StormWall Сторм системс
StormWall — российская компания, которая разрабатывает и предоставляет услуги в области информационной безопасности. Основана в 2013 году и специализируется на защите от DDoS и хакерских атак для веб-сайтов, серверов, сетей и IT-инфраструктур. Услугами компании пользуются сотни частных и государственных компаний. Собственное программное обеспечение StormWall включено в Реестр российского ПО. Специалисты компании являются постоянными членами АРПП и Руссофт, а также входят в рабочие группы при Минцифры России.
|11.11.2024
|
StormWall: мощность DDoS-атак в России достигла критического уровня
ые разные способы для достижения максимального результата. В III квартале 2024 г. хакеры сделали акцент на запуске мощнейших DDoS-атак, применяя ботнеты нового поколения. По данным экспертов компании StormWall, мощность атак в России в III квартале этого года достигла критического уровня и составила 1,7 Тбит/с. Для анализа были использованы данные клиентов StormWall. Аналитики компан
|05.09.2024
|
StormWall обеспечит защиту клиентов ITglobal.com от DDoS-атак по всему миру
Провайдер решений по защите от DDoS-атак StormWall и российский разработчик программных продуктов ITglobal.com заключили соглашение о
|03.09.2024
|
Кибератаки на пике. США в центре угроз перед президентскими выборами
Киберугрозы перед выборами В преддверии выборов количество атак в мире первом полугодии 2024 г. мире выросло на 102%, в сравнении с тем же периодом 2023 г., по данным StormWall. США заняли лидирующую позицию по атакам (12,8 от числа всех атак в мире), а большинство DDoS атак направлены на правительственный сектор (29% от всех атак). По заявлению экспертов ме
|26.04.2024
|
StormWall: из-за выборов и обострения геополитической ситуации DDoS-атаки выросли по всему миру
Аналитический центр компании StormWall провел исследование природы и динамики DDoS-атак в разных странах в I квартале 2024 г. В результате исследования экспертам StormWall удалось выявить, что общее количество атак
|05.12.2023
|
Компания по управлению цифровыми рисками Bi.Zone и провайдер сервисов защиты от DDoS-атак StormWall стали партнерами
Пользователям сервиса Bi.Zone CDP будут доступны все возможности StormWall для защиты инфраструктуры, сайтов, сетей и сервисов от распределенных атак на отказ в обслуживании. По данным провайдера сервисов DDoS-защиты StormWall, в III квартале 2023 г.
|01.12.2023
|
ГК Softline расширяет портфель сервисов по защите от DDoS-атак продуктами компании StormWall
й комплексный портфель собственных продуктов и услуг, и разработчик решений для защиты от DDoS-атак StormWall заключили соглашение о технологическом партнерстве. Клиентам Softline будут доступн
|11.08.2023
|
M1Cloud расширяет портфель сервисов защиты на базе StormWall
Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group расширяет спектр сервисов защиты информационных систем от DDoS и веб-приложений с использованием WAF на базе продуктов StormWall. Об этом CNews сообщили представители Stack Group. «Продукты компании StormWall дополняют имеющиеся в нашем портфеле ИБ-сервисы, в том числе сервисы DDoS-защиты и решения WAF.
|19.07.2023
|
В VK Cloud доступны расширенные инструменты защиты от DDoS-атак
Облачный провайдер VK Cloud и разработчик решений для защиты от DDoS-атак StormWall заключили соглашение о технологическом партнерстве. Пользователям VK Cloud стал дос
|19.06.2023
|
«Т1 Cloud» и разработчик решений по защите от DDoS-атак StormWall подписали меморандум о сотрудничестве
Российский провайдер облачных услуг «T1 Cloud» и компания StormWall, специализирующаяся на разработке решений по защите от DDoS-атак, подписали меморандум о намерениях в части технологического партнерства. Компании планируют совместно обеспечивать в о
|18.04.2023
|
StormWall зафиксировала разрушительные DDoS-атаки, нацеленные на российский бизнес
Эксперты StormWall провели исследование DDoS-атак, осуществленных в I квартале 2023 г. на российские компании. Специалисты обнаружили, что в I квартале 2023 г. злоумышленники начали более активно исполь
|31.03.2023
|
StormWall увеличила выручку на 42,5% по итогам 2022 года
в в области информационной безопасности покинули российский рынок. Кроме того, рост выручки произошел из-за повышения фона DDoS-атак в связи с активной деятельностью хактивистов. По данным аналитиков StormWall общее количество DDoS-атак на российские компании в 2022 г. выросло в десятки раз по сравнению с 2021 г. На международном рынке также удалось добиться высоких результатов. Выручка
|26.01.2023
|
StormWall: на сектор электронной коммерции обрушилась лавина DDoS-атак
В январе 2023 г. на сферу электронной коммерции (e-commerce) в России обрушилась лавина DDoS-атак, что стало большой неожиданностью для компаний, работающих в этом секторе. Специалисты компании StormWall зафиксировали ряд мощнейших DDoS-атак на производителей торгового оборудования, ИТ-компании, занимающиеся разработкой решений по автоматизации торговли, а также на склады и логистичес
|18.01.2023
|
Аналитика StormWall: Россия оказалась в числе стран, наиболее часто подвергающихся DDoS-атакам
По данным компании StormWall, которая занимается разработкой профессиональных решений по защите бизнеса от DDoS-атак, в 2022 г. Россия стала одной из самых атакуемых стран мира. По данным экспертов компании, по и
|06.12.2022
|
StormWall обеспечила защиту электронных сервисов сети магазинов Fix Price от DDoS-атак
Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price с помощью сервисов StormWall обеспечила защиту своей системы электронной коммерции от DDoS-атак. В результате сотрудничества повысилась ее доступность, снизились бизнес-риски упущенной прибыли и уменьшилась нагру
|17.11.2022
|
В октябре 2022 г. волна мощнейших DDoS-атак вызвала технические проблемы в работе брокерских компаний
В конце октября 2022 г. эксперты компании StormWall зафиксировали волну мощнейших DDoS-атак на российские брокерские компании. По сведениям специалистов, в прошлом были единичные случаи атак на брокеров с целью вымогательства. Однак, т
|13.09.2022
|
OCS предлагает защиту от DDoS и хакерских атак компании StormWall
OCS Distribution объявила о расширении продуктового портфеля импортозамещающего ПО в области информационной безопасности и представила партнерскому каналу своего нового вендора – компанию StormWall, разработчика систем защиты от DDoS- и хакерских атак для веб-сайтов, серверов, сетей и ИТ-инфраструктур любого размера и сложности. В ассортименте дистрибьютора уже доступны решения
|21.07.2022
|
StormWall вступила в АРПП «Отечественный софт»
тчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». Участие в отраслевом объединении позволит StormWall предлагать российскому рынку новейшие решения по защите от DDoS-атак, а также делит
|20.07.2022
|
StormWall обеспечила защиту DNS-серверов регистратора доменов для бизнеса Ru-Center
Специалисты компании StormWall, занимающейся разработкой решений защиты бизнеса от DDoS-атак, создали организовали защиту DNS-инфраструктуры российского регистратора доменных имен Ru-Center. Кроме того, эксперты
|09.06.2022
|
Облачные сервисы Stormwall защитят клиентов дата-центров Oxygen от DDoS-атак
Оператор дата-центров Oxygen и поставщик облачных услуг информационной безопасности компания Stormwall заключили соглашение о партнерстве. В рамках партнерства клиенты Oxygen получат доступ к облачным сервисам Stormwall для защиты от DDoS-атак. Партнерство со Stormwall по
|20.05.2022
|
На майских праздниках произошел всплеск DDoS-атак на ключевые отрасли в России
Эксперты компании StormWall, разрабатывающей решения защиты от кибератак, выявили всплеск DDoS-атак на майских праздниках на важные отрасли экономики в России. По данным специалистов, с 1 по 10 мая 2022 г. колич
|28.04.2022
|
Эксперты Stormwall спрогнозировали новую волну DDoS-атак на российские компании
Специалисты компании Stormwall, которая специализируется на защите бизнеса от кибератак, предупреждает, что на с 1 по 10 мая 2022 г. число DDoS-атак на российские компании, в частности банки, платежные системы и он
|11.04.2022
|
StormWall обеспечила надежную защиту медицинской компании «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» от DDoS-атак
Российский разработчик Anti-DDoS решений StormWall помог создать надежную защиту интернет-сервисов медицинской компании «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» от DDoS-атак. Основными задачами проекта являлись обеспечение непрерывности доступных извн
|01.03.2022
|
Stormwall: хактивисты атаковали российские компании
Специалисты компании Stormwall обнаружили, что с 24 по 28 февраля 2022 г. различные группы хактивистов начали атаковать ключевые российские компании, относящихся к разным секторам экономики. В списки хактивистов по
|24.02.2022
|
Stormwall: во время февральских праздников выросло количество DDoS-атак на онлайн-ритейлеров
Специалисты компании Stormwall, являющейся провайдером решений по информационной безопасности, выявили, что во время февральских праздников в России произошел рост числа DDoS-атак на сектор электронной коммерции. П
|31.01.2022
|
Решение StormWall Sensor Appliance включено в реестр российского ПО
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России выпустило приказ, согласно которому инновационный программный продукт StormWall Sensor Appliance был включен в Единый реестр отечественного ПО. Включение StormWall Sensor Appliance в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных дает возможность п
|26.01.2022
|
Stormwall: в 2021 году DDoS-атаки чаще всего были направлены на финансовый сектор, ритейл и игровую индустрию
Эксперты компании Stormwall проанализировали показатели DDoS-атак, осуществленных на российские компании в 2021 г. Специалисты выявили, что самыми атакуемыми отраслями в прошлом году стали финансовый сектор (43%
|14.12.2021
|
ИАА «Ура.ру» внедрило сервис StormWall для защиты от DDoS-атак
Информационно-аналитическое агентство «Ура.ру» внедрило решение StormWall по защите сайтов от DDoS-атак, чтобы обеспечить защиту своего онлайн-ресурса от DDoS-атак. Новый прокси-сервис StormWall будет фильтровать трафик новостного сайта, а также выяв
|23.11.2021
|
StormWall: накануне «черной пятницы» количество DDoS-атак на онлайн-ритейлеров выросло вдвое
Эксперты компании StormWall, специализирующейся на защите бизнеса от киберугроз, выявили всплеск активности хакеров во второй половине ноября этого года. Перед проведением «черной пятницы» и больших распродаж зл
|16.11.2021
|
Stormwall: сектор электронной коммерции подвергся кибератакам
Аналитики компании Stormwall, которая занимается разработкой решений по защите бизнеса от кибератак, зафиксировали всплеск DDoS и других хакерских атак на сектор электронной коммерции (e-commerce) в начале ноября
|26.08.2021
|
«Уралсиб страхование» внедрила облачный сервис Stormwall для защиты от DDoS-атак
«Уралсиб страхование» внедрила облачный сервис разработчика решений по информационной безопасности Stormwall, чтобы минимизировать возможные риски от ущерба, который могут нанести DDoS-атаки. С каждым годом количество DDoS-атак на сферу страхования растет. DDoS-атаки в страховом бизнесе могу
|28.07.2021
|
Stormwall: во время работы приемных комиссий количество DDoS-атак на вузы увеличилось на 26%
