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Alibaba Group T-Head Semiconductor

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


12.11.2024 Китай в большой беде. Мировые гиганты один за другим отбирают у него сверхсовременные чипы и оставляют только древние микросхемы 1
12.08.2024 Через популярные процессоры AMD Ryzen можно легко заразиться вирусом, от которого трудно избавиться. AMD не будет закрывать «дыру» 1
09.08.2024 ПК, серверы, игровые приставки на популярных китайских процессорах можно захватить за долю секунды. Закрыть уязвимость невозможно 1
22.03.2023 Nvidia вдвое замедлила свой новейший GPU, чтобы легально продавать его в Китай 1
08.11.2022 Китайские разработчики специально портят свои передовые чипы, чтобы не попасть под санкции США 1
17.10.2022 Выпущен крошечный «убийца» Raspberry Pi Pico с полноценным процессором по бросовой цене 2

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Alibaba Group и организации, системы, технологии, персоны:

Alibaba Group 475 5
Huawei 4679 3
Intel Corporation 12822 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1106 3
AMD - Advanced Micro Devices 4653 2
Tencent 190 2
Nvidia Corp 4014 2
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 2
Biren Technology 10 2
Koei Tecmo 27 1
Cambricon - Cambricon Technologies 9 1
AMEC - Advanced Micro-Fabrication Equipment 17 1
NAURA Technology Group 12 1
CISPA Helmholtz Center for Information Security 2 1
Samsung Electronics 11077 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 952 1
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 19 1
Salesforce 498 1
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U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 441 2
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Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7949 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10610 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1535 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6495 1
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26860 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166593 2
Китай - Пекин - Beijing 1102 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13830 1
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FT - Financial Times 1297 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6101 2
Tom’s Hardware 605 2
Economic Daily News 32 1
Bloomberg 1633 1
The Guardian - Британская газета 407 1
CNX Software 18 1
Times 663 1
TrendForce 188 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2668 1
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