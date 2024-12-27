Эксперты StormWall выявили самые атакуемые отрасли в России в IV квартале 2024 года

Аналитический центр компании StormWall изучил DDoS-атаки на российские компании по итогам IV квартала 2024 г. и выявил самые атакуемые отрасли в данном периоде. Эксперты StormWall установили, что в IV квартале 2024 г. в России в ТОП-3 самых атакуемых индустрий вошли телекоммуникационная отрасль (28% от общего числа атак), сегмент облачных технологий в ИТ-сфере (21% от общего числа атак) и ритейл (18% от общего числа атак). Для проведения исследования были использованы данные клиентов StormWall. Об этом CNews сообщили представители StormWall.

Телеком-компании на протяжении всего года страдали от DDoS-атак хактивистов, которые выбрали данную отрасль в качестве цели из-за высокой эффективности атак. В IV квартале 2024 г. года злоумышленники продолжили запускать DDoS-атаки на телеком-компании, чтобы максимально навредить им и помешать оказывать услуги российскому бизнесу. При организации атак на телеком-сферу хакеры использовали различные тактики и методы, в том числе популярную тактику “ковровых бомбардировок”, которая в настоящее время являются наиболее вредоносной для инфраструктуры компаний. «Ковровые бомбардировки» это термин, который обозначает DDoS-атаки, нацеленные сразу на диапазон адресов или подсетей, которые могут содержать сотни или даже тысячи IP-адресов назначения.

Кроме того, хактивисты в течение всего года активно атаковали российских облачных провайдеров. В IV квартале поставщики облачных решений все еще оставались одной из наиболее важных целей злоумышленников. Киберпреступники пытались нарушить работу провайдеров, чтобы они не могли полноценно обслуживать российские компании.

В IV квартале 2024 г. в России значительно повысилась конкуренция в секторе электронной коммерции во время проведения популярной распродажи “Черная пятница” и в период подготовки к Новому году. Ритейлеры начали активно использовать DDoS-атаки, чтобы навредить своим конкурентам. Также злоумышленники организовали много атак на ритейл с целью вымогательства и шантажа. Для запуска атак на ритейл хакеры применяли небольшие ботнеты, состоящие из 5-10 тыс. устройств.

Аналитики StormWall также обнаружили, что в IV квартале 2024 г. в России было много атак на финансовую отрасль (14% от общего числа атак), развлекательную сферу (9% от общего числа атак) и государственный сектор (8% от общего числа атак). В основном, атаки на финансовую сферу и государственный сектор были организованы политически мотивированными хактивистами. Развлекательная сфера стала целью киберпреступников, которые стремились обогатиться за счет компаний. Атаки на остальные отрасли составили 2%.

Экспертам компании удалось выявить индустрии с наибольшим ростом атак. По данным специалистов StormWall в IV квартале 2024 года количество атак выросло на телеком на 42%, на финансовую отрасль на 28% и на развлекательную сферу на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В IV квартале этого года мы зафиксировали большое число DDoS-атак на российские компании. Ситуация по-прежнему сложная. Мы видим, что в конце года хактивисты продолжили атаковать российские организации, также было много атак на фоне конкуренции. Помимо этого, злоумышленники организовали много атак с целью вымогательства и шантажа. Мы думаем, что в новом году число DDoS-атак в России продолжит расти, и рекомендуем уже сейчас позаботиться об эффективной защите своих ресурсов»”, — сказал Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.