Merlion и ГК «Русинтегратор» поставили заказчику майнинговую ферму последнего поколения

Компания Merlion, российский ИТ-дистрибьютор, совместно с партнером ГК «Русинтегратор» (ООО «Русинтегратор», ООО «Цифра айти») объявила о поставке заказчику высокопроизводительной майнинговой фермы последнего поколения с жидкостным охлаждением. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

В комплект поставки вошли 190 ASIC-майнеров AntMiner S19 Pro Hydro 177T, контейнер HK3 V2 (AntBox H3 V2) для размещения серверов и установка с системой водяного охлаждения от ведущего производителя профессионального майнингового оборудования Bitmain.

AntMiner S19 Pro Hydro 177T – это специализированный ASIC-сервер для майнинга цифровой валюты Bitcoin (BTC) на алгоритме SHA-256, собранный не в традиционном корпусе с воздушным охлаждением, а в корпусе со встроенной системой жидкостного охлаждения. Такое исполнение не только обеспечивает более эффективное охлаждение хешплат, но и значительно снижает уровень шума при эксплуатации. Производительность ASIC-майнера – 177 Тх/с (терахеш в секунду), потребляемая мощность – 5222 Вт, энергоэффективность – 29,5 Дж/Тх (джоулей на терахеш).

Контейнер AntSpace HK3 V2 (AntBox H3 V2) предназначен для установки до 210 ASIC-майнеров с водяным охлаждением и рассчитан на энергопотребление до 1100 кВт через два распределительных шкафа при входящем напряжении 415 В / 60 Гц.

В комплектацию AntSpace HK3 V2 входит выполненная отдельным модулем установка водяного охлаждения, состоящая из градирни комбинированного (сухого и мокрого) типа для охлаждения хладагента атмосферным воздухом и водой, а также насосной станции. Установка оснащена тремя осевыми вентиляторами.

Компания Merlion обеспечила логистику поставки майнинговой фермы из Китая в Россию, а ГК «Русинтегратор» – запуск и наладку оборудования у заказчика. Merlion считает поставку оборудования для майнинга цифровых валют перспективным направлением для развития бизнеса в ближайшие годы. В настоящее время в портфеле дистрибьютора доступны несколько моделей ASIC-майнеров от лидера отрасли – китайской частной компании Bitmain.

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По словам руководства ГК «Русинтегратор», на сегодняшний день все большее количество заказчиков проявляют интерес к оборудованию майнинга цифровых валют. Постоянное совершенствование технологий производства, появление надежных каналов поставки, а также наращивание российских компетенций по обслуживанию оборудования привлекает в данный сегмент рынка большое количество инвестиций. Современные технологии позволяют поддерживать срок морального устаревания на уровне, существенно превышающем сроки окупаемости оборудования.

ASIC-майнеры Bitmain и Whatsminer доступны для заказа на партнерском сайте Merlion (merlion.com/partners/b2b при наличии доступа) или у менеджеров департамента продаж.

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Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 12 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Генеральный директор группы компаний Merlion - Сергей Расколов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону.