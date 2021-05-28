Спецпроекты

ИТ в банках Техника
|

ВТБ начал экологическую переработку банкоматов

ВТБ в рамках реализации совместного с корпорацией «Экополис» проекта по утилизации электронных отходов и оборудования направил на экологическую переработку банкоматы с истекшим сроком службы. В результате переработки банкоматов можно получить вторичный пластик, бетонную крошку, черный металл.

Ранее ВТБ передал на переработку серверы, источники бесперебойного питания, стойки, системы хранения, рабочие станции.

«В рамках технологической трансформации ВТБ проводит модернизацию ИТ-инфраструктуры, увеличивает скорость и удобство работы сервисов банка для клиентов. Кроме того, ВТБ постоянно работает над снижением экологического воздействия на окружающую среду и реализует проекты, направленные на улучшение экологической обстановки, так как это важнейшая составляющая качества жизни каждого человека. Таким образом, передавая на экологическую переработку выведенные из использования банкоматы, мы решаем сразу несколько стратегических задач», — сказал глава департамента развития инфраструкткры ВТБ Владимир Дергачев.

В результате переработки электронных отходов и оборудования можно получить медь, алюминий, сплавы цинка и латунь, черные металлы и пластики. До 95% материалов и утилизированной техники становятся вторичным сырьем, из которого в дальнейшем могут быть изготовлены совершенно различные изделия — от автомобильных капотов до пультов дистанционного управления. В частности, из одной переработанной серверной стойки могут быть созданы 10-15 дверных ручек, дверь автомобиля, а из переработанного принтера получаются 3-4 секции корпуса светофора.

Дмитрий Степанов

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку

Сбербанк создал собственный электромобиль без педалей и руля. Видео

Онлайн-конференция CNews «ITSM 2021: новые тренды» состоится 8 июля

Сбербанк создал «убийцу» Android для умных телевизоров

Сбербанк строит «российский Github» и открывает доступ для всех желающих к огромному числу облачных сервисов

ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие внешние SSD: выбор ZOOM

Обзор линейно-интерактивных источников бесперебойного питания Tripp Lite AVRX

Где на самом деле делают смартфоны: не только в Китае

Показать еще

Наука

Ученые нашли внеземной радиоактивный изотоп: какие научные теории придется пересмотреть?

Разработан детектор сарказма — теперь у ИИ будут нетривиальные задачи

Новые биоботы плавают с беспрецедентной скоростью — все дело в необычных пружинах
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов ВТБ первым из российских банков создал портал для разработчиков ВТБ первым из российских банков создал портал для разработчиков