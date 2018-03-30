Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Программные технологии
Публикаций - 64, упоминаний - 64
Программные технологии упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1734 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 194 1
|The Register 1270 1
|WSJ - The Wall Street Journal 1198 1
|Wired - Издание 208 1
|Gartner 3209 3
|IDC - International Data Corporation 4553 2
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 176 1
|IHS Infonetics Research 90 1
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171065, в очереди разбора - 1010407.
Создано именных указателей - 66678.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171065, в очереди разбора - 1010407.
Создано именных указателей - 66678.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru