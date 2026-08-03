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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ростелеком НКИТ Новые коммуникационные интернет-технологии

СОБЫТИЯ

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03.08.2026 Мой друг ИИ: поведение человека в цифровой среде все больше зависит от алгоритмов — исследование «Ростелекома», ИРИ и ФРИИ 1
18.08.2025 Цена подписки на онлайн-кинотеатры в России за полгода выросла до 50% 1
09.07.2025 Импортозамещение: подводим промежуточные итоги и смотрим в будущее 1
03.12.2024 На разработке общесистемного ПО в России сэкономят более 50 млрд рублей 1
20.06.2024 Искусственный интеллект как сервис: «Ростелеком» представил тренды развития потребительских коммуникационных технологий 2
30.11.2023 На какую господдержку могут рассчитывать ИТ-компании в 2023 году 1
18.09.2023 Вывести ИТ-продукт на рынок и масштабировать бизнес: зачем участвовать в «Акселераторе Спринт» 1
19.05.2023 Подмосковные ИТ-стартапы получат бесплатную поддержку 1
07.04.2023 Как в России потратят ₽100 млрд на новое общесистемное ПО и интернет-сервисы 3
22.03.2023 Власти собираются дать господдержку видеоиграм про БПЛА 1
10.01.2023 Российская наследница Abbyy просит у властей 258 миллионов, чтобы импортозаместить ПО самой Abbyy 1
23.12.2022 Из российских студентов сделают киберспортсменов 1
22.12.2022 Власти одобрили проекты VK, «1С» и «Ростелекома» для замещения иностранных софтверных решений 1
08.11.2022 ОТР.Гуру: вебинары и дистанционное обучение теперь в одной экосистеме 1
19.09.2022 5 простых шагов: как ИТ-компании получить грант 1
06.09.2022 Путин распорядился обеспечить россиян интернетом со скоростью 10 Гбит/с 1
08.02.2022 Аэропорт Уфы первым в России полностью перешел на отечественную платформу резидента «Сколково» 1
22.12.2021 Подведены итоги первого года программы акселерации для ИТ-стартапов 1
14.12.2021 Как в России будут поддерживаться проекты по созданию и обнаружению DeepFake 4
29.07.2021 Минцифры приглашает ИТ-компании к участию в бесплатной программе акселерации 1
28.07.2021 Правительство России утвердило дорожную карту развития НКИТ 1
28.07.2021 Минцифры будет координировать развитие новых производственных и коммуникационных технологий 3
28.07.2021 Минцифры возглавит борьбу с дипфейками, и станет координировать игры и досуг в интернете 2
03.06.2020 Правительство включило льготное кредитование ИТ-компаний в план подъема экономики 1

Публикаций - 24, упоминаний - 33

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10938 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4957 6
9587 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5649 4
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 134 3
Yandex - Яндекс 9197 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3453 3
Beorg - Биорг 130 3
Т1 Иннотех 213 2
Диалог АНО 16 2
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ - АйтиЭфБи Тех - АйтиЭфБи Кор 108 2
Infracode - Инфракод 2 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 150 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15736 2
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 208 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
Oracle Corporation 7070 2
Новые облачные технологии (НОТ) 484 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3060 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1771 2
VK - Mail.ru Group 3600 2
Directum - Директум 1266 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 948 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 416 2
Код Безопасности 812 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 429 2
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 83 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 378 2
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 541 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 510 1
Abbyy Украина - Abbyy Ukraine - АБИ Украина 27 1
RESA Airport Data Systems 5 1
Флай дрон - Fly Drone 26 1
Adobe Figma 73 1
TrafficData - ТраффикДэйта 4 1
НеоЛабс - NeoLabs 7 1
I5.Solutions - Проект И5 3 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Пикодата - Picodata 26 1
ФРИИ Акселератор Спринт 6 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8832 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3143 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1750 3
РЖД - Российские железные дороги 2094 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 438 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1126 2
Почта России ПАО 2367 2
ГПБ - Газпромбанк 1267 2
МКБ - Московский кредитный банк 656 2
Газпром нефть 725 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 326 2
Baker Hughes 11 1
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 17 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 726 1
AZAL - Azerbaijan Airlines - АЗАЛ - Azərbaycan Hava Yolları - Азербайджанские авиалинии 4 1
ТОФС - Технологии ОФС 32 1
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 62 1
Газпром ПАО 1492 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 912 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
Альфа-Банк 1976 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 1
Русагро Группа Компаний 379 1
Северсталь ПАО - Severstal 628 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2420 1
ПСБ - Промсвязьбанк 961 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 492 1
Совкомбанк ПАО 316 1
Ак Барс Банк 283 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1904 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13846 16
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 10
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2333 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6535 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3439 5
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5649 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5672 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4948 3
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 212 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5425 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1595 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
Правительство Челябинской области 78 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3646 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3300 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3688 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2870 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1192 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2130 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 446 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1301 1
Федеральное казначейство России 1949 1
ФРИИ Акселератор 59 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 2
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 781 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25668 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26177 14
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18318 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53778 13
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6278 3
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 4
Новые облачные технологии - МойОфис 956 3
Abbyy FlexiCapture 178 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6261 3
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 353 3
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 43 2
VK Teams 84 2
NitrosData - NitrosBase SQL 3 2
Т1 Иннотех - Мирион 8 2
Content AI - ContentCapture 48 2
Финтех - СинтезМ 3 2
Ростелеком - СИП - Система инвестиционного планирования 3 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1594 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2509 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 187 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 2
Beorg Smart Vision 45 2
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ключ - комплекс цифровых услуг 42 2
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 90 2
Axiom JDK - LiberCat 67 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 334 1
Pixabay 256 1
Epic Games Store 15 1
Abbyy Smart Classifier SDK 3 1
Abbyy Screenshot Reader 6 1
VK Assistant 6 1
VK WorkSpace Почта - VK WorkMail - Почта+ 33 1
VK Process Mining - Mail.ru Process Mirror 21 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 198 1
Прагма - Pragmacore - Pragmacore.Design - Pragmacore.Dashboard - Pragmacore Дашборд 21 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 87 1
Profiscope - CodeScoring 19 1
ОТР ГК - ОТР.ГУРУ 3 1
СКБ Контур - Контур.Толк 129 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 99 1
ITFB Group - Easydoc OCR/IDP-платформа 25 1
Paradocs - EasyDocs 5 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Сойка - SOiCA OCR 107 1
Directum Projects 36 1
Чернышенко Дмитрий 580 6
Паршин Максим 323 4
Путин Владимир 3453 3
Варламов Кирилл 42 3
Осеевский Михаил 350 2
Мишустин Михаил 787 2
Белоусов Андрей 149 2
Алимбеков Сергей 29 2
Максимов Евгений 18 1
Куртяник Надежда 441 1
Мишустин Николай 3 1
Тульчинский Станислав 93 1
Горюнов Виктор 8 1
Терещенко Елена 3 1
Круглов Виктор 43 1
Кузьменко Александр 4 1
Дергачева Светлана 62 1
Жутина Алина 2 1
Мартынов Олег 3 1
Мухин Василий 15 1
Цыганков Роман 61 1
Курбангулов Айнур 1 1
Граденко Михаил 56 1
Сахнов Константин 6 1
Передерко Екатерина 1 1
Трошина Елена 39 1
Чудинов Дмитрий 103 1
Тихомиров Олег 30 1
Махтиев Гаджи 3 1
Атоян Антон 36 1
Соболев Роман 48 1
Дудник Степан 8 1
Сафронов Антон 3 1
Шершнев Алексей 20 1
Стружкова Юлия 31 1
Фарберов Александр 29 1
Варжавин Иван 30 1
Бальжиров Баир 1 1
Глазков Борис 48 1
Арлазаров Владимир 290 1
Россия - РФ - Российская федерация 165943 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47567 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54717 2
Европа 24959 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3443 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13813 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8566 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14807 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2293 2
Украина 7925 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19113 1
Казахстан - Республика 6043 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1436 1
Южная Корея - Республика 7047 1
Азия - Азиатский регион 5918 1
Япония 13801 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19523 1
Сингапур - Республика 1953 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1085 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2604 1
Германия - Федеративная Республика 13216 1
Африка - Африканский регион 3639 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Франция - Французская Республика 8176 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2054 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Китай - Тайвань 4242 1
Россия - ЦФО - Курская область 750 1
Турция - Турецкая республика 2619 1
Испания - Королевство 3838 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1469 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1792 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1074 1
Россия - СФО - Омская область 787 1
Россия - УФО - Челябинская область 1509 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1678 1
Кипр - Республика 636 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4427 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57614 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53396 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33701 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11669 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5770 8
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 590 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6746 7
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2325 6
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3014 6
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Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2182 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6744 3
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Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3349 3
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3979 2
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5573 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7027 2
Ведомости 1462 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2389 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11561 2
ИФСИ - Kanobu - Канобу - Игромания 21 1
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TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
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CNews FORUM Кейсы 313 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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