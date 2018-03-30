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Индексная книга (каталог) CNews*
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Программные технологии

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30.03.2018 «Программные Технологии» представили новую версию 1C Connector for bpm’online

о выходе новой версии продукта 1C Connector for bpm'online«Программные Технологии» объявили о выпуске новой версии 1C Connector for bpm’online. Теперь решение позволяет расставлять приоритеты интеграции объектов, а время синхронизации с системой 1C сок
23.03.2018 «Программные технологии» выпустила обновленную версию SMS Sender for bpm’online

пании стало эффективнее, а возможности системы bpm’online marketing возросли благодаря добавлению нового канала коммуникаций. Более подробное описание обновленного решения смотрите на сайте компании «Программные технологии».
23.01.2014 «Программные Технологии» оптимизировали бизнес-процессы «Русмолко» на базе Docsvision 5

Компания «Программные Технологии» оптимизировали ключевые бизнес-процессы компании «Русмолко». В ходе проекта были значительно ускорены обработка и хранение заявок на товарно-материальные ценности, усиле
12.11.2012 «Программные Технологии» выпустили готовое решение по управлению совещаниями на базе DocsVision 5.0

Компания «Программные Технологии» объявила о выпуске готового решения по управлению совещаниями на платформе DocsVision 5.0. Как рассказали CNews в компании, приложение по автоматизации подготовки и пров
26.08.2010 «Программные Технологии» представили новое решение для быстрой работы с документами в СЭД DocsVision

Компания «Программные Технологии», партнер компании «ДоксВижн», представила решение для быстрой работы с документами, хранящимися в системе DocsVision — «Рабочий стол руководителя». Оно объединяет в себе
17.08.2009 «Программные Технологии» внедрят DocsVision в «Республиканском ипотечном агентстве»

«Республиканское ипотечное агентство» (г. Якутск) выбрало компанию «Программные Технологии» (г. Самара) в качестве партнера для внедрения системы автоматизации документооборота и бизнес-процессов DocsVision. Проект предусматривает одновременную работу с системо
12.08.2009 «Программные Технологии» автоматизировала управление документами в «Росскате»

Компания «Программные Технологии» завершила проект автоматизации управления документами и бизнес-процессами в «Росскат», но заказчик решил не останавливаться на этом. Было принято решение о расширении вн

Публикаций - 88, упоминаний - 88

Программные технологии и организации, системы, технологии, персоны:

Docsvision - ДоксВижн 1060 26
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Digital Design - Диджитал Дизайн 563 3
Кодекс Консорциум - Справочно-правовая система 9 2
Analogic 4 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
МегаФон 10742 2
SAP SE 5601 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Apple Inc 13156 2
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Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
ESET - ESET Software 1161 2
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Sony 6739 2
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Infinera Transmode 5 1
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КонсультантПлюс 161 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
РусГидро - Гидроремонт-ВКК 3 2
Роллтон ТД 11 2
Волгабурмаш 4 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 2
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Аудит Групп 2 1
Гомельтранснефть Дружба РУП 4 1
Межпромбанк - Международный промышленный банк 15 1
Беллесбумпром - Интернешнл Пейпер целлюлозно-бумажный комбинат - Светогорский ЦБК НПАО - Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат - Тихвинский КЛПХ - СветоТехСервис - СветоПак - Глобал Пейпер Текнолоджиз 16 1
Алмазная осень НПФ 4 1
Allianz - Прогресс-Гарант СК 17 1
MC-Bauchemie - MC-Bauchemie Russia Эм-Си Баухеми 13 1
Institutional Venture Partners 26 1
Уфаойл - Уфаойл-ОПТАН 3 1
КОМТЕХ 7 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
eBay Inc 1640 1
Газпром ПАО 1493 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
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Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
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Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
Конституционный суд РФ 112 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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