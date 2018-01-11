Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CNews TV
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 461, упоминаний - 476
CNews TV упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 11017 16
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 7
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 3
|АйТи 749 2
|Columbus - Колумбус 124 2
|Apple Inc - Эппл Рус 7680 2
|SAP SE 3207 1
|Casio 53 1
|Verysell - Верисел 90 1
|E-Ten Information Systems 67 1
|Летограф - Letograf 63 1
|Abbyy 793 1
|Navicon - Навикон 197 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 1
|Ростелеком Связьинвест 692 1
|ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 1
|1С 3727 1
|Логика Бизнеса 141 1
|BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1118 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 1
|ФОРС - Центр разработки 179 1
|Spirit DSP - Спирит Корп 246 1
|Luxoft - Люксофт 233 1
|Avaya Inc - Avaya СНГ 557 1
|IBM 3527 1
|Directum - Директум 644 1
|Parallels Holdings 470 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
|МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 1
|Nike 85 1
|Парфюм Стандарт - Рив Гош - Rive Gauche 22 1
|Газпромбанк - ГПБ 692 1
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 2
|Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
|ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
|Касперская Наталья 197 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Белоусов Сергей 217 1
|Нуралиев Борис 204 1
|Лощинин Дмитрий 31 1
|Яппаров Тагир 72 1
|Свириденко Андрей 77 1
|Жириновский Владимир 10 1
|Назипов Дмитрий 66 1
|Ян Давид 40 1
|Каменнова Мария 41 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
|Чичваркин Евгений 82 1
|Мякишева Марина 84 1
|Приданцев Сергей 82 1
|НТВ - Телекомпания 164 1
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757099, в очереди разбора - 660789.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757099, в очереди разбора - 660789.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru