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Программные технологии



30.03.2018 «Программные Технологии» представили новую версию 1C Connector for bpm’online
23.03.2018 «Программные технологии» выпустила обновленную версию SMS Sender for bpm’online
23.01.2014 «Программные Технологии» оптимизировали бизнес-процессы «Русмолко» на базе Docsvision 5
12.11.2012 «Программные Технологии» выпустили готовое решение по управлению совещаниями на базе DocsVision 5.0
26.08.2010 «Программные Технологии» представили новое решение для быстрой работы с документами в СЭД DocsVision
17.08.2009 «Программные Технологии» внедрят DocsVision в «Республиканском ипотечном агентстве»
12.08.2009 «Программные Технологии» автоматизировала управление документами в «Росскате»

Публикаций - 64, упоминаний - 64

Программные технологии упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Docsvision - ДоксВижн 946 25
Terrasoft - Террасофт 170 5
Microsoft Corporation 21463 5
Oracle Corporation 5852 5
HP Inc. 5131 4
IBM - International Business Machines Corp 8740 4
AMD - Advanced Micro Devices 3516 3
Google LLC 9653 3
Samsung Electronics 9030 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 480 3
SAP SE 4392 2
Apple Inc 10261 2
HP - Hewlett-Packard 3567 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6306 2
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МегаФон Таджикистан - ТТ Мобайл - МЛТ 19 2
National Instruments 25 1
Wipro Limited 68 1
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АйТи 1110 1
Edna - ОСК - ранее mfms 9 1
ASRock 36 1
Orange S.A. 934 1
TrueConf - ТруКонф 263 1
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Программный продукт ГК 2530 1
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Nvidia Corp 3035 1
Dell EMC 4503 1
Nokia Corporation 5275 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1089 1
Corsair 25 1
HP Networking 27 1
КонсультантПлюс 100 3
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 75 2
Askona Life Group - Аскона 70 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 100 1
ВТБ - ВТБ24 643 1
ЮКОС НК 137 1
Кировский завод 29 1
РЖД - Российские железные дороги 1359 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1597 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4954 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 215 1
ОМЗ - Объединенные машиностроительные заводы 8 1
Трансойл 12 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога 33 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2158 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2075 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2381 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2067 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 30 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2054 1
Петербургский метрополитен ГУП 70 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 379 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4501 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1734 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 194 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2070 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12439 6
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PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 5197 2
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3167 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 348 1
PowerPC - PPC - микропроцессорная RISC-архитектура 217 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3571 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10172 1
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2091 1
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 821 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 552 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1080 1
Microsoft Windows API 124 1
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 329 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 470 1
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 1223 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8963 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4939 1
МФУ - Многофункциональное устройство 790 1
DLNA - Digital Living Network Alliance 398 1
Головная гарнитура - комплект из наушников и микрофона 117 1
EDC - Electronic Data Capture - Системы электронного сбора данных 11 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1418 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 97 1
VRS - Variable-Rate Shading 5 1
Infinera DTN-X 10 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 303 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2755 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 690 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1665 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 653 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1153 1
Google Android 11618 8
Terrasoft Creatio - bpm’online 82 4
Microsoft SharePoint Server 577 3
Microsoft Windows 10 10585 3
Linux OS 7349 3
Terrasoft Creatio 59 2
Microsoft SQL Server 1274 2
Apple iPad 3560 2
Microsoft Office 3101 2
Google Chrome - браузер 1200 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 982 2
Microsoft Exchange 1050 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 718 2
Microsoft Dynamics CRM 520 2
Microsoft Exchange Server 354 2
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 543 2
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1238 2
Apple iOS 6263 2
Microsoft Windows 7 1760 2
Samsung Galaxy 517 2
Samsung Knox 85 2
Terrasoft Creatio Service 9 1
WhatsApp Messenger 703 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 915 1
Microsoft SharePoint 2007 68 1
Microsoft Edge - браузер 1806 1
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1686 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 686 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 237 1
Kaspersky Internet Security 348 1
Apple Safari - Браузер 732 1
СПАРК-Интерфакс 115 1
ESET NOD32 - Антивирусная программа 427 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 432 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1277 1
Intel x86 - архитектура процессора 1266 1
Google Chrome OS 332 1
Apple macOS 1276 1
Chromium - Браузер 168 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 280 1
Андреев Владимир 83 2
Клочков Алексей 33 2
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Албитов Андрей 31 1
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Аверьянов Александр 2 1
Носова Юлия 12 1
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Левашов Александр 88 1
Henkelman Scott - Херкельман Скотт 8 1
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Яхина Ирина 40 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 144 1
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Адамский Илья 3 1
Антошук Александр 1 1
Свистунов Александр 1 1
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Таджикистан - Республика 717 2
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 310 2
Россия - ПФО - Пензенская область 459 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11767 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2912 2
Россия - ЦФО - Владимирская область 523 1
Япония 8234 1
Финляндия - Финляндская Республика 1652 1
Европа Северная - Скандинавия 452 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 461 1
Дания - Королевство 884 1
Норвегия - Королевство 1051 1
Швеция - Королевство 1881 1
Нидерланды 2039 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10171 1
Южная Корея - Республика 3498 1
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Индия - Республика 4119 1
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США - Калифорния - Кремниевая долина 634 1
Россия - СФО - Новосибирск 3040 1
Европа 8206 1
Казахстан - Республика 4186 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1932 1
Нидерланды - Амстердам 494 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 344 1
Россия - ПФО - Казань 1908 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 494 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 727 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 657 1
Россия - ПФО - Самарская область 851 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 773 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 846 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1876 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3673 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 715 1
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AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 307 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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