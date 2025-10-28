Крупнейшему майнеру России гасят свет. Компания Потанина предъявила ему счет на сотни миллионов вслед за структурами Дерипаски

Электроэнергетическая компания «Норильского никеля» Владимира Потанина судится с норильским ЦОДом BitRiver из-за долга за электричество на 150 млн руб. Ранее иск на 640 млн руб. к энергосбыту BitRiver подала структура Олега Дерипаски. Сбыт крупнейшего российского майнера уже лишили доступа к оптовому рынку электроэнергии с низкими ценами. Эксперты считают, что иски по долгам за свет могут закончиться уголовным делом.

Потанин тоже судится

В атаке на майнинговые фермы BitRiver, крупнейшего добытчика криптовалюты России, помимо структур En+ (основана Олегом Дерипаской) участвует и компания, связанная с «Норильским никелем» Владимира Потанина, узнал CNews из картотеки арбитражных дел.

Арбитражный суд Красноярского края приступил к рассмотрению иска АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (энергетическая компания, входит в «Норникель») к ООО «Битривер-Север», компании из империи Игоря Рунца.

Сумма иска — почти 150 млн руб., речь идет о невыполнении обязательств по договору энергоснабжения № НТЭК-48-1355/21 от 10 февраля 2021 г. Компания якобы не платила за электричество с 1 марта 2025 г. по 30 июня 2025 г. В состав задолженности включили пеню на 14,2 млн руб. Очередное заседание по делу состоится 8 декабря 2025 г.

В «Норильском никеле» на момент публикации не ответили на запрос CNews.

ООО «Битривер Север» — одна из компаний майнинговой империи BitRiver Игоря Рунца. Это оператор центра обработки данных, который оказывает услуги по предоставлению мощностей для размещения оборудования (компьютерных систем) в собственных ЦОДах мощностью 10 МВт, а также услуги по обработке данных и размещению информации для частных и государственных заказчиков, входит в реестр аккредитованных ИТ-компаний РФ.

Дата-центр компании построен в Норильске, так как город оптимально подходит для функционирования энергоемкого оборудования: с профицитом энергии, холодным климатом и комфортными ценами на электроэнергию, говорится на сайте BitRiver.

Независимый сбыт для майнинга лишили доступа к опту

Майнинг криптовалют — это в первую очередь преобразование электроэнергии в цифровые активы. По данным образовательного сайта SkyPro, принцип прост: электричество питает вычислительные мощности, которые решают сложные математические задачи, подтверждая транзакции в блокчейне. Прямая зависимость между потреблением энергии и вознаграждением делает электричество критически важным фактором прибыльности.

«Битривер Север» позиционировал себя не только как ЦОД, но и компания, имеющая доступ к лучшим условиям по электроснабжению. На сайте BitRiver указано, что она имеет собственную энергосбытовую компанию, которая позволяет минимизировать сбытовую наценку на электроэнергию.

Сайт BitRiver Оборудование осталось без электричества

В составе BitRiver работал собственный энергосбыт ООО «Энергокомпания «Фарадей»», которая имела доступ к оптовому рынку электроэнергии и получала электричество по сниженным ценам. Но с августа 2025 г. она лишилась статуса субъекта оптового рынка из-за долгов перед структурами Олега Дерипаски, следует из материалов НП «Совет рынка» (регулирует рынок электричества и мощности в России).

В Арбитражном суде Москвы рассматривается иск АО «Иркутская электросетевая компания» (ИЭСК), которая входит в состав En+ Олега Дерипаски, на 640 млн руб. к «Фарадей». Он снабжал электроэнергией ЦОДы ООО «Битривер К» и ООО «Стройсервис Плюс» по сниженным ценам. После лишения «Фарадей» статуса субъекта оптового рынка стоимость электроэнергии для ЦОДов стала розничной, а не оптовой.

Как сообщал профильный портал Energy Today, таким образом майнеру «напомнили что энергетика не место для дилетантов».

«По нашим данным, решением «Совета рынка» "Фарадей", энергоснабжающей компании объектов BitRiver, лишена статуса субъекта оптового рынка с 1 августа 2025 г. за неплатежей сетям. Кроме возможно роста цены на электроэнергию при переходе в розницу, BitRiver, или «Фарадей» (в зависимости от договорных условий), также получат штраф. Утратив статус субъекта "опта" "Фарадей" не сможет быть агрегатором для объектов BitRiver», — сообщил портал.

