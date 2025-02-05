Макарова Надежда
|05.02.2025
|ГК Softline и StormWall расширяют партнерство в области киберзащиты 1
|01.12.2023
|ГК Softline расширяет портфель сервисов по защите от DDoS-атак продуктами компании StormWall 1
Макарова Надежда и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 236 1
|Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 98 1
|Softline - DeskWork 117 1
|Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 1
|Softline - WorkFlowSoft 64 1
|Лахин Сергей 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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