Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия

OCS и «Техноэволаб» расширяют предложение на рынке печатных устройств Российский ИТ-дистрибьютор OCS и российская компания «Техноэволаб», специализирующаяся на решениях и услугах в области печатной инфраструктуры, подписали соглашение о сотрудничестве. Продукция вендора пополнила портфель OCS и стала доступна широко

«Техноэволаб» запустила принтер Т1023 и МФУ Т2023 — компактные монохромные решения для малых офисов и домашней печати Компания ««Техноэволаб»» представила новые монохромные печатные устройства — принтер Т1023 и МФУ Т2023. Новинки подойдут для небольших организаций и домашнего применения. Об этом CNews сообщили представит

Компания «Техноэволаб» представила обновленный ассортимент материалов для печати щили представители «Техноэволаб». Компания «Техноэволаб», которая ранее работала под названием ООО «Ксерокс (СНГ)», поставляет на российский рынок полный диапазон материалов для печати в трех о

Российского «Ксерокса» больше нет. Название изменили, связи с американским Xerox разорвали яя Российская «дочка» американской компании Xerox официально отказалась от своего старого названия «Ксерокс (СНГ)», сообщили CNews ее представители. Теперь она именуется как ООО «Техноэволаб» –

Xerox попрощался с Россией. Местная «дочка» продана топ-менеджменту. Людей увольнять не будут рм, покинувших российский рынок. Она избавилась от своего российского представительства в лице ООО «Ксерокс (СНГ)», но не путем закрытия или банкротства, как в случае Google. Xerox пошла по дру

Xerox упрощает перевод документов в электронный вид в промышленных масштабах хранилище, — считает Ольга Ефимова, руководитель сектора отраслевых решений и системной интеграции Xerox Россия. — Сегодня мы предлагаем рынку именно такое решение — новый программный продукт

В Департаменте дистрибуции малой офисной техники «Xerox Россия» новый директор о назначении Марианны Именохоевой новым директором Департамента дистрибуции малой офисной техники «Xerox Россия». Основной задачей Марианны Именохоевой на новой должности станет разработка и р

В руководстве «Xerox Россия» произошли кадровые изменения Компания Xerox объявила о произошедших изменениях в руководстве компании «Xerox Россия». Так, с 1 сентября 2009 г. Алексей Плотников, занимавший пост директора департамента дистрибуции малой офисной техники «Xerox Россия», сменил на должности директора по марк

В «Xerox Россия» ряд кадровых назначений Компания «Xerox Россия» объявила о новых назначениях. Александр Корнеев назначен директором по маркетин

"Ксерокс Россия" увеличила доход на 28% Компания «Ксерокс Россия» подвела итоги 2005 года и объявила об увеличении совокупного дохода за год на

Рост оборота "Ксерокс Евразия" составил 27% Компания «Ксерокс Евразия» объявила об итогах за 2004 год. Так, в 2004 году рост ее оборота составил 27

"Ксерокс" в России: новый финансовый рекорд , которая уже в ближайшем будущем может изменить облик российского рынка периферийных устройств, в “Ксерокс (Россия и СНГ)” считают начавшийся переход пользователей на многофункциональные устро

"Ксерокс (Россия и СНГ)" представила решение для архива инженерной и конструкторской документации В ходе работы научно-технической конференции-выставки по электронному документообороту и автоматизации управления DOCFLOW 2002 компании "Ксерокс (Россия и СНГ) " и "Лоция Софт" представили совместное решение по управлению технической документацией на базе инженерных систем Xerox и программного обеспечения PartY ARC компании "Лоц

Компания "Ксерокс (Россия и СНГ)" поставила печатный комплекс уфимской типографии Digital Press Center В городе Уфе (Республика Башкортостан) состоялась инсталляция цифрового печатного комплекса Xerox. Клиентом компании "Терем", партнера "Ксерокс (Россия и СНГ)" по продажам цифровых печатных машин, стала молодая типография города Уфы Digital Press Center, производственную базу которой и составит инсталлированный печатный комплек

Xerox открыла информационно-развлекательный ресурс DocuPrint.Ru Компания "Ксерокс (Россия и СНГ)" представила новый информационно-развлекательный ресурс DocuPrint.Ru, посвященный продукции компании Xerox. DocuPrint.Ru посвящен принтерам корпорации Xerox - одного из л

"Ксерокс (Россия и СНГ)" объявила результаты программ "Лучший сервисный партнер" и "Лучший сервисный менеджер" в 2001 году Компания "Ксерокс (Россия и СНГ)" объявила о результатах программ "Лучший сервисный партнер 2001 года" и "Лучший сервисный менеджер 2001 года". Второй год подряд компания "Ксерокс (Россия и СНГ)"

Современные CALS-технологии внедряются в российское судостроение Компании "Ксерокс СНГ" и ОАО "Балтийский завод" объявили сегодня о начале совместного пилотного проекта

"Ксерокс" представила в России новые сетевые лазерные принтеры Phaser Компания "Ксерокс" объявила о начале продаж на российском рынке новых офисных сетевых лазерных принтеров Phaser, разработанных подразделением Xerox Office Printing Business, созданным в 2000 году после п

"Ксерокс" и партнеры подвели промежуточные итоги первого полугодия 2001 года Представители "Ксерокс" объявили о росте продаж цифрового оборудования на 54 процента, а аналогового - на 45 процентов. Оборот "Ксерокс" в первом полугодии составил $52 млн. Компания "Ксерокс" п

"Ксерокс" представила в России новые лазерные многофункциональные устройства Компания "Ксерокс" объявила о начале продаж на рынке стран СНГ новых лазерных многофункциональных устройств для малого офиса: копи-принтеров формата А3 WorkCentre Pro 315 и 320 и аппарата класса "Все в о

"Ксерокс (СНГ)" объявила результаты финансового 2000 года По результатам 2000 года обороты компании "Ксерокс(СНГ)" возросли на 15%. Одновременно увеличилась доля компании на рынке офисной техник

"Ксерокс СНГ" профинансирует телевизионные трансляции чемпионата России по футболу Компания "Ксерокс СНГ" выступит Генеральным спонсором телевизионной трансляции Чемпионата России по фут

В первой половине 2000 года оборот компании Ксерокс СНГ составил около $35 млн. Компания Ксерокс СНГ объявила об итогах своей деятельности за первую половину 2000 года. Оборот компании составил около $35 млн., рост продаж по сравнению с аналогичным периодом 1999 года составил 14%,

На Светогорском комбинате запущено производство новой бумаги Xerox Office Компания "Ксерокс СНГ" объявила о начале производства на Светогорском комбинате нового сорта офисной бу