Bitmain Antminer серия ASIC-майнеров


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


20.10.2025 Ищет, где теплее: Дерипаска вывозит майнинговое хозяйство из Сибири в Москву 1
28.02.2023 Merlion и ГК «Русинтегратор» поставили заказчику майнинговую ферму последнего поколения 4
19.07.2022 В Merlion доступен BITMAIN S19j Pro 104t – оборудование для майнинга Antminer с высоким хешрейтом 3
01.07.2022 Merlion начинает поставлять в Россию оборудование для майнинга 4
04.03.2022 5 моментов, которые нужно учесть перед началом майнинга криптовалют 1
31.07.2019 В России поставщика «железа» для майнинга обвинили в неуплате миллионных пошлин. Силовики обыскивают дата-центры 2
15.08.2018 Maykor-BTE займется обслуживанием ASIC-майнеров Bitmain 2

Публикаций - 7, упоминаний - 17

Bitmain и организации, системы, технологии, персоны:

Bitmain 13 5
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 896 3
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 98 2
АйТи 1430 1
Русинтегратор ГК 1 1
Maykor BTE 16 1
Whatsminer 2 1
Intelion Mining - Интелион Майн - Intelion Data Systems - Интелион Север - Дата-центр Интелион - Интелион Дата 12 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1067 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 940 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 591 6
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 185 5
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1690 3
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 337 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56133 3
SHA - Secure Hash Algorithm - алгоритм криптографического хеширования - SHA-1 и SHA-2 82 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4836 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8296 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12833 2
Desktop computer - Системный блок - системник 457 1
Вентилятор - Fan 1019 1
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 625 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31590 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2330 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2784 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6174 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71783 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21648 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4084 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 685 3
LiteCoin (LTC) - криптовалюта 40 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 404 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 117 1
XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 35 1
Dogecoin (Doge) - Догикоин - криптовалюта 17 1
Виноградов Дмитрий 74 2
Шашков Александр 3 1
Расколов Сергей 43 1
Скокова Татьяна 17 1
Никитин Максим 25 1
Макарчук Антон 1 1
Бублик Артем 1 1
Афанасьев Алексей 25 1
Фетисова Юлия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154732 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45285 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17982 4
Россия - СФО - Новосибирск 4596 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14435 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3322 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4223 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18384 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2393 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2885 2
Сальвадор - Республика Эль-Сальвадор 47 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1286 1
Южная Корея - Республика 6817 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1772 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25624 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3669 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3164 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5794 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1999 1
Solana 24 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7422 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4297 1
Английский язык 6847 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 814 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1429 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3666 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8457 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54394 1
CoinDesk 4 1
