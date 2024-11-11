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StormWall Сторм системс

StormWall - Сторм системс

StormWall — российская компания, которая разрабатывает и предоставляет услуги в области информационной безопасности. Основана в 2013 году и специализируется на защите от DDoS и хакерских атак для веб-сайтов, серверов, сетей и IT-инфраструктур. Услугами компании пользуются сотни частных и государственных компаний. Собственное программное обеспечение StormWall включено в Реестр российского ПО. Специалисты компании являются постоянными членами АРПП и Руссофт, а также входят в рабочие группы при Минцифры России.

Обзор «StormWall» на Market.CNews

11.11.2024 StormWall: мощность DDoS-атак в России достигла критического уровня

ые разные способы для достижения максимального результата. В III квартале 2024 г. хакеры сделали акцент на запуске мощнейших DDoS-атак, применяя ботнеты нового поколения. По данным экспертов компании StormWall, мощность атак в России в III квартале этого года достигла критического уровня и составила 1,7 Тбит/с. Для анализа были использованы данные клиентов StormWall. Аналитики компан
05.09.2024 StormWall обеспечит защиту клиентов ITglobal.com от DDoS-атак по всему миру

Провайдер решений по защите от DDoS-атак StormWall и российский разработчик программных продуктов ITglobal.com заключили соглашение о

03.09.2024 Кибератаки на пике. США в центре угроз перед президентскими выборами

Киберугрозы перед выборами В преддверии выборов количество атак в мире первом полугодии 2024 г. мире выросло на 102%, в сравнении с тем же периодом 2023 г., по данным StormWall. США заняли лидирующую позицию по атакам (12,8 от числа всех атак в мире), а большинство DDoS атак направлены на правительственный сектор (29% от всех атак). По заявлению экспертов ме
26.04.2024 StormWall: из-за выборов и обострения геополитической ситуации DDoS-атаки выросли по всему миру

Аналитический центр компании StormWall провел исследование природы и динамики DDoS-атак в разных странах в I квартале 2024 г. В результате исследования экспертам StormWall удалось выявить, что общее количество атак

05.12.2023 Компания по управлению цифровыми рисками Bi.Zone и провайдер сервисов защиты от DDoS-атак StormWall стали партнерами

Пользователям сервиса Bi.Zone CDP будут доступны все возможности StormWall для защиты инфраструктуры, сайтов, сетей и сервисов от распределенных атак на отказ в обслуживании. По данным провайдера сервисов DDoS-защиты StormWall, в III квартале 2023 г.

01.12.2023 ГК Softline расширяет портфель сервисов по защите от DDoS-атак продуктами компании StormWall

й комплексный портфель собственных продуктов и услуг, и разработчик решений для защиты от DDoS-атак StormWall заключили соглашение о технологическом партнерстве. Клиентам Softline будут доступн
11.08.2023 M1Cloud расширяет портфель сервисов защиты на базе StormWall

Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group расширяет спектр сервисов защиты информационных систем от DDoS и веб-приложений с использованием WAF на базе продуктов StormWall. Об этом CNews сообщили представители Stack Group. «Продукты компании StormWall дополняют имеющиеся в нашем портфеле ИБ-сервисы, в том числе сервисы DDoS-защиты и решения WAF.

19.07.2023 В VK Cloud доступны расширенные инструменты защиты от DDoS-атак

Облачный провайдер VK Cloud и разработчик решений для защиты от DDoS-атак StormWall заключили соглашение о технологическом партнерстве. Пользователям VK Cloud стал дос
19.06.2023 «Т1 Cloud» и разработчик решений по защите от DDoS-атак StormWall подписали меморандум о сотрудничестве

Российский провайдер облачных услуг «T1 Cloud» и компания StormWall, специализирующаяся на разработке решений по защите от DDoS-атак, подписали меморандум о намерениях в части технологического партнерства. Компании планируют совместно обеспечивать в о
18.04.2023 StormWall зафиксировала разрушительные DDoS-атаки, нацеленные на российский бизнес

Эксперты StormWall провели исследование DDoS-атак, осуществленных в I квартале 2023 г. на российские компании. Специалисты обнаружили, что в I квартале 2023 г. злоумышленники начали более активно исполь
31.03.2023 StormWall увеличила выручку на 42,5% по итогам 2022 года

в в области информационной безопасности покинули российский рынок. Кроме того, рост выручки произошел из-за повышения фона DDoS-атак в связи с активной деятельностью хактивистов. По данным аналитиков StormWall общее количество DDoS-атак на российские компании в 2022 г. выросло в десятки раз по сравнению с 2021 г. На международном рынке также удалось добиться высоких результатов. Выручка

26.01.2023 StormWall: на сектор электронной коммерции обрушилась лавина DDoS-атак

В январе 2023 г. на сферу электронной коммерции (e-commerce) в России обрушилась лавина DDoS-атак, что стало большой неожиданностью для компаний, работающих в этом секторе. Специалисты компании StormWall зафиксировали ряд мощнейших DDoS-атак на производителей торгового оборудования, ИТ-компании, занимающиеся разработкой решений по автоматизации торговли, а также на склады и логистичес
18.01.2023 Аналитика StormWall: Россия оказалась в числе стран, наиболее часто подвергающихся DDoS-атакам

По данным компании StormWall, которая занимается разработкой профессиональных решений по защите бизнеса от DDoS-атак, в 2022 г. Россия стала одной из самых атакуемых стран мира. По данным экспертов компании, по и
06.12.2022 StormWall обеспечила защиту электронных сервисов сети магазинов Fix Price от DDoS-атак

Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price с помощью сервисов StormWall обеспечила защиту своей системы электронной коммерции от DDoS-атак. В результате сотрудничества повысилась ее доступность, снизились бизнес-риски упущенной прибыли и уменьшилась нагру
17.11.2022 В октябре 2022 г. волна мощнейших DDoS-атак вызвала технические проблемы в работе брокерских компаний

В конце октября 2022 г. эксперты компании StormWall зафиксировали волну мощнейших DDoS-атак на российские брокерские компании. По сведениям специалистов, в прошлом были единичные случаи атак на брокеров с целью вымогательства. Однак, т
13.09.2022 OCS предлагает защиту от DDoS и хакерских атак компании StormWall

OCS Distribution объявила о расширении продуктового портфеля импортозамещающего ПО в области информационной безопасности и представила партнерскому каналу своего нового вендора – компанию StormWall, разработчика систем защиты от DDoS- и хакерских атак для веб-сайтов, серверов, сетей и ИТ-инфраструктур любого размера и сложности. В ассортименте дистрибьютора уже доступны решения

21.07.2022 StormWall вступила в АРПП «Отечественный софт»

тчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». Участие в отраслевом объединении позволит StormWall предлагать российскому рынку новейшие решения по защите от DDoS-атак, а также делит
20.07.2022 StormWall обеспечила защиту DNS-серверов регистратора доменов для бизнеса Ru-Center

Специалисты компании StormWall, занимающейся разработкой решений защиты бизнеса от DDoS-атак, создали организовали защиту DNS-инфраструктуры российского регистратора доменных имен Ru-Center. Кроме того, эксперты

09.06.2022 Облачные сервисы Stormwall защитят клиентов дата-центров Oxygen от DDoS-атак

Оператор дата-центров Oxygen и поставщик облачных услуг информационной безопасности компания Stormwall заключили соглашение о партнерстве. В рамках партнерства клиенты Oxygen получат доступ к облачным сервисам Stormwall для защиты от DDoS-атак. Партнерство со Stormwall по
20.05.2022 На майских праздниках произошел всплеск DDoS-атак на ключевые отрасли в России

Эксперты компании StormWall, разрабатывающей решения защиты от кибератак, выявили всплеск DDoS-атак на майских праздниках на важные отрасли экономики в России. По данным специалистов, с 1 по 10 мая 2022 г. колич
28.04.2022 Эксперты Stormwall спрогнозировали новую волну DDoS-атак на российские компании

Специалисты компании Stormwall, которая специализируется на защите бизнеса от кибератак, предупреждает, что на с 1 по 10 мая 2022 г. число DDoS-атак на российские компании, в частности банки, платежные системы и он
11.04.2022 StormWall обеспечила надежную защиту медицинской компании «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» от DDoS-атак

Российский разработчик Anti-DDoS решений StormWall помог создать надежную защиту интернет-сервисов медицинской компании «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» от DDoS-атак. Основными задачами проекта являлись обеспечение непрерывности доступных извн
01.03.2022 Stormwall: хактивисты атаковали российские компании

Специалисты компании Stormwall обнаружили, что с 24 по 28 февраля 2022 г. различные группы хактивистов начали атаковать ключевые российские компании, относящихся к разным секторам экономики. В списки хактивистов по
24.02.2022 Stormwall: во время февральских праздников выросло количество DDoS-атак на онлайн-ритейлеров

Специалисты компании Stormwall, являющейся провайдером решений по информационной безопасности, выявили, что во время февральских праздников в России произошел рост числа DDoS-атак на сектор электронной коммерции. П
31.01.2022 Решение StormWall Sensor Appliance включено в реестр российского ПО

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России выпустило приказ, согласно которому инновационный программный продукт StormWall Sensor Appliance был включен в Единый реестр отечественного ПО. Включение StormWall Sensor Appliance в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных дает возможность п
26.01.2022 Stormwall: в 2021 году DDoS-атаки чаще всего были направлены на финансовый сектор, ритейл и игровую индустрию

Эксперты компании Stormwall проанализировали показатели DDoS-атак, осуществленных на российские компании в 2021 г. Специалисты выявили, что самыми атакуемыми отраслями в прошлом году стали финансовый сектор (43%
14.12.2021 ИАА «Ура.ру» внедрило сервис StormWall для защиты от DDoS-атак

Информационно-аналитическое агентство «Ура.ру» внедрило решение StormWall по защите сайтов от DDoS-атак, чтобы обеспечить защиту своего онлайн-ресурса от DDoS-атак. Новый прокси-сервис StormWall будет фильтровать трафик новостного сайта, а также выяв
23.11.2021 StormWall: накануне «черной пятницы» количество DDoS-атак на онлайн-ритейлеров выросло вдвое

Эксперты компании StormWall, специализирующейся на защите бизнеса от киберугроз, выявили всплеск активности хакеров во второй половине ноября этого года. Перед проведением «черной пятницы» и больших распродаж зл
16.11.2021 Stormwall: сектор электронной коммерции подвергся кибератакам

Аналитики компании Stormwall, которая занимается разработкой решений по защите бизнеса от кибератак, зафиксировали всплеск DDoS и других хакерских атак на сектор электронной коммерции (e-commerce) в начале ноября
26.08.2021 «Уралсиб страхование» внедрила облачный сервис Stormwall для защиты от DDoS-атак

«Уралсиб страхование» внедрила облачный сервис разработчика решений по информационной безопасности Stormwall, чтобы минимизировать возможные риски от ущерба, который могут нанести DDoS-атаки. С каждым годом количество DDoS-атак на сферу страхования растет. DDoS-атаки в страховом бизнесе могу
28.07.2021 Stormwall: во время работы приемных комиссий количество DDoS-атак на вузы увеличилось на 26%

В июле 2021 г. эксперты компании Stormwall зафиксировали всплеск DDoS-атак на высшие учебные заведения в России. В это время в вузах работают приемные комиссии, многие процессы переведены в онлайн, и DDoS-атаки стали для многи
27.07.2021 StormWall выпускает сенсор StormWall Sensor Appliance для защиты от DDoS-атак

StormWall выпускает сенсор StormWall Sensor Appliance, обеспечивающий эффективную защиту бизнеса от DDoS-атак любого уровня. Решение будет доступно всем клиентам StormWall, которые пользуются услугой «Защита сети»
29.06.2021 Разработчик решений защиты от DDoS-атак StormWall выходит на рынок США

В июне 2021 года российская компания StormWall начала работать на рынке США. Это шестьдесят восьмое иностранное государство, где компания начала оказывать услуги по защите онлайн-ресурсов от DDoS-атак. Теперь любая организация США
08.06.2021 Эксперты Stormwall назвали самые атакуемые отрасли в I квартале 2021 года

да в даркнете появились вполне доступные по цене (от $250 в неделю) новые ботнеты, позволяющие организовать атаки мощностью в несколько сот гигабит на пакетном уровне. В ходе исследования специалисты Stormwall обнаружили резкий рост числа атак, мощность которых выше 100 Гбит/с. Уже не редкость атаки с максимальной мощностью около 1 Тбит/с. Это связано с удешевлением мощных ботнетов, повышен
24.05.2021 Stormwall зафиксировала взрывной рост числа DDoS-атак во время майских праздников

Эксперты Stormwall зафиксировали взрывной рост DDoS-атак на майских праздниках. Общее количество DDoS-атак на онлайн-ресурсы российских компаний за весь период с 1 по 10 мая увеличилось на 59% по сравне
19.05.2021 Stormwall: количество DDoS-атак на игровые сайты в апреле 2021 года выросло в 30 раз

Эксперты Stormwall выявили, что в апреле 2021 г. количество мощных DDoS-атак на игровые сайты увеличилось в 30 раз. Максимальная мощность атак в моменте достигает 1 Тбит/с. По данным специалистов Sto
18.05.2021 Выручка Stormwall выросла на 40% по итогам 2020 года

Выручка компании Stormwall, специализирующейся на защите онлайн-ресурсов от DDoS-атак, по итогам 2020 г. увеличилась на 40% по сравнению с 2019 г. Такой рост стал возможным за счет повышения спроса на решения п
26.02.2021 Эксперты Stormwall зафиксировали всплеск DDoS-атак на телеком в начале 2021 года

По данным специалистов компании Stormwall, хакеры стали активнее использовать DDoS-атаки в отношении телекоммуникационных компаний. Эксперты зафиксировали резкий всплеск DDoS-атак на телеком-компании в начале 2021 г., в перио
23.12.2020 Stormwall: в 2020 году большинство DDoS-атак было направлено на развлекательный сектор, телеком и онлайн-ритейл

Эксперты компании Stormwall провели анализ DDoS-атак, направленных на различные индустрии в России в 2020 г. По результатам анализа специалисты обнаружили, что наиболее атакуемыми отраслями оказались сфера развл
08.10.2020 Разработанные в России технологии защиты от DDoS-атак востребованы в Африке

Africell, крупнейший американский оператор мобильной связи, насчитывающий более 12 миллионов клиентов в 4 африканских странах, внедрил ведущее отраслевое решения российской компании StormWall по защите сети по BGP для повышения безопасности своих сетей. Решение обеспечивает надежную защиту ИТ-инфраструктуры Africell на территории Уганды, Демократической республики Конго, Г

Публикаций - 67, упоминаний - 72

StormWall и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 1983 5
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 304 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 917 3
Ростелеком 9699 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 2
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 136 2
Stack Group - Стек Групп 159 2
SolidSoft - СолидСофт 20 1
Google LLC 11775 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Yandex - Яндекс 7339 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 186 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Цифровые активы 118 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 1
Штрих-М НТЦ 59 1
Дримкас - Dreamkas 19 1
МойСклад - Логнекс 109 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
TrueConf - ТруКонф 396 1
Код Безопасности 616 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 95 1
DDoS-Guard - ДДоС-Гвард 21 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 35 1
Nubes - Нубес 51 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 234 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Softline - Софтлайн 2810 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
Уралсиб Страхование - Уралсиб Жизнь СК - НИКойл Страхование - страховая компания 32 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Газпром ПАО 1342 1
Татнефть 226 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Visa International 1949 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Россети Янтарь - Янтарьэнерго - Янтарьэнергосбыт 19 1
ВТБ - Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 29 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 63 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 82 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 31 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Unsplash 762 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
LATAM Airlines Group 11 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 245 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
OSI - Open Source Initiative 73 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 67
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3086 66
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 34
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 33
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 26
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 21
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 838 20
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 426 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 12
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 10
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 845 10
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 10
Hacktivism - Хактивизм 187 10
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 9
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 8
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 7
UDP - User Datagram Protocol 160 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 7
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 7
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 6
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1092 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3836 5
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 349 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 5
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17061 5
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 114 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6641 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 3
Open Systems Interconnection model - сетевая модель OSI 65 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 4
StormWall Sensor Appliance 2 2
SolidSoft SolidWall WAF 14 2
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 129 2
FreePik 980 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 1
Google QUIC - Quick UDP Internet Connections - Протокол передачи информации в интернете поверх протокола UDP 7 1
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Apple macOS 2058 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 189 1
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Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 363 1
Nubes Alto 17 1
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Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 97 1
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