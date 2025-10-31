Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия

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ООО «Техноэволаб» — российская ИТ-компания, которая специализируется на разработке решений по управлению печатной инфраструктурой, автоматизации бизнес-процессов, а также поставке копировально-печатной техники и широкого спектра бумажной продукции: от белой офисной бумаги до специальных синтетических материалов. Ранее российское подразделение Xerox, открыто в 1974 году. Штаб-квартира расположена в Москве. В России компания Xerox реализует спектр услуг и решений для домашнего, офисного и промышленного использования. Партнёрская сеть по продвижению и обслуживанию оборудования «Ксерокс Россия» насчитывает более 3000 партнёров по продажам и более 170 авторизованных сервисных партнёров, которые обеспечивают 100%-е сервисное покрытие всех регионов России.
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СОБЫТИЯ
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|31.10.2025
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OCS и «Техноэволаб» расширяют предложение на рынке печатных устройств
Российский ИТ-дистрибьютор OCS и российская компания «Техноэволаб», специализирующаяся на решениях и услугах в области печатной инфраструктуры, подписали соглашение о сотрудничестве. Продукция вендора пополнила портфель OCS и стала доступна широко
|04.09.2025
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«Техноэволаб» запустила принтер Т1023 и МФУ Т2023 — компактные монохромные решения для малых офисов и домашней печати
Компания ««Техноэволаб»» представила новые монохромные печатные устройства — принтер Т1023 и МФУ Т2023. Новинки подойдут для небольших организаций и домашнего применения. Об этом CNews сообщили представит
|04.04.2024
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Компания «Техноэволаб» представила обновленный ассортимент материалов для печати
щили представители «Техноэволаб». Компания «Техноэволаб», которая ранее работала под названием ООО «Ксерокс (СНГ)», поставляет на российский рынок полный диапазон материалов для печати в трех о
|23.10.2023
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Российского «Ксерокса» больше нет. Название изменили, связи с американским Xerox разорвали
яя Российская «дочка» американской компании Xerox официально отказалась от своего старого названия «Ксерокс (СНГ)», сообщили CNews ее представители. Теперь она именуется как ООО «Техноэволаб» –
|11.10.2023
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Xerox попрощался с Россией. Местная «дочка» продана топ-менеджменту. Людей увольнять не будут
рм, покинувших российский рынок. Она избавилась от своего российского представительства в лице ООО «Ксерокс (СНГ)», но не путем закрытия или банкротства, как в случае Google. Xerox пошла по дру
|09.11.2012
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Xerox упрощает перевод документов в электронный вид в промышленных масштабах
хранилище, — считает Ольга Ефимова, руководитель сектора отраслевых решений и системной интеграции Xerox Россия. — Сегодня мы предлагаем рынку именно такое решение — новый программный продукт
|15.02.2011
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В Департаменте дистрибуции малой офисной техники «Xerox Россия» новый директор
о назначении Марианны Именохоевой новым директором Департамента дистрибуции малой офисной техники «Xerox Россия». Основной задачей Марианны Именохоевой на новой должности станет разработка и р
|17.09.2009
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В руководстве «Xerox Россия» произошли кадровые изменения
Компания Xerox объявила о произошедших изменениях в руководстве компании «Xerox Россия». Так, с 1 сентября 2009 г. Алексей Плотников, занимавший пост директора департамента дистрибуции малой офисной техники «Xerox Россия», сменил на должности директора по марк
|20.03.2008
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В «Xerox Россия» ряд кадровых назначений
Компания «Xerox Россия» объявила о новых назначениях. Александр Корнеев назначен директором по маркетин
|24.03.2006
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"Ксерокс Россия" увеличила доход на 28%
Компания «Ксерокс Россия» подвела итоги 2005 года и объявила об увеличении совокупного дохода за год на
|18.02.2005
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Рост оборота "Ксерокс Евразия" составил 27%
Компания «Ксерокс Евразия» объявила об итогах за 2004 год. Так, в 2004 году рост ее оборота составил 27
|12.02.2003
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"Ксерокс" в России: новый финансовый рекорд
, которая уже в ближайшем будущем может изменить облик российского рынка периферийных устройств, в “Ксерокс (Россия и СНГ)” считают начавшийся переход пользователей на многофункциональные устро
|23.05.2002
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"Ксерокс (Россия и СНГ)" представила решение для архива инженерной и конструкторской документации
