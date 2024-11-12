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Alibaba Group T-Head Semiconductor
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 8, упоминаний - 9
Alibaba Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 1
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 1
|Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 1
|Patel Dylan - Патель Дилан 5 1
|FT - Financial Times 1297 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6101 2
|Tom’s Hardware 605 2
|Economic Daily News 32 1
|Bloomberg 1633 1
|The Guardian - Британская газета 407 1
|CNX Software 18 1
|Times 663 1
|TrendForce 188 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465913, в очереди разбора - 724318.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465913, в очереди разбора - 724318.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.