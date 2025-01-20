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Хантимиров Рамиль



20.01.2025 Компания StormWall защитила инфраструктуру «Атол» от DDoS-атак 1
27.12.2024 Эксперты StormWall выявили самые атакуемые отрасли в России в IV квартале 2024 года 1
04.12.2024 StormWall и K2 Cloud объединяют усилия для повышения безопасности клиентских сервисов 1
02.12.2024 Страховая компания «Югория» использует сервисы защиты StormWall в дата-центре Oxygen 1
12.11.2024 M1Cloud предоставляет сервисы защиты на базе StormWall 1
05.09.2024 StormWall обеспечит защиту клиентов ITglobal.com от DDoS-атак по всему миру 1
26.01.2023 StormWall: на сектор электронной коммерции обрушилась лавина DDoS-атак 1
06.12.2022 StormWall обеспечила защиту электронных сервисов сети магазинов Fix Price от DDoS-атак 1
17.11.2022 В октябре 2022 г. волна мощнейших DDoS-атак вызвала технические проблемы в работе брокерских компаний 1
22.09.2022 Интернет-магазины электроники и одежды с трудом справились с ураганом DDoS-атак перед началом нового учебного года 1
21.07.2022 StormWall вступила в АРПП «Отечественный софт» 1
20.07.2022 StormWall обеспечила защиту DNS-серверов регистратора доменов для бизнеса Ru-Center 1
09.06.2022 Облачные сервисы Stormwall защитят клиентов дата-центров Oxygen от DDoS-атак 1
20.05.2022 На майских праздниках произошел всплеск DDoS-атак на ключевые отрасли в России 1
11.04.2022 StormWall обеспечила надежную защиту медицинской компании «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» от DDoS-атак 1
24.02.2022 Stormwall: во время февральских праздников выросло количество DDoS-атак на онлайн-ритейлеров 1
31.01.2022 Решение StormWall Sensor Appliance включено в реестр российского ПО 1
26.01.2022 Stormwall: в 2021 году DDoS-атаки чаще всего были направлены на финансовый сектор, ритейл и игровую индустрию 1
23.11.2021 StormWall: накануне «черной пятницы» количество DDoS-атак на онлайн-ритейлеров выросло вдвое 1
15.10.2021 В начале учебного года сфера образования серьезно пострадала от DDoS-атак 1
23.09.2021 Перед началом учебного года количество DDoS-атак на онлайн-ритейл выросло 1
26.08.2021 «Уралсиб страхование» внедрила облачный сервис Stormwall для защиты от DDoS-атак 1
28.07.2021 Stormwall: во время работы приемных комиссий количество DDoS-атак на вузы увеличилось на 26% 1
27.07.2021 StormWall выпускает сенсор StormWall Sensor Appliance для защиты от DDoS-атак 1
29.06.2021 Разработчик решений защиты от DDoS-атак StormWall выходит на рынок США 1
19.05.2021 Stormwall: количество DDoS-атак на игровые сайты в апреле 2021 года выросло в 30 раз 1
18.05.2021 Выручка Stormwall выросла на 40% по итогам 2020 года 1
26.02.2021 Эксперты Stormwall зафиксировали всплеск DDoS-атак на телеком в начале 2021 года 1
23.12.2020 Stormwall: в 2020 году большинство DDoS-атак было направлено на развлекательный сектор, телеком и онлайн-ритейл 1
08.10.2020 Разработанные в России технологии защиты от DDoS-атак востребованы в Африке 1
02.11.2017 StormWall и SolidSoft представили облачное решение по защите веб-приложений от хакеров 1

Публикаций - 31, упоминаний - 31

Хантимиров Рамиль и организации, системы, технологии, персоны:

StormWall - Сторм системс 67 26
Telegram Group 1983 3
SolidSoft - СолидСофт 20 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Цифровые активы 118 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 1
Штрих-М НТЦ 59 1
Дримкас - Dreamkas 19 1
МойСклад - Логнекс 109 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 87 1
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 1
Уралсиб Страхование - Уралсиб Жизнь СК - НИКойл Страхование - страховая компания 32 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
ВТБ - Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 29 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 63 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 82 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 31
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3086 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 16
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 12
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 838 9
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 426 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 5
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TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 845 3
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 114 3
UDP - User Datagram Protocol 160 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 3
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1092 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 289 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17061 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 2
Hacktivism - Хактивизм 187 2
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 349 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3836 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 1
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3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 1
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StormWall Sensor Appliance 2 2
SolidSoft SolidWall WAF 14 2
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Гамбия - Республика 13 1
Уганда - Республика 82 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
Европа 21767 1
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