Хантимиров Рамиль
Хантимиров Рамиль и организации, системы, технологии, персоны:
|OSI - Open Source Initiative 73 1
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
|Гамаюнов Денис 4 1
|Плахута Михаил 7 1
|Баев Андрей 9 1
|Мартынов Евгений 19 1
|Кулаков Павел 29 1
|Лексин Олег 18 1
|Глухов Олег 3 1
|Свидерский Евгений 25 1
|Кравченко Александр 16 1
|Зинкевич Сергей 55 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.