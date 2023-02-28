Разделы

Ритейл Дистрибуция Логистика Техника
|

Merlion и ГК «Русинтегратор» поставили заказчику майнинговую ферму последнего поколения

Компания Merlion, российский ИТ-дистрибьютор, совместно с партнером ГК «Русинтегратор» (ООО «Русинтегратор», ООО «Цифра айти») объявила о поставке заказчику высокопроизводительной майнинговой фермы последнего поколения с жидкостным охлаждением. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

В комплект поставки вошли 190 ASIC-майнеров AntMiner S19 Pro Hydro 177T, контейнер HK3 V2 (AntBox H3 V2) для размещения серверов и установка с системой водяного охлаждения от ведущего производителя профессионального майнингового оборудования Bitmain.

AntMiner S19 Pro Hydro 177T – это специализированный ASIC-сервер для майнинга цифровой валюты Bitcoin (BTC) на алгоритме SHA-256, собранный не в традиционном корпусе с воздушным охлаждением, а в корпусе со встроенной системой жидкостного охлаждения. Такое исполнение не только обеспечивает более эффективное охлаждение хешплат, но и значительно снижает уровень шума при эксплуатации. Производительность ASIC-майнера – 177 Тх/с (терахеш в секунду), потребляемая мощность – 5222 Вт, энергоэффективность – 29,5 Дж/Тх (джоулей на терахеш).

Контейнер AntSpace HK3 V2 (AntBox H3 V2) предназначен для установки до 210 ASIC-майнеров с водяным охлаждением и рассчитан на энергопотребление до 1100 кВт через два распределительных шкафа при входящем напряжении 415 В / 60 Гц.

В комплектацию AntSpace HK3 V2 входит выполненная отдельным модулем установка водяного охлаждения, состоящая из градирни комбинированного (сухого и мокрого) типа для охлаждения хладагента атмосферным воздухом и водой, а также насосной станции. Установка оснащена тремя осевыми вентиляторами.

Компания Merlion обеспечила логистику поставки майнинговой фермы из Китая в Россию, а ГК «Русинтегратор» – запуск и наладку оборудования у заказчика. Merlion считает поставку оборудования для майнинга цифровых валют перспективным направлением для развития бизнеса в ближайшие годы. В настоящее время в портфеле дистрибьютора доступны несколько моделей ASIC-майнеров от лидера отрасли – китайской частной компании Bitmain.

Электронная транспортная накладная: о чем нужно знать
Документооборот

По словам руководства ГК «Русинтегратор», на сегодняшний день все большее количество заказчиков проявляют интерес к оборудованию майнинга цифровых валют. Постоянное совершенствование технологий производства, появление надежных каналов поставки, а также наращивание российских компетенций по обслуживанию оборудования привлекает в данный сегмент рынка большое количество инвестиций. Современные технологии позволяют поддерживать срок морального устаревания на уровне, существенно превышающем сроки окупаемости оборудования.

ASIC-майнеры Bitmain и Whatsminer доступны для заказа на партнерском сайте Merlion (merlion.com/partners/b2b при наличии доступа) или у менеджеров департамента продаж.

***

Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 12 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Генеральный директор группы компаний Merlion - Сергей Расколов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Создатели Astra Linux взяли на работу сотни специалистов из знаменитого проекта, убитого санкциями

В России готовятся госстандарты для искусственного интеллекта

Хитрого YouTube-блогера и пирата сажали в тюрьму на 98 лет, но он сумел выкрутиться

США уничтожают единый мир Open Source. Разработку разваливают на восточный и западный лагеря

Легендарный плеер Winamp без предупреждения превращают в обычный стриминговый сервис

Ford научит автомобили убегать на автопилоте от хозяев, задолжавших по автокредиту

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор 4K-телевизора Hisense 55U7HQ QLED 120 Гц: флагман с приятной ценой

Лучшие камеры для видеоблогов: выбор ZOOM

Лучшие сервисы для путешествий по России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще