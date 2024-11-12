Китай в большой беде. Мировые гиганты один за другим отбирают у него сверхсовременные чипы и оставляют только древние микросхемы

Samsung под давлением американских властей отказалась производить микросхемы на своих заводах для китайских клиентов. Это касается только чипов с техпроцессом 7 нм и тоньше, то есть самых современных. Ранее такой же шаг по тем же причинам сделала TSMC, но у Китая в запасе есть еще SMIC – суверенный крупный вендор микросхем. Хотя и он тоже под санкциями.

Корея против Китая

Южнокорейская компания Samsung остановила выполнение заказов по производству микросхем с топологией 7 нм и новее для своих китайских клиентов, пишет издание Economic Daily News. Причиной тому стало давление со стороны властей США.

Samsung – второй по величине контрактный производитель микросхем в мире – она уступает только тайваньской TSMC, которая занимает более половины глобального рынка по выпуску полупроводников. У Samsung есть доступ ко всем самым современным техпроцессам. Включая 7-3 нм, но теперь ее китайские клиенты могут получить от нее только лишь чипы, выполненные по 10 нм и толще.

TSMC поступила точно так же, только несколькими днями ранее. Причиной тому стала просочившаяся в Сеть информация производстве TSMC современных чипов для Huawei, хотя власти США запретили это еще весной 2020 г.

От новых запретов страдает не только Huawei. TrendForce пишет, что это удар еще и по гигантскому ИТ-холдингу Alibaba Group, а также по китайским компаниям в сфере искусственного интеллекта. Это в первую очередь T-head, Bitmain и Cambricon.

Samsung не поздоровится

Потеря, пусть и временная части китайских клиентов, может нанести серьезный удар по Samsung. Портал ZDNet пишет, что для компании подобные ограничения максимально несвоевременны – она сильно отстает от TSMC и в последнее время теряет клиентов – они уходят именно к TSMC.

В числе тех, кто уже сменил производителя чипов – компании DeepX, FuriosaAI и Mobilint из сферы искусственного интеллекта.

Какие есть варианты

Техпроцессы 7 нм и тоньше в настоящее время считаются самыми современными. У Китая по-прежнему остается доступ к производственным линиям Samsung и TSMC по выпуску микросхем по более старым топологиям – 10, 12, 14 нм и т. д. В случае Huawei она официально может заказывать у TSMC только чипы с техпроцессом 28 и старше – на Samsung такие лимиты пока не распространяются. Впрочем, Huawei сейчас строит собственную сеть заводов по выпуску полупроводников, для работы на которых переманивает сотрудников TSMC. Как сообщал CNews, она обещает им втрое более высокую зарплату.

Свои фабрики также есть у Intel, но маловероятно, что она станет обслуживать китайских клиентов, так как полностью подчиняется властям США, будучи американской. К тому же на собственных фабриках доступа к техпроцессам 7 нм и тоньше у нее пока нет – все ее современные процессоры выпускаются по нормам 10 нм.

Свои помогут

Заменой TSMC и Samsung для китайских компаний может SMIC. Это китайская корпорация, крупнейший в своей стране контрактный вендор полупроводниковой продукции.

У SMIC есть доступ почти ко всем самым современным топологиям – в сентябре 2022 г. она освоила 14 нм, а затем в кратчайшие сроки добралась сначала до 7, а затем и до 5 нм. 4 и 3 нм ей пока недоступны.

Но стать полноценной альтернативой Samsung и TSMC китайская SMIC пока не в состоянии, потому что факт освоения того или иного техпроцесса – это лишь часть успеха. Компания находится под очень тяжелыми санкциями США – в числе прочего, у нее затруднен доступ к современному оборудованию для производства микросхем. Американские власти давят на нидерландскую ASML (крупнейший поставщик литографических сканеров), и та вынуждена сокращать отгрузки в КНР, жертвуя собственной выручкой.

Также ASML также начала отказывать китайским клиентам в обслуживании ранее поставленного оборудования, которое, как и любое другое, рано или поздно начинает требовать ремонта. В результате SMIC пока не может обеспечить своим клиентам необходимые объемы производства чипов по современным техпроцессам.