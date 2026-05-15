Власти хотят заставить российские соцсети самостоятельно воевать с дипфейками нтеллекта (ИИ), нет, а ошибки в решениях ведут к росту споров как с пользователями, так и брендами. Дипфейк — это реалистичное изображение, аудио и видео, созданное с помозью ИИ. ГРЧЦ предложил

Дипфейки и кража данных вынуждают компании СНГ перестраивать системы ИБ . колл-центра, специализировавшегося на атаках на корпоративный сектор. Злоумышленники использовали дипфейки и поддельные документы для вывода средств граждан ЕС и СНГ. В офисах компании были и

RWB: новая мошенническая схема с использованием дипфейков угрожает личным данным россиян лей, бизнес-лидеров) — относительно новый вид фишинга, который получил особое развитие с появлением дипфейк-технологий. В этом случае угроза повышается потому, что злоумышленникам не приходится

Дипфейки бьют по кошелькам: Smart Engines представила «Шерлока 3о» против поддельных документов, созданных ChatGPT и Grok 2025 г. Одновременно увеличивается и экономический ущерб: по оценкам Deloitte, глобальные потери от дипфейк-мошенничества могут достигнуть $40 млрд к 2027 г. Угроза уже получила признание на го

67% опрошенных россиян предупредили близких об опасностях дипфейков большинство россиян (89%) знают о том, что создаваемые с помощью искусственного интеллекта видео – дипфейки, часто используются финансовыми мошенниками, в том числе для применения методов соци

В России готовится запрет на создание аудио и видео подделок реальных людей лос в видео или звуковой дорожке. Как писал CNews, каждый десятый россиянин сталкивался с попытками дипфейк-мошенничества. Freepik - DC Studio В России разработают меры по борьбе с кибермошенни

Каждый десятый россиянин сталкивался с попытками дипфейк-мошенничества едования» Объединенной компании Wildberries & Russ выяснил, насколько часто россияне сталкиваются с дипфейк-мошенничеством. Данные показывают, что проблема стремительно выходит на массовый уров

Почти половина россиян считают, чо не смогут распознать дипфейк нструментом для создателей контента, но и несут в себе угрозы безопасности граждан: в 2024 г. число дипфейк-атак составило десятки тысяч случаев, а по итогам 2025 г. оно может возрасти уже в де

Сбербанк предупреждает о распространении в социальных сетях поддельных видео с дипфейками медийных персон правдивость», – добавил Станислав Кузнецов. «Выявленный тренд подтверждает, что на Украине выбрали дипфейки как еще одно оружие против россиян. Мы ранее предупреждали о всплеске мошенничества

МТС Web Services представила детектор дипфейков для медиа, социальных сетей и мессенджеров ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о том, что ее дочерняя компания МТС Web Services (MWS) запустила детектор дипфейков нового поколения. Система с точностью более 98% распознает контент, созданный современными ИИ-моделями, такими как Veo 3 (Google) и Sora 2 (OpenAI), которые способны генерировать и ре

Эльман Бейбутов, UserGate: Дипфейки и фишинг стали оружием массового поражения в интернете еляющими на ближайшие годы? Эльман Бейбутов: Безусловно, один из ключевых трендов — это рост использования искусственного интеллекта со стороны злоумышленников. Мы уже сейчас видим очень качественные дипфейки, которые создаются алгоритмами ИИ. Это касается и фишинговых писем, подготовленных под конкретную аудиторию или даже под определенные должности, чтобы повысить эффективность рассылок и

Wildberries запустил бесплатный дипфейк-детектор Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) запустила открытую бета-версию собственного сервиса для выявления дипфейков – изображений, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта. Решение позволяет за несколько секунд определить, создано ли изображение с помощью ИИ. Об этом CNews сообщили предс

«МТС Линк»: две трети россиян не получают от работодателей информацию об актуальных ИИ-угрозах ой работы, провела исследование осведомленности россиян о мошеннических схемах на основе технологии DeepFake, направленных против организаций. 68% респондентов сообщили, что работодатели никогд

Каждый третий татарстанец сталкивался с дипфейками инк» изучила уровень осведомленности татарстанцев и жителей других российских регионов о технологии DeepFake. Исследование показало, что примерно каждый второй житель республики слышал о дипфей

«Яндекс» поможет школьникам научиться распознавать дипфейки и уловки мошенников «Безопасность в интернете» для школьников 1–4 классов. В нем появилось два новых урока — «Что такое дипфейки» и «Как обманывают в онлайн-играх». Они помогут детям узнать, как отличить поддельны

Каждый третий нижегородец встречался с дипфейками ия среди респондентов — вероятно, ввиду своей новизны. «Современные технологии действительно делают дипфейки практически неотличимыми от реальности, и это создает новые риски для бизнеса. По да

Чаще всего астраханцы сталкиваются с мошенническими дипфейками в мессенджерах МТС изучила уровень осведомленности жителей Астрахани о возможностях технологии DeepFake и связанных с ней угрозах. Исследование, проведенное «МТС Линк», показало, что почти

Более 40% волгоградцев сталкивались с дипфейком в социальных сетях и мессенджерах МТС изучила уровень осведомленности жителей Волгограда о возможностях технологии DeepFake и связанных с ней угрозах. Исследование, проведенное «МТС Линк», показало, что почти

Каждый четвертый петербуржец сталкивался с мошенническими дипфейками рма для онлайн-коммуникаций «МТС Линк» изучили, как петербургские компании осведомлены о технологии DeepFake и связанных с ней угрозах. Чаще всего петербуржцы сталкивались с этим явлением в раз

Чаще всего новосибирцы встречают дипфейки в мессенджерах ия и совместной работы, провела исследование осведомленности новосибирцев о возможностях технологии DeepFake, а также о видах угроз, связанных с ней. Четверть опрошенных сталкивались с дипфейко

Больше трети сотрудников кировских компаний сталкивались с дипфейками совместной работы «МТС Линк» провела исследование осведомленности россиян о возможностях технологии DeepFake, а также о видах связанных с ней угроз. 36% представителей приволжских компаний уже

Больше половины красноярцев не способны отличить дипфейк от реальности бучения и совместной работы, провела исследование осведомленности россиян о возможностях технологии DeepFake, а также о видах связанных с ней угроз. Больше половины опрошенных красноярцев (62%)

Большинство пермяков сталкиваются с дипфейками в мессенджерах совместной работы «МТС Линк» провела исследование осведомленности россиян о возможностях технологии DeepFake, а также о видах связанных с ней угроз. Каждый третий представитель крупного бизнеса

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«Контур»: каждый третий россиянин считает дипфейки серьезной угрозой я опасность: многие продолжают верить в «добрые намерения» злоумышленника, даже становясь жертвами. Дипфейк многократно усиливает воздействие благодаря высокому уровню реалистичности. Владлена

Четверть ИТ-специалистов считает дипфейки самым опасным орудием киберпреступников алистов из российских мегаполисов. Каждый четвертый из них считает самым опасным оружием мошенников дипфейки, которые становятся все более убедительными. Об этом CNews сообщили представители «К

«Яндекс» поможет школьникам научиться распознавать дипфейки а не было в реальности. Их героями зачастую выступают известные люди, например политики или актеры. Дипфейки обычно создают просто для развлечения, но этот прием используют и злоумышленники, в

Исследование «М.Видео-Эльдорадо» и «Лаборатории Касперского»: более половины россиян сталкивались с дипфейками и «Лабораторией Касперского» провели опрос и выяснили, что половина россиян (51%) знают, что такое дипфейк. Из них 57,6% не единожды сталкивались с аудио- или видеоконтентом, созданным с помощ

МТС и ВШЭ будут вместе бороться с дипфейками и научат искусственный интеллект создавать новое видео под запросы пользователей личество атак на такие системы. Современные модели ИИ уже сегодня позволяют эффективно генерировать дипфейки для атак на биометрию. Распознавание лиц при удаленной аутентификации по фотографии

«Контур.Толк» первым в России представил детектор дипфейков по видеосвязи ​ от фона или обнаруживаются артефакты на границах наложения, система фиксирует это как потенциальный дипфейк. Сейчас детектор работает на встречах в формате «один на один» — для сценариев удален

Власти думают о введении в России уголовной статьи за отсутствие маркировки в контенте, созданном нейросетью ксандр Шойтов сообщил «Известиям», что в России отсутствуют единые юридические определения понятий «дипфейк», «искусственный интеллект» и «синтетический контент». Поэтому первоочередной задачей

В России внедрят технологию распознавания дипфейков в решениях для видеоконференцсвязи решение для видеозвонков, которое сможет отличать реальных людей от лиц, сгенерированных с помощью дипфейк-технологий. В основе решения будет лежать технология распознавания дипфейков Deepfake

Опрос MWS AI: более 60% россиян уже не могут отличить дипфейк от фотографии мотность. Однако важно сместить фокус с технических деталей (например, попыток научить распознавать дипфейки) на конкретные схемы мошенников и алгоритмы действий. Например: для пожилых объяснят

МТС ID внедрил технологию распознавания дипфейков для защиты от мошенничества и без визита в офис, например брать микрозаймы, увеличивать лимиты, открывать электронные кошельки. DeepFake Detector определяет все самые распространенные типы дипфейков: замену и генерацию ли

Honor провела исследование о риске дипфейков для рынка труда прохождение собеседований за них. Что еще интереснее, 1,1% участников признались, что сами создают дипфейки. Об этом CNews сообщили представители Honor. Опрос проведен в марте 2025 г. В нем пр

Honor провела исследование о риске дипфейков для рынка труда прохождение собеседований за них. Что еще интереснее, 1,1% участников признались, что сами создают дипфейки. Об этом CNews сообщили представители Honor. Проблема дипфейков становится все серье

Скам-тест: мошенники угоняют аккаунты знаменитостей и атакуют их подписчиков с помощью дипфейков енджерах, поэтому стоит критически относиться к информации, которую вы получаете даже от знакомых людей. Современные инструменты подделки голоса достаточно хороши, на слух отличить от оригинала такой дипфейк — трудная задача. Так что слепо доверять голосовым сообщениям рискованно, особенно если у вас просят деньги или обещают бесплатный сыр», – сказал Евгений Егоров, ведущий аналитик Digita

Исследование MTS AI и «Б1»: 21% российских компаний подвергались атакам с использованием дипфейков х продуктов респонденты назвали скорость обнаружения угроз, стоимость (по 68%) и надежность (54%). «Дипфейки становятся проблемой для бизнеса, и результаты исследования показывают, что на текущ

«Сбер» и МВД России будут разрабатывать и совершенствовать технологии для борьбы с дипфейками кий центр МВД России подписали соглашение о сотрудничестве. Мошенники всё чаще применяют технологию DeepFake для обмана граждан. Чтобы эффективнее противостоять злоумышленникам, необходимо нала