В ходе работы научно-технической конференции-выставки по электронному документообороту и автоматизации управления DOCFLOW 2002 компании "Ксерокс (Россия и СНГ) " и "Лоция Софт" представили совместное решение по управлению технической документацией на базе инженерных систем Xerox и программного обеспечения PartY ARC компании "Лоц
|17.05.2002
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Компания "Ксерокс (Россия и СНГ)" поставила печатный комплекс уфимской типографии Digital Press Center
В городе Уфе (Республика Башкортостан) состоялась инсталляция цифрового печатного комплекса Xerox. Клиентом компании "Терем", партнера "Ксерокс (Россия и СНГ)" по продажам цифровых печатных машин, стала молодая типография города Уфы Digital Press Center, производственную базу которой и составит инсталлированный печатный комплек
|28.03.2002
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Xerox открыла информационно-развлекательный ресурс DocuPrint.Ru
Компания "Ксерокс (Россия и СНГ)" представила новый информационно-развлекательный ресурс DocuPrint.Ru, посвященный продукции компании Xerox. DocuPrint.Ru посвящен принтерам корпорации Xerox - одного из л
|13.03.2002
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"Ксерокс (Россия и СНГ)" объявила результаты программ "Лучший сервисный партнер" и "Лучший сервисный менеджер" в 2001 году
Компания "Ксерокс (Россия и СНГ)" объявила о результатах программ "Лучший сервисный партнер 2001 года" и "Лучший сервисный менеджер 2001 года". Второй год подряд компания "Ксерокс (Россия и СНГ)"
|11.10.2001
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Современные CALS-технологии внедряются в российское судостроение
Компании "Ксерокс СНГ" и ОАО "Балтийский завод" объявили сегодня о начале совместного пилотного проекта
|10.10.2001
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"Ксерокс" представила в России новые сетевые лазерные принтеры Phaser
Компания "Ксерокс" объявила о начале продаж на российском рынке новых офисных сетевых лазерных принтеров Phaser, разработанных подразделением Xerox Office Printing Business, созданным в 2000 году после п
|04.10.2001
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"Ксерокс" и партнеры подвели промежуточные итоги первого полугодия 2001 года
Представители "Ксерокс" объявили о росте продаж цифрового оборудования на 54 процента, а аналогового - на 45 процентов. Оборот "Ксерокс" в первом полугодии составил $52 млн. Компания "Ксерокс" п
|14.09.2001
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"Ксерокс" представила в России новые лазерные многофункциональные устройства
Компания "Ксерокс" объявила о начале продаж на рынке стран СНГ новых лазерных многофункциональных устройств для малого офиса: копи-принтеров формата А3 WorkCentre Pro 315 и 320 и аппарата класса "Все в о
|31.01.2001
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"Ксерокс (СНГ)" объявила результаты финансового 2000 года
По результатам 2000 года обороты компании "Ксерокс(СНГ)" возросли на 15%. Одновременно увеличилась доля компании на рынке офисной техник
|31.07.2000
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"Ксерокс СНГ" профинансирует телевизионные трансляции чемпионата России по футболу
Компания "Ксерокс СНГ" выступит Генеральным спонсором телевизионной трансляции Чемпионата России по фут
|19.07.2000
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В первой половине 2000 года оборот компании Ксерокс СНГ составил около $35 млн.
Компания Ксерокс СНГ объявила об итогах своей деятельности за первую половину 2000 года. Оборот компании составил около $35 млн., рост продаж по сравнению с аналогичным периодом 1999 года составил 14%,
|17.05.2000
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На Светогорском комбинате запущено производство новой бумаги Xerox Office
Компания "Ксерокс СНГ" объявила о начале производства на Светогорском комбинате нового сорта офисной бу
|09.02.2000
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"Ксерокс" в СНГ начала сотрудничество с компанией DPI Group
В феврале 2000 г. компания "Ксерокс" в СНГ объявила о запуске программы по сотрудничеству с официальным эксклюзивным дист
Техноэволаб и организации, системы, технологии, персоны:
|Богачев Игорь 183 8
|Кузьмич Валерий 7 7
|Темиров Дени 6 6
|Арзуманян Екатерина 5 5
|Топтун Виктория 4 4
|Родюков Алексей 6 4
|Корнеев Александр 11 4
|Симонов Игорь 103 4
|Плотников Алексей 4 4
|Клейн Константин 9 3
|Кулешов Алексей 32 3
|Румянцева Мария 3 3
|Рудаков Павел 4 3
|Павлова Наталья 7 3
|Поликаркин Владимир 3 3
|Назарьев Александр 3 3
|Бородихина Светлана 3 3
|Келенин Александр 3 3
|Малышев Алексей 10 2
|Фомичев Андрей 74 2
|Лавров Владимир 111 2
|Минченко Сергей 4 2
|Дубов Борис 5 2
|Зайцев Владимир 55 2
|Готовцев Алексей 5 2
|Степанов Антон 71 2
|Филимонов Сергей 46 2
|Щенникова Жанна 13 2
|Чернов Дмитрий 20 2
|Вдовыко Михаил 5 2
|Мокин Дмитрий 5 2
|Тюрин Сергей 4 2
|Новгородцев Сергей 2 2
|Овчинников Роман 13 2
|Попова Надежда 2 2
|Куликов Юрий 3 2
|Шиянова Елена 3 2
|Теплушкина Елена 2 2
|Бобров Максим 2 2
|Бородихин Антон 2 2
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