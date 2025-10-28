В III квартале 2025 г. значительно выросло количество наиболее разрушительных видов DDoS-атак

Аналитический центр компании StormWall следит за всеми трендами и важными изменениями, связанными с современными DDoS-атаками в России. Специалисты компании изучили особенности DDoS-атак в России в III квартале 2025 г. и выявили значительное увеличение количества сразу нескольких видов DDoS-атак, которые считаются в настоящее время наиболее разрушительными. Эксперты обнаружили рост многовекторных DDoS-атак, ковровых бомбардировок, зондирующих DDoS-атак и атаки на уровне L7. Впервые в истории наблюдений компании был зафиксирован рост сразу нескольких вредоносных типов DDoS-атак. Об этом CNews сообщили представители StormWall.

По данным аналитического центра StormWall, в III квартале 2025 г. количество многовекторных DDoS-атак в России выросло в пять раз по сравнению с III кварталом 2024 г. По оценкам экспертов, доля многовекторных атак в общем объеме атак в России выросла с 24% в III квартале 2024 г. до 51% в III квартале 2025 г. Многовекторные атаки направлены на несколько разных сетевых уровней и элементов инфраструктуры организации. Данные атаки являются чрезвычайно опасными и могут причинить большой вред компаниям.

В 2025 г. хакеры продолжают активно использовать тактику «ковровых бомбардировок» при запуске DDoS-атак. В III квартале 2025 г. число подобных атак в России увеличились в 5,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. В данный момент это является рекордным ростом «ковровых бомбардировок» в стране за всю историю наблюдений. В III квартале 2025 г. были зафиксированы частые атаки данного типа, охватывающие большое число IP-адресов. «Ковровые бомбардировки» нацелены сразу на диапазон адресов или подсетей, которые могут содержать сотни или тысячи IP-адресов назначения. Подобные атаки используются хакерами, чтобы вывести из строя инфраструктуру компаний. «Ковровые бомбардировки» являются невероятно разрушительными, и отразить их можно только с помощью профессиональных решений по защите от DDoS-атак.

«Зондирующие» DDoS-атаки появились в России недавно, но злоумышленники уже активно используют с целью нанесения вреда компаниям. В III квартале 2025 г. количество «зондирующих» атак в России выросло в 5 тыс. раз по сравнению с III кварталом 2024 г. Это впечатляющий показатель. В мае 2025 г. рост числа подобных атак был еще выше (в 10 тыс. раз). В III квартале 2025 г. в России доля «зондирующих» атак составила 34% от общего числа всех атак в стране. Подобные атаки кратковременны и длятся не более 15 минут. Они используются хакерами для разведки, с целью определения реакции систем защиты, уровня автоматизации и «порогов срабатывания». Обычно «зондирующие» атаки проходят по протоколу HTTP/HTTPS (уровень L7), имитируя поведение обычных пользователей. Такие атаки сложно обнаружить, поскольку могут не сработать традиционные фильтры или WAF.

Эксперты StormWall также выявили рост DDoS-атак на уровне L7 (уровень приложений). По результатам исследования, в III квартале 2025 г. количество DDoS-атак на уровне L7 увеличилось на 36% по сравнению с III кварталом 2024 г. Подобные атаки стали более массовыми, регулярными и технически сложными. Атаки на уровне L7 приносят большой вред бизнесу и способны нарушить работу онлайн-ресурсов компаний. Это грозит серьезными финансовыми и репутационными потерями.

«В России впервые произошел такой масштабный рост нескольких типов DDoS-атак в течение одного квартала. Это уникальное событие в сфере кибербезопасности. Если эта ситуация продолжится, то российским компаниям будет намного сложнее защищать свою инфраструктуру от массовых DDoS-атак разных типов, запущенных в одно время. В этом случае, использования профессиональных решений станет необходимостью для любой организации», – отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.