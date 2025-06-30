Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177786
ИКТ 13829
Организации 10749
Ведомства 1470
Ассоциации 1005
Технологии 3468
Системы 25811
Персоны 76341
География 2878
Статьи 1530
Пресса 1225
ИАА 703
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2654
Мероприятия 856

StormWall Anti-Ddos


УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 ITGlobal.com защитит компании на Ближнем Востоке от DDoS-атак с помощью решений StormWall 1
05.02.2025 ГК Softline и StormWall расширяют партнерство в области киберзащиты 1
05.12.2023 Компания по управлению цифровыми рисками Bi.Zone и провайдер сервисов защиты от DDoS-атак StormWall стали партнерами 1
07.04.2023 Как в России потратят ₽100 млрд на новое общесистемное ПО и интернет-сервисы 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

StormWall Anti-Ddos и организации, системы, технологии, персоны:

StormWall - Сторм системс 88 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1324 1
Базальт СПО - BaseALT 714 1
Ростелеком 10001 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5068 1
Yandex - Яндекс 7851 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 153 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1026 1
8540 1
Oracle Corporation 6765 1
Новые облачные технологии (НОТ) 457 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8954 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4211 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
Код Безопасности 655 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 221 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 267 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 186 1
Atlassian 124 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 226 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 184 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 292 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 56 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 319 1
Beorg - Биорг 118 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 175 1
Кварта ВК - Quarta 12 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 73 1
Т1 Иннотех 186 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 58 1
Content AI - Контент ИИ 90 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Пикодата - Picodata 14 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 218 1
Infracode - Инфракод 2 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13370 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 289 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 367 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 305 1
VK - Mail.ru Group 3489 1
Softline - Софтлайн 3025 1
РЖД - Российские железные дороги 1947 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7737 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2902 1
Газпром ПАО 1375 1
Газпром нефть 645 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 393 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 235 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 262 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1184 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2995 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5007 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4475 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2057 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 298 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3281 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29429 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22018 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53667 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68957 2
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 384 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11481 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16495 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21136 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3040 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8958 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15450 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1792 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1329 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11830 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 558 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5913 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 693 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7091 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24834 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1426 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6974 1
Оцифровка - Digitization 4740 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3019 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10794 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26186 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1056 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3336 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6383 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32234 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12926 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8448 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7790 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9468 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7670 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3460 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4777 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3008 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 232 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7160 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 955 1
IBM DB2 372 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 110 1
Kaspersky OS 130 1
Новые облачные технологии - МойОфис 827 1
Intel x86 - архитектура процессора 1918 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1087 1
Kaspersky Security Center - KCS 66 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 245 1
Oracle Java - язык программирования 3172 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1684 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 327 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 159 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 118 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 276 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 115 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 334 1
Beorg Smart Vision 37 1
Epic Games - Unreal Engine 311 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 76 1
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 74 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 212 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 530 1
Atlassian - Confluence 130 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 287 1
Brain4Net B4N SD-WAN Transport 4 1
BellSoft - LiberCat 53 1
VK Assistant 6 1
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 39 1
VK WorkSpace Почта - VK WorkMail - Почта+ 26 1
VK Process Mining - Mail.ru Process Mirror 16 1
VK Teams 74 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 123 1
NitrosData - NitrosBase SQL 3 1
ITFB Group - Easydoc OCR/IDP-платформа 22 1
Т1 Иннотех - Мирион 6 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1848 1
Content AI - ContentCapture 34 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 767 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 314 1
Чернышенко Дмитрий 573 1
Царев Дмитрий 28 1
Лахин Сергей 11 1
Макарова Надежда 2 1
Барсай Антон 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 150298 4
Казахстан - Республика 5674 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44441 1
Сингапур - Республика 1875 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1759 1
США - Колумбия - Вашингтон 1410 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 434 1
Индийский океан - Персидский залив 214 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53015 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49565 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9288 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4101 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6054 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5287 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1279 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2219 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2951 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2532 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1121 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14280 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10254 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2516 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30486 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16818 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2003 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6193 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6502 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6112 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8278 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2525 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3070 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2804 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2289 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1004 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5786 1
Энергетика - Energy - Energetically 5278 1
Льготы - Льготные кредиты 148 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368852, в очереди разбора - 750246.
Создано именных указателей - 177786.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Показать еще

Наука

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое
Показать еще