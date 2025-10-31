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Техноэволаб Technoevolab Кселаб Xerox Russia Ксерокс Россия Xerox CIS Xerox СНГ Xerox Eurasia Ксерокс Евразия

Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия

ООО «Техноэволаб» — российская ИТ-компания, которая специализируется на разработке  решений по управлению печатной инфраструктурой, автоматизации бизнес-процессов, а также поставке копировально-печатной техники и широкого спектра бумажной продукции: от белой офисной бумаги до специальных синтетических материалов. Ранее российское подразделение Xerox, открыто в 1974 году. Штаб-квартира расположена в Москве. В России компания Xerox реализует  спектр услуг и решений для домашнего, офисного и промышленного использования. Партнёрская сеть по продвижению и обслуживанию оборудования «Ксерокс Россия» насчитывает более 3000 партнёров по продажам и более 170 авторизованных сервисных партнёров, которые обеспечивают 100%-е сервисное покрытие всех регионов России.

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


31.10.2025 OCS и «Техноэволаб» расширяют предложение на рынке печатных устройств

Российский ИТ-дистрибьютор OCS и российская компания «Техноэволаб», специализирующаяся на решениях и услугах в области печатной инфраструктуры, подписали соглашение о сотрудничестве. Продукция вендора пополнила портфель OCS и стала доступна широко
04.09.2025 «Техноэволаб» запустила принтер Т1023 и МФУ Т2023 — компактные монохромные решения для малых офисов и домашней печати

Компания ««Техноэволаб»» представила новые монохромные печатные устройства — принтер Т1023 и МФУ Т2023. Новинки подойдут для небольших организаций и домашнего применения. Об этом CNews сообщили представит
04.04.2024 Компания «Техноэволаб» представила обновленный ассортимент материалов для печати

щили представители «Техноэволаб». Компания «Техноэволаб», которая ранее работала под названием ООО «Ксерокс (СНГ)», поставляет на российский рынок полный диапазон материалов для печати в трех о
23.10.2023 Российского «Ксерокса» больше нет. Название изменили, связи с американским Xerox разорвали

яя Российская «дочка» американской компании Xerox официально отказалась от своего старого названия «Ксерокс (СНГ)», сообщили CNews ее представители. Теперь она именуется как ООО «Техноэволаб» –
11.10.2023 Xerox попрощался с Россией. Местная «дочка» продана топ-менеджменту. Людей увольнять не будут

рм, покинувших российский рынок. Она избавилась от своего российского представительства в лице ООО «Ксерокс (СНГ)», но не путем закрытия или банкротства, как в случае Google. Xerox пошла по дру
09.11.2012 Xerox упрощает перевод документов в электронный вид в промышленных масштабах

хранилище, — считает Ольга Ефимова, руководитель сектора отраслевых решений и системной интеграции Xerox Россия. — Сегодня мы предлагаем рынку именно такое решение — новый программный продукт

15.02.2011 В Департаменте дистрибуции малой офисной техники «Xerox Россия» новый директор

о назначении Марианны Именохоевой новым директором Департамента дистрибуции малой офисной техники «Xerox Россия». Основной задачей Марианны Именохоевой на новой должности станет разработка и р
17.09.2009 В руководстве «Xerox Россия» произошли кадровые изменения

Компания Xerox объявила о произошедших изменениях в руководстве компании «Xerox Россия». Так, с 1 сентября 2009 г. Алексей Плотников, занимавший пост директора департамента дистрибуции малой офисной техники «Xerox Россия», сменил на должности директора по марк
20.03.2008 В «Xerox Россия» ряд кадровых назначений

Компания «Xerox Россия» объявила о новых назначениях. Александр Корнеев назначен директором по маркетин
24.03.2006 "Ксерокс Россия" увеличила доход на 28%

Компания «Ксерокс Россия» подвела итоги 2005 года и объявила об увеличении совокупного дохода за год на
18.02.2005 Рост оборота "Ксерокс Евразия" составил 27%