С 1 октября 2025 г. майнинговые фермы BitRiver должны были начать получать электроэнергию через «Иркутскэнергосбыт», связанный со структурами Олега Дерипаски. 24 октября 2025 г. несколько иркутских изданий сообщили, что ЦОДы BitRiver в Усть-Илимске «Битривер-К» и «Стройсервис Плюс» были отключены от электричества за долги энергокомпании «Фарадей» на полмиллиарда рублей.

В сообщениях не говорится, кто именно отключил ЦОДы. В En+ не ответили на вопрос CNews.

Структура Дерипаска требует банкротства

Структура En+ ООО «Инфраструктура Сибири» 27 октября 2025 г. обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании несостоятельным головной компании крупнейшего российского оператора BitRiver — ООО «Группа компаний "Фокс"» Игоря Рунца, следует из картотеки арбитражных дел.

В мае 2025 г. Арбитражный суд Иркутской области по иску «Инфраструктуры Сибири» взыскал с ГК «Фокс» почти миллиард рублей долга и неустоек. Компания обвинила детище Игоря Рунца в неисполнении обязательств по поставке оборудования для майнинга, не обнаружив сотен ASIC-майнеров по указанному в договоре адресу.

Сотрудничество с «Инфраструктурой Сибири» — не первое взаимодействие компаний в сфере майнинга. С 2019 г. стороны были тесными партнерами по проекту ООО «Бит+», где у En+ было 80%, а у ГК «Фокс» Рунца — 20%. Цель работы — майнинг криптовалют с использованием дешевой электроэнергии ГЭС, входящих в состав En+. Комментируя партнерство в 2020 г., Рунец говорил, что их «стратегический партнер в России» En+ Group обратился с запросом тестирования нового для себя направления — дата-центров под размещение устройств с высоким энергопотреблением. Первым проектом стал запуск площадки на 10 МВт, планировалось, что мощность объекта увеличится до 40 МВт.

В апреле 2025 г. партнерство затрещало по швам. Рунец вышел из бизнеса, а доля досталась структурам Дерипаски. «Бит+» из союзника превратился с истца.

Управляющий партнер юридической компании «Энсо» Алексей Головченко пояснил CNews, что сейчас легальный майнинг не дает прибыль при текущей стоимости майнинга и биткоина на фоне крепкого рубля.

«Майнинг стал дороже. Возможно мы видим и рост проблемного рынка в майнинге в России. И без дешевой энергии часть майнеров закроются. И это один из таких звоночков», — говорит Головченко.

Замаячило уголовное дело

С точки зрения уголовного права энергетические долги майнинговых структур — это не просто хозяйственные споры, а потенциальная площадка для квалификации по статье 165 УК России (причинение имущественного ущерба), считает советник уголовно-правовой практики АБ «Соколов, Трусов и партнеры» Мария Бакакина.

«Следствие традиционно рассматривает подобные конфликты, особенно когда речь идет о значительных объемах и участии крупных игроков, не как коммерческую неудачу, а как «умышленное получение электроэнергии без оплаты». И нередко за правовой активностью скрываются иные — не всегда процессуальные мотивы, когда экономический конфликт обретает форму уголовного дела», — считает юрист.

Бакакина добавляет, что BitRiver, как крупнейший оператор майнинговых ЦОДов, здесь под особым углом.

«Потеря статуса участника ОРЭМ для его энергосбытовых партнеров запускает эффект домино: дата-центры фактически остаются без легального источника электроэнергии, а дальнейшее потребление может быть расценено не как хозяйственное нарушение, а как уголовно наказуемое деяние», — добавляет юрист.

Она также отмечает, что прекращение доступа к ОРЭМ — это не просто экономическая проблема, а фактор правового риска.

«Без официального канала поставки энергии дата-центр из технологического объекта легко превращается в «место возможного преступления». И если раньше майнинг оставался за пределами уголовного интереса, то сегодня его все чаще рассматривают сквозь призму уголовного права — особенно когда в основании конфликта лежат неоплаченные киловатты», — указала эксперт.

Основатель ГК «ГБИГ Холдингс» Руфат Абясов ранее заявлял CNews, что BitRiver до сих пор является финансово устойчивой. Более вероятная причина финансовых проблем — начавшийся передел рынка майнинга в России на фоне его легализации.

«На самом деле данный конфликт, на мой взгляд, несет не только сиюминутный характер, но и довольно глобальную экономическую подоплеку и похоже на передел рынка майнинга после его легализации в 2024 г.», — заключил эксперт.