В июле 2021 г. эксперты компании Stormwall зафиксировали всплеск DDoS-атак на высшие учебные заведения в России. В это время в вузах работают приемные комиссии, многие процессы переведены в онлайн, и DDoS-атаки стали для многи
|27.07.2021
|
StormWall выпускает сенсор StormWall Sensor Appliance для защиты от DDoS-атак
StormWall выпускает сенсор StormWall Sensor Appliance, обеспечивающий эффективную защиту бизнеса от DDoS-атак любого уровня. Решение будет доступно всем клиентам StormWall, которые пользуются услугой «Защита сети»
|29.06.2021
|
Разработчик решений защиты от DDoS-атак StormWall выходит на рынок США
В июне 2021 года российская компания StormWall начала работать на рынке США. Это шестьдесят восьмое иностранное государство, где компания начала оказывать услуги по защите онлайн-ресурсов от DDoS-атак. Теперь любая организация США
|08.06.2021
|
Эксперты Stormwall назвали самые атакуемые отрасли в I квартале 2021 года
да в даркнете появились вполне доступные по цене (от $250 в неделю) новые ботнеты, позволяющие организовать атаки мощностью в несколько сот гигабит на пакетном уровне. В ходе исследования специалисты Stormwall обнаружили резкий рост числа атак, мощность которых выше 100 Гбит/с. Уже не редкость атаки с максимальной мощностью около 1 Тбит/с. Это связано с удешевлением мощных ботнетов, повышен
|24.05.2021
|
Stormwall зафиксировала взрывной рост числа DDoS-атак во время майских праздников
Эксперты Stormwall зафиксировали взрывной рост DDoS-атак на майских праздниках. Общее количество DDoS-атак на онлайн-ресурсы российских компаний за весь период с 1 по 10 мая увеличилось на 59% по сравне
|19.05.2021
|
Stormwall: количество DDoS-атак на игровые сайты в апреле 2021 года выросло в 30 раз
Эксперты Stormwall выявили, что в апреле 2021 г. количество мощных DDoS-атак на игровые сайты увеличилось в 30 раз. Максимальная мощность атак в моменте достигает 1 Тбит/с. По данным специалистов Sto
|18.05.2021
|
Выручка Stormwall выросла на 40% по итогам 2020 года
Выручка компании Stormwall, специализирующейся на защите онлайн-ресурсов от DDoS-атак, по итогам 2020 г. увеличилась на 40% по сравнению с 2019 г. Такой рост стал возможным за счет повышения спроса на решения п
|26.02.2021
|
Эксперты Stormwall зафиксировали всплеск DDoS-атак на телеком в начале 2021 года
По данным специалистов компании Stormwall, хакеры стали активнее использовать DDoS-атаки в отношении телекоммуникационных компаний. Эксперты зафиксировали резкий всплеск DDoS-атак на телеком-компании в начале 2021 г., в перио
|23.12.2020
|
Stormwall: в 2020 году большинство DDoS-атак было направлено на развлекательный сектор, телеком и онлайн-ритейл
Эксперты компании Stormwall провели анализ DDoS-атак, направленных на различные индустрии в России в 2020 г. По результатам анализа специалисты обнаружили, что наиболее атакуемыми отраслями оказались сфера развл
|08.10.2020
|
Разработанные в России технологии защиты от DDoS-атак востребованы в Африке
Africell, крупнейший американский оператор мобильной связи, насчитывающий более 12 миллионов клиентов в 4 африканских странах, внедрил ведущее отраслевое решения российской компании StormWall по защите сети по BGP для повышения безопасности своих сетей. Решение обеспечивает надежную защиту ИТ-инфраструктуры Africell на территории Уганды, Демократической республики Конго, Г
StormWall и организации, системы, технологии, персоны:
|Хантимиров Рамиль 31 26
|Лахин Сергей 11 4
|Соловьев Дмитрий 73 2
|Гамаюнов Денис 4 1
|Плахута Михаил 7 1
|Баев Андрей 9 1
|Путин Владимир 3171 1
|Мартынов Евгений 19 1
|Кулаков Павел 29 1
|Лексин Олег 18 1
|Архипов Сергей 4 1
|Душа Игорь 22 1
|Аносов Дмитрий 3 1
|Меджлумов Муслим 19 1
|Гончаров Павел 4 1
|Андреев Валерий 25 1
|Степанов Антон 65 1
|Голованов Сергей 60 1
|Хайретдинов Рустэм 82 1
|Степаненко Василий 42 1
|Тутаев Михаил 47 1
|Бельцов Константин 1 1
|Глухов Олег 3 1
|Царев Дмитрий 23 1
|Макарова Надежда 1 1
|Левин Константин 35 1
|Шейкин Артем 34 1
|Свидерский Евгений 25 1
|Сергеев Михаил 108 1
|Кравченко Александр 16 1
|Зинкевич Сергей 55 1
|Вяткина Анна 2 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 3
|Ведомости 996 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.