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Bitmain


УПОМИНАНИЯ


18.06.2025 Санкции ударили в цель. Крупнейшие в мире производители машин для майнинга бегут из Китая в США 1
12.11.2024 Китай в большой беде. Мировые гиганты один за другим отбирают у него сверхсовременные чипы и оставляют только древние микросхемы 1
11.10.2023 Крупнейший в мире поставщик «железа» для майнинга идет ко дну. Деньги кончились, сотрудники остались без зарплаты 1
28.02.2023 Merlion и ГК «Русинтегратор» поставили заказчику майнинговую ферму последнего поколения 1
19.07.2022 В Merlion доступен BITMAIN S19j Pro 104t – оборудование для майнинга Antminer с высоким хешрейтом 1
01.07.2022 Merlion начинает поставлять в Россию оборудование для майнинга 1
06.04.2022 Власти предлагают добывать криптовалюту на российском «железе», которого нет в природе 1
31.07.2019 В России поставщика «железа» для майнинга обвинили в неуплате миллионных пошлин. Силовики обыскивают дата-центры 1
29.04.2019 Российский завхоз почти год прятал секретную криптоферму под видом обогревателя. Видео 1
29.01.2019 Выручка Nvidia упадет на полмиллиарда 1
23.08.2018 Nvidia ликвидирует производство чипов для майнинга 1
21.08.2018 В России заработала крупнейшая площадка для майнинга биткоинов. Опрос 1
15.08.2018 Maykor-BTE займется обслуживанием ASIC-майнеров Bitmain 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Bitmain и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10389 3
Nvidia Corp 3578 3
Merlion - Мерлион 844 3
Canaan 4 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 944 2
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 95 2
Whatsminer 2 2
Amazon Inc - Amazon.com 3053 1
Microsoft Corporation 24884 1
Apple Inc 12294 1
Nintendo 783 1
Maykor BTE 16 1
Intelion Mining - Интелион Майн - Intelion Data Systems - Интелион Север - Дата-центр Интелион 11 1
CryptoUniverse - Криптоюниверс 1 1
AMD - Advanced Micro Devices 4323 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1508 1
T.Hunter 45 1
Цифра ГК 2484 1
АйТи 1388 1
Русинтегратор ГК 1 1
Huawei 4037 1
Intel Corporation 12327 1
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 124 1
Alibaba Group 437 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 132 1
Cambricon - Cambricon Technologies 5 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 946 1
АльфаСтрахование СГ 331 1
Schall Law 2 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
Этажи 0 1
Unsplash 1056 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 927 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1242 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3435 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3366 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1057 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4989 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3238 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2988 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2031 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3125 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 221 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5583 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1561 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственный комитет по развитию и реформам КНР - Национальная комиссия по развитию и реформам Китайской Народной Республики - NDRC - National Development and Reform Commission - Госплан КНР 12 1
Единая Россия - Политическая партия 305 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 560 11
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 181 9
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1575 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8105 5
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 314 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3917 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21260 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4669 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53334 3
SHA - Secure Hash Algorithm - алгоритм криптографического хеширования - SHA-1 и SHA-2 79 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15208 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68619 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30694 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12443 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1530 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17423 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11453 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20983 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5387 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11531 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11925 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5974 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 709 1
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 608 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1061 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2248 1
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 19 1
БТиЭ - Электрообогреватели - Масляный обогреватель - Масляный электрический радиатор - Конвекторный обогреватель - Инфракрасный конвектор 150 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2683 1
Вентилятор - Fan 999 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 897 1
Desktop computer - Системный блок - системник 447 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 937 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29267 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 670 6
Bitmain - Antminer - серия ASIC-майнеров 6 5
Nintendo Switch - Игровая приставка 78 1
Nvidia GPU Turing 40 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 953 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 792 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 633 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 845 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 172 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 390 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1817 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 106 2
Виноградов Дмитрий 74 2
Шигин Александр 3 1
Шашков Александр 3 1
Никитин Максим 23 1
Макарчук Антон 1 1
Ялов Дмитрий 2 1
Королев Алексей 21 1
Саломатов Алексей 1 1
Бублик Артем 1 1
Афанасьев Алексей 25 1
Фетисова Юлия 1 1
Чернышенко Дмитрий 573 1
Горелкин Антон 101 1
Мантуров Денис 114 1
Бедеров Игорь 64 1
Юдаева Ксения 3 1
Скокова Татьяна 17 1
Расколов Сергей 43 1
Жартун Вадим 2 1
Cress Colette - Кресс Колетт 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 149805 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17534 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44347 5
Россия - СФО - Новосибирск 4448 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52654 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2324 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14272 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3228 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4088 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17912 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2532 2
Россия - СФО - Иркутская область 1167 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2830 2
Южная Корея - Республика 6740 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1976 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1259 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2923 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1061 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 224 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1758 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7765 1
Украина 7681 1
Европа 24413 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кириши 25 1
Россия - СФО - Иркутская область - Братск 102 1
Китай - Тайвань - Синьчжу 14 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 862 1
Сингапур - Республика 1874 1
Казахстан - Республика 5662 1
Малайзия 874 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24889 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49412 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3102 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3611 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14208 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5613 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52851 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7110 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16768 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1770 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2907 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4783 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10213 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6307 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4151 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 677 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 424 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5192 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5044 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2431 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8252 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1412 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1384 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3583 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2007 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1650 1
The Verge - Издание 576 1
РИА Новости 947 1
Yahoo! Finance 120 1
CoinDesk 4 1
TrendForce 116 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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