StormWall - Сторм системс

StormWall: мощность DDoS-атак в России достигла критического уровня ые разные способы для достижения максимального результата. В III квартале 2024 г. хакеры сделали акцент на запуске мощнейших DDoS-атак, применяя ботнеты нового поколения. По данным экспертов компании StormWall, мощность атак в России в III квартале этого года достигла критического уровня и составила 1,7 Тбит/с. Для анализа были использованы данные клиентов StormWall. Аналитики компан

StormWall обеспечит защиту клиентов ITglobal.com от DDoS-атак по всему миру Провайдер решений по защите от DDoS-атак StormWall и российский разработчик программных продуктов ITglobal.com заключили соглашение о

Кибератаки на пике. США в центре угроз перед президентскими выборами Киберугрозы перед выборами В преддверии выборов количество атак в мире первом полугодии 2024 г. мире выросло на 102%, в сравнении с тем же периодом 2023 г., по данным StormWall. США заняли лидирующую позицию по атакам (12,8 от числа всех атак в мире), а большинство DDoS атак направлены на правительственный сектор (29% от всех атак). По заявлению экспертов ме

StormWall: из-за выборов и обострения геополитической ситуации DDoS-атаки выросли по всему миру Аналитический центр компании StormWall провел исследование природы и динамики DDoS-атак в разных странах в I квартале 2024 г. В результате исследования экспертам StormWall удалось выявить, что общее количество атак

Компания по управлению цифровыми рисками Bi.Zone и провайдер сервисов защиты от DDoS-атак StormWall стали партнерами Пользователям сервиса Bi.Zone CDP будут доступны все возможности StormWall для защиты инфраструктуры, сайтов, сетей и сервисов от распределенных атак на отказ в обслуживании. По данным провайдера сервисов DDoS-защиты StormWall, в III квартале 2023 г.

ГК Softline расширяет портфель сервисов по защите от DDoS-атак продуктами компании StormWall й комплексный портфель собственных продуктов и услуг, и разработчик решений для защиты от DDoS-атак StormWall заключили соглашение о технологическом партнерстве. Клиентам Softline будут доступн

M1Cloud расширяет портфель сервисов защиты на базе StormWall Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group расширяет спектр сервисов защиты информационных систем от DDoS и веб-приложений с использованием WAF на базе продуктов StormWall. Об этом CNews сообщили представители Stack Group. «Продукты компании StormWall дополняют имеющиеся в нашем портфеле ИБ-сервисы, в том числе сервисы DDoS-защиты и решения WAF.

В VK Cloud доступны расширенные инструменты защиты от DDoS-атак Облачный провайдер VK Cloud и разработчик решений для защиты от DDoS-атак StormWall заключили соглашение о технологическом партнерстве. Пользователям VK Cloud стал дос

«Т1 Cloud» и разработчик решений по защите от DDoS-атак StormWall подписали меморандум о сотрудничестве Российский провайдер облачных услуг «T1 Cloud» и компания StormWall, специализирующаяся на разработке решений по защите от DDoS-атак, подписали меморандум о намерениях в части технологического партнерства. Компании планируют совместно обеспечивать в о

StormWall зафиксировала разрушительные DDoS-атаки, нацеленные на российский бизнес Эксперты StormWall провели исследование DDoS-атак, осуществленных в I квартале 2023 г. на российские компании. Специалисты обнаружили, что в I квартале 2023 г. злоумышленники начали более активно исполь

StormWall увеличила выручку на 42,5% по итогам 2022 года в в области информационной безопасности покинули российский рынок. Кроме того, рост выручки произошел из-за повышения фона DDoS-атак в связи с активной деятельностью хактивистов. По данным аналитиков StormWall общее количество DDoS-атак на российские компании в 2022 г. выросло в десятки раз по сравнению с 2021 г. На международном рынке также удалось добиться высоких результатов. Выручка

StormWall: на сектор электронной коммерции обрушилась лавина DDoS-атак В январе 2023 г. на сферу электронной коммерции (e-commerce) в России обрушилась лавина DDoS-атак, что стало большой неожиданностью для компаний, работающих в этом секторе. Специалисты компании StormWall зафиксировали ряд мощнейших DDoS-атак на производителей торгового оборудования, ИТ-компании, занимающиеся разработкой решений по автоматизации торговли, а также на склады и логистичес

Аналитика StormWall: Россия оказалась в числе стран, наиболее часто подвергающихся DDoS-атакам По данным компании StormWall, которая занимается разработкой профессиональных решений по защите бизнеса от DDoS-атак, в 2022 г. Россия стала одной из самых атакуемых стран мира. По данным экспертов компании, по и

StormWall обеспечила защиту электронных сервисов сети магазинов Fix Price от DDoS-атак Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price с помощью сервисов StormWall обеспечила защиту своей системы электронной коммерции от DDoS-атак. В результате сотрудничества повысилась ее доступность, снизились бизнес-риски упущенной прибыли и уменьшилась нагру

В октябре 2022 г. волна мощнейших DDoS-атак вызвала технические проблемы в работе брокерских компаний В конце октября 2022 г. эксперты компании StormWall зафиксировали волну мощнейших DDoS-атак на российские брокерские компании. По сведениям специалистов, в прошлом были единичные случаи атак на брокеров с целью вымогательства. Однак, т

OCS предлагает защиту от DDoS и хакерских атак компании StormWall OCS Distribution объявила о расширении продуктового портфеля импортозамещающего ПО в области информационной безопасности и представила партнерскому каналу своего нового вендора – компанию StormWall, разработчика систем защиты от DDoS- и хакерских атак для веб-сайтов, серверов, сетей и ИТ-инфраструктур любого размера и сложности. В ассортименте дистрибьютора уже доступны решения

StormWall вступила в АРПП «Отечественный софт» тчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». Участие в отраслевом объединении позволит StormWall предлагать российскому рынку новейшие решения по защите от DDoS-атак, а также делит

StormWall обеспечила защиту DNS-серверов регистратора доменов для бизнеса Ru-Center Специалисты компании StormWall, занимающейся разработкой решений защиты бизнеса от DDoS-атак, создали организовали защиту DNS-инфраструктуры российского регистратора доменных имен Ru-Center. Кроме того, эксперты

Облачные сервисы Stormwall защитят клиентов дата-центров Oxygen от DDoS-атак Оператор дата-центров Oxygen и поставщик облачных услуг информационной безопасности компания Stormwall заключили соглашение о партнерстве. В рамках партнерства клиенты Oxygen получат доступ к облачным сервисам Stormwall для защиты от DDoS-атак. Партнерство со Stormwall по

На майских праздниках произошел всплеск DDoS-атак на ключевые отрасли в России Эксперты компании StormWall, разрабатывающей решения защиты от кибератак, выявили всплеск DDoS-атак на майских праздниках на важные отрасли экономики в России. По данным специалистов, с 1 по 10 мая 2022 г. колич

Эксперты Stormwall спрогнозировали новую волну DDoS-атак на российские компании Специалисты компании Stormwall, которая специализируется на защите бизнеса от кибератак, предупреждает, что на с 1 по 10 мая 2022 г. число DDoS-атак на российские компании, в частности банки, платежные системы и он

StormWall обеспечила надежную защиту медицинской компании «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» от DDoS-атак Российский разработчик Anti-DDoS решений StormWall помог создать надежную защиту интернет-сервисов медицинской компании «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» от DDoS-атак. Основными задачами проекта являлись обеспечение непрерывности доступных извн

Stormwall: хактивисты атаковали российские компании Специалисты компании Stormwall обнаружили, что с 24 по 28 февраля 2022 г. различные группы хактивистов начали атаковать ключевые российские компании, относящихся к разным секторам экономики. В списки хактивистов по

Stormwall: во время февральских праздников выросло количество DDoS-атак на онлайн-ритейлеров Специалисты компании Stormwall, являющейся провайдером решений по информационной безопасности, выявили, что во время февральских праздников в России произошел рост числа DDoS-атак на сектор электронной коммерции. П

Решение StormWall Sensor Appliance включено в реестр российского ПО Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России выпустило приказ, согласно которому инновационный программный продукт StormWall Sensor Appliance был включен в Единый реестр отечественного ПО. Включение StormWall Sensor Appliance в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных дает возможность п

Stormwall: в 2021 году DDoS-атаки чаще всего были направлены на финансовый сектор, ритейл и игровую индустрию Эксперты компании Stormwall проанализировали показатели DDoS-атак, осуществленных на российские компании в 2021 г. Специалисты выявили, что самыми атакуемыми отраслями в прошлом году стали финансовый сектор (43%

ИАА «Ура.ру» внедрило сервис StormWall для защиты от DDoS-атак Информационно-аналитическое агентство «Ура.ру» внедрило решение StormWall по защите сайтов от DDoS-атак, чтобы обеспечить защиту своего онлайн-ресурса от DDoS-атак. Новый прокси-сервис StormWall будет фильтровать трафик новостного сайта, а также выяв

StormWall: накануне «черной пятницы» количество DDoS-атак на онлайн-ритейлеров выросло вдвое Эксперты компании StormWall, специализирующейся на защите бизнеса от киберугроз, выявили всплеск активности хакеров во второй половине ноября этого года. Перед проведением «черной пятницы» и больших распродаж зл

Stormwall: сектор электронной коммерции подвергся кибератакам Аналитики компании Stormwall, которая занимается разработкой решений по защите бизнеса от кибератак, зафиксировали всплеск DDoS и других хакерских атак на сектор электронной коммерции (e-commerce) в начале ноября

«Уралсиб страхование» внедрила облачный сервис Stormwall для защиты от DDoS-атак «Уралсиб страхование» внедрила облачный сервис разработчика решений по информационной безопасности Stormwall, чтобы минимизировать возможные риски от ущерба, который могут нанести DDoS-атаки. С каждым годом количество DDoS-атак на сферу страхования растет. DDoS-атаки в страховом бизнесе могу

Stormwall: во время работы приемных комиссий количество DDoS-атак на вузы увеличилось на 26% В июле 2021 г. эксперты компании Stormwall зафиксировали всплеск DDoS-атак на высшие учебные заведения в России. В это время в вузах работают приемные комиссии, многие процессы переведены в онлайн, и DDoS-атаки стали для многи

StormWall выпускает сенсор StormWall Sensor Appliance для защиты от DDoS-атак StormWall выпускает сенсор StormWall Sensor Appliance, обеспечивающий эффективную защиту бизнеса от DDoS-атак любого уровня. Решение будет доступно всем клиентам StormWall, которые пользуются услугой «Защита сети»

Разработчик решений защиты от DDoS-атак StormWall выходит на рынок США В июне 2021 года российская компания StormWall начала работать на рынке США. Это шестьдесят восьмое иностранное государство, где компания начала оказывать услуги по защите онлайн-ресурсов от DDoS-атак. Теперь любая организация США

Эксперты Stormwall назвали самые атакуемые отрасли в I квартале 2021 года да в даркнете появились вполне доступные по цене (от $250 в неделю) новые ботнеты, позволяющие организовать атаки мощностью в несколько сот гигабит на пакетном уровне. В ходе исследования специалисты Stormwall обнаружили резкий рост числа атак, мощность которых выше 100 Гбит/с. Уже не редкость атаки с максимальной мощностью около 1 Тбит/с. Это связано с удешевлением мощных ботнетов, повышен

Stormwall зафиксировала взрывной рост числа DDoS-атак во время майских праздников Эксперты Stormwall зафиксировали взрывной рост DDoS-атак на майских праздниках. Общее количество DDoS-атак на онлайн-ресурсы российских компаний за весь период с 1 по 10 мая увеличилось на 59% по сравне

Stormwall: количество DDoS-атак на игровые сайты в апреле 2021 года выросло в 30 раз Эксперты Stormwall выявили, что в апреле 2021 г. количество мощных DDoS-атак на игровые сайты увеличилось в 30 раз. Максимальная мощность атак в моменте достигает 1 Тбит/с. По данным специалистов Sto

Выручка Stormwall выросла на 40% по итогам 2020 года Выручка компании Stormwall, специализирующейся на защите онлайн-ресурсов от DDoS-атак, по итогам 2020 г. увеличилась на 40% по сравнению с 2019 г. Такой рост стал возможным за счет повышения спроса на решения п

Эксперты Stormwall зафиксировали всплеск DDoS-атак на телеком в начале 2021 года По данным специалистов компании Stormwall, хакеры стали активнее использовать DDoS-атаки в отношении телекоммуникационных компаний. Эксперты зафиксировали резкий всплеск DDoS-атак на телеком-компании в начале 2021 г., в перио

Stormwall: в 2020 году большинство DDoS-атак было направлено на развлекательный сектор, телеком и онлайн-ритейл Эксперты компании Stormwall провели анализ DDoS-атак, направленных на различные индустрии в России в 2020 г. По результатам анализа специалисты обнаружили, что наиболее атакуемыми отраслями оказались сфера развл