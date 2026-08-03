Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ростелеком НКИТ Новые коммуникационные интернет-технологии
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 24, упоминаний - 33
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Чернышенко Дмитрий 580 6
|Паршин Максим 323 4
|Путин Владимир 3453 3
|Варламов Кирилл 42 3
|Осеевский Михаил 350 2
|Мишустин Михаил 787 2
|Белоусов Андрей 149 2
|Алимбеков Сергей 29 2
|Максимов Евгений 18 1
|Куртяник Надежда 441 1
|Мишустин Николай 3 1
|Тульчинский Станислав 93 1
|Горюнов Виктор 8 1
|Терещенко Елена 3 1
|Круглов Виктор 43 1
|Кузьменко Александр 4 1
|Дергачева Светлана 62 1
|Жутина Алина 2 1
|Мартынов Олег 3 1
|Мухин Василий 15 1
|Цыганков Роман 61 1
|Курбангулов Айнур 1 1
|Граденко Михаил 56 1
|Сахнов Константин 6 1
|Передерко Екатерина 1 1
|Трошина Елена 39 1
|Чудинов Дмитрий 103 1
|Тихомиров Олег 30 1
|Махтиев Гаджи 3 1
|Атоян Антон 36 1
|Соболев Роман 48 1
|Дудник Степан 8 1
|Сафронов Антон 3 1
|Шершнев Алексей 20 1
|Стружкова Юлия 31 1
|Фарберов Александр 29 1
|Варжавин Иван 30 1
|Бальжиров Баир 1 1
|Глазков Борис 48 1
|Арлазаров Владимир 290 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3952 5
|CNews Инновация года - награда 155 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462017, в очереди разбора - 726979.
Создано именных указателей - 198792.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462017, в очереди разбора - 726979.
Создано именных указателей - 198792.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.