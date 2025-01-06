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Все категории 166197
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Nintendo Entertainment System NES



06.01.2025 Как поиграть в старые игры: лучшие мобильные эмуляторы и древние консольные хиты 1
21.04.2023 Лучшие ретро-консоли, которые можно купить сегодня: выбор ZOOM 1
10.03.2022 Гендиректором «Моего офиса» стал основатель компании, производившей приставки Dendy 1
15.03.2019 «М.Видео-Эльдорадо» зафиксировала всплеск популярности ретро-консолей в России 1
15.07.2016 Nintendo Classic Mini - 8 бит двадцать первого века 1
07.04.2014 Большой обзор современных портативных консолей: Sony vs Nintendo vs NVIDIA 1
20.09.2013 Почётный президент Ninyendo покинул компанию 1
16.07.2013 Dendy - вечная реальность 1
06.09.2007 Легенда о Бомбермене. Вчера и сегодня 1
24.01.2006 Iwod: медиаплеер с 2,5-дюймовым экраном 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Nintendo Entertainment System и организации, системы, технологии, персоны:

Nintendo 755 6
Sony 6544 3
SEGA 393 3
Microsoft Corporation 24625 2
X Corp - Twitter 2845 1
Apple Inc 12100 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Google LLC 11775 1
Nvidia Corp 3487 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
Ростелеком 9700 1
Intel Corporation 12197 1
Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 191 1
Программные технологии 86 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Почта России ПАО 2112 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Walt Disney Company 622 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
ФРИИ Инвест 5 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 171 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 3
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6395 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 2
Gamepad - Геймпад - Joypad - Джойпад - тип игрового манипулятора 169 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4633 2
PC game - 3D игры - трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 244 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3906 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1198 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 664 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1546 1
AVI - Audio Video Interleave 454 1
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1012 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3008 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 375 1
vRAM - Video Random Access Memory - ОЗУ для видеоизображений 44 1
Miracast - стандарт беспроводной передачи мультимедийного сигнала 89 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
VGA камера 239 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1326 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24451 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 1
Steepler - Dendy - Денди - игровая приставка 54 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 4
Nintendo - The Legend of Zelda - компьютерная игра 49 4
Nintendo SNES - Super Nintendo Entertainment System - Игровая приставка 24 3
Google Android 13994 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1824 2
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 358 2
SEGA Mega Drive - SEGA Genesis - игровая приставка 21 2
Nintendo Classic 5 2
Nintendo Wii - игровая консоль 759 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Apple iOS 7809 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 1
Nintendo Switch - Игровая приставка 60 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 838 1
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 80 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 663 1
Microsoft Xbox Live 305 1
Nvidia Shield 26 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 1
Flickr - Фотохостинг 255 1
Rovio Mobile - Angry Birds 112 1
Sony PlayStation Vita - PS Vita - Sony NGP - Sony Next Generation Portable 84 1
Nintendo 3DS - портативная консоль 77 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 660 1
Nintendo DS - игровая консоль 339 1
Nvidia TegraZone 11 1
Sony Playstation Network - PSN 198 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 124 1
Microsoft Windows 15656 1
Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 145 1
Intel Pentium III 780 1
Microsoft DirectX 707 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 1
NVision Барьер 648 1
Nintendo Wii U 75 1
Резников Олег 20 1
Доброхотов Алексей 14 1
Тимченко Александр 13 1
Корольков Владимир 8 1
Пакер Александра 5 1
Кривенко Виталий 23 1
Цуприк Василий 12 1
Савюк Виктор 40 1
Басова Елена 7 1
Чеглаков Андрей 57 1
Комиссаров Дмитрий 223 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 4
Япония 13282 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Европа 21767 2
Китай - Тайвань 3984 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Бурунди - Республика 66 1
Конго - Демократическая Республика 93 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Камерун - Республика 55 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
Джибути 16 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 2
Ergonomics - Эргономика 1597 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Экономический кризис 1998 года в России 19 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 21 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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