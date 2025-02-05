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Макарова Надежда



05.02.2025 ГК Softline и StormWall расширяют партнерство в области киберзащиты 1
01.12.2023 ГК Softline расширяет портфель сервисов по защите от DDoS-атак продуктами компании StormWall 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Макарова Надежда и организации, системы, технологии, персоны:

SoftClub - СофтКлуб 156 1
Softline - Инженер ТЦ 68 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 98 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 237 1
ЦВТ 71 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 325 1
Softline - Софтлайн 2828 1
StormWall - Сторм системс 69 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 187 1
Softline - Polymatica - Полиматика 174 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5932 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27573 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3109 2
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 844 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13173 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19444 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 354 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66329 1
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Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 429 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15757 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 236 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 98 1
Softline - DeskWork 117 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
Лахин Сергей 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 144787 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8467 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14390 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 171 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338797, в очереди разбора - 770477.
Создано именных указателей - 167833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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