Компания «Ксерокс Евразия» объявила об итогах за 2004 год. Так, в 2004 году рост ее оборота составил 27
12.02.2003 "Ксерокс" в России: новый финансовый рекорд

, которая уже в ближайшем будущем может изменить облик российского рынка периферийных устройств, в “Ксерокс (Россия и СНГ)” считают начавшийся переход пользователей на многофункциональные устро
23.05.2002 "Ксерокс (Россия и СНГ)" представила решение для архива инженерной и конструкторской документации

В ходе работы научно-технической конференции-выставки по электронному документообороту и автоматизации управления DOCFLOW 2002 компании "Ксерокс (Россия и СНГ) " и "Лоция Софт" представили совместное решение по управлению технической документацией на базе инженерных систем Xerox и программного обеспечения PartY ARC компании "Лоц
17.05.2002 Компания "Ксерокс (Россия и СНГ)" поставила печатный комплекс уфимской типографии Digital Press Center

В городе Уфе (Республика Башкортостан) состоялась инсталляция цифрового печатного комплекса Xerox. Клиентом компании "Терем", партнера "Ксерокс (Россия и СНГ)" по продажам цифровых печатных машин, стала молодая типография города Уфы Digital Press Center, производственную базу которой и составит инсталлированный печатный комплек
28.03.2002 Xerox открыла информационно-развлекательный ресурс DocuPrint.Ru

Компания "Ксерокс (Россия и СНГ)" представила новый информационно-развлекательный ресурс DocuPrint.Ru, посвященный продукции компании Xerox. DocuPrint.Ru посвящен принтерам корпорации Xerox - одного из л
13.03.2002 "Ксерокс (Россия и СНГ)" объявила результаты программ "Лучший сервисный партнер" и "Лучший сервисный менеджер" в 2001 году

Компания "Ксерокс (Россия и СНГ)" объявила о результатах программ "Лучший сервисный партнер 2001 года" и "Лучший сервисный менеджер 2001 года". Второй год подряд компания "Ксерокс (Россия и СНГ)"

11.10.2001 Современные CALS-технологии внедряются в российское судостроение

Компании "Ксерокс СНГ" и ОАО "Балтийский завод" объявили сегодня о начале совместного пилотного проекта
10.10.2001 "Ксерокс" представила в России новые сетевые лазерные принтеры Phaser

Компания "Ксерокс" объявила о начале продаж на российском рынке новых офисных сетевых лазерных принтеров Phaser, разработанных подразделением Xerox Office Printing Business, созданным в 2000 году после п
04.10.2001 "Ксерокс" и партнеры подвели промежуточные итоги первого полугодия 2001 года

Представители "Ксерокс" объявили о росте продаж цифрового оборудования на 54 процента, а аналогового - на 45 процентов. Оборот "Ксерокс" в первом полугодии составил $52 млн. Компания "Ксерокс" п
14.09.2001 "Ксерокс" представила в России новые лазерные многофункциональные устройства

Компания "Ксерокс" объявила о начале продаж на рынке стран СНГ новых лазерных многофункциональных устройств для малого офиса: копи-принтеров формата А3 WorkCentre Pro 315 и 320 и аппарата класса "Все в о
31.01.2001 "Ксерокс (СНГ)" объявила результаты финансового 2000 года

По результатам 2000 года обороты компании "Ксерокс(СНГ)" возросли на 15%. Одновременно увеличилась доля компании на рынке офисной техник
31.07.2000 "Ксерокс СНГ" профинансирует телевизионные трансляции чемпионата России по футболу

Компания "Ксерокс СНГ" выступит Генеральным спонсором телевизионной трансляции Чемпионата России по фут
19.07.2000 В первой половине 2000 года оборот компании Ксерокс СНГ составил около $35 млн.

Компания Ксерокс СНГ объявила об итогах своей деятельности за первую половину 2000 года. Оборот компании составил около $35 млн., рост продаж по сравнению с аналогичным периодом 1999 года составил 14%,

17.05.2000 На Светогорском комбинате запущено производство новой бумаги Xerox Office

Компания "Ксерокс СНГ" объявила о начале производства на Светогорском комбинате нового сорта офисной бу
09.02.2000 "Ксерокс" в СНГ начала сотрудничество с компанией DPI Group

В феврале 2000 г. компания "Ксерокс" в СНГ объявила о запуске программы по сотрудничеству с официальным эксклюзивным дист

Публикаций - 198, упоминаний - 243

Техноэволаб и организации, системы, технологии, персоны:

Xerox - The Haloid Company 1168 167
HP Inc. 5883 12
Microsoft Corporation 25775 8
Samsung Electronics 11065 7
SAP CIS - САП СНГ 868 7
SAP SE 5601 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Visioneer Inc 21 5
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 5
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 5
Canon 1439 5
Dropbox 527 5
HP - Hewlett-Packard 3662 5
Seiko Epson Corporation 908 5
Xerox Eurasia - Xerox Евразия 54 4
Apple Inc 13156 4
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 3
Терем 67 3
LG Electronics 3735 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
Toshiba Corporation 2980 3
Xerox - Lexmark Int 303 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Fujitsu 2105 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Philips 2099 3
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 3
Pantum - Пантум 77 3
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 3
ViewSonic 325 3
Brother - Brother Industries - Бразер 215 3
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 3
Галэкс НТЦ - Galex - Галэкс Сервис - ГалэксКом 42 2
Nuance Communications - ScanSoft 88 2
Xerox ACS - Xerox Affiliated Computer Services 21 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 2
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama Electric Corporation 93 2
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 2
Fortive - Tektronix 50 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 2
Россети Ленэнерго 1699 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 50 2
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 72 2
Белый Ветер 365 2
Heidelberg 11 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
Альфа-Банк 1979 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 46 1
ЛСР - LSR - Промышленно-строительная Группа - Рудас 23 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 64 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 57 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 1
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 18 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 59 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 1
Oradell Equites 3 1
Цифра ГК - Станкосервис ИЦ - Производственное предприятие 7 1
Гранит 57 1
Spencer Stuart International 6 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Силовые машины 166 1
Volvo Trucks 13 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
Резонанс НПП 407 1
Седьмой Континент 65 1
Ростелеком МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания 13 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 13 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 23 1
Правительство Республики Марий Эл - Государственное Собрание Республики Марий Эл - органы государственной власти 20 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 132 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
Ассоциация-800 20 1
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Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1382 27
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Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1013 25
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 24
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Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок - ксерокопии 457 19
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 18
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 17
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 14
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 13
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 12
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 610 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 12
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 12
ЦПМ - Промышленные Цифровые Печатные Машины - Industrial Digital Printing Machines 148 11
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 11
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 492 11
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 10
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 10
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 10
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 9
Xerox WC - Xerox WorkCentre - серия МФУ 99 23
Xerox Phaser - Xerox Tektronix Phaser - серия принтеров 112 21
Xerox DocuCentre - Xerox Document Centre - серия МФУ 51 18
Apple AirPrint 119 14
Xerox ConnectKey 41 14
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 13
Xerox Print Service - Xerox Print Back - Xerox Print Portal - Xerox Print Around 30 12
Xerox DocuMate 22 12
Microsoft Windows 2000 8678 11
Xerox VersaLink 25 10
Xerox DocuColor - ЦПМ - цифровая печатная машина 56 10
Google Android 15244 10
Xerox FreeFlow Suite - Xerox FreeFlow Print Server - Xerox FreeFlow DocuSP - Xerox FreeFlow Makeready - Xerox FreeFlow SIQA - Xerox FreeFlow Simple Image Quality Adjustment 73 9
Xerox App Gallery - Xerox App Studio 20 9
Xerox DocuPrint 35 8
Mopria Alliance - Mopria - Сервис печати со смартфонов и планшетов под управлением Android 52 8
Xerox AltaLink 18 6
Kofax - Tungsten Automation - PaperPort 18 6
Xerox DocuShare 21 6
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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