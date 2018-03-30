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Программные технологии
СОБЫТИЯ
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|30.03.2018
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«Программные Технологии» представили новую версию 1C Connector for bpm’online
о выходе новой версии продукта 1C Connector for bpm'online«Программные Технологии» объявили о выпуске новой версии 1C Connector for bpm’online. Теперь решение позволяет расставлять приоритеты интеграции объектов, а время синхронизации с системой 1C сок
|23.03.2018
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«Программные технологии» выпустила обновленную версию SMS Sender for bpm’online
пании стало эффективнее, а возможности системы bpm’online marketing возросли благодаря добавлению нового канала коммуникаций. Более подробное описание обновленного решения смотрите на сайте компании «Программные технологии».
|23.01.2014
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«Программные Технологии» оптимизировали бизнес-процессы «Русмолко» на базе Docsvision 5
Компания «Программные Технологии» оптимизировали ключевые бизнес-процессы компании «Русмолко». В ходе проекта были значительно ускорены обработка и хранение заявок на товарно-материальные ценности, усиле
|12.11.2012
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«Программные Технологии» выпустили готовое решение по управлению совещаниями на базе DocsVision 5.0
Компания «Программные Технологии» объявила о выпуске готового решения по управлению совещаниями на платформе DocsVision 5.0. Как рассказали CNews в компании, приложение по автоматизации подготовки и пров
|26.08.2010
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«Программные Технологии» представили новое решение для быстрой работы с документами в СЭД DocsVision
Компания «Программные Технологии», партнер компании «ДоксВижн», представила решение для быстрой работы с документами, хранящимися в системе DocsVision — «Рабочий стол руководителя». Оно объединяет в себе
|17.08.2009
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«Программные Технологии» внедрят DocsVision в «Республиканском ипотечном агентстве»
«Республиканское ипотечное агентство» (г. Якутск) выбрало компанию «Программные Технологии» (г. Самара) в качестве партнера для внедрения системы автоматизации документооборота и бизнес-процессов DocsVision. Проект предусматривает одновременную работу с системо
|12.08.2009
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«Программные Технологии» автоматизировала управление документами в «Росскате»
Компания «Программные Технологии» завершила проект автоматизации управления документами и бизнес-процессами в «Росскат», но заказчик решил не останавливаться на этом. Было принято решение о расширении вн
Программные технологии и организации, системы, технологии, персоны:
|The Register - The Register Hardware 1784 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
|Wired - Издание 276 1
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