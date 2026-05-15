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DeepFake Дипфейки методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте ИИ- мошенничества

Технология дипфейков позволяет осуществлять голосовые и видеозвонки от имени коллег, друзей и родственников, сотрудников банков и правоохранительных органов. По задумке мошенников, использование поддельного голоса или изображения позволяет гораздо проще завоевать доверие жертвы и обмануть её. Как правило, во время таких звонков злоумышленники под разными предлогами просят срочно перевести деньги на указанную ими банковскую карту, счёт или номер телефона. Для получения образцов голоса и изображения человека, от чьего имени осуществляется звонок, мошенники используют информацию из открытых источников, как правило — соцсетей.

Чтобы определить дипфейк, можно, например, попросить человека отпить из чашки, поправить волосы, снять очки или просто провести рукой перед лицом. Как правило, в такой ситуации дипфейк начинает сбоить.

СОБЫТИЯ

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15.05.2026 Власти хотят заставить российские соцсети самостоятельно воевать с дипфейками

нтеллекта (ИИ), нет, а ошибки в решениях ведут к росту споров как с пользователями, так и брендами. Дипфейк — это реалистичное изображение, аудио и видео, созданное с помозью ИИ. ГРЧЦ предложил
24.04.2026 Дипфейки и кража данных вынуждают компании СНГ перестраивать системы ИБ

. колл-центра, специализировавшегося на атаках на корпоративный сектор. Злоумышленники использовали дипфейки и поддельные документы для вывода средств граждан ЕС и СНГ. В офисах компании были и
24.04.2026 RWB: новая мошенническая схема с использованием дипфейков угрожает личным данным россиян

лей, бизнес-лидеров) — относительно новый вид фишинга, который получил особое развитие с появлением дипфейк-технологий. В этом случае угроза повышается потому, что злоумышленникам не приходится
16.04.2026 Дипфейки бьют по кошелькам: Smart Engines представила «Шерлока 3о» против поддельных документов, созданных ChatGPT и Grok

2025 г. Одновременно увеличивается и экономический ущерб: по оценкам Deloitte, глобальные потери от дипфейк-мошенничества могут достигнуть $40 млрд к 2027 г. Угроза уже получила признание на го
06.03.2026 67% опрошенных россиян предупредили близких об опасностях дипфейков

большинство россиян (89%) знают о том, что создаваемые с помощью искусственного интеллекта видео – дипфейки, часто используются финансовыми мошенниками, в том числе для применения методов соци
16.02.2026 В России готовится запрет на создание аудио и видео подделок реальных людей

лос в видео или звуковой дорожке. Как писал CNews, каждый десятый россиянин сталкивался с попытками дипфейк-мошенничества. Freepik - DC Studio В России разработают меры по борьбе с кибермошенни
08.12.2025 Каждый десятый россиянин сталкивался с попытками дипфейк-мошенничества

едования» Объединенной компании Wildberries & Russ выяснил, насколько часто россияне сталкиваются с дипфейк-мошенничеством. Данные показывают, что проблема стремительно выходит на массовый уров
03.12.2025 Почти половина россиян считают, чо не смогут распознать дипфейк

нструментом для создателей контента, но и несут в себе угрозы безопасности граждан: в 2024 г. число дипфейк-атак составило десятки тысяч случаев, а по итогам 2025 г. оно может возрасти уже в де
25.11.2025 Сбербанк предупреждает о распространении в социальных сетях поддельных видео с дипфейками медийных персон

правдивость», – добавил Станислав Кузнецов. «Выявленный тренд подтверждает, что на Украине выбрали дипфейки как еще одно оружие против россиян. Мы ранее предупреждали о всплеске мошенничества

21.11.2025 МТС Web Services представила детектор дипфейков для медиа, социальных сетей и мессенджеров

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о том, что ее дочерняя компания МТС Web Services (MWS) запустила детектор дипфейков нового поколения. Система с точностью более 98% распознает контент, созданный современными ИИ-моделями, такими как Veo 3 (Google) и Sora 2 (OpenAI), которые способны генерировать и ре
20.11.2025 Эльман Бейбутов, UserGate: Дипфейки и фишинг стали оружием массового поражения в интернете

еляющими на ближайшие годы? Эльман Бейбутов: Безусловно, один из ключевых трендов — это рост использования искусственного интеллекта со стороны злоумышленников. Мы уже сейчас видим очень качественные дипфейки, которые создаются алгоритмами ИИ. Это касается и фишинговых писем, подготовленных под конкретную аудиторию или даже под определенные должности, чтобы повысить эффективность рассылок и
10.11.2025 Wildberries запустил бесплатный дипфейк-детектор

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) запустила открытую бета-версию собственного сервиса для выявления дипфейков – изображений, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта. Решение позволяет за несколько секунд определить, создано ли изображение с помощью ИИ. Об этом CNews сообщили предс
28.10.2025 «МТС Линк»: две трети россиян не получают от работодателей информацию об актуальных ИИ-угрозах

ой работы, провела исследование осведомленности россиян о мошеннических схемах на основе технологии DeepFake, направленных против организаций. 68% респондентов сообщили, что работодатели никогд
17.10.2025 Каждый третий татарстанец сталкивался с дипфейками

инк» изучила уровень осведомленности татарстанцев и жителей других российских регионов о технологии DeepFake. Исследование показало, что примерно каждый второй житель республики слышал о дипфей
14.10.2025 «Яндекс» поможет школьникам научиться распознавать дипфейки и уловки мошенников

«Безопасность в интернете» для школьников 1–4 классов. В нем появилось два новых урока — «Что такое дипфейки» и «Как обманывают в онлайн-играх». Они помогут детям узнать, как отличить поддельны
10.10.2025 Каждый третий нижегородец встречался с дипфейками

ия среди респондентов — вероятно, ввиду своей новизны. «Современные технологии действительно делают дипфейки практически неотличимыми от реальности, и это создает новые риски для бизнеса. По да
10.10.2025 Чаще всего астраханцы сталкиваются с мошенническими дипфейками в мессенджерах

МТС изучила уровень осведомленности жителей Астрахани о возможностях технологии DeepFake и связанных с ней угрозах. Исследование, проведенное «МТС Линк», показало, что почти
10.10.2025 Более 40% волгоградцев сталкивались с дипфейком в социальных сетях и мессенджерах

МТС изучила уровень осведомленности жителей Волгограда о возможностях технологии DeepFake и связанных с ней угрозах. Исследование, проведенное «МТС Линк», показало, что почти
09.10.2025 Каждый четвертый петербуржец сталкивался с мошенническими дипфейками

рма для онлайн-коммуникаций «МТС Линк» изучили, как петербургские компании осведомлены о технологии DeepFake и связанных с ней угрозах. Чаще всего петербуржцы сталкивались с этим явлением в раз
09.10.2025 Чаще всего новосибирцы встречают дипфейки в мессенджерах

ия и совместной работы, провела исследование осведомленности новосибирцев о возможностях технологии DeepFake, а также о видах угроз, связанных с ней. Четверть опрошенных сталкивались с дипфейко
09.10.2025 Больше трети сотрудников кировских компаний сталкивались с дипфейками

совместной работы «МТС Линк» провела исследование осведомленности россиян о возможностях технологии DeepFake, а также о видах связанных с ней угроз. 36% представителей приволжских компаний уже

08.10.2025 Больше половины красноярцев не способны отличить дипфейк от реальности

бучения и совместной работы, провела исследование осведомленности россиян о возможностях технологии DeepFake, а также о видах связанных с ней угроз. Больше половины опрошенных красноярцев (62%)
08.10.2025 Большинство пермяков сталкиваются с дипфейками в мессенджерах

совместной работы «МТС Линк» провела исследование осведомленности россиян о возможностях технологии DeepFake, а также о видах связанных с ней угроз. Каждый третий представитель крупного бизнеса
06.10.2025 Треть сотрудников крупных организаций сталкивались с дипфейками

бучения и совместной работы, провела исследование осведомленности россиян о возможностях технологии DeepFake, а также о видах связанных с ней угроз. Треть представителей крупного бизнеса отмети
22.09.2025 «Контур»: каждый третий россиянин считает дипфейки серьезной угрозой

