Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199873
ИКТ 15431
Организации 11789
Ведомства 1511
Ассоциации 1114
Технологии 3582
Системы 27073
Персоны 87308
География 3120
Статьи 1582
Пресса 1327
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 895

Koei Tecmo

Koei Tecmo

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.07.2016 Nintendo Classic Mini - 8 бит двадцать первого века 1
24.09.2015 Ni-Oh - запасной самурай 3
15.05.2009 Warriors Orochi в продаже 1
19.11.2008 Слияние KOEI и Tecmo 2
19.11.2008 KOEI в России 4
29.08.2008 Square Enix приобретает студию Tecmo 2
04.04.2008 Ninja Gaiden 2: Скриншоты 1
03.04.2008 Тридцать лет Koei 1
26.03.2008 Ninja Gaiden Dragon Sword в продаже 1
18.03.2008 Ninja Cinema в Ninja Gaiden 2 1
01.03.2008 Ninja Gaiden Dragon Sword в печати 1
28.02.2008 Официальный сайт Dynasty Warriors 6 1
26.02.2008 Ninja Gaiden 2: Скриншоты 1
24.02.2008 Warriors Orochi: Скриншоты 1
14.02.2008 Ninja Gaiden 2: Видео 1
14.02.2008 Ninja Gaiden Dragon Sword: Видео 1
12.02.2008 Dynasty Warriors 6 в печати 1
12.02.2008 Persona 3 придет в Европу 2
23.11.2007 Fatal Inertia появится на PS3 в 2008 1
10.10.2007 Fatal Inertia для PS3 быть 2
08.10.2007 Демоверсия Bladestorm в Xbox Live 1
13.09.2007 Koei поведала о планах 1
10.09.2007 Dynasty Warriors 6: Скриншоты 1
18.07.2007 Fatal Inertia: Скриншоты 1
03.07.2007 Fatal Inertia для Xbox 360 этой осенью 1
22.06.2007 Xbox 360 и PS3 вернулись в японский топ 1

Публикаций - 27, упоминаний - 38

Koei Tecmo и организации, системы, технологии, персоны:

Team Ninja - Tecmo Creative #3 11 8
Nintendo 824 2
Microsoft Corporation 25789 2
Новый диск 962 2
Bandai Namco Entertainment 118 1
Alibaba Group - T-Head Semiconductor 8 1
Anthropic 174 1
Gradius - Градиус 2 1
Alibaba Group 475 1
Sony 6742 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1694 1
OpenAI 558 1
Square Enix 215 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 3
Block - Square 203 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18359 11
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 4
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1510 4
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 555 3
Тактильная коммуникация - тактильный контакт - haptic communication 186 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7906 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7544 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5505 2
Транспорт - Автомобилестроение - Кроссовер - Crossover Utility Vehicle, CUV 105 1
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 397 1
Gamepad - Геймпад - Joypad - Джойпад - тип игрового манипулятора 179 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14787 1
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4214 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7116 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13669 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12949 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22783 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4169 11
Koei Tecmo - Ninja Gaiden 29 10
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3048 10
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1940 8
Koei Tecmo - Dynasty Warriors 15 7
Nintendo Wii - игровая консоль 760 3
Epic Games - Unreal Engine 338 2
Microsoft Xbox Live 310 2
Nintendo Wii Play 14 1
Nintendo Entertainment System - NES 10 1
Square Enix - Final Fantasy 65 1
Nintendo Wii Sports 17 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Qwen - Tongyi Qianwen 131 1
Nintendo Donkey Kong 16 1
Psygnosis - WipEout 11 1
Nvidia H - серия графических процессоров (GPU) 89 1
Opoona 1 1
Nintendo Wii U 75 1
Koei Tecmo - Bowl 1 1
Nintendo DS - игровая консоль 340 1
Steepler - Dendy - Денди - игровая приставка 62 1
Nintendo - The Legend of Zelda - компьютерная игра 59 1
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 1
Nintendo Classic 5 1
d'Arc Jeanne - д'Арк Жанна 7 1
Япония 13813 12
Земля - планета Солнечной системы 10877 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19187 3
Европа 24980 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13830 2
Азия - Азиатский регион 5926 2
Франция - Французская Республика 8180 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54798 2
Россия - РФ - Российская федерация 166593 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 153 1
Сингапур - Республика 1954 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3416 1
Литва - Литовская Республика 674 1
Солнечная система - Solar system 2571 1
Китай - Тайвань 4250 1
Канада 5085 1
Америка - Американский регион 2206 1
Китай - Пекин - Beijing 1102 1
Южная Корея - Республика 7058 1
Китай - Гуандун, Гуандонг - Гуанчжоу 113 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1673 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10386 4
Китай Древний 13 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9119 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11705 2
Английский язык 7039 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33833 1
Физика - Physics - область естествознания 2946 1
Йена - денежная единица Японии 503 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1824 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8086 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10900 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6101 1
Bloomberg 1633 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465913, в очереди разбора - 724318.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие 65-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2026 году: выбор ZOOM

Скрытые ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Самые эргономичные подставки для ноутбуков в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще