технологических компаний, разработаны механизмы взаимодействия корпораций с технологическими компаниями и характеристики стратегий и траекторий развития, возможных к реализации технологическими компаниями. Не менее 416 компаний должны будут пройти очные и заочные акселерационные программы в целях развития высокотехнологической области «Новые коммуникационные интернет-технологии».

В области образования и подготовки кадров будут разработаны профильные учебные программы, например, специалист в области психологии и обработки больших данных и программист медиа-структур. Также будут разработаны отдельные курсы по кросс-отраслевым специальностям, например, по анализу данных для медиа-коммуникационной отрасли, по разработке для создания компьютерных игр или по использованию новых технологий при создании кинофильмов и другого вида контента.

Также будут дополнены действующие образовательные программы в различных сферах, например, гуманитарные и технические, а также киберспортивные дисциплины для развития «мягких» навыков (soft skills). Будут разработаны механизмы удержания и возврата высококвалифицированных российских специалистов, а в миграционное законодательство будут внесены изменения в части упрощения разрешительных процедур для высококвалифицированных иностранных специалистов.

На базе предложений экспертного сообщества, консолидированного вокруг Центра компетенций, будет сформирована аналитическая справка о необходимых мерах для улучшения условий развития сервисов, решений и продуктов в высокотехнологичной области «Новые коммуникационные интернет-технологии». Также запланирована подготовка аналитических материалов о развитии высокотехнологичной области «Новые коммуникационные интернет-технологии» в России и в мире.

По итогам реализации мероприятий дорожной карты объем затрат на исследования и разработки (прикладные и опытно-конструкторские работы) в рамках реализации дорожной карты развития высокотехнологичной области «Новые коммуникационные интернет» технологии за период до 2024 г. составит 1 млрд руб.

Количество проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации продуктов, сервисов или решений на основе «Новых коммуникационных интернет-технологий», поддержанных за счет грантового финансирования, к 2024 г. достигнет 90. В том числе будет поддержано 50 проектов в области поисково-рекомендательных продуктов, 30 проектов в области коммуникационных продуктов, 5 проектов в области гейминга и 5 проектов в области интеллектуальной генерации и адаптации информационно-развлекательного контента, а также распознавания сгенерированного контента.

Целевые показатели дорожной карты развития «Новых коммуникационных интернет-технологий» № п/п Наименование целевого показателя Единицы измерения 2020, базовое значение 2021 2022 2023 2024 2030 1.0 Объем производства и продаж на внутреннем и внешнем рынках продукции (товаров, работ, услуг), основывающейся в том числе на отечественных технологиях соответствующей высокотехнологичной области «Новые коммуникационные интернет-технологии». 1.1. Объем продаж российских компаний на внешнем рынке сервисов облачного гейминга (объем экспорта). млн долларов США 2,9 7,1 18 26 37 160 1.2. Объем продаж российских компаний на внутреннем рынке сервисов облачного гейминга. млрд рублей 0,8 2 5 7,1 10,2 44,3 1.3. Объем продаж российских компаний на внешнем рынке сервисов интеллектуальной генерации и адаптацииконтента (объем экспорта). млн долларов США 5,2 9,4 16 25,2 36,8 70 1.4. Объем продаж российских компаний на внутреннем рынке сервисов интеллектуальной генерации и адаптации контента. млрд рублей 0,5 0,8 1,3 1,9 2,6 5 2.0 Объем затрат на исследования и разработки (прикладные исследования и опытно-конструкторские работы) в рамках реализации «дорожной карты» развития высокотехнологичной области «Новые коммуникационные интернет-технологии». млрд рублей 0,17 0,19 0,22 0,22 0,22 - 3.0 Дополнительные показатели 3.1. Российская аудитория отечественных комплексных коммуникационных платформ. млн человек 74 76 80 90 108 130 3.2. Российская аудитория отечественных видеосервисов. млн человек 63 65 70 80 96 120 3.3. Российская аудитория отечественных облачных игровых платформ. млн человек 0,18 0,45 1,13 1,6 2,31 10 3.4. Точность выявления отечественными решениями инфоповодов, распространяемых ботами. проценты - 55 60 65 70 90 3.5. Точность определения сгенерированного и выдаваемогоза реальный контент отечественными решениями по распознаванию контента. проценты - 55 60 65 70 90 4.0 Дополнительные показатели институтов развития 4.1. Количество проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации продуктов, сервисов и/или решений на основе НКИТ, поддержанных за счет грантового финансирования (накопительнымитогом). шт. 34 34 66 78 90 4.1.1. Количество проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации поисково- рекомендательных продуктов, сервисов и/или решений, поддержанных за счет грантового финансирования(накопительным итогом). шт. 19 19 40 45 50 - 4.1.2. Количество проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации коммуникационных продуктов, сервисов и/или решений, поддержанных за счет грантового финансирования (накопительным итогом). шт. 15 15 20 25 30 - 4.1.3. Количество проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации продуктов, сервисов и/или решений в сфере гейминга, поддержанных за счет грантового финансирования (накопительнымитогом). шт. 0 0 3 4 5 - 4.1.4. Количество проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации продуктов, сервисов и/или решений для интеллектуальной (автоматизированной) генерации и адаптации информационно-развлекательного контента, а также распознавания сгенерированного контента, поддержанных за счет грантового финансирования (накопительным итогом). шт. 0 0 3 4 5 - 4.2. Количество проектов по разработке и внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе высокотехнологичной области «Новые коммуникационные интернет-технологии», поддержанных за счет грантового финансирования. шт. в год - 5 5 5 5 - 4.3. Количество компаний, прошедших очные и заочные акселерационные программы в целях развития высокотехнологичной области «Новые коммуникационные интернет-технологии». шт. в год - 104 104 104 104 - 4.4. Общее количество поддержанных проектов в рамках реализации высокотехнологичной области «Новые коммуникационные интернет-технологии». шт. в год 34 109 141 121 121 -