я опасность: многие продолжают верить в «добрые намерения» злоумышленника, даже становясь жертвами. Дипфейк многократно усиливает воздействие благодаря высокому уровню реалистичности. Владлена

18.09.2025 Четверть ИТ-специалистов считает дипфейки самым опасным орудием киберпреступников

алистов из российских мегаполисов. Каждый четвертый из них считает самым опасным оружием мошенников дипфейки, которые становятся все более убедительными. Об этом CNews сообщили представители «К
10.09.2025 «Яндекс» поможет школьникам научиться распознавать дипфейки

а не было в реальности. Их героями зачастую выступают известные люди, например политики или актеры. Дипфейки обычно создают просто для развлечения, но этот прием используют и злоумышленники, в

27.08.2025 Исследование «М.Видео-Эльдорадо» и «Лаборатории Касперского»: более половины россиян сталкивались с дипфейками

и «Лабораторией Касперского» провели опрос и выяснили, что половина россиян (51%) знают, что такое дипфейк. Из них 57,6% не единожды сталкивались с аудио- или видеоконтентом, созданным с помощ
05.08.2025 МТС и ВШЭ будут вместе бороться с дипфейками и научат искусственный интеллект создавать новое видео под запросы пользователей

личество атак на такие системы. Современные модели ИИ уже сегодня позволяют эффективно генерировать дипфейки для атак на биометрию. Распознавание лиц при удаленной аутентификации по фотографии

09.07.2025 «Контур.Толк» первым в России представил детектор дипфейков по видеосвязи ​

от фона или обнаруживаются артефакты на границах наложения, система фиксирует это как потенциальный дипфейк. Сейчас детектор работает на встречах в формате «один на один» — для сценариев удален
09.07.2025 Власти думают о введении в России уголовной статьи за отсутствие маркировки в контенте, созданном нейросетью

ксандр Шойтов сообщил «Известиям», что в России отсутствуют единые юридические определения понятий «дипфейк», «искусственный интеллект» и «синтетический контент». Поэтому первоочередной задачей
05.06.2025 В России внедрят технологию распознавания дипфейков в решениях для видеоконференцсвязи

решение для видеозвонков, которое сможет отличать реальных людей от лиц, сгенерированных с помощью дипфейк-технологий. В основе решения будет лежать технология распознавания дипфейков Deepfake
03.06.2025 Опрос MWS AI: более 60% россиян уже не могут отличить дипфейк от фотографии

мотность. Однако важно сместить фокус с технических деталей (например, попыток научить распознавать дипфейки) на конкретные схемы мошенников и алгоритмы действий. Например: для пожилых объяснят
14.05.2025 МТС ID внедрил технологию распознавания дипфейков для защиты от мошенничества

и без визита в офис, например брать микрозаймы, увеличивать лимиты, открывать электронные кошельки. DeepFake Detector определяет все самые распространенные типы дипфейков: замену и генерацию ли
17.04.2025 Honor провела исследование о риске дипфейков для рынка труда

прохождение собеседований за них. Что еще интереснее, 1,1% участников признались, что сами создают дипфейки. Об этом CNews сообщили представители Honor. Опрос проведен в марте 2025 г. В нем пр
17.04.2025 Honor провела исследование о риске дипфейков для рынка труда

прохождение собеседований за них. Что еще интереснее, 1,1% участников признались, что сами создают дипфейки. Об этом CNews сообщили представители Honor. Проблема дипфейков становится все серье
12.03.2025 Скам-тест: мошенники угоняют аккаунты знаменитостей и атакуют их подписчиков с помощью дипфейков

енджерах, поэтому стоит критически относиться к информации, которую вы получаете даже от знакомых людей. Современные инструменты подделки голоса достаточно хороши, на слух отличить от оригинала такой дипфейк — трудная задача. Так что слепо доверять голосовым сообщениям рискованно, особенно если у вас просят деньги или обещают бесплатный сыр», – сказал Евгений Егоров, ведущий аналитик Digita
14.01.2025 Исследование MTS AI и «Б1»: 21% российских компаний подвергались атакам с использованием дипфейков

х продуктов респонденты назвали скорость обнаружения угроз, стоимость (по 68%) и надежность (54%). «Дипфейки становятся проблемой для бизнеса, и результаты исследования показывают, что на текущ
18.12.2024 «Сбер» и МВД России будут разрабатывать и совершенствовать технологии для борьбы с дипфейками

кий центр МВД России подписали соглашение о сотрудничестве. Мошенники всё чаще применяют технологию DeepFake для обмана граждан. Чтобы эффективнее противостоять злоумышленникам, необходимо нала
18.11.2024 Скам от первого лица: F.A.C.C.T. зафиксировал использование дипфейков Дональда Трампа в криптомошенничестве

рампом, голосом которого может быть озвучен любой текст объёмом не более 400 символов. Предлагаемые дипфейки рассчитаны на англоязычную аудиторию и генерацию рекламы фейковых криптобирж и платф

Публикаций - 304, упоминаний - 473

DeepFake и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15482 38
Telegram Group 2866 35
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5567 30
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1719 22
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 614 21
Yandex - Яндекс 9059 19
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4844 19
Microsoft Corporation 25670 17
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 292 17
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 308 16
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1306 14
Ростелеком 10838 13
Google LLC 12576 11
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 176 10
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 461 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9444 10
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 188 10
OpenAI 482 10
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 266 9
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 349 9
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 904 8
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 485 8
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 904 7
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 206 6
Amazon Inc - Amazon.com 3241 6
Meta Platforms - Facebook 4602 6
Softline - Софтлайн 3648 6
Microsoft Corporation - GitHub 1048 6
ИИ-Технологии 297 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1673 5
Apple Inc 13039 5
9456 5
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 581 5
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 355 5
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 488 4
Meta Platforms 170 4
МегаФон 10555 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3420 4
Huawei 4490 4
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 205 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8703 31
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3124 8
РЖД - Российские железные дороги 2078 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1236 7
Альфа-Банк 1963 6
Superjob - Суперджоб 819 6
Кибердом 39 5
ГПБ - Газпромбанк 1259 5
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 56 4
Почта России ПАО 2332 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2886 4
Русагро Группа Компаний 364 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 505 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1849 4
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 40 3
Тануки - TanukiTech - Танукитех 24 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1688 3
Интериум 6 3
2Б Диалог КК 5 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1192 3
ВТБ - Почта Банк 512 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 564 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2380 3
Газпром нефть 702 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 476 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1572 3
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 220 3
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 189 3
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 48 2
Резонанс НПП 403 2
Диалог Регионы - АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций 14 2
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 2
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Точка Банк 67 2
Любимый Край КО - Любимый Край Кондитерское объединение 3 2
Tooba - Туба АНО - Автономная некоммерческая организация по разработке и развитию благотворительных инноваций 5 2
Газпром ПАО 1479 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1875 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1490 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5915 30
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5573 29
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13579 27
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3560 23
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3044 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5514 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3645 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4920 12
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 271 12
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1179 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6488 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3598 8
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1399 6
Судебная власть - Judicial power 2470 5
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Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 84 4
Туризм.РФ Копорация развития территорий - Национальная Корпорация Развития Туризма 16 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 752 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3398 4
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3269 3
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ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 3
Федеральное собрание Российской Федерации 317 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2828 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1056 3
Минцифры РФ - Общественный совет при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 7 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 208 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1527 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 401 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 433 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 954 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1526 2
ЛДПР 115 5
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 136 3
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1508 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 777 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 229 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
ASC - Anti-Spyware Coalition - Коалиция по борьбе с шпионским ПО - Консорциум поставщиков противошпионских технологий 9 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 77 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 103 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 10 1
НФИИ АОСОИИ - Национальный фонд искусственного интеллекта 1 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 808 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 262 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 400 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 54 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 13 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21446 223
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2641 3
День молодёжи - 27 июня 1061 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 630 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2176 3
CNews AWARDS - награда 566 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 388 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 185 2
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Capture the Flag - CTF 55 2
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 1
Международный женский день - 8 марта 416 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 14 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 22 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 55 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1267 1
CNews FORUM Кейсы 304 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 94 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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