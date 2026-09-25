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Индексная книга (каталог) CNews*
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Дергачев Владимир

СОБЫТИЯ


25.09.2026 Selectel анонсировала размещение облигаций объемом 5 миллиардов рублей 1
19.01.2022 Selectel объявила об изменениях в команде топ-менеджеров 1
08.06.2021 ВТБ создает систему регистрации ИТ-событий с использованием ИИ 1
28.05.2021 ВТБ начал экологическую переработку банкоматов 1
12.04.2021 Huawei помогла ВТБ модернизировать сетевую инфраструктуру головного офиса и ЦОДов 1
02.03.2021 ВТБ внедряет российскую СУБД Tarantool 1
02.03.2021 ВТБ внедрит разработанную Mail.ru Group платформу Tarantool 1
15.08.2012 «Инсистемс» построила инженерную инфраструктуру для нового вычислительного центра «Альфа-Банка» 1
22.06.2009 CNews TV. Владимир Дергачёв: ВКС сокращает время принятия решений 1
22.06.2009 CNews TV. Владимир Дергачёв: ВКС влияет на быстроту принятия решений 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Дергачев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3615 2
Крок - Croc 1970 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 516 2
Т1 Иннотех - Дататех 101 1
МегаФон 10920 1
Huawei 4709 1
Oracle Corporation 7104 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2402 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9555 1
Selectel - Селектел 555 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 430 1
Инсистемс - Инженерные системы и сервис 42 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3161 5
Альфа-Банк 1990 4
Почта России ПАО 2389 1
ГПБ - Газпромбанк 1288 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1364 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 925 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1909 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 576 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1756 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 496 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 411 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 1
Экополис Корпорация - Ecopolis Corp - Экопласт 18 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54647 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26278 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12330 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10830 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13076 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7949 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18249 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10470 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3865 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9414 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13783 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8375 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3095 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16625 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23146 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11620 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1736 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1264 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 770 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 645 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2398 1
Оповещение и уведомление - Notification 6098 1
СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 215 1
Data Grid 32 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1464 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10022 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23624 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3920 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13274 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8453 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5022 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1376 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3394 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26779 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5565 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6684 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36686 1
DevOps - Development и Operations 1274 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5256 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8758 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 189 2
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1066 1
IBM DB2 396 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1765 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1812 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1228 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 660 1
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru - myTarget App Marketplace 167 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 216 1
Red Hat Kubernetes Operators - Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes 12 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 53 1
Летунов Илья 49 2
Шин Камила 1 1
Зыряев Сергей 3 1
Житлов Алексей 1 1
Сяо Хайцзюнь 31 1
Любимов Олег 61 1
Вирцер Евгений 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 168058 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47994 2
Великобритания - Лондон 2434 1
Евразия - Евразийский континент 647 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53998 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18349 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6732 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21964 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5165 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34212 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5688 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3069 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7536 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5562 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4736 1
Металлы - Медь - Copper 868 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1537 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 479 1
Утилизация мусора - Утилизация электрического и электронного оборудования (отходов) - WEEE, e-waste - Waste Electrical and Electronic Equipment - Электронный мусор - Electronic garbage 117 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4604 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7922 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8156 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2515 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1392 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16308 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4817 1
CNews TV 747 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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