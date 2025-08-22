Разделы

Кудряшов Александр


УПОМИНАНИЯ


22.08.2025 Основатель сети магазинов DNS инвестировал в автоматические шлагбаумы, замки и ворота 1
12.01.2012 НР предлагает новые решения для обеспечения связи удаленных подразделений и беспроводного учета 1
09.07.2009 Зачем покупать СЭД в кризис? Мнения компаний 1
25.05.2009 CNews TV. BI-система компании «Интегра» 1
26.05.2008 «Рольф» построил систему объединенных коммуникаций на базе Microsoft OCS 2007 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Кудряшов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1790 2
HPE Networking - HPE ProCurve 81 1
Системы документооборота 501 1
Программные технологии 86 1
Docsvision - ДоксВижн 1023 1
HP Inc. 5728 1
Microsoft Corporation 25017 1
Softline Consulting Services 22 1
Softline - Софтлайн 3091 1
Волгабурмаш 4 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 95 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5054 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32776 2
Маркировка - Marking 1164 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8583 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12613 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2596 1
Оцифровка - Digitization 4790 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2323 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2106 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7761 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10325 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3089 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 968 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2774 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 813 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1468 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1102 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1226 1
Системы управления совещаниями и заседаниями - Meeting management systems 185 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5169 1
USB modem - USB модем 308 1
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 249 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 478 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6593 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13046 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3880 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14207 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13148 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11994 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7253 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70180 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6550 1
Oracle Hyperion Essbase 47 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1442 1
Microsoft Office Communicator 57 1
Microsoft Office 3871 1
Microsoft Office Communications Server 60 1
Корягин Станислав 1 1
Супотницкий Станислав 1 1
Драгунова Ольга 2 1
Черкашина Наталья 4 1
Мякишева Марина 84 1
Бармин Евгений 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 152273 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2858 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44820 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2523 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1299 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5868 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2858 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6648 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2648 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25260 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11473 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7706 1
CNews TV 747 2
