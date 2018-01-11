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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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CNews TV


11.01.2018 Подмосковье придумало, как оказывать госуслуги гражданам без ЭЦП в один визит 1
05.12.2017 Сбербанк заморозит свои ИТ-расходы 1
01.12.2017 Глава ИТ «Сургутнефтегаза» рассказал о «настоящей цифровизации», а не той, «которой мы занимаемся сегодня» 1
29.11.2017 В «Пятерочках» и «Перекрестках» установят электронную замену товароведов и мерчендайзеров 1
27.11.2017 В России создается информсистема для скоростного принятия нормативных актов 1
21.11.2017 Российские суды неожиданно столкнулись со шквалом электронных исков 1
21.11.2017 Глава ИТ в РЖД объяснил, как корпорация превращается в «цифровую железную дорогу» 1
16.11.2017 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2017 г. получили награды CNews AWARDS. Фото 1
26.11.2013 Государство и бизнес: инновации для завтра 1
23.08.2013 CNews AWARDS 2013: главные награды ИТ-отрасли вручат в ноябре 1
27.06.2013 Экс-руководитель продаж Eset перешел в российский стартап 1
28.08.2012 CNews TV. МГТС сменила СЭД: подробности проекта 1
28.08.2012 CNews TV. Ростелеком: мы строим крупнейшую сеть ЦОДов в мире 1
06.08.2012 CNews TV. Пылеробот выходит на тропу войны 1
03.08.2012 CNews TV. Как будет выглядеть магазин будущего? 1
01.08.2012 CNews TV. Рестораны вживляют социальные сети прямо в столы 1
27.07.2012 CNews TV. Электронное правительство регионов в действии 1
24.07.2012 CNews TV. Как защищают деньги? 1
19.07.2012 CNews TV. Как обойтись без ERP? 1
18.07.2012 CNews TV. Прорыв года: видеоэкран из воздуха 1
17.07.2012 CNews TV. Microsoft представила новый Office 1
10.07.2012 CNews TV. Что нужно СМБ? 1
05.07.2012 CNews TV. Чего ожидать на рынке информатизации ритейла? 1
05.07.2012 CNews TV. CNews Forum 2011 глазами участников 1
03.07.2012 CNews TV. Взломать и не попасться 1
29.06.2012 CNews TV. Офисная соцсеть: Зачем это нужно и сколько стоит? 1
29.06.2012 CNews TV. Seals: Экстремалы и девушки любят это 1
26.06.2012 CNews TV. Германия: Русские придумывают продукты, а мы доводим до ума 1
25.06.2012 CNews TV. Обзор Buffalo LinkStation Duo: больше места, еще больше 1
21.06.2012 CNews TV. Немцы объяснили, почему российским ИТ-компаниям стоит вести бизнес в Германии 1
18.06.2012 CNews TV. «Стокманн Невский Центр» готов к WiFi, WiMax и LTE 1
14.06.2012 CNews TV. IBM запускает "облако" из российского ЦОДа 1
08.06.2012 CNews TV. Кредитование СМБ: от единичных операций к конвейеру 1
07.06.2012 CNews TV. Как будет развиваться рынок ИТ-инфраструктуры? 1
01.06.2012 CNews TV. DocFlow 2012: куда расти e-документообороту? 1
28.05.2012 CNews TV. Форум «Миссия выполнима 2012» пройдет в Москве 20 июня 1
28.05.2012 CNews TV. Проект по внедрению корпоративной сервисной шины на InterSystems Ensemble в РИВ ГОШ 1
17.05.2012 CNews TV. Связь-Экспокомм-2012: картинки с выставки 1
17.05.2012 CNews TV. Виртуализация – 2012: как угнаться за ростом бизнеса 1
12.05.2012 CNews TV. Кому нужен ИТ-аутсорсинг? 1

Публикаций - 461, упоминаний - 476

CNews TV упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 3
АйТи 749 2
Columbus - Колумбус 124 2
Apple Inc - Эппл Рус 7680 2
SAP SE 3207 1
Casio 53 1
Verysell - Верисел 90 1
E-Ten Information Systems 67 1
Летограф - Letograf 63 1
Abbyy 793 1
Navicon - Навикон 197 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 1
Ростелеком Связьинвест 692 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 1
3727 1
Логика Бизнеса 141 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1118 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 1
ФОРС - Центр разработки 179 1
Spirit DSP - Спирит Корп 246 1
Luxoft - Люксофт 233 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 1
IBM 3527 1
Directum - Директум 644 1
Parallels Holdings 470 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 1
Nike 85 1
Парфюм Стандарт - Рив Гош - Rive Gauche 22 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 542 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 308 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 813 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 1
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 1
HTC Touch Diamond 29 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 696 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2062 2
ДИЦ - Турбо Бухгалтер 19 1
HTC TouchFLO 3D - графический пользовательский интерфейс 34 1
ASUS Eee PC - серия нетбуков 111 1
Летограф Решение для автоматизации документооборота и архива 3 1
Netgear ReadyNAS - серия СХД 36 1
BlackBerry PlayBook 85 1
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 35 1
Java - Язык программирования 1167 1
Microsoft SQL Server 789 1
Google Android 10750 1
VK - Mail.ru Одноклассники 853 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
Apple II 8 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 1
Касперская Наталья 197 1
Щеголев Игорь 676 1
Белоусов Сергей 217 1
Нуралиев Борис 204 1
Лощинин Дмитрий 31 1
Яппаров Тагир 72 1
Свириденко Андрей 77 1
Жириновский Владимир 10 1
Назипов Дмитрий 66 1
Ян Давид 40 1
Каменнова Мария 41 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Чичваркин Евгений 82 1
Мякишева Марина 84 1
Приданцев Сергей 82 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 99
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 4
Япония 2760 3
Германия - Федеративная Республика 3614 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 2
Восточная Европа 1669 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 2
Франция - Французская Республика 2112 2
Европа 3730 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 1
Беларусь - Белоруссия 2081 1
Казахстан - Республика 2621 1
Россия - ПФО - Казань 1510 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Украина 3347 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 1
НТВ - Телекомпания 164 1
CNews Analytics 1988 11
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 291 1
Docflow 58 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757099, в очереди разбора - 660789.
Создано именных указателей - 46